Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Ирански държавни медии съобщиха за нови въздушни удари през седмия ден на войната

Ирански държавни медии съобщиха за нови въздушни удари през седмия ден на войната

6 Март, 2026 12:18 618 9

  • иран-
  • израел-
  • сащ-
  • война-
  • техеран

В Техеран, с население от около 15 милиона души, жителите бяха събудени в ранните часове от подновени военни действия

Ирански държавни медии съобщиха за нови въздушни удари през седмия ден на войната - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ирански държавни медии съобщиха за нови въздушни удари през седмия ден на войната с Израел и САЩ, предаде ДПА, съобщи БТА.

Тежки удари бяха нанесени в жилищни райони близо до град Исфахан в централната част на страната, както и в столицата Техеран.Според новинарската агенция Тасним са били ударени три малки селища в покрайнините на Исфахан. Съобщава се за въздушни атаки и в източната част на Исфахан.

Няколко души са били ранени и са били повредени жилищни сгради и автомобили, уточнява Тасним.

В Техеран, с население от около 15 милиона души, жителите бяха събудени в ранните часове от подновени военни действия. Очевидци описаха силен грохот от изтребители, летящи на малка височина над покривите.

Агенция ИСНА цитира местните власти в Кум, които казаха, че две военни бази край града са били поразени, но няма ранени при ударите.

Иранският Червен полумесец публикува снимки, на които се виждат разрушени жилищни сгради в големите градове. На някои от снимките се вижда и че централата на една от иранските хуманитарни организация е била сериозно повредена.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    6 5 Отговор
    Тръмп казва, че няма да праща сухопътни войски в Иран, но това е лъжа. Ще ги прати, защото такава е заповедта на евреите. След това Иран ще стане за САЩ втори Виетнам. И даже по-лошо.

    Коментиран от #7

    12:19 06.03.2026

  • 2 Под очилата 🙂

    6 2 Отговор
    Самолетите са дошли по времето на Желязков коалиционния партньор на Кoпейкин.

    12:21 06.03.2026

  • 3 Данко Харсъзина

    6 3 Отговор
    Техеран за три дейс се очертава като Кабул за туенти иърс.

    12:21 06.03.2026

  • 4 Ицо

    6 2 Отговор
    Има ли ръъъгани аятоласи?

    12:21 06.03.2026

  • 5 Българин

    3 5 Отговор
    Това не е война, а мироналагаща мисия, според законите на междунардното право. Русия и Китай за това нищо не правят.

    12:22 06.03.2026

  • 6 Летят си над Иран

    4 2 Отговор
    като у тях си!

    Прехваленото руско ПВО се оказа жив ....!

    12:24 06.03.2026

  • 7 Соваж бейби

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Чакат иранци да си свършат бомбите и после ги мятат като Газа.Сами са си виновни ,не видях и къде са тези иранци които иска падане на режима им ?Това са глупости ,тези хора няма се откаже от фанатизма и тероризма нито им пука за Европа .По точно обратното ако имаха силата щяха да ни нападнат и всички други които не са от тяхната религия.В тази война е не само интерес за петрол .

    12:26 06.03.2026

  • 8 Да не забравяме, че

    2 3 Отговор
    близо до Исфахам има иранска ядрена мощност.

    Тепърва ще идват Б2.

    12:26 06.03.2026

  • 9 Боруна Лом

    0 0 Отговор
    ПЕРСИ, НЕ ЩАДЕТЕ РАКЕТИТЕ, ДУМКАЙТЕ ПО ОБОРА ЯКО!

    12:32 06.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания