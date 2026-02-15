Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Казахстан »
В Казахстан създават руско-казахстански училища
  Тема: Казахстан

В Казахстан създават руско-казахстански училища

15 Февруари, 2026 10:37 1 059 21

  • русия-
  • казахстан-
  • училища-
  • съвместни-
  • изучаване-
  • образование

Те ще са в Къзълорда, Тараз и Туркестан

В Казахстан създават руско-казахстански училища - 1
Снимка: М. Богданова
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Създаването на съвместни руско-казахстански училища се обсъжда в градовете Къзълорда, Тараз и Туркестан в републиката. Това обяви руският посланик в Казахстан Алексей Бородавкин в интервю за ТАСС.

„Надявам се, че успешният опит на Сириус ще послужи като пътеводна светлина за реализирането на други образователни инициативи, преди всичко споразумението между нашите президенти за изграждане на съвместни училища в градовете на Казахстан и Русия. Що се отнася до Казахстан, това се отнася до градовете Къзълорда, Тараз и Туркестан“, каза той.

Дипломатът се надява, че съвместните училища „с задълбочено изучаване на руски език, математика и природни науки ще се превърнат в средство за иновативни програми и своеобразен „знак за качество“ за съвременното училищно образование в Казахстан“. Според него, завършилите тези училища биха могли да се запишат във филиали на руски университети в републиката.

По време на държавното посещение на президента на Казахстан Касим-Жомарт Токаев в Русия през 2025 г., министерствата на образованието на двете страни подписаха меморандум за намерение за създаване на съвместни образователни институции в двете страни.


Казахстан
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    10 17 Отговор
    само не разбрах що асвабадителката ни от турско дружи с турци

    Коментиран от #4, #10

    10:38 15.02.2026

  • 2 Ами

    4 9 Отговор
    Ние кога ?

    Коментиран от #13

    10:39 15.02.2026

  • 3 Владимир Путин, президент

    7 6 Отговор
    Казахстан създава бъдещите управници на Русия !!!
    Малодци 👍

    10:39 15.02.2026

  • 4 Ти самият

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    си турчин.

    Коментиран от #6

    10:49 15.02.2026

  • 5 Нека да се пукат

    7 4 Отговор
    соросоидите.

    10:50 15.02.2026

  • 6 1488

    5 3 Отговор

    До коментар #4 от "Ти самият":

    щом с теб сме такива немаме проблеми

    10:50 15.02.2026

  • 7 Владимир Путин, президент

    9 6 Отговор
    Само вметна че Русия създава отоплителни палатки и лагери в Белгород, където благодарни граждани могат временно да се стоплят и пият по една студена водица.
    Наздоровья 😁

    Коментиран от #11, #18

    10:54 15.02.2026

  • 8 Оренбург

    7 5 Отговор
    Дори и затънала до шия в л..на в Украйна, Московията не се отказва от опитите за създаване на т.нар " руский мир" като русифицира държавите от бившето СССР.

    10:55 15.02.2026

  • 9 Зельонски

    6 5 Отговор
    А в моята покрайнапосрайна създаваме само укрохазарски училища

    11:02 15.02.2026

  • 10 Руска скороговорка

    5 5 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Тайната се разкрива от руската скороговорка от Краснодарския край: "Папа турок, мама грек, а я руззкий человек".

    11:02 15.02.2026

  • 11 Русия

    5 6 Отговор

    До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":

    В Русия като богата на газ и петрол страна пият топъл чай от брезови корички и блатен мъх.

    Гола вода пият в задунайските губернии.

    11:05 15.02.2026

  • 12 аналогично

    3 3 Отговор
    Руско говорящи и в Казахстан, ще си плащат и казахстанците както чеченците, приднестровците,...

    11:06 15.02.2026

  • 13 Ами

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "Ами":

    НикогИ 😂

    11:22 15.02.2026

  • 14 И това какво го интересува

    3 6 Отговор
    Целокупният български народ?

    11:23 15.02.2026

  • 15 Нижно е

    5 3 Отговор
    99.9% от бизнеса в Русия е Мюсулмански редно е да се подготвят по добре на руски като се има в предвид че последните 2 десетилетия са най предпочитаните мъже във Русия

    11:25 15.02.2026

  • 16 СПЕЦИАЛНО ЗА УКРАИНСКИТЕ

    3 3 Отговор
    ДЕБИ...ЛИ
    АЛООООО ДЕБИ.....ЛИТЕ МАЙ КАЗАХИТЕ СА ПО УМНИ ОТ ВАС
    ЩОТО ЖИВЕЯТ В АЗИЯ
    А НЕ В ТЪПОЛАНДИЯ

    Коментиран от #17

    11:32 15.02.2026

  • 17 Атина Палада

    3 3 Отговор

    До коментар #16 от "СПЕЦИАЛНО ЗА УКРАИНСКИТЕ":

    Защо не заминаваш е азиатската кочина Блатария?Ще бъдеш щастлива копейка.

    Коментиран от #19

    11:35 15.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ИМАМ РАБОТА

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Атина Палада":

    ДА ПОЧИСТЯ БОКЛУКА В РОДИНАТА СИ

    11:39 15.02.2026

  • 20 Пълни глупости

    0 2 Отговор
    Супер важна новина за целокупния български народ.

    11:40 15.02.2026

  • 21 малко инфо

    1 1 Отговор
    Коментирате без да имате грам идея от темата. Интерсното е, че медията също си няма идея.

    Първо Казахстан е много важна дръжава. Която ако не беше до Индия Китай и Русия щеше да се изживяа като регионален лидер.

    Второ. Държавата преживя голям екзодус на руснаци , родени там. От 35 и повече процента спаднаха на към 20. И все пак са доста - 20% руско население. Ерго, логично е да си имат училища. Това може да означава и намаляване и/или спиране на езодуса.
    Иначе Казахстан имат балансирана политика спрямо всички велики сили и не е на нож с никого за момента. Но не е и ничий сателит.
    Икономически се развиват добре, а вътрешнополитически са нещо като мечтана на АЗГ - силна протекция на местното население и рестрикции спрямо всеки чужд.

    11:45 15.02.2026