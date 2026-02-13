Новини
Войната в Украйна промени Европа в три аспекта
Войната в Украйна промени Европа в три аспекта

13 Февруари, 2026 15:51 523 20

Все повече европейски лидери разглеждат Русия като държава с имперски амбиции, готова да използва сила за постигане на целите си

Войната в Украйна промени Европа в три аспекта - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Bloomberg Bloomberg

Пълномащабната руска инвазия в Украйна, отнела стотици хиляди животи и принудила милиони да напуснат домовете си, предизвика дълбока трансформация в Европа - икономическа, военна и политическа. Това посочва агенция Bloomberg в обширен аналитичен материал.

Икономическа трансформация

Още новини от Украйна

Войната доведе до рязък скок в цените на енергоносителите след прекъсването на достъпа до руски природен газ. Най-силно засегнати се оказаха енергоемките индустрии, включително химическата промишленост. Европейските държави бяха принудени бързо да изграждат нова инфраструктура и да пренасочват доставки на енергийни ресурси.

Търговските връзки с Русия, които оцеляха дори през Студената война, по всяка вероятност няма да се възстановят до предвоенното си равнище.

"Това вече не е въпрос на марж на печалба или съкращаване на инвестиции. Това е въпрос на оцеляване", заяви председателят на управителния съвет на SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH Петер Цингър.

Преход към "режим на отбрана"

Европа премина в ускорен режим на превъоръжаване след десетилетия на относително съкращаване на военните бюджети. Страните членки на НАТО се договориха да насочват до 5% от БВП за отбрана.

След десетилетия неутралитет Финландия и Швеция се присъединиха към Алианса.

Германия се превърна в ключов играч, одобрявайки рекордни военни договори на стойност 50 млрд. евро и предприемайки стъпки за възстановяване на военната служба.

"Най-голямата промяна е, че Европа се събуди и премина в режим на отбрана на широк фронт", заяви изпълнителният вицепрезидент на ЕС по технологичния суверенитет, сигурността и демокрацията Хена Вирккунен.

Промяна във възприятието за Русия

Според анализа на Bloomberg в Европа са се разсеяли илюзиите за Русия като стратегически партньор. Все повече европейски лидери разглеждат Москва като държава с имперски амбиции, готова да използва сила за постигане на целите си.

Предупрежденията на източноевропейските страни - особено на Полша и балтийските държави - придобиха по-голяма тежест, а хибридните атаки и дезинформационните кампании засилиха усещането за заплаха.

"Русия е най-голямата държава в света по територия и остава имперски експанзионистичен проект", коментира бившият говорител на НАТО Оана Лунгеску.

Европейската перспектива

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте наскоро иронизира темповете на руското настъпление в Украйна, определяйки ги като "шокиращи по отношение на загубите" и сравнявайки напредъка с "градински охлюв".

Същевременно европейските държави започнаха да обсъждат варианти за по-голяма стратегическа автономия, включително в ядрената сфера, на фона на опасения за бъдещата надеждност на американския "ядрен чадър". В момента единствените страни в Европа с ядрено оръжие са Франция и Великобритания.

Според анализа войната в Украйна е ускорила процеси, които иначе биха отнели десетилетия - от енергийното отделяне от Русия до дълбока трансформация на европейската отбранителна политика и стратегическо мислене.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 златен кенеф

    12 4 Отговор
    кой каза, че санкциите не работят урсулите простреляха ЕС в двата крака и сега пищят, че нещата не вървят.

    15:54 13.02.2026

  • 2 честен ционист

    9 0 Отговор
    Трансформацията към халифат върви с пълна скорост.

    15:54 13.02.2026

  • 3 Русофилите са против Евросъюза

    2 14 Отговор
    Ама ако не беше ЕС, още щяхме да ползваме измислените левчета.

    Коментиран от #5

    15:54 13.02.2026

  • 4 Доналд Тръмп офишъл

    9 1 Отговор
    Споко, бат ви Дончо ще ви клати...ъъъ пардон...помага, ноу проблем.

    15:55 13.02.2026

  • 5 Ако не беше

    9 4 Отговор

    До коментар #3 от "Русофилите са против Евросъюза":

    Русия,сега щеше да си с отрязана пи шка ,да носиш потури и да се молиш по 5 пъти на ден за някоя лира.

    Коментиран от #7, #9

    15:56 13.02.2026

  • 6 Владимир Путин, президент

    3 9 Отговор
    Въпроса е как вайната промени Русия ?
    Направо я унищожи и унижи до кота нула 😁👍

    15:58 13.02.2026

  • 7 Владимир Путин, президент

    3 6 Отговор

    До коментар #5 от "Ако не беше":

    "...Ако не беше..."

    Ако, ако, ако....
    Ако Пусин не беше почвал нищо, сега руснаците да са на Марс вместо в калта където им е мястото.

    16:01 13.02.2026

  • 8 си дзън

    3 5 Отговор
    Най-важното - русията враг номер едно за Европа !

    Коментиран от #14

    16:01 13.02.2026

  • 9 Като си лягаш вечер

    1 4 Отговор

    До коментар #5 от "Ако не беше":

    заключвай вратата, щото като дойдат тия с трите синджира, одма ще станеш роб.

    16:02 13.02.2026

  • 10 Европейците станаха спонсори

    8 0 Отговор
    на корумпирани индивиди които си купуват златни бидета за сметка на украинските селяни които загиват в окопите. Европейските граждани искат конфликтът да спре но управляващите нямат такова намерение поради някакви измислени причини и кухи твърдения
    Какви смешници стоят на върха

    16:02 13.02.2026

  • 11 име

    2 0 Отговор
    Добре е еврошизoфpeниците да се разберат за едиина позиция по отношение на Русия, не е нормално сутрита да тръбят колко немощна е Русия, как губи войната и се разпада, а следобед да пищят че много се страхуват от Русия!!

    16:02 13.02.2026

  • 12 Истината:

    4 0 Отговор
    Войната в Украйна Унищожи Икономически ЕС
    и доведе Германия, Италия, Франция и Англия до Бедност и Разруха
    Управлявани от Екипа на Урсулите!

    16:03 13.02.2026

  • 13 БайДънчо:

    3 0 Отговор
    Войната в Украйна промени Европа!
    Стармар, Мерц и Макрон вече се молят на Путин,
    но искат това да остане в тайна от Урсулите!

    16:05 13.02.2026

  • 14 Владимир Путин, президент

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "си дзън":

    "....русията враг номер едно за Европа !..."

    И на България !!!
    Руските захватчици никогда няма да простят на България, че им сложи Словото в устата и Азбука в ръката. Инак още монголите да връзват възелчета вместо букви и цвилят кат лошади вместо разговарят като хора 😁

    Коментиран от #19

    16:06 13.02.2026

  • 15 Промени?

    1 0 Отговор
    Тя ни закопа бе... Кви промени? Ние фалирахме и икономически и военно с тази война!

    Коментиран от #16

    16:08 13.02.2026

  • 16 Владимир Путин, президент

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Промени?":

     "....Ние фалирахме и икономически и военно с тази война!..."

    Не ми блатодари !!!
    Спасибо 😆

    Коментиран от #17

    16:10 13.02.2026

  • 17 Е, не е ли?

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Владимир Путин, президент":

    ЕС след тази война показа, че е едно нищо! Хванаха се за идеята, да "победят" Русия, но вече се вижда, че Европа падна!
    А в България? Дори само от 1 януари за първите 40 дена на тази година имаме 9,6% инфлация... А заплатата ти? А пенсиите?
    Масата от хората изнемогват, а провинцията пък напълно умря. Остават 3-4 големи града в страната, в които още може да се живее, но това не е страна!

    16:15 13.02.2026

  • 18 Гошето

    0 0 Отговор
    ЛЮБОПИТЕН СЪМ КОЛКО ТРОЛЧЕТА ПИШАТ В ТОЯ ФОРУМ ЗА ДА СЪЗДАДАТ ИЛЮЗИЯ ЗА УЧАСТИЕ, ЩОТО НИКОВЕТЕ СА НЕВЕРОЯТНИ И В ЕДНАКЪВ СТИЛ. КОЙ СЛАГА ПЛЮСОВЕТЕ И МИНУСИТЕ ЗА ДА СЕ ЗАБЛУЖДАВАТ СЛУЧАЙНО ПОПАДНАЛИТЕ ЧЕ ИМА БЯСНА АКТИВМОСТ.

    Коментиран от #20

    16:21 13.02.2026

  • 19 Както говори

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Владимир Путин, президент":

    лошадя Лавров.

    16:21 13.02.2026

  • 20 Повечето копеи

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Гошето":

    не знаят правописа, а само малко от азбуката. Каквото успеят да прочетат- плюсче/минусче.

    16:23 13.02.2026