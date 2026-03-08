Новини
България »
Ремонти ограничават движението по магистрала „Струма“

Ремонти ограничават движението по магистрала „Струма“

8 Март, 2026 08:31, обновена 8 Март, 2026 07:47 857 4

  • магистрала струма-
  • движение-
  • ограничение-
  • мерки

Мерките ще важат от понеделник сутринта

Ремонти ограничават движението по магистрала „Струма“ - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

През следващата седмица – от 8 ч. на 9 март, ще се ограничава движението в посока София по активната лента при 58-и км на автомагистрала „Струма“, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“, цитирани от dariknews.bg​.

Промяната в организацията на движение в участъка, на територията на област Кюстендил, е за ремонт на фуга на виадукт. При изпълнение на дейностите трафикът ще преминава по изпреварващата лента, а излизащите от гр. Дупница при пътен възел ,,Дупница Юг“ в посока София ще ползват ускорителния шлюз за включване към АМ "Струма“. При благоприятни метеорологични условия и в зависимост от процеса за заздравяване на бетона при монтажа на фугата се очаква ремонтът да завърши до 15 март (неделя).

От 9 до 13 март от 8 ч. до 17 ч. за обрушване на скатове и поставянето на мрежа за обезопасяването им временно ще се променя организацията на движение по участък от АМ „Струма“ в област Кюстендил. Дейностите ще се изпълняват в отсечката между 52-и и 54-и км поетапно в двете платна, като ще се ограничава навлизането в аварийната лента. Необходимо е водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да пътуват внимателно и със съобразена скорост, да следват стриктно поставената пътна сигнализация, да спазват дистанция и да не предприемат рискови изпреварвания, застрашаващи безопасността на останалите пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка и зимното поддържане на републиканската мрежа от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Даааа,

    3 0 Отговор
    От втория ден , след като беше построена е във вечен ремонт.

    08:26 08.03.2026

  • 2 боко тиквичката

    2 0 Отговор
    "за 1300г аз построих най-много магистрали"

    08:29 08.03.2026

  • 3 Един

    1 0 Отговор
    Като прочета за българска магистрала, веднага се сещам за ремонт.

    08:39 08.03.2026

  • 4 Вярно

    1 0 Отговор
    Даааа от втория ден е в ремонт защото сикаджииската герберска мутра раздаваше парите от джипката-бронираната и му ги връщаха в пачки и кюлчета и сега ремонта на ремонта на ремонтите

    08:45 08.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове