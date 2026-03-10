Позиция на министъра на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов за корупцията в НКЖИ

Във връзка с направеното тази сутрин публично изявление на г-жа Нели Андреева, и.д. Заместник генерален директор „Стратегия и администрация“, съдържащо тежки обвинения за корупция и съществуването на „корупционен модел“ в системата на НКЖИ, министърът на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов предоставя следната фактологическа информация. Това съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията.
Още на 19.02., в деня на встъпването си в длъжност, министър Корман Исмаилов издава писмена заповед към всички публични предприятия в системата на МТС за временно спиране на всички плащания. Целта на забраната бе подобряване на финансовата дисциплина на публичните предприятия и по-ефективен контрол на разходването на публични средства. Както стана ясно от изявлението на г-жа Андреева тази заповед не е спазена от страна на НК „Железопътна инфраструктура“.
На 24.02. със заповед на министъра е възложен цялостен одит на конкретни обществени поръчки, сключените договори и критериите за разпределение на средствата по индексации на действащи договори на компании, изпълняващи проекти, възложени от НКЖИ. Проверката е във връзка с множество постъпили сигнали. Срокът за извършването ѝ е 20 работни дни.
На 02.03. със заповед на министъра е освободен Тодор Василев като член на Управителния съвет на НКЖИ и е назначена Мария Генова за независим член на Управителния съвет до провеждането на конкурсна процедура. Г-жа Мария Генова е единственото назначение в НКЖИ, което е извършил министър Корман Исмаилов, след съгласуване с политическия си кабинет.
От 04.03. г-жа Нели Андреева отсъства от работа, за което надлежно е представила болничен лист.
Днес в 10:30 часа, след направеното изявление по националните медии министър Исмаилов отправи покана към г-жа Андреева за среща с него и политическия кабинет на министерството, на която тя да представи всички данни за корупционни схеми в НКЖИ, с които разполага, но тя отказа срещата.
Тези нейни думи и действия поставят много въпроси:
Дали нейното изявление пред медиите като служител с висок интегритет, заемащ висша държавна ръководна позиция, има реално намерение, макар и твърде закъсняло, да бори корупцията и мафията в сектора, или е директна медийна атака срещу министъра?
По всичко личи, че г-жа Андреева разполага с данни, с които уличава бившето ръководство на НКЖИ, конкретни лица и фирми в корупция.
В този контекст министър Исмаилов отправя чрез медиите няколко въпроса към г-жа Андреева:
- Кой е конкретният „корупционен модел“ в Национална компания „Железопътна инфраструктура“, как функционира и кои поименно са корупционерите, заемащи и заемали ръководни и не само ръководни длъжности в НКЖИ, за които тя говори? Кои са компаниите, които са замесени?
- Като служител на ръководни позиции в компанията през последните над шест години, знаела ли е тя за този модел и, ако не - кога е научила?
- Самата тя с действие или бездействие има ли принос за съществуването му? Знае ли г-жа Андреева кои са кукловодите в сектора и сивите кардинали в сянка?
- Ако е знаела – защо не е сигнализирала по същия начин публично предишни министри и компетентните институции?
Борбата с корупцията не се води с внушения и недомлъвки, а с факти, доказателства и носене на лична отговорност. Министър Исмаилов очаква г-жа Андреева да представи публично своите отговори, както и официално всички данни, с които разполага, и призовава всички съвестни служители в системата без страх да подават своите сигнали.
В последните 6 години Нели Андреева е била последователно:
- от 02.12.2019 г. до 30.10.2021 г.
Директор на дирекция „Стратегическо развитие и инвестиционни проекти“
- от 01.11.2021 г. до 03.02.2022 г
и.д. Заместник генерален директор/ Стратегия и администрация
- от 03.02.2022 г. до 07.02.2022 г.
Директор на дирекция „Стратегическо развитие и инвестиционни проекти“
- от 25.08.2022 г. до 15.09.2024 г.
Директор на дирекция „Стратегическо развитие и инвестиционни проекти“
- от 16.09.2024 г. до 09.03.2026 г.
и.д. Заместник генерален директор/ Стратегия и администрация
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 факт
Коментиран от #3
09:38 10.03.2026
2 Къва а тая прадня
Коментиран от #13, #15
09:39 10.03.2026
3 Европеец
До коментар #1 от "факт":Оценявам сарказмът ти.... Чета че днес тоталитарната вещица (така я нарече един заместник председател на парламента и ръководител на мечовата партия) ще почита евреите...... Защо не почете българите загинали от протурски терористи на 9 март преди 48 години на гара Буново.... Защо не промълви и дума за момичета 165 момичето от началното училище в Иран..... България вече заема второ място на корупция скед крайна.....
09:43 10.03.2026
4 надарена кака
Коментиран от #16
09:45 10.03.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Експерт
09:48 10.03.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 караджов грозданката
09:51 10.03.2026
11 Така
Правим поръчка за смяна на релси примерно за 100 млн.евро
Реалната им цена на пазара с доставка и монтаж е 50 млн.евро
Така кешбека е 50 млн. евро обратно към определени кръгове и лица близки до цар Тиква и Шишков новото начало
09:52 10.03.2026
12 очевидец
09:55 10.03.2026
13 А ти можеш ли
До коментар #2 от "Къва а тая прадня":да обясниш как в Турция кметът на Исатанбул може да бъде осъден за КОРУПЦИЯ и КРАЖБИ на ДВЕ ХИЛЯДИ ЧЕТЕРИСТОТИН И ТРИДЕСЕТ ГОДИНИ ЗАТВОР, а в България НЕ МОЖЕ ДОРИ ЕДИН ОБИКНОВЕН НАМАГНИТЕН ДЕПУТАТ разкрит за огромна корупция от друга държава /защото България не иска да го разкрие и разследва/ НЕ МОЖЕ ДОРИ ДА БЪДЕ ПИПНАТ С ПРЪСТ ? Като сравняваш с други държави сравни НАЙ-ВАЖНОТО бе пръдддльо -БОРБАТА С КОРУПЦИЯТА ! Явно много ги "разбираш" тия работи, кажи и как в България тогава БЪЛГАРИН узакони турската партия ДПС-НН ? Повече не искам да те питам нищо, че ще докажа, че си "патриот-макак" !
09:56 10.03.2026
14 Данко Харсъзина
09:59 10.03.2026
15 Oня с коня
До коментар #2 от "Къва а тая прадня":Може разбира се но ще му викат "Хасан" ,щото така се превежда "Иван" на турски
10:00 10.03.2026
16 На това хората
До коментар #4 от "надарена кака":не казват "надарена кака", а "МНОГО ПРОСССТА КАКА" или съкратено "МАГИСТРАЛКА"....
10:01 10.03.2026
17 много стратегииа за корупцията тишина
10:05 10.03.2026