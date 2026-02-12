Новини
САЩ и Иран показват гъвкавост по ядрената сделка, според Анкара

12 Февруари, 2026 09:34 459 1

Вашингтон изглежда склонен да толерира ограничено обогатяване на уран, докато Техеран настоява за отмяна на санкциите

Съединените щати и Иран демонстрират по-голяма гъвкавост в опитите за възобновяване на ядреното споразумение, като Вашингтон изглежда „склонен“ да толерира обогатяване на уран в рамките на ясно определени граници. Това заяви турският външен министър Хакан Фидан, цитиран от „Файненшъл таймс“ и „Ройтерс“, предава News.bg.

„Положително е, че американците изглеждат склонни да толерират обогатяването от Иран в рамките на ясно определени граници“, посочи Фидан, който е участвал в разговори както с Вашингтон, така и с Техеран.

По думите му и двете страни осъзнават ограниченията си. „Иранците разбират, че трябва да постигнат сделка с американците, а американците осъзнават, че иранците имат определени ограничения. Безсмислено е да се опитват да ги насилват“, коментира той.

Досега САЩ настояваха Иран да се откаже от запасите си от уран, обогатен до 60% - ниво, близко до 90-те процента, необходими за създаване на ядрено оръжие.

Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че Техеран ще продължи да настоява за отмяна на финансовите санкции и за запазване на ядрените си права, включително правото на обогатяване на уран.

Фидан изрази увереност, че Иран „искрено иска да постигне истинско споразумение“ и би приел ограничения върху нивата на обогатяване и строг режим на инспекции, подобно на договореностите по споразумението от 2015 г.

Миналата седмица американски и ирански дипломати проведоха разговори в Оман в опит да възобновят диалога, след като президентът Доналд Тръмп разположи военноморска флотилия в региона - ход, който засили опасенията от нова ескалация.

Във вторник Тръмп заяви, че обмисля изпращането на втори самолетоносач в Близкия изток, въпреки подготвяните нови преговори между Вашингтон и Техеран.

Турският външен министър обаче предупреди, че разширяването на преговорите към темата за балистичните ракети няма да доведе до нищо друго освен до „още една война“.


