САЩ и Северна Македония постигнаха рамково споразумение за търговия

Съединените американски щати и Република Северна Македония са постигнали рамково споразумение за реципрочна, справедлива и балансирана търговия с цел засилване на двустранните икономически отношения и разширяване на достъпа до пазарите на двете страни, съобщи Белият дом в съвместно изявление с македонското правителство, предава News.bg.

Съгласно договореното, Северна Македония ще премахне митата за всички американски индустриални и селскостопански стоки, изнасяни на нейния пазар. От своя страна САЩ ще запазят 15-процентните реципрочни тарифи за македонски стоки, но ще определят конкретни продукти, за които ставката ще бъде намалена до нула. Допълнителни корекции могат да бъдат въведени след финализиране на споразумението, в зависимост от търговския баланс и други фактори.

Двете страни се ангажираха да работят за премахване на нетарифни бариери и улесняване на достъпа на американски селскостопански продукти до македонския пазар. Споразумението включва и засилване на сътрудничеството в областта на икономическата и националната сигурност, повишаване на устойчивостта на веригите за доставки, координация при инвестиционния контрол и експортните режими, както и съвместни действия срещу заобикалянето на мита.

В енергийния сектор се отчита значението на новия газов интерконектор между Северна Македония и Гърция, който ще позволи диверсификация на източниците на енергия и внос на американски втечнен природен газ (LNG). Скопие се ангажира да започне закупуване на американски LNG след завършването на проекта.

Споразумението предвижда още ангажименти за високи стандарти в областта на околната среда, защита на интелектуалната собственост, трудовите права и цифровата търговия. Северна Македония поема задължението да не въвежда данък върху дигиталните услуги и да подкрепи постоянен мораториум върху митата за електронни трансфери в рамките на Световната търговска организация.

Министърът на външните работи и външната търговия на Северна Македония Тимчо Муцунски определи споразумението като важна стъпка напред в икономическото сътрудничество със САЩ, а премиерът Християн Мицкоски отбеляза, че 63-64 стратегически продукта ще могат да се изнасят за САЩ с едноцифрени мита между 0 и 6,5 процента, резултат от интензивни преговори през последните месеци.