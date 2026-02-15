Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Германия »
Рубио потвърди: Говорихме със Зеленски за укрепването на отбраната и икономическо партньорство ВИДЕО
  Тема: Украйна

Рубио потвърди: Говорихме със Зеленски за укрепването на отбраната и икономическо партньорство ВИДЕО

15 Февруари, 2026 05:34, обновена 15 Февруари, 2026 04:42 658 7

  • рубио-
  • зеленски-
  • мюнхен-
  • сащ-
  • украйна

Украинският президент е разговарял по телефона с Уиткоф и Къшнър

Рубио потвърди: Говорихме със Зеленски за укрепването на отбраната и икономическо партньорство ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио обяви официално, че се е срещнал в кулоарите на Мюнхенската конференция по сигурността с украинския президент Володимир Зеленски, като двамата са обсъдили укрепването на отбраната на Украйна и икономическото партньорство между двете страни, предаде Ройтерс.

По-рано канцеларията на Зеленски информира за срещата с Рубио в Мюнхен, като отбеляза, че са обсъждани укрепването на украинската противовъздушна отбрана и следващите стъпки в тристранните преговори за край на войната в Украйна, предаде Укринформ.

Още новини от Украйна

Новият кръг от преговори между Киев, Москва и Вашингтон е насрочен за следващата седмица в швейцарския град Женева.

"Държавният глава информира (Рубио) за ситуацията на фронтовата линия, продължаващите руски удари и последиците от тези атаки за енергопреносната мрежа. Една от обсъдените теми по време на срещата е как може да се помогне на Украйна с ракети за противовъздушна отбрана в студено време", се казва в информацията от президентската канцелария.

Същевременно Зеленски и Рубио са обърнали специално внимание на дипломатическия процес на преговорите в тристранен формат.

Президентът на Украйна е благодарил на САЩ за конструктивния им подход и е подчертал важността от гарантирането на продуктивност на преговорите в Женева.

Двамата са обсъдили и последователността на следващите стъпки по постигането на мир в Украйна. Киев смята, че в крайна сметка трябва да се състои среща на ниво лидери, за да се разрешат най-щекотливите въпроси, се допълва в изявлението на канцеларията на Зеленски.

От друга страна, Рубио информира, че е имал среща и с норвежкия министър-председател Юнас Гар Стьоре, като темата на този разговор е била сигурността на веригата на доставки, включително и стратегическите природни суровини, съобщи Ройтерс.

Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че е имал телефонен разговор със специалния пратеник на Доналд Тръмп - Стив Уиткоф, и със зетя на американския президент - Джаред Къшнър, предаде Франс прес.

Разговорът е бил във връзка с новия кръг от преговори между Киев, Москва и Вашингтон за край на войната в Украйна, който е насрочен за следващата седмица в швейцарския град Женева.

"Разговарях с пратениците на президента Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър преди тристранните срещи в Женева. Разчитаме на наистина продуктивни срещи“, заяви Зеленски в социалните мрежи.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мурка

    8 12 Отговор
    а за АЛТЪНКЕН ЕФ СТАВАШЕ ЛИ ЛАФ

    04:45 15.02.2026

  • 2 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    8 15 Отговор
    Светлана Капанина 67 пъти световен шампион по висш пилотаж 26 сребърни медала и 13 бронзови. Призната за най-добър пилот в света до сега и вписана в книгата на рекордите Гинес.
    И красавица! Най, най, най! Това са руските жени!

    Коментиран от #4

    04:49 15.02.2026

  • 3 Ала Бала

    7 13 Отговор
    Всите ефреи се събраха да решат как да си разпределят плячката от поредната славянска територия в която народ не остана.

    04:55 15.02.2026

  • 4 Здрасти

    9 7 Отговор

    До коментар #2 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    Ку-ку моме,пак си се превъзбудила с дезедоранда в Г З

    Коментиран от #5

    04:56 15.02.2026

  • 5 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    5 14 Отговор

    До коментар #4 от "Здрасти":

    В ерата на интернета може да се провери много лесно. Светлана има толкова много медали, че е трудно да се изброят. Академик, герой на Русия, омъжена, има 2 деца. И КРАСАВИЦА!

    05:00 15.02.2026

  • 6 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 7 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    2 12 Отговор
    Истината се познава в контраста. Сложете един до друг най-добрия летец в света за всички времена, героят на Русия, преподавател, академик, треньор Светлана Капанина, и кървавия провинциален артист от Кривой Рог Зеленски, който не е служил войник, но изпрати на смърт над два милиона украинци...

    05:31 15.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания