Най-малко девет души ранени при украинска атака с дрон в Крим

Най-малко девет души бяха ранени при украинска атака с дрон срещу окупирания от Русия полуостров Крим, съобщиха местните власти, цитирани от ДПА, предава БТА.

Пететажна жилищна сграда в пристанищния град Севастопол бе сериозно повредена от свален дрон, съобщи назначеният от Москва губернатор Михаил Развожаев в "Телеграм". Дронът се разбил близо до сградата и бил пълен със сачми и експлозиви. Шестима от ранените, включително три деца, са били откарани в болница с порезни рани.

Отделно, назначената от Москва администрация в южната украинска Херсонска област съобщи за двама загинали и 12 ранени при украинска атака с дрон срещу село Олешки. „Вражески дронове са пуснали експлозивния си товар директно върху хора, събрали се близо до магазин за хранителни стоки преди отварянето му“, написа губернаторът Владимир Салдо.

Русия отвърна с атаки с дронове през нощта срещу украинския индустриален град Кривой Рог, където около 30 сгради бяха повредени, съобщиха местните власти.