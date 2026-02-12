Най-висшият британски държавен служител се оттегля от поста

Секретарят на кабинета Крис Уормолд - най висшия държавен служител във Великобритания - се е съгласил с премиера Киър Стармър да се оттегли, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Това е третият член на премиерския екип, който напуска броени дни, след като скандалът с назначаването на Питър Манделсън за посланик в САЩ предизвика правителствена криза.

„Много съм благодарен на сър Крис за дългата му и забележителна кариера в обществена служба, обхващаща повече от 35 години, както и за подкрепата, която ми оказа през последната година“, заяви Стармър.

„Съгласих се с него да се оттегли от поста на министър на кабинета днес“, добави той.

Британският премиер Киър Стармър каза, че никога не би се отказал от мандата си, изявление, което направи на фона на нарастващия натиск върху ръководството му заради назначаването на Питър Манделсън за посланик в САЩ, съобщи Ройтерс.

"Никога няма да се откажа от мандата, който ми беше даден, за да променя тази страна", заяви Стармър. "Никога няма да се откажа от хората, за които се боря, и никога няма да се откажа от страната, която обичам", добави той.

Стармър също така допълни, че Великобритания трябва да може да отстоява позициите си "в този опасен свят". Коментарът му дойде в отговор на въпрос дали ще успее да запази властта си след най-тежкото изпитание за неговото лидерство досега. "Напълно наясно съм за какво се боря, кого представлявам и какви каузи защитавам", каза Стармър. "Живеем в международна и рискова несигурност, и Великобритания трябва да заеме достойно и уверено място на световната сцена".

Полицията разследва бившия посланик на Великобритания в САЩ Питър Манделсън за евентуално неправомерно поведение при изпълнение на служебни задължения, след като подаде оставка както от управляващата Лейбъристка партия, така и от Камарата на лордовете.

Публикувани писма от електронната поща сочат към близко приятелство между Манделсън и Джефри Епстийн, като се твърди, че по време на световната финансова криза след 2008 г., когато Манделсън е бил министър, той е споделял с него официални британски търговски документи.

Тези разкрития засилиха натиска върху британския премиер, който го назначи за посланик в САЩ. Началникът на кабинета на Стармър - Морган Максуини, подаде оставка в неделя, поемайки отговорност за това, че е препоръчал назначаването на Манделсън въпреки връзките му с Епстийн.

Още през септември миналата година Стармър освободи Манделсън от поста, след като предишни писма от електронната поща с Епстийн разкриха близките им отношения. Манделсън не е коментирал публично обвиненията, че е изнасял информация, и не е отговорил на искането на Ройтерс за коментар.