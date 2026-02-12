Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Сирски: ВСУ продължават да държат ключови линии на юг и изток на фронта
  Тема: Украйна

Сирски: ВСУ продължават да държат ключови линии на юг и изток на фронта

12 Февруари, 2026 04:22, обновена 12 Февруари, 2026 04:29 636 9

Главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна проведе работна среща в командните пунктове на Запорожка и Днепропетровска област

Сирски: ВСУ продължават да държат ключови линии на юг и изток на фронта - 1
Снимка: Фейсбук
Фокус Фокус

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) продължават да държат ключови линии на юг и изток на фронта, въпреки активните опити на руснаците да поемат инициативата.

Това заяви в сряда главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна Александър Сирски, съобщава РБК-Украйна.

Командирът проведе работна среща в командните пунктове на Запорожка и Днепропетровска област, където заедно с командирите на ДШВ и щурмови полкове анализира състоянието на нещата на фронтовата линия.

Той отбеляза, че руските войски действат агресивно, но Силите за отбрана дават достоен отпор.

"Нашата цел е да държим руския агресор в постоянно напрежение, да му нанесем загуби и да му попречим да напредне. Тактиката, която сме избрали, дава резултати“, категоричен е Сирски.

Той отбеляза още, че заедно с командирите е анализирал и реалното състояние на фронтовата линия и динамиката на бойните действия. Според него, специално внимание е било обърнато на взаимодействието между подразделенията и въпроса за управлението в условия на висока интензивност на бойните действия.

На срещата бяха обсъдени и критичните нужди на подразделенията, включително ремонт на оборудването и бърза евакуация на ранените. Според главнокомандващия, командването на войски в условия на висока интензивност на бойните действия изисква максимална координация.

"Откровено обсъдихме проблемни въпроси, които влияят върху ефективността на изпълнението на задачите. Дадох необходимите заповеди, за да се гарантират нуждите на нашите войници“, добави той.


  • 1 ХАН ЮВИГИ

    2 17 Отговор
    Всичко ще бъде Украйна
    Казах

    Коментиран от #6

    04:31 12.02.2026

  • 2 златен кенеф

    15 1 Отговор
    държат ги като умрЕл свещ.

    04:34 12.02.2026

  • 3 Владимир Путин, президент

    1 16 Отговор
    Ако имах Сирски и Буданов, Лисабан щеше да е руски 👍

    Коментиран от #4

    04:34 12.02.2026

  • 4 ЗеленНаркос

    16 3 Отговор

    До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":

    То затова половин Украйна е на свещи. И от 40млн. остана 18 млн

    04:37 12.02.2026

  • 5 Готов за бой

    0 8 Отговор
    Аз само ги чакам рашките и нас да атакуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките 👊

    04:59 12.02.2026

  • 6 Шопо

    2 6 Отговор

    До коментар #1 от "ХАН ЮВИГИ":

    С помощ от България Зеленски може да победи Русия.

    05:23 12.02.2026

  • 7 Квартал 95

    5 0 Отговор
    Сирски, МиСирски само ти остана да припяваш в хора на Зеленото и да говориш врели-некипели за нечувани и невиждани успехи на остатъците от насилствено събраната украинска армия. Добре, че ви жалят на фронта вашите братушки, въпреки всичко.

    05:58 12.02.2026

  • 8 Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ

    5 0 Отговор
    Агент Сирски да попита брадатото джуже, какво става с кафето в Крим и евровизия в Мариопол.

    06:11 12.02.2026

  • 9 Съдията

    1 0 Отговор
    Дръжте здраво бялото знаме и го развявайте по-енергично. Поне живота на обикновените хора да спасите. А Зеленски и компания ще трябва да се спасяват от "любовта" на народа

    06:25 12.02.2026

