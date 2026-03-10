Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Румен Петков: Правителството постъпи престъпно към нашите сънародници

10 Март, 2026 09:21 1 217 27

Външният министър обяви по телевизията, че правителството е знаело за предстоящия удар върху Иран. Аз днес ще отправя въпрос до министър-председателя - какви мерки са предприели, за да приберем българските граждани от този критичен регион?

Румен Петков: Правителството постъпи престъпно към нашите сънародници - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България трябва да заеме много ясни позиции относно войната на САЩ и Израел срещу Иран. Но преди всичко във вътрешно-политически план да стабилизираме нещата. И ще кажа защо. Това е правителството, което постъпи най-безотговорно към нашите сънародници. Престъпно бих казал. Това заяви в студиото на "Денят започва" Румен Петков, председател на ПП "АБВ", част от "БСП - Обединена левица" и и заместник-председател на предизборния щаб на левицата.

"Външният министър обяви по телевизията, че правителството е знаело за предстоящия удар върху Иран. Аз днес ще отправя въпрос до министър-председателя - какви мерки са предприели, за да приберем българските граждани от този критичен регион? Защото те не предприеха никакви мерки. И за това трябва да се носи не само политическа, за това трябва да се носи и съдебна отговорност. Защото този удар по българите е равним само с удара от правителството на Иван Костов по нашите медицински работници в Либия. Тогава всички прибраха своите медицински работници - Полша, Чехия и другите държави. Само нашият външен министър, вие сте млади хора, вероятно не помните, тогава се казваше Надежда Михайлова - не прибра нашите медици и те лежаха години в затвора. Така че за тези неща не било да се снишаваме, а трябва да бъдем много ясни и категорични."

Относно разрешението на американските самолети да се позиционират на летището в София, взето в последните дни на кабинета "Желязков", Петков коментира:

"Ние сме имали достатъчно критична позиция относно външната политика на България и ангажиментите, които тогава прие министър-председателят Желязков. И тези критични аргументи прозвучаха и от господин Крум Зарков, в това число и в Брюксел. Така че разликата е доста сериозна и не бива да се подценява енергията, която "БСП - Обединена на левица" вложи тогава и влага и сега. Всъщност, ние имаме една много голяма прилика между правителството на България и правителството на САЩ. Ние ставаме все по-близки. България нито дума за Петрохан и педофилията. В САЩ нито дума за Епстийн и за педофилията. Това са едни прилики, които мисля, че трябва да накарат всички да се замислим кого всъщност курдисваме да ни управлява."

Румен Петков коментира и темата с кадровите промени в МВР

"Този погром кадрови, който беше извършен в МВР, той е равним в някакъв степен само с погрома, който Цветанов нанесе като вътрешен министър с кадровите промени. Аз ще дам два примера, за да ни разбере нашата аудитория. Сигурно в НКЖИ е много важно да бъдат направени кадрови промени, за да гарантираме честните избори. Аз лично нямам никакво съмнение в това. Какво е мястото на шефа на Специализирания отряд за борба с терора в организацията на изборите? Нашата служба за борба с организираната престъпност получи през последната година много сериозно признание. Те участваха в съвместни операции с колеги от Италия, от Австрия, от редици европейски държави. Бяха разбити предприятия, фабрики за производство нелегално на цигари. Бяха разбити трафици на пари, на наркотици. Като казах пари, та се сетих. Ние сега, дали пък да не подкрепим Украйна да влезе в Европейския съюз? Аз вярвам, че Европейската комисия ще притисне България да подкрепи влизането на Украйна в Европейския съюз, без да отговарят на каквито и да са критерии. Такава невиждана корупция, тоалетната от злато, камиона с парите. Нашите медии някакси се опитват да го заобиколят това нещо, което ме безпокои в някакъв степен."


Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 17 гласа.
  • 1 Стига мрънка

    18 4 Отговор
    Всякакви вождове, на откровено бутикови партии, е добре да си слязат на нивото, което заслужават, да кажем хоремагът в Пордим. Разходкаджиите и почивкаджиите да се оправят сами, сега е векът на информацията и войните не започват за 5 минути!

    09:26 10.03.2026

  • 2 Хубаво ги задаваш тия въпроси

    20 2 Отговор
    Те че министрите са продажни лизачи винаги в стойка Г е ясно на всички.

    Но казано от теб някак си губи тежест защото ти си доста противоречива личност с доста тъмни петна в миналото си
    По скоро говориш предизборно

    Коментиран от #10

    09:28 10.03.2026

  • 3 Ъхъ!!!

    16 1 Отговор
    Абе, я по-добре ти кажи за сестрите Белнейски!

    09:29 10.03.2026

  • 4 Иван

    10 0 Отговор
    Първа грижа на държавата колонията трябва да са проститутките и престъпниците от пиратският остров Дубай

    09:29 10.03.2026

  • 5 Боби

    14 0 Отговор
    Шшшшш, тихичко, слуга Депесарска...

    09:29 10.03.2026

  • 6 Сигурно

    16 1 Отговор
    правителството ги прати там, да се снимат за инстаграма.

    09:29 10.03.2026

  • 7 раз

    11 1 Отговор
    Вземи си една кошница и отивай да събираш български граждани!

    09:30 10.03.2026

  • 8 очевидец

    9 2 Отговор
    На 9 март 1985 г. пρотурски теρористи поставят бомδа във вагона за майки с деца на влака Бургас–София. Загиват 7 невинни души, 9 са тежко ранени. Това е най-кървавият железопътен атентаτ в българската история

    09:30 10.03.2026

  • 9 Пенчо

    19 3 Отговор
    Член на партията управлявала с престъпния комунистически режим обвинява в престъпление .
    Тоя не знае къде се намира .

    Коментиран от #19

    09:31 10.03.2026

  • 10 Европеец

    11 1 Отговор

    До коментар #2 от "Хубаво ги задаваш тия въпроси":

    Съгласен съм с коментара ти.... Но очаквах Румен Петков да си спомни и за загиналите българи преди 48 години в атентата на гара Буново...... Атентат извършен от българи протурски терористи...

    09:33 10.03.2026

  • 11 Авее

    3 0 Отговор
    В България платената любов не е разрешена. А уж сме били в ЕС.Вятър ураганен.Затова бият и тормозят жени,които не разрешават,да бъдат милвани и целувани. България още си носи последствията от миналите времена.Искаме да сме,като западните европейски държави,но никой политик не дава да се променяме.

    09:34 10.03.2026

  • 12 явер

    7 0 Отговор
    Ей, такива са комунистите, каква ясна позиция, да сме против Израел и САЩ, които са наши съюзници или с Иран, който ни направи атентата през 2012г. в Сарафово. Нас никой не ни пита и по-добре е да си мълчим, защото ще се наложи да избираме между Турция и Израел, а това не е добре за България.

    09:34 10.03.2026

  • 13 Хамелиони сте всичките

    8 3 Отговор
    От 1989 година насам не е имало правителство, което да гледа и да защитава интересите на обикновените хора и държавата като цяло. Само се преконфигурирате, пребоядисвате, лъжете преди избори и после издевателствате върху народа чрез престъпни коалиции и сглобки. На престъпни политици доверие никога! Слугувате за постове и пари на чужди интереси, независимо от коя партия сте.

    Коментиран от #22

    09:35 10.03.2026

  • 14 Иван

    2 9 Отговор
    Атентата в Сарафово беше организиран сто процента от ЦРУ . С отговорник за България Цветанов

    09:37 10.03.2026

  • 15 Чугуненият комунист

    12 0 Отговор
    шадраван пак се активира. Правителството евакуира 3000 бг граждани и то в първите дни, при положение, че въздушното пространство беше много опасно!!! Тъпанар, путинист и митрофановец, това е този нахалник!

    09:40 10.03.2026

  • 16 Така е

    10 0 Отговор
    Престъпно постъпи правителството спрямо народа си, трябваше да си арестуван с Гоце и да сте в дрънголника

    09:40 10.03.2026

  • 17 МДАМ

    6 0 Отговор
    Запалков - смешен чичак, опитващ се да се продаде където и да е.

    09:43 10.03.2026

  • 18 Глупости!

    6 0 Отговор
    Този още не е изтрезнял. За щастие, времето отмива и последните пияндета от политиката.

    09:44 10.03.2026

  • 19 Ха ха ха

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "Пенчо":

    И ти, ако "мушкаш" всяка вечер по бутилка водка, сутринта няма да знаеш къде се намираш.

    09:48 10.03.2026

  • 20 Гаджева

    4 0 Отговор
    Лицето Сидеров защо не е ходил войник както всички български мъже през онези години.

    09:48 10.03.2026

  • 21 Луканов

    5 1 Отговор
    Престъпника казва кой бил постъпил престъпно !!! Я да се самосезира прокуратурата и да го арестува МВР този шарлатанин Петков ! НАП и Икономичска полиция да го проверят добре ,да се види има ли съответствие между доходите му и участието в Асет банк и фирми с Маджо ,Пеевски и Маргини ? Я да видим какво притежава и на чие име в Испания? Я да видим контактите му с подземния свят и защо има забрана да посещава САЩ? Я да видим всичко около този нехранимайко!

    09:49 10.03.2026

  • 22 Даниел Немитов

    0 3 Отговор

    До коментар #13 от "Хамелиони сте всичките":

    Ами имало е!!! И правителството на Костов, и правителството на Продължаваме Промяната бяха много читави и некорумпирани. Ама ти като не можеш да различиш здравото от гнилото ...., затова си на тоя хал!

    09:53 10.03.2026

  • 23 Цвете

    2 2 Отговор
    ГА ЯДЕ КИФТЕТАТА С ДОГАНА, КАК БЕШЕ. ГА ПИКА У ФОНТАНА, КАК БЕШЕ? 😂

    10:03 10.03.2026

  • 24 Радев

    1 2 Отговор
    Петроханскато правителство си урежда честни избори с наше МВР

    10:03 10.03.2026

  • 25 АГАТ а Кристи

    3 0 Отговор
    Комунист - това звучи "гордо" 😭
    Най-големият срам на човечеството - такива, като тоя

    10:03 10.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 ма ДУРО

    1 0 Отговор
    Друго си е когато се подаваш из под полата на Мутрофанова и от време на време изджафкаш

    10:08 10.03.2026

