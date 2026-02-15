В Казахстан създават руско-казахстански училища

Създаването на съвместни руско-казахстански училища се обсъжда в градовете Къзълорда, Тараз и Туркестан в републиката. Това обяви руският посланик в Казахстан Алексей Бородавкин в интервю за ТАСС.

„Надявам се, че успешният опит на Сириус ще послужи като пътеводна светлина за реализирането на други образователни инициативи, преди всичко споразумението между нашите президенти за изграждане на съвместни училища в градовете на Казахстан и Русия. Що се отнася до Казахстан, това се отнася до градовете Къзълорда, Тараз и Туркестан“, каза той.

Дипломатът се надява, че съвместните училища „с задълбочено изучаване на руски език, математика и природни науки ще се превърнат в средство за иновативни програми и своеобразен „знак за качество“ за съвременното училищно образование в Казахстан“. Според него, завършилите тези училища биха могли да се запишат във филиали на руски университети в републиката.

По време на държавното посещение на президента на Казахстан Касим-Жомарт Токаев в Русия през 2025 г., министерствата на образованието на двете страни подписаха меморандум за намерение за създаване на съвместни образователни институции в двете страни.