Трима души загинаха при американски удар по плавателен съд в Карибско море

14 Февруари, 2026 04:51, обновена 14 Февруари, 2026 04:55 507 0

Разузнаването потвърдило, че мишената е плавала по известни маршрути за контрабанда на наркотици

Трима души загинаха при американски удар по плавателен съд в Карибско море - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев

Съединените щати са ударили плавателен съд, за който се твърди, че е превозвал наркотици в Карибско море, заявиха от Южното командване на САЩ.

„Разузнаването потвърди, че плавателният съд е плавал по известни маршрути за контрабанда на наркотици в Карибско море и е бил използван за трафик на дрога“, се казва в публикация на командването на страницата му X.

В изявлението се отбелязва, че при удара са загинали трима души. Няма пострадали американски военнослужещи.


САЩ
