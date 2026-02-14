Трима души загинаха при американски удар по плавателен съд в Карибско море

Съединените щати са ударили плавателен съд, за който се твърди, че е превозвал наркотици в Карибско море, заявиха от Южното командване на САЩ.

„Разузнаването потвърди, че плавателният съд е плавал по известни маршрути за контрабанда на наркотици в Карибско море и е бил използван за трафик на дрога“, се казва в публикация на командването на страницата му X.

В изявлението се отбелязва, че при удара са загинали трима души. Няма пострадали американски военнослужещи.