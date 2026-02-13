Новини
САЩ и Северна Македония постигнаха рамково споразумение за търговия

13 Февруари, 2026 10:26 717 7

Споразумението цели премахване на митата, разширяване на пазарния достъп и засилване на двустранното икономическо сътрудничество

САЩ и Северна Македония постигнаха рамково споразумение за търговия - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Съединените американски щати и Република Северна Македония са постигнали рамково споразумение за реципрочна, справедлива и балансирана търговия с цел засилване на двустранните икономически отношения и разширяване на достъпа до пазарите на двете страни, съобщи Белият дом в съвместно изявление с македонското правителство, предава News.bg.

Съгласно договореното, Северна Македония ще премахне митата за всички американски индустриални и селскостопански стоки, изнасяни на нейния пазар. От своя страна САЩ ще запазят 15-процентните реципрочни тарифи за македонски стоки, но ще определят конкретни продукти, за които ставката ще бъде намалена до нула. Допълнителни корекции могат да бъдат въведени след финализиране на споразумението, в зависимост от търговския баланс и други фактори.

Двете страни се ангажираха да работят за премахване на нетарифни бариери и улесняване на достъпа на американски селскостопански продукти до македонския пазар. Споразумението включва и засилване на сътрудничеството в областта на икономическата и националната сигурност, повишаване на устойчивостта на веригите за доставки, координация при инвестиционния контрол и експортните режими, както и съвместни действия срещу заобикалянето на мита.

В енергийния сектор се отчита значението на новия газов интерконектор между Северна Македония и Гърция, който ще позволи диверсификация на източниците на енергия и внос на американски втечнен природен газ (LNG). Скопие се ангажира да започне закупуване на американски LNG след завършването на проекта.

Споразумението предвижда още ангажименти за високи стандарти в областта на околната среда, защита на интелектуалната собственост, трудовите права и цифровата търговия. Северна Македония поема задължението да не въвежда данък върху дигиталните услуги и да подкрепи постоянен мораториум върху митата за електронни трансфери в рамките на Световната търговска организация.

Министърът на външните работи и външната търговия на Северна Македония Тимчо Муцунски определи споразумението като важна стъпка напред в икономическото сътрудничество със САЩ, а премиерът Християн Мицкоски отбеляза, че 63-64 стратегически продукта ще могат да се изнасят за САЩ с едноцифрени мита между 0 и 6,5 процента, резултат от интензивни преговори през последните месеци.


Северна Македония
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гък не можем да кажем на Македония

    1 1 Отговор
    Нашият стратегически партньор?

    10:30 13.02.2026

  • 2 Интересно

    6 2 Отговор
    Какво ще изнася РСМ за САЩ. За вноса е ясно - евтини селскостопански ГМО продукти незнайно къде произведени, които след това ще попадат директно на трапезата на мунчо.

    Коментиран от #3, #6

    10:38 13.02.2026

  • 3 Хохохохо

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Интересно":

    Космонавти .

    10:46 13.02.2026

  • 4 Ей,ся веч...!

    5 2 Отговор
    СевероМакедонците ще полетят в космоса...!
    Щото със СлаФчУ-не успяха...

    10:48 13.02.2026

  • 5 Браво

    3 1 Отговор
    Те си махат митата за внос на американски стоки, а в замяна не получават нищо. Само великосеверомакедонската стратегическа мисъл може да роди подобно гениално споразумение …

    11:15 13.02.2026

  • 6 Перо

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Интересно":

    Стомана

    11:16 13.02.2026

  • 7 Реплика

    3 1 Отговор
    Айде и тези ги пуснаха по пързалката. Жалко за братята македонци. Хем ще плащат скъп газ, хем ще хапват всякакви боклучави храни, хем не виждам какво толкова ще изнасят. Ама мита ще си плащат.

    11:21 13.02.2026

