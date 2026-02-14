Рюте: Жизненоважно е САЩ да видят, че сме сериозни за увеличаването на разходите за отбрана

Процесът на намаляване на броя на подразделенията на въоръжените сили на САЩ, разположени в Европа, ще отнеме време, заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте в интервю за PBS.
„Ще отнеме време, защото е жизненоважно САЩ да видят сериозността на намеренията на европейските страни драстично да увеличат разходите за отбрана“, предположи той. Генералният секретар на НАТО подчерта, че под американски натиск много страни, включително Германия, вече значително са увеличили военните си бюджети.
„И да, вярно е, че САЩ искат да се преориентират повече към Азия“, добави той. Рюте обясни, че Вашингтон се страхува от криза в Тайванския проток.
През 2025 г. Пентагонът изтегли бригада от 101-ва въздушно-десантна дивизия на американската армия от Румъния към постоянния ѝ дом в Кентъки.
В края на 2025 г. Конгресът одобри бюджет за отбрана, който изрично забрани на Пентагона да намали броя на американските войски, разположени в Европа, до по-малко от 76 000 за повече от 45 дни.
САЩ ще произведат и доставят оръжия на стойност приблизително 15 милиарда долара на Украйна през 2026 г. по програма, финансирана от европейски страни от НАТО, заяви генералният секретар на пакта.
Той отбеляза, че американската страна не е спряла доставките за Украйна. „Съединените щати заявиха, че са готови да доставят и го правят без паузи или блокажи – нищо подобно“, каза Рюте.
„Те доставят 1 милиард евро на месец, така че тази година ще бъдат около 15 милиарда долара или 12 милиарда евро отново в критични, смъртоносни и несмъртоносни системи, включително прехващачи за системи за противовъздушна отбрана“, добави генералният секретар на НАТО.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Цялото
Коментиран от #13
04:51 14.02.2026
04:52 14.02.2026
3 а на нас каква ни е далаверата?
сега тоя рюте , таз бюрокатична мишка да каже каква ни е далаверата на нас?
и като каъв е тоя рюте като той дори няма армия
нато това е амерка но там казва едноухия , рюте може само да суфлира ако му зповолят и нищо повече
но все пак взема тлъста пачка като заплата за едно суфлиране
04:58 14.02.2026
05:00 14.02.2026
5 америка произвежа европа плаща
Коментиран от #7
05:03 14.02.2026
6 Психо
05:07 14.02.2026
7 Мурка
До коментар #5 от "америка произвежа европа плаща":Щеше да е СМЕШНО ако не беше Тъжно -РЮТЕ РАЗДАВА ПАРИ КОИТО СА ТВОИ МОИ И МНОГО ДРУГИ -НЕ НЕГОВИТЕ
Коментиран от #8
05:10 14.02.2026
8 По точно казано
До коментар #7 от "Мурка":Ти нямаш пари. За това стоиш тука да драскаш за 5 копейки
Коментиран от #10
05:13 14.02.2026
9 Българин
05:20 14.02.2026
10 Мурка
До коментар #8 от "По точно казано":ПРАЗНОГЛАВЕЦ ПРАВЯ ГО БЕЗПЛАТНО И ДА НЯМАМ ПАРИ ОТ ЕВРОИНЖЕКЦИИ НЯМАМ АЛТЪНКЕНЕФ НИТО СЪМ ЗАБЕГНАЛ В ИЗРАЕЛ С НЯКОЛКОСТОТИН МИЛИОНА НЯМАМ ОФШОРКА НИТО ВОДОПАД но СЪВЕСТ ИМАМ и ПАМЕТ ИМАМ
05:24 14.02.2026
11 Готин Джендър
05:46 14.02.2026
12 Владимир Путин, президент
05:49 14.02.2026
13 Миролюб Войнов, офицер от НАТО
До коментар #1 от "Цялото":"...НАТО се бие срещу Русия , вече четири години. И продължава. Накрая ще плаща репарации и ще се разпадне..."
Братле кво НАТО ге гони, като още не съм станал, няма и да ставам в събота за бога !!! Бият се украинците смелите, а НАТО бори диваните...........
Отделно да приемем че си прав, от къв зор Русия нападна НАТО с двата ръждави калаша и чифте магарета. Русия добре ли е с главата ? 😁
05:55 14.02.2026