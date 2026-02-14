Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Иран: Конференцията по сигурността в Германия е "Мюнхенски цирк"

Иран: Конференцията по сигурността в Германия е "Мюнхенски цирк"

14 Февруари, 2026 19:51 483 6

  • абас аргачи-
  • иран-
  • мюнхен-
  • конференци-
  • цирк

ЕС загуби геополитическото влияние в Близкия изток

Иран: Конференцията по сигурността в Германия е "Мюнхенски цирк" - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Германската конференция по сигурност се превръща в „Мюнхенски цирк“, когато става въпрос за Иран, според Абас Арагчи, министър на външните работи на Ислямската република.

„Тъжно е да се види, че обикновено сериозната Мюнхенска конференция по сигурност се превръща в „Мюнхенски цирк“, когато става въпрос за Иран“, пише той в X. Според него ЕС е в затруднено положение, неспособен да разбере какво всъщност се случва в Иран.

Според Арагчи, ЕС е загубил напълно всякакво геополитическо влияние в Близкия изток. „Европа някога беше ключов играч[в иранските ядрени преговори, но сега е напълно невидима. Вместо това нашите приятели в региона се оказват далеч по-ефективни и полезни от периферните и непродуктивни „ЕС-3“ (Великобритания, Германия и Франция)“, добави иранският външен министър.

На 9 февруари председателят на Мюнхенската конференция по сигурност (MSC) Волфганг Ишингер обяви, че организаторите на форума са оттеглили предишните си покани към ирански представители, въпреки първоначалната надежда за участието на иранския външен министър.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цирк Ze

    6 0 Отговор
    Много станаха циркаджиите и клоуните.

    19:56 14.02.2026

  • 2 Бяш

    0 2 Отговор
    Тоя камилар , да не знае много , че току виж Великобритания , му бомбандирали бедното подобие на държава

    19:59 14.02.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    2 0 Отговор
    Де да беше само цирк - поредното престъпление се готви там!

    20:01 14.02.2026

  • 4 Софиянец

    1 0 Отговор
    Хахахаха, абсолютно!

    20:02 14.02.2026

  • 5 Сталин

    1 0 Отговор
    Умря колониалния ред на западните мародери ,базиран на "правила ", останаха им само такива мърляви и ошушкани колонии като България,Румъния и Украйна

    20:03 14.02.2026

  • 6 Копейка

    0 0 Отговор
    На нас ни казаха да викаме за Иран, Палестина, Русия и Северна Корея.

    20:04 14.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания