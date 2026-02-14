Иран: Конференцията по сигурността в Германия е "Мюнхенски цирк"

Германската конференция по сигурност се превръща в „Мюнхенски цирк“, когато става въпрос за Иран, според Абас Арагчи, министър на външните работи на Ислямската република.

„Тъжно е да се види, че обикновено сериозната Мюнхенска конференция по сигурност се превръща в „Мюнхенски цирк“, когато става въпрос за Иран“, пише той в X. Според него ЕС е в затруднено положение, неспособен да разбере какво всъщност се случва в Иран.

Според Арагчи, ЕС е загубил напълно всякакво геополитическо влияние в Близкия изток. „Европа някога беше ключов играч[в иранските ядрени преговори, но сега е напълно невидима. Вместо това нашите приятели в региона се оказват далеч по-ефективни и полезни от периферните и непродуктивни „ЕС-3“ (Великобритания, Германия и Франция)“, добави иранският външен министър.

На 9 февруари председателят на Мюнхенската конференция по сигурност (MSC) Волфганг Ишингер обяви, че организаторите на форума са оттеглили предишните си покани към ирански представители, въпреки първоначалната надежда за участието на иранския външен министър.