Андрей Янкулов: Решаването на въпроса със смяната на главния прокурор не може да е предмет на политически договорки

Затискащият с огромна тежест правосъдието ни въпрос за смяната на фактически изпълняващия длъжността главен прокурор не е партийно-политически. Неговото решаване не може и не бива да бъде предмет на политически договорки, за да бъде оставено да чака бъдещо преразпределение на силите, което да е в състояние да ги постигне. Това публикува на страницата си във фейсбук служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов, цитиран от "Фокус".
Според министъра единственото, за което става дума, е възстановяването на някаква обикновена нормалност.
"В която България би имала изпълняващ длъжността главен прокурор, който не действа като главен прокурор в нарушение на закона, признат е за такъв от върховните съдии и за него няма документално потвърдена информация, че е говорил пред европейски прокурори на среща в рамките на важна дисциплинарна процедура как българската прокуратура разполага с доказателства за корупция на българския европейски прокурор", допълни той.
"Обаче обвинение за корупция на българския европейски прокурор българската прокуратура не е повдигнала. Защо не е повдигнала, ако такива доказателства има? Защо е говорил това, ако няма?", написа още служебният министър и допълни:
"Даваме ли си въобще сметка за сериозността на това разкритие, докато се занимаваме с какви ли не други повече или по-малко важни въпроси около публичната изява на българския европейски прокурор онзи ден? Останала впрочем без никакъв коментар ден по-късно от директно засегнатите от нея главен и градски прокурор. Правосъдието ни буквално се задушава под тежестта на това моментно състояние и за да си поеме въздух, то трябва да бъде час по-скоро преустановено".
3 Тези не разбраха
До коментар #1 от "Пич":Бг народът не се иинтересува кой е прокурор, а от цените на горивата, на тока и храните.
За какво ние тива служебно правителство, което защитава федофили и ни пробутва разни сиселковци..
09:56 10.03.2026
6 Макето
Решаването на въпроса е ЗАТВОРА на Главния прокурор-Сарафов и всички 200+ джуджета! Тогава ще се реши въпросът завинаги!
10:01 10.03.2026
И това го заявява човек, който отлично знае, че проблемът с ГП е всъщност проблем с кривото законодателство, свързано с ВСС. Криво законодателство, което бе създадено от един юридически малоумник, бърборкото Хр. Иванов, в качеството му на МП в едно от правителствата на ГЕРБ. За да нормализираме нещата с избора на ГП, задължително трябва да сменим законовата рамка, която допуска инсталация на един практически несменяем / но юридически нелегитимен да избере нов ГП/ ВСС.
И тази промяна в законовата рамка няма как да мине без политически дебат между представените в Парламента партии, ако те не постигнат високо ниво на съгласие на политическо ниво, нищо няма да се постигне и на законодателното - отказващи да дебатират политици са всичко друго, но не и добри законодатели! И клинчът ще продължи до безкрайност...
10:01 10.03.2026
