Вашингтон планира нови мерки за възпрепятстване на доставките на ирански петрол за Китай

15 Февруари, 2026 06:29, обновена 15 Февруари, 2026 06:33 336 2

  • сащ-
  • иран-
  • китай-
  • петрол-
  • ядрена програма

Белият дом се надява да извлече отстъпки от Техеран в преговорите за иранската ядрена програма, съобщи Axios

Вашингтон планира нови мерки за възпрепятстване на доставките на ирански петрол за Китай - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американската администрация възнамерява да предприеме нови мерки за възпрепятстване на доставките на ирански петрол за Китай.

Вашингтон се надява да извлече отстъпки от Техеран в преговорите за иранската ядрена програма, съобщи Axios.

Според осведомени източници, президентът на САЩ Доналд Тръмп и израелският премиер Бенямин Нетаняху са се споразумели на среща в Белия дом в сряда, че САЩ ще „увеличат икономическия натиск върху Иран, предимно по отношение на продажбите на петрол за Китай“.

Изданието уточнява, че САЩ смятат, че това може да принуди Иран да „направи значителни отстъпки по отношение на ядрената си програма“.

На 26 януари Вашингтон обяви, че към Иран се насочва „масивна армада“. САЩ изразиха надежда, че Техеран ще седне на масата за преговори и ще постигне „справедлива и равноправна“ сделка, включително пълен отказ от ядрени оръжия. САЩ предупредиха, че „следващата атака ще бъде още по-лоша“, визирайки ударите срещу Ислямската република през лятото на 2025 г., и призоваха за „предотвратяване на това“.

Нов кръг от преговори между Иран и САЩ за разрешаване на кризата около ядрената програма на Техеран се проведе на 6 февруари в столицата на Оман. Иранската делегация беше водена от външния министър Абас Арагчи, а американската - от специалния президентски пратеник Стивън Уиткоф.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

