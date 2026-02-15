В Казахстан създават руско-казахстански училища

Създаването на съвместни руско-казахстански училища се обсъжда в градовете Къзълорда, Тараз и Туркестан в републиката. Това обяви руският посланик в Казахстан Алексей Бородавкин в интервю за ТАСС.
„Надявам се, че успешният опит на Сириус ще послужи като пътеводна светлина за реализирането на други образователни инициативи, преди всичко споразумението между нашите президенти за изграждане на съвместни училища в градовете на Казахстан и Русия. Що се отнася до Казахстан, това се отнася до градовете Къзълорда, Тараз и Туркестан“, каза той.
Дипломатът се надява, че съвместните училища „с задълбочено изучаване на руски език, математика и природни науки ще се превърнат в средство за иновативни програми и своеобразен „знак за качество“ за съвременното училищно образование в Казахстан“. Според него, завършилите тези училища биха могли да се запишат във филиали на руски университети в републиката.
По време на държавното посещение на президента на Казахстан Касим-Жомарт Токаев в Русия през 2025 г., министерствата на образованието на двете страни подписаха меморандум за намерение за създаване на съвместни образователни институции в двете страни.
1 1488
Коментиран от #4, #10
10:38 15.02.2026
2 Ами
Коментиран от #13
10:39 15.02.2026
3 Владимир Путин, президент
Малодци 👍
10:39 15.02.2026
4 Ти самият
До коментар #1 от "1488":си турчин.
Коментиран от #6
10:49 15.02.2026
5 Нека да се пукат
10:50 15.02.2026
6 1488
До коментар #4 от "Ти самият":щом с теб сме такива немаме проблеми
10:50 15.02.2026
7 Владимир Путин, президент
Наздоровья 😁
Коментиран от #11, #18
10:54 15.02.2026
8 Оренбург
10:55 15.02.2026
9 Зельонски
11:02 15.02.2026
10 Руска скороговорка
До коментар #1 от "1488":Тайната се разкрива от руската скороговорка от Краснодарския край: "Папа турок, мама грек, а я руззкий человек".
11:02 15.02.2026
11 Русия
До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":В Русия като богата на газ и петрол страна пият топъл чай от брезови корички и блатен мъх.
Гола вода пият в задунайските губернии.
11:05 15.02.2026
12 аналогично
11:06 15.02.2026
13 Ами
До коментар #2 от "Ами":НикогИ 😂
11:22 15.02.2026
14 И това какво го интересува
11:23 15.02.2026
15 Нижно е
11:25 15.02.2026
16 СПЕЦИАЛНО ЗА УКРАИНСКИТЕ
АЛООООО ДЕБИ.....ЛИТЕ МАЙ КАЗАХИТЕ СА ПО УМНИ ОТ ВАС
ЩОТО ЖИВЕЯТ В АЗИЯ
А НЕ В ТЪПОЛАНДИЯ
Коментиран от #17
11:32 15.02.2026
17 Атина Палада
До коментар #16 от "СПЕЦИАЛНО ЗА УКРАИНСКИТЕ":Защо не заминаваш е азиатската кочина Блатария?Ще бъдеш щастлива копейка.
Коментиран от #19
11:35 15.02.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 ИМАМ РАБОТА
До коментар #17 от "Атина Палада":ДА ПОЧИСТЯ БОКЛУКА В РОДИНАТА СИ
11:39 15.02.2026
20 Пълни глупости
11:40 15.02.2026
21 малко инфо
Първо Казахстан е много важна дръжава. Която ако не беше до Индия Китай и Русия щеше да се изживяа като регионален лидер.
Второ. Държавата преживя голям екзодус на руснаци , родени там. От 35 и повече процента спаднаха на към 20. И все пак са доста - 20% руско население. Ерго, логично е да си имат училища. Това може да означава и намаляване и/или спиране на езодуса.
Иначе Казахстан имат балансирана политика спрямо всички велики сили и не е на нож с никого за момента. Но не е и ничий сателит.
Икономически се развиват добре, а вътрешнополитически са нещо като мечтана на АЗГ - силна протекция на местното население и рестрикции спрямо всеки чужд.
11:45 15.02.2026