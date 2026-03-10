Новини
Андрей Янкулов: Решаването на въпроса със смяната на главния прокурор не може да е предмет на политически договорки

Според министъра на правосъдието единственото, за което става дума, е възстановяването на някаква обикновена нормалност

Андрей Янкулов: Решаването на въпроса със смяната на главния прокурор не може да е предмет на политически договорки - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Затискащият с огромна тежест правосъдието ни въпрос за смяната на фактически изпълняващия длъжността главен прокурор не е партийно-политически. Неговото решаване не може и не бива да бъде предмет на политически договорки, за да бъде оставено да чака бъдещо преразпределение на силите, което да е в състояние да ги постигне. Това публикува на страницата си във фейсбук служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов, цитиран от "Фокус".

Според министъра единственото, за което става дума, е възстановяването на някаква обикновена нормалност.

"В която България би имала изпълняващ длъжността главен прокурор, който не действа като главен прокурор в нарушение на закона, признат е за такъв от върховните съдии и за него няма документално потвърдена информация, че е говорил пред европейски прокурори на среща в рамките на важна дисциплинарна процедура как българската прокуратура разполага с доказателства за корупция на българския европейски прокурор", допълни той.

"Обаче обвинение за корупция на българския европейски прокурор българската прокуратура не е повдигнала. Защо не е повдигнала, ако такива доказателства има? Защо е говорил това, ако няма?", написа още служебният министър и допълни:

"Даваме ли си въобще сметка за сериозността на това разкритие, докато се занимаваме с какви ли не други повече или по-малко важни въпроси около публичната изява на българския европейски прокурор онзи ден? Останала впрочем без никакъв коментар ден по-късно от директно засегнатите от нея главен и градски прокурор. Правосъдието ни буквално се задушава под тежестта на това моментно състояние и за да си поеме въздух, то трябва да бъде час по-скоро преустановено".


  • 1 Пич

    11 1 Отговор
    Какъвто и да е Сарафов, това е момета в който не трябва да успеят да го сменят !!! Иначе НПО диктатурата на ПП и ДБ ще стане напълно безконтролна !!!

    Коментиран от #3

    09:53 10.03.2026

  • 2 Ох, този човечец...

    8 2 Отговор
    Този човечец много му личи ,че не е подготвен на ниво като юрист. Много е постен и той е решил да си оправдава голямата заплата като се прави , че работи и гони главния прокур. Хората, които имат знания му казват как трябва да стане, а той се прави на глух и си бае като стара бабичка.

    09:55 10.03.2026

  • 3 Тези не разбраха

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Бг народът не се иинтересува кой е прокурор, а от цените на горивата, на тока и храните.
    За какво ние тива служебно правителство, което защитава федофили и ни пробутва разни сиселковци..

    09:56 10.03.2026

  • 4 Лама Янкулов

    6 1 Отговор
    не е наред с главата също като всички други нeноpмланици от НПО-сектата ППДБ

    09:57 10.03.2026

  • 5 Лена

    3 1 Отговор
    Само петрохански договорки важат. Във вашата секта

    09:58 10.03.2026

  • 6 Макето

    1 1 Отговор
    Бъркаш, господине!
    Решаването на въпроса е ЗАТВОРА на Главния прокурор-Сарафов и всички 200+ джуджета! Тогава ще се реши въпросът завинаги!

    10:01 10.03.2026

  • 7 Тити на Кака

    4 0 Отговор
    Не мога да повярвам на очите си....смяната на главния прокурор не може да е предмет на политически договорки...

    И това го заявява човек, който отлично знае, че проблемът с ГП е всъщност проблем с кривото законодателство, свързано с ВСС. Криво законодателство, което бе създадено от един юридически малоумник, бърборкото Хр. Иванов, в качеството му на МП в едно от правителствата на ГЕРБ. За да нормализираме нещата с избора на ГП, задължително трябва да сменим законовата рамка, която допуска инсталация на един практически несменяем / но юридически нелегитимен да избере нов ГП/ ВСС.
    И тази промяна в законовата рамка няма как да мине без политически дебат между представените в Парламента партии, ако те не постигнат високо ниво на съгласие на политическо ниво, нищо няма да се постигне и на законодателното - отказващи да дебатират политици са всичко друго, но не и добри законодатели! И клинчът ще продължи до безкрайност...

    10:01 10.03.2026

  • 8 Кво стана бе Минке

    2 0 Отговор
    Милиардерът Джордж Сорос е арестуван в Ню Йорк по подозрение за участие в транснационална престъпна дейност. В мащабната операция са участвали десетки федерални агенти и специално оборудване.

    10:08 10.03.2026

  • 9 Кво стана бе Минке

    0 0 Отговор
    Правоприлагащите органи са разположили 47 федерални агенти в операцията. При ареста са използвани 12 бронетранспортьора. Сорос-старши в момента е под домашен арест. Белият дом все още не е предоставил официален коментар относно инцидента или правния статут на задържания. Александър Сорос, синът на задържания милиардер и ръководител на фондацията на баща си, напусна Съединените щати ден преди ареста си. Полетът му за Дубай се е състоял около 3:00 ч. сутринта. Тези обстоятелства показват евентуално изтичане на информация за ареста. Правното основание за действията на правоохранителните органи е изпълнителна заповед, подписана от президента Доналд Тръмп на 14 февруари.

    10:11 10.03.2026

  • 10 Лалугер

    0 0 Отговор
    Мишок грозен

    10:16 10.03.2026

