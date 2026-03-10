Позиция на министъра на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов за корупцията в НКЖИ

Във връзка с направеното тази сутрин публично изявление на г-жа Нели Андреева, и.д. Заместник генерален директор „Стратегия и администрация“, съдържащо тежки обвинения за корупция и съществуването на „корупционен модел“ в системата на НКЖИ, министърът на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов предоставя следната фактологическа информация. Това съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията.

Още на 19.02., в деня на встъпването си в длъжност, министър Корман Исмаилов издава писмена заповед към всички публични предприятия в системата на МТС за временно спиране на всички плащания. Целта на забраната бе подобряване на финансовата дисциплина на публичните предприятия и по-ефективен контрол на разходването на публични средства. Както стана ясно от изявлението на г-жа Андреева тази заповед не е спазена от страна на НК „Железопътна инфраструктура“.

На 24.02. със заповед на министъра е възложен цялостен одит на конкретни обществени поръчки, сключените договори и критериите за разпределение на средствата по индексации на действащи договори на компании, изпълняващи проекти, възложени от НКЖИ. Проверката е във връзка с множество постъпили сигнали. Срокът за извършването ѝ е 20 работни дни.

На 02.03. със заповед на министъра е освободен Тодор Василев като член на Управителния съвет на НКЖИ и е назначена Мария Генова за независим член на Управителния съвет до провеждането на конкурсна процедура. Г-жа Мария Генова е единственото назначение в НКЖИ, което е извършил министър Корман Исмаилов, след съгласуване с политическия си кабинет.

От 04.03. г-жа Нели Андреева отсъства от работа, за което надлежно е представила болничен лист.

Днес в 10:30 часа, след направеното изявление по националните медии министър Исмаилов отправи покана към г-жа Андреева за среща с него и политическия кабинет на министерството, на която тя да представи всички данни за корупционни схеми в НКЖИ, с които разполага, но тя отказа срещата.

Тези нейни думи и действия поставят много въпроси:

Дали нейното изявление пред медиите като служител с висок интегритет, заемащ висша държавна ръководна позиция, има реално намерение, макар и твърде закъсняло, да бори корупцията и мафията в сектора, или е директна медийна атака срещу министъра?

По всичко личи, че г-жа Андреева разполага с данни, с които уличава бившето ръководство на НКЖИ, конкретни лица и фирми в корупция.

В този контекст министър Исмаилов отправя чрез медиите няколко въпроса към г-жа Андреева:

Кой е конкретният „корупционен модел“ в Национална компания „Железопътна инфраструктура“, как функционира и кои поименно са корупционерите, заемащи и заемали ръководни и не само ръководни длъжности в НКЖИ, за които тя говори? Кои са компаниите, които са замесени?

Като служител на ръководни позиции в компанията през последните над шест години, знаела ли е тя за този модел и, ако не - кога е научила?

Самата тя с действие или бездействие има ли принос за съществуването му? Знае ли г-жа Андреева кои са кукловодите в сектора и сивите кардинали в сянка?

Ако е знаела – защо не е сигнализирала по същия начин публично предишни министри и компетентните институции?

Борбата с корупцията не се води с внушения и недомлъвки, а с факти, доказателства и носене на лична отговорност. Министър Исмаилов очаква г-жа Андреева да представи публично своите отговори, както и официално всички данни, с които разполага, и призовава всички съвестни служители в системата без страх да подават своите сигнали.

В последните 6 години Нели Андреева е била последователно:

от 02.12.2019 г. до 30.10.2021 г.

Директор на дирекция „Стратегическо развитие и инвестиционни проекти“

от 01.11.2021 г. до 03.02.2022 г

и.д. Заместник генерален директор/ Стратегия и администрация

от 03.02.2022 г. до 07.02.2022 г.

Директор на дирекция „Стратегическо развитие и инвестиционни проекти“

от 25.08.2022 г. до 15.09.2024 г.

Директор на дирекция „Стратегическо развитие и инвестиционни проекти“

от 16.09.2024 г. до 09.03.2026 г.

и.д. Заместник генерален директор/ Стратегия и администрация