Новини
Свят »
Русия »
Най-малко девет души ранени при украинска атака с дрон в Крим
  Тема: Украйна

Най-малко девет души ранени при украинска атака с дрон в Крим

6 Март, 2026 11:26, обновена 6 Март, 2026 11:32 666 10

  • украйна-
  • крим-
  • ранени-
  • украинска атака-
  • русия

Атаката с дрон в Севастопол остави шестима ранени, включително три деца, докато украинските удари по Херсонска област и руските контраатаки в Кривой Рог разпалват нова вълна на насилие.

Най-малко девет души ранени при украинска атака с дрон в Крим - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Най-малко девет души бяха ранени при украинска атака с дрон срещу окупирания от Русия полуостров Крим, съобщиха местните власти, цитирани от ДПА, предава БТА.

Пететажна жилищна сграда в пристанищния град Севастопол бе сериозно повредена от свален дрон, съобщи назначеният от Москва губернатор Михаил Развожаев в "Телеграм". Дронът се разбил близо до сградата и бил пълен със сачми и експлозиви. Шестима от ранените, включително три деца, са били откарани в болница с порезни рани.

Още новини от Украйна

Отделно, назначената от Москва администрация в южната украинска Херсонска област съобщи за двама загинали и 12 ранени при украинска атака с дрон срещу село Олешки. „Вражески дронове са пуснали експлозивния си товар директно върху хора, събрали се близо до магазин за хранителни стоки преди отварянето му“, написа губернаторът Владимир Салдо.

Русия отвърна с атаки с дронове през нощта срещу украинския индустриален град Кривой Рог, където около 30 сгради бяха повредени, съобщиха местните власти.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тя укро-

    5 5 Отговор
    руската вече не ни е интересна! Дайте нещо за чалмите !

    Коментиран от #5

    11:35 06.03.2026

  • 2 Точни попадения

    11 10 Отговор
    Днес Украйна удари руска сондажна платформа и взриви руски хеликоптер.

    Коментиран от #10

    11:36 06.03.2026

  • 3 Кирил

    5 6 Отговор
    Тея пак почнаха отчаяни удари срещу своя народ. Не знам само как САШа ще воюва на толкова много флангове.

    11:37 06.03.2026

  • 4 Затова Русия

    9 9 Отговор
    трябва да мачка този фашистки и терористичен режим в Украйна!

    Коментиран от #6

    11:40 06.03.2026

  • 5 За това не се пише..

    5 9 Отговор

    До коментар #1 от "Тя укро-":

    Има двама загинали и множество ранани на опашка пред магазин в ДНР.
    ЕС си затваря очите..

    11:41 06.03.2026

  • 6 Град Козлодуй

    5 5 Отговор

    До коментар #4 от "Затова Русия":

    Русия освен да смачка сама себе си, нищо друго не може да направи.

    Коментиран от #7, #8

    12:08 06.03.2026

  • 7 И то...

    3 3 Отговор

    До коментар #6 от "Град Козлодуй":

    Много добре се справя с това.

    12:15 06.03.2026

  • 8 Да тироле

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "Град Козлодуй":

    Троленето показва освен твоето падение и отчаяността и падението на запада!

    12:18 06.03.2026

  • 9 Бикът от Шри Ланка

    0 3 Отговор
    Тонгузкия аятолаха го бастисаха

    12:22 06.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания