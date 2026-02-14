Новини
Рюте: Жизненоважно е САЩ да видят, че сме сериозни за увеличаването на разходите за отбрана

14 Февруари, 2026 04:33, обновена 14 Февруари, 2026 05:36 892 13

Вашингтон не е спрял доставките за Украйна, подчерта генералният секретар на НАТО

Рюте: Жизненоважно е САЩ да видят, че сме сериозни за увеличаването на разходите за отбрана - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Процесът на намаляване на броя на подразделенията на въоръжените сили на САЩ, разположени в Европа, ще отнеме време, заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте в интервю за PBS.

„Ще отнеме време, защото е жизненоважно САЩ да видят сериозността на намеренията на европейските страни драстично да увеличат разходите за отбрана“, предположи той. Генералният секретар на НАТО подчерта, че под американски натиск много страни, включително Германия, вече значително са увеличили военните си бюджети.

„И да, вярно е, че САЩ искат да се преориентират повече към Азия“, добави той. Рюте обясни, че Вашингтон се страхува от криза в Тайванския проток.

През 2025 г. Пентагонът изтегли бригада от 101-ва въздушно-десантна дивизия на американската армия от Румъния към постоянния ѝ дом в Кентъки.

В края на 2025 г. Конгресът одобри бюджет за отбрана, който изрично забрани на Пентагона да намали броя на американските войски, разположени в Европа, до по-малко от 76 000 за повече от 45 дни.

САЩ ще произведат и доставят оръжия на стойност приблизително 15 милиарда долара на Украйна през 2026 г. по програма, финансирана от европейски страни от НАТО, заяви генералният секретар на пакта.

Той отбеляза, че американската страна не е спряла доставките за Украйна. „Съединените щати заявиха, че са готови да доставят и го правят без паузи или блокажи – нищо подобно“, каза Рюте.

„Те доставят 1 милиард евро на месец, така че тази година ще бъдат около 15 милиарда долара или 12 милиарда евро отново в критични, смъртоносни и несмъртоносни системи, включително прехващачи за системи за противовъздушна отбрана“, добави генералният секретар на НАТО.


Германия
  • 1 Цялото

    9 2 Отговор
    НАТО се бие срещу Русия , вече четири години. И продължава. Накрая ще плаща репарации и ще се разпадне . Защото се оказа, че хората, народите на европа, не го искат. На всеки митинг имаше плакат долу НАТО. Военолюбците са гадни и фалшиви.

    Коментиран от #13

    04:51 14.02.2026

  • 2 Чалга

    9 0 Отговор
    Синът на Тошко Йорданов (председател на парламентарната група на „Има такъв народ“) се казва Сибил Тошков.
    В началото на 2026 г. името му стана обект на публични дискусии във връзка с решение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР):
    Енергиен бизнес: Сибил Тошков притежава 70% от капитала на новосъздаденото дружество „Азур Енерджи“ ООД.
    Лиценз от КЕВР: През февруари 2026 г. фирмата получи от КЕВР лиценз за търговия с електрическа енергия.
    Политически отзвук: Публикации в разследващия портал бърд бг обвързаха времето на издаване на лиценза с конкретни гласувания на ИТН в парламента.
    Финансиране: Според медийни справки , банковата гаранция за дейността на фирмата е издадена от Българо-американска кредитна банка (БАКБ).

    04:52 14.02.2026

  • 3 а на нас каква ни е далаверата?

    5 1 Отговор
    так де, първо ние трябва да ги платим, после краварника ще ги даде на белоноско

    сега тоя рюте , таз бюрокатична мишка да каже каква ни е далаверата на нас?

    и като каъв е тоя рюте като той дори няма армия

    нато това е амерка но там казва едноухия , рюте може само да суфлира ако му зповолят и нищо повече

    но все пак взема тлъста пачка като заплата за едно суфлиране

    04:58 14.02.2026

  • 4 Хаха

    6 1 Отговор
    Към февруари 2026 г. самоличността на жената, която Бойко Борисов нарече „Мата Хари“, остава официално неразкрита.
    Терминът се появи през 2020 г., когато Борисов заяви в интервю за германското издание „Франкфуртер Алгемайне Цайтунг“, че „прекрасна госпожа“ е заснела компрометиращите снимки в спалнята му в резиденция „Бояна“ (с пачките евро и кюлчетата злато в нощното шкафче), докато той е спял.
    Ето основните факти и версии около случая:
    Версията на Борисов: Лидерът на ГЕРБ твърди, че жената е внесла парите и златото в дамската си чанта и ги е подредила за снимките, за да го натопи по „учебник на КГБ“. По-късно, в шеговит тон, той допусна пред журналисти, че „Мата Хари може и мъж да е“.
    Твърденията на Светослав Илчовски: През 2021 г. земеделският бизнесмен Илчовски обяви пред парламентарна комисия, че жената е плеймейтка, на която е било платено да „обслужи“ премиера и да направи снимките. Той посочи името на Маги Бадер, но тя категорично отрече да познава Борисов или да е участвала в подобно нещо.

    05:00 14.02.2026

  • 5 америка произвежа европа плаща

    8 0 Отговор
    ше умръ от смех....

    Коментиран от #7

    05:03 14.02.2026

  • 6 Психо

    6 1 Отговор
    Рюте изглежда като изтърван боклуккк

    05:07 14.02.2026

  • 7 Мурка

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "америка произвежа европа плаща":

    Щеше да е СМЕШНО ако не беше Тъжно -РЮТЕ РАЗДАВА ПАРИ КОИТО СА ТВОИ МОИ И МНОГО ДРУГИ -НЕ НЕГОВИТЕ

    Коментиран от #8

    05:10 14.02.2026

  • 8 По точно казано

    1 6 Отговор

    До коментар #7 от "Мурка":

    Ти нямаш пари. За това стоиш тука да драскаш за 5 копейки

    Коментиран от #10

    05:13 14.02.2026

  • 9 Българин

    3 1 Отговор
    Рюте има малко но верни психопати в тоя саит

    05:20 14.02.2026

  • 10 Мурка

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "По точно казано":

    ПРАЗНОГЛАВЕЦ ПРАВЯ ГО БЕЗПЛАТНО И ДА НЯМАМ ПАРИ ОТ ЕВРОИНЖЕКЦИИ НЯМАМ АЛТЪНКЕНЕФ НИТО СЪМ ЗАБЕГНАЛ В ИЗРАЕЛ С НЯКОЛКОСТОТИН МИЛИОНА НЯМАМ ОФШОРКА НИТО ВОДОПАД но СЪВЕСТ ИМАМ и ПАМЕТ ИМАМ

    05:24 14.02.2026

  • 11 Готин Джендър

    2 0 Отговор
    Тоя дърт евроатлантик бих го била с камшик, без милост!

    05:46 14.02.2026

  • 12 Владимир Путин, президент

    1 2 Отговор
    Жизненоважно е НАТО да засили подкрепата за Украйна и Русия да стопли че се е захванала с грешната държава 👍

    05:49 14.02.2026

  • 13 Миролюб Войнов, офицер от НАТО

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Цялото":

    "...НАТО се бие срещу Русия , вече четири години. И продължава. Накрая ще плаща репарации и ще се разпадне..."

    Братле кво НАТО ге гони, като още не съм станал, няма и да ставам в събота за бога !!! Бият се украинците смелите, а НАТО бори диваните...........
    Отделно да приемем че си прав, от къв зор Русия нападна НАТО с двата ръждави калаша и чифте магарета. Русия добре ли е с главата ? 😁

    05:55 14.02.2026

