Позиция на министъра на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов за корупцията в НКЖИ

10 Март, 2026 09:32 1 192 17

  • корман исмаилов-
  • корупция-
  • нкжи

Борбата с корупцията не се води с внушения и недомлъвки, а с факти, доказателства и носене на лична отговорност

Позиция на министъра на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов за корупцията в НКЖИ - 1
Снимка: МТС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Във връзка с направеното тази сутрин публично изявление на г-жа Нели Андреева, и.д. Заместник генерален директор „Стратегия и администрация“, съдържащо тежки обвинения за корупция и съществуването на „корупционен модел“ в системата на НКЖИ, министърът на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов предоставя следната фактологическа информация. Това съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията.

Още на 19.02., в деня на встъпването си в длъжност, министър Корман Исмаилов издава писмена заповед към всички публични предприятия в системата на МТС за временно спиране на всички плащания. Целта на забраната бе подобряване на финансовата дисциплина на публичните предприятия и по-ефективен контрол на разходването на публични средства. Както стана ясно от изявлението на г-жа Андреева тази заповед не е спазена от страна на НК „Железопътна инфраструктура“.

На 24.02. със заповед на министъра е възложен цялостен одит на конкретни обществени поръчки, сключените договори и критериите за разпределение на средствата по индексации на действащи договори на компании, изпълняващи проекти, възложени от НКЖИ. Проверката е във връзка с множество постъпили сигнали. Срокът за извършването ѝ е 20 работни дни.

На 02.03. със заповед на министъра е освободен Тодор Василев като член на Управителния съвет на НКЖИ и е назначена Мария Генова за независим член на Управителния съвет до провеждането на конкурсна процедура. Г-жа Мария Генова е единственото назначение в НКЖИ, което е извършил министър Корман Исмаилов, след съгласуване с политическия си кабинет.

От 04.03. г-жа Нели Андреева отсъства от работа, за което надлежно е представила болничен лист.

Днес в 10:30 часа, след направеното изявление по националните медии министър Исмаилов отправи покана към г-жа Андреева за среща с него и политическия кабинет на министерството, на която тя да представи всички данни за корупционни схеми в НКЖИ, с които разполага, но тя отказа срещата.

Тези нейни думи и действия поставят много въпроси:

Дали нейното изявление пред медиите като служител с висок интегритет, заемащ висша държавна ръководна позиция, има реално намерение, макар и твърде закъсняло, да бори корупцията и мафията в сектора, или е директна медийна атака срещу министъра?

По всичко личи, че г-жа Андреева разполага с данни, с които уличава бившето ръководство на НКЖИ, конкретни лица и фирми в корупция.

В този контекст министър Исмаилов отправя чрез медиите няколко въпроса към г-жа Андреева:

  • Кой е конкретният „корупционен модел“ в Национална компания „Железопътна инфраструктура“, как функционира и кои поименно са корупционерите, заемащи и заемали ръководни и не само ръководни длъжности в НКЖИ, за които тя говори? Кои са компаниите, които са замесени?
  • Като служител на ръководни позиции в компанията през последните над шест години, знаела ли е тя за този модел и, ако не - кога е научила?
  • Самата тя с действие или бездействие има ли принос за съществуването му? Знае ли г-жа Андреева кои са кукловодите в сектора и сивите кардинали в сянка?
  • Ако е знаела – защо не е сигнализирала по същия начин публично предишни министри и компетентните институции?

Борбата с корупцията не се води с внушения и недомлъвки, а с факти, доказателства и носене на лична отговорност. Министър Исмаилов очаква г-жа Андреева да представи публично своите отговори, както и официално всички данни, с които разполага, и призовава всички съвестни служители в системата без страх да подават своите сигнали.

В последните 6 години Нели Андреева е била последователно:

  • от 02.12.2019 г. до 30.10.2021 г.

Директор на дирекция „Стратегическо развитие и инвестиционни проекти“

  • от 01.11.2021 г. до 03.02.2022 г

и.д. Заместник генерален директор/ Стратегия и администрация

  • от 03.02.2022 г. до 07.02.2022 г.

Директор на дирекция „Стратегическо развитие и инвестиционни проекти“

  • от 25.08.2022 г. до 15.09.2024 г.

Директор на дирекция „Стратегическо развитие и инвестиционни проекти“

  • от 16.09.2024 г. до 09.03.2026 г.

и.д. Заместник генерален директор/ Стратегия и администрация


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 факт

    9 2 Отговор
    Този ми вдъхва доверие.

    Коментиран от #3

    09:38 10.03.2026

  • 2 Къва а тая прадня

    6 8 Отговор
    Некой да ми обесни в турция може ли човек с име иван да стане министър

    Коментиран от #13, #15

    09:39 10.03.2026

  • 3 Европеец

    7 4 Отговор

    До коментар #1 от "факт":

    Оценявам сарказмът ти.... Чета че днес тоталитарната вещица (така я нарече един заместник председател на парламента и ръководител на мечовата партия) ще почита евреите...... Защо не почете българите загинали от протурски терористи на 9 март преди 48 години на гара Буново.... Защо не промълви и дума за момичета 165 момичето от началното училище в Иран..... България вече заема второ място на корупция скед крайна.....

    09:43 10.03.2026

  • 4 надарена кака

    1 8 Отговор
    Не се интересувам от железния пътен транспорт. Карам си колата и те така. Понякога се возя и на трамуей.

    Коментиран от #16

    09:45 10.03.2026

  • 8 Експерт

    5 3 Отговор
    Този си няма хал хабер от нищо, ама видиш ли, "трябвало" да стане министър, щото е "наше момче", та понеже имал само шофьорска книжка, та го направили министър на транспорта!

    09:48 10.03.2026

  • 10 караджов грозданката

    12 0 Отговор
    Корупцията винаги върви със зулусите! Нали един зулус управляваше да скоро, а и при предишното му управление пак го изловиха в корупция.

    09:51 10.03.2026

  • 11 Така

    7 0 Отговор
    Модела на кражба и корупция е много прос..т

    Правим поръчка за смяна на релси примерно за 100 млн.евро

    Реалната им цена на пазара с доставка и монтаж е 50 млн.евро

    Така кешбека е 50 млн. евро обратно към определени кръгове и лица близки до цар Тиква и Шишков новото начало

    09:52 10.03.2026

  • 12 очевидец

    9 0 Отговор
    „Ние строим жп магистрали за 160–200 км/ч, които струват милиарди, а по тях се движат локомотиви и вагони на по 40 години, които едва вдигат 80 км/ч. Това е все едно да направиш писта от Формула 1 и по нея да пуснеш каруци!"

    09:55 10.03.2026

  • 13 А ти можеш ли

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Къва а тая прадня":

    да обясниш как в Турция кметът на Исатанбул може да бъде осъден за КОРУПЦИЯ и КРАЖБИ на ДВЕ ХИЛЯДИ ЧЕТЕРИСТОТИН И ТРИДЕСЕТ ГОДИНИ ЗАТВОР, а в България НЕ МОЖЕ ДОРИ ЕДИН ОБИКНОВЕН НАМАГНИТЕН ДЕПУТАТ разкрит за огромна корупция от друга държава /защото България не иска да го разкрие и разследва/ НЕ МОЖЕ ДОРИ ДА БЪДЕ ПИПНАТ С ПРЪСТ ? Като сравняваш с други държави сравни НАЙ-ВАЖНОТО бе пръдддльо -БОРБАТА С КОРУПЦИЯТА ! Явно много ги "разбираш" тия работи, кажи и как в България тогава БЪЛГАРИН узакони турската партия ДПС-НН ? Повече не искам да те питам нищо, че ще докажа, че си "патриот-макак" !

    09:56 10.03.2026

  • 14 Данко Харсъзина

    3 2 Отговор
    Изкoрмвaч Cмaил развали ли договора за частното БДЖ на Шиши? Не!

    09:59 10.03.2026

  • 15 Oня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Къва а тая прадня":

    Може разбира се но ще му викат "Хасан" ,щото така се превежда "Иван" на турски

    10:00 10.03.2026

  • 16 На това хората

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "надарена кака":

    не казват "надарена кака", а "МНОГО ПРОСССТА КАКА" или съкратено "МАГИСТРАЛКА"....

    10:01 10.03.2026

  • 17 много стратегииа за корупцията тишина

    2 0 Отговор
    УВОЛНЯВАЙ КОРМАНЕ И В ЗАТВОРА ЗА БЕЗХАБЕРИЕ И КРАЖБИ ! ЦЕЛИТЕ МИНИСТЕРСТВА В ТЮРМАТА !ИНАЧЕ И ТИ СИ ВЪТРЕ !

    10:05 10.03.2026

