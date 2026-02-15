Рубио потвърди: Говорихме със Зеленски за укрепването на отбраната и икономическо партньорство ВИДЕО

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио обяви официално, че се е срещнал в кулоарите на Мюнхенската конференция по сигурността с украинския президент Володимир Зеленски, като двамата са обсъдили укрепването на отбраната на Украйна и икономическото партньорство между двете страни, предаде Ройтерс.

По-рано канцеларията на Зеленски информира за срещата с Рубио в Мюнхен, като отбеляза, че са обсъждани укрепването на украинската противовъздушна отбрана и следващите стъпки в тристранните преговори за край на войната в Украйна, предаде Укринформ.

Новият кръг от преговори между Киев, Москва и Вашингтон е насрочен за следващата седмица в швейцарския град Женева.

"Държавният глава информира (Рубио) за ситуацията на фронтовата линия, продължаващите руски удари и последиците от тези атаки за енергопреносната мрежа. Една от обсъдените теми по време на срещата е как може да се помогне на Украйна с ракети за противовъздушна отбрана в студено време", се казва в информацията от президентската канцелария.

Същевременно Зеленски и Рубио са обърнали специално внимание на дипломатическия процес на преговорите в тристранен формат.

Президентът на Украйна е благодарил на САЩ за конструктивния им подход и е подчертал важността от гарантирането на продуктивност на преговорите в Женева.

Двамата са обсъдили и последователността на следващите стъпки по постигането на мир в Украйна. Киев смята, че в крайна сметка трябва да се състои среща на ниво лидери, за да се разрешат най-щекотливите въпроси, се допълва в изявлението на канцеларията на Зеленски.

От друга страна, Рубио информира, че е имал среща и с норвежкия министър-председател Юнас Гар Стьоре, като темата на този разговор е била сигурността на веригата на доставки, включително и стратегическите природни суровини, съобщи Ройтерс.

Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че е имал телефонен разговор със специалния пратеник на Доналд Тръмп - Стив Уиткоф, и със зетя на американския президент - Джаред Къшнър, предаде Франс прес.

Разговорът е бил във връзка с новия кръг от преговори между Киев, Москва и Вашингтон за край на войната в Украйна, който е насрочен за следващата седмица в швейцарския град Женева.

"Разговарях с пратениците на президента Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър преди тристранните срещи в Женева. Разчитаме на наистина продуктивни срещи“, заяви Зеленски в социалните мрежи.