Твърденията за отравянето на Навални са "западна измама"

14 Февруари, 2026 19:37

На 14 февруари Германия, Великобритания, Нидерландия, Швеция и Франция публикуваха съвместно изявление, в което твърдят, че Навални е бил отровен с епибатидин

Твърденията за отравянето на Навални са "западна измама" - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Твърденията, че блогърът Алексей Навални е бил отровен с жабешка отрова, са западна измама, заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова пред ТАСС.

„Когато резултатите от тестовете станат достъпни, когато химичните формули станат достъпни, ще има коментар“, каза тя. Според дипломата, без тези резултати всички твърдения и дискусии са измами, целящи да отклонят вниманието от належащите проблеми на Запада.

„В момента, в който е трябвало да представят резултатите от разследването по SP1/2, те се сещат за Навални. Когато официално бяха помолени да предоставят резултатите от тестовете на Навални, те избълваха сензационни истории за Скрипал. Когато бяха попитани за местонахождението на Скрипал... И така нататък“, добави Захарова.

На 14 февруари Германия, Великобритания, Нидерландия, Швеция и Франция публикуваха съвместно изявление. В него те твърдят, че Навални е бил отровен с епибатидин, отрова, извлечена от кожата на еквадорската отровна жаба. Това заключение се основава на анализ на проби от биоматериал на Навални. Представители на тези страни обвиниха Русия в уж нарушаване на Конвенцията за химическите оръжия.


Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 17 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    10 1 Отговор
    Ексклузивно! Делян Добрев и Росен Желязков напускат ГЕРБ.

    19:38 14.02.2026

  • 2 Муткурова , Пазарджик

    10 8 Отговор
    Тази тема не можах да я разбера и само чета ...Жслко за Навални ...изглеждаше умен и интелигентен ...той и Путин изглежда така ама ...изтрепа 10 000 000 милиона укронацисти ..евала бате

    19:40 14.02.2026

  • 3 име

    19 4 Отговор
    Айде стига ни занимавате с тоя мошенник. Който го е създал, той го е употребил и му е видял сметката за да раздухва с години случая и да обвинява руснаците.

    19:40 14.02.2026

  • 4 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ

    15 1 Отговор
    Български медии прикриват гласуване в Европарламента преди 2 дни, с което е приета с 233 гласа Резолюция, според която, освен жените, и мъжете имат право на раждане.Подкрепена е от ЕНП (респективно депутатите от Герб) и ПЕС (БСП) + дамата Радан Кънев, който вече си е в правото да стане м@йка

    Коментиран от #16

    19:40 14.02.2026

  • 5 А НАВАЛНАТА

    10 3 Отговор
    Я утешава кой я пожелае.

    19:41 14.02.2026

  • 6 койдазнай

    5 12 Отговор
    Средната продължителност на живота на мъжете в Руската Федерация е 41 години. Тоя навални дори я е надминал, поради добрите условия в затвора!

    Коментиран от #12

    19:41 14.02.2026

  • 7 шопо

    9 2 Отговор
    че трябва да си дебил та да се усъмниш

    19:41 14.02.2026

  • 8 мизерници

    13 4 Отговор
    Най-много ви вярвам , за всичко в което оплювате Русия , а вие сте по добри и от Майка Тереза !

    19:42 14.02.2026

  • 9 непротестиращ

    5 13 Отговор
    Време е Путин да бъде блъснат от някой висок етаж!

    Коментиран от #14

    19:42 14.02.2026

  • 10 Компетентен

    14 2 Отговор
    Ами точно измама са !!! Откъде са вземи тия проби чак сега? Есхумирали са го тайно ли, що ли? А най-доброто доказателство е, че руските власти нямаха никаква сметка да убивaт тоя жалък, провалил се техен агент, презиран от 98% от руснаците. Защо да го убивaт - за да дадат пховот еврогeйтаците да лаят насреща им ли? Айде, холан !!! Помним как нахални "оцеля след отравяне с Новичок", токсин предвиден да убива цели полкове на открито - на бойното поле !!!

    19:42 14.02.2026

  • 11 Без да покажат доказателства

    12 2 Отговор
    разбира се , че лъжст. Като колбата с праха за пране....уж било химическо оръжие. И след години де извиниха, че избили толкова хора напразно. Сатанисти.

    Коментиран от #24

    19:43 14.02.2026

  • 12 Тоя, пък.

    10 1 Отговор

    До коментар #6 от "койдазнай":

    Хахахахаkpетен, ти можеш да кажеш и 21 години.... дай данни !!!

    Точно заради мрънкането на тоя смeшник и последните неутрални към него руснаци го намразиха. Защото стотици хиляди хора живеят и работят доста по на север от затвора, където той ревеше всеки ден колко му е студено - ама не се оплакват.

    19:44 14.02.2026

  • 13 Гроздев

    4 0 Отговор
    небутерброда не изгнили ?

    19:44 14.02.2026

  • 14 Офицер от БА

    7 1 Отговор

    До коментар #9 от "непротестиращ":

    Ти сам ще скочиш от някой висок етаж. Стига да се промъкна зад тебе и да кресна: "РУСНАЦИТЕ ИДВАТ !!!"

    Коментиран от #19

    19:45 14.02.2026

  • 15 хаха🤣

    3 7 Отговор
    щом ТАСС казва...значи е така 🤣🤣🤣

    19:45 14.02.2026

  • 16 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    1 4 Отговор

    До коментар #4 от "Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ":

    И ние подкрепяме този закон 🥳

    19:49 14.02.2026

  • 17 ДрайвингПлежър

    6 0 Отговор
    Само на припомня, че тези ТВЪРДЯХА и за някакви химически оръжия...

    е предполагам, за някои от вас какво казва господаря е по-важно от това да мислите с главите си ;)

    19:50 14.02.2026

  • 18 И помнете...

    1 5 Отговор
    Руснак не лъже, само на 2м. под земьо.

    19:54 14.02.2026

  • 19 фат мак

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Офицер от БА":

    банкоматчик немое и да скочиш.камо ли 3 км. крос

    19:54 14.02.2026

  • 20 Гост

    1 1 Отговор
    Лъжите им струват колкото парите им, няма спасение за Робовладелците!🙂

    19:55 14.02.2026

  • 21 Той отиде в Москва, затвориха го

    1 5 Отговор
    и накрая го отровиха...
    Тук виновен не е запада, нито сащ, нито луната.
    Тук е виновен самия кремълски безкрупулен режим, който премахва всички неудобни, били те и руснаци.

    19:56 14.02.2026

  • 22 пешо

    3 2 Отговор
    тия боклуци дъно нямат

    19:57 14.02.2026

  • 23 хаха

    0 0 Отговор
    Ама разбира се. Те кухите ватенки само това могат да измислят.
    Всепризнат кухоглав добитък. Крепостници.

    Толкова са кухи, че чак слагаха във военните си пропагандни плакати финландски бойци от втората световна война и северен елен. А също и германски нацисти ... ХАХАХА!

    20:00 14.02.2026

  • 24 Има доказателства

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Без да покажат доказателства":

    след изследвания на проби от тялото, ОК разбират каква е била отровата.

    20:03 14.02.2026

  • 25 Курти

    0 0 Отговор
    Вова ги обработва

    20:04 14.02.2026

