Процесът на намаляване на броя на подразделенията на въоръжените сили на САЩ, разположени в Европа, ще отнеме време, заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте в интервю за PBS.

„Ще отнеме време, защото е жизненоважно САЩ да видят сериозността на намеренията на европейските страни драстично да увеличат разходите за отбрана“, предположи той. Генералният секретар на НАТО подчерта, че под американски натиск много страни, включително Германия, вече значително са увеличили военните си бюджети.

„И да, вярно е, че САЩ искат да се преориентират повече към Азия“, добави той. Рюте обясни, че Вашингтон се страхува от криза в Тайванския проток.

През 2025 г. Пентагонът изтегли бригада от 101-ва въздушно-десантна дивизия на американската армия от Румъния към постоянния ѝ дом в Кентъки.

В края на 2025 г. Конгресът одобри бюджет за отбрана, който изрично забрани на Пентагона да намали броя на американските войски, разположени в Европа, до по-малко от 76 000 за повече от 45 дни.

САЩ ще произведат и доставят оръжия на стойност приблизително 15 милиарда долара на Украйна през 2026 г. по програма, финансирана от европейски страни от НАТО, заяви генералният секретар на пакта.

Той отбеляза, че американската страна не е спряла доставките за Украйна. „Съединените щати заявиха, че са готови да доставят и го правят без паузи или блокажи – нищо подобно“, каза Рюте.

„Те доставят 1 милиард евро на месец, така че тази година ще бъдат около 15 милиарда долара или 12 милиарда евро отново в критични, смъртоносни и несмъртоносни системи, включително прехващачи за системи за противовъздушна отбрана“, добави генералният секретар на НАТО.