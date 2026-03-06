Ирански държавни медии съобщиха за нови въздушни удари през седмия ден на войната с Израел и САЩ, предаде ДПА, съобщи БТА.
Тежки удари бяха нанесени в жилищни райони близо до град Исфахан в централната част на страната, както и в столицата Техеран.Според новинарската агенция Тасним са били ударени три малки селища в покрайнините на Исфахан. Съобщава се за въздушни атаки и в източната част на Исфахан.
Няколко души са били ранени и са били повредени жилищни сгради и автомобили, уточнява Тасним.
В Техеран, с население от около 15 милиона души, жителите бяха събудени в ранните часове от подновени военни действия. Очевидци описаха силен грохот от изтребители, летящи на малка височина над покривите.
Агенция ИСНА цитира местните власти в Кум, които казаха, че две военни бази край града са били поразени, но няма ранени при ударите.
Иранският Червен полумесец публикува снимки, на които се виждат разрушени жилищни сгради в големите градове. На някои от снимките се вижда и че централата на една от иранските хуманитарни организация е била сериозно повредена.
1 Българин
Коментиран от #7
12:19 06.03.2026
2 Под очилата 🙂
12:21 06.03.2026
3 Данко Харсъзина
12:21 06.03.2026
4 Ицо
12:21 06.03.2026
5 Българин
12:22 06.03.2026
6 Летят си над Иран
Прехваленото руско ПВО се оказа жив ....!
12:24 06.03.2026
7 Соваж бейби
До коментар #1 от "Българин":Чакат иранци да си свършат бомбите и после ги мятат като Газа.Сами са си виновни ,не видях и къде са тези иранци които иска падане на режима им ?Това са глупости ,тези хора няма се откаже от фанатизма и тероризма нито им пука за Европа .По точно обратното ако имаха силата щяха да ни нападнат и всички други които не са от тяхната религия.В тази война е не само интерес за петрол .
12:26 06.03.2026
8 Да не забравяме, че
Тепърва ще идват Б2.
12:26 06.03.2026
9 Боруна Лом
12:32 06.03.2026