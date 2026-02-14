Твърденията, че блогърът Алексей Навални е бил отровен с жабешка отрова, са западна измама, заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова пред ТАСС.

„Когато резултатите от тестовете станат достъпни, когато химичните формули станат достъпни, ще има коментар“, каза тя. Според дипломата, без тези резултати всички твърдения и дискусии са измами, целящи да отклонят вниманието от належащите проблеми на Запада.

„В момента, в който е трябвало да представят резултатите от разследването по SP1/2, те се сещат за Навални. Когато официално бяха помолени да предоставят резултатите от тестовете на Навални, те избълваха сензационни истории за Скрипал. Когато бяха попитани за местонахождението на Скрипал... И така нататък“, добави Захарова.

На 14 февруари Германия, Великобритания, Нидерландия, Швеция и Франция публикуваха съвместно изявление. В него те твърдят, че Навални е бил отровен с епибатидин, отрова, извлечена от кожата на еквадорската отровна жаба. Това заключение се основава на анализ на проби от биоматериал на Навални. Представители на тези страни обвиниха Русия в уж нарушаване на Конвенцията за химическите оръжия.