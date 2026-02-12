Сирски: ВСУ продължават да държат ключови линии на юг и изток на фронта

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) продължават да държат ключови линии на юг и изток на фронта, въпреки активните опити на руснаците да поемат инициативата.

Това заяви в сряда главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна Александър Сирски, съобщава РБК-Украйна.



Командирът проведе работна среща в командните пунктове на Запорожка и Днепропетровска област, където заедно с командирите на ДШВ и щурмови полкове анализира състоянието на нещата на фронтовата линия.



Той отбеляза, че руските войски действат агресивно, но Силите за отбрана дават достоен отпор.



"Нашата цел е да държим руския агресор в постоянно напрежение, да му нанесем загуби и да му попречим да напредне. Тактиката, която сме избрали, дава резултати“, категоричен е Сирски.



Той отбеляза още, че заедно с командирите е анализирал и реалното състояние на фронтовата линия и динамиката на бойните действия. Според него, специално внимание е било обърнато на взаимодействието между подразделенията и въпроса за управлението в условия на висока интензивност на бойните действия.



На срещата бяха обсъдени и критичните нужди на подразделенията, включително ремонт на оборудването и бърза евакуация на ранените. Според главнокомандващия, командването на войски в условия на висока интензивност на бойните действия изисква максимална координация.



"Откровено обсъдихме проблемни въпроси, които влияят върху ефективността на изпълнението на задачите. Дадох необходимите заповеди, за да се гарантират нуждите на нашите войници“, добави той.