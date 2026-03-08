Ремонти ограничават движението по магистрала „Струма“

През следващата седмица – от 8 ч. на 9 март, ще се ограничава движението в посока София по активната лента при 58-и км на автомагистрала „Струма“, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“, цитирани от dariknews.bg​.

Промяната в организацията на движение в участъка, на територията на област Кюстендил, е за ремонт на фуга на виадукт. При изпълнение на дейностите трафикът ще преминава по изпреварващата лента, а излизащите от гр. Дупница при пътен възел ,,Дупница Юг“ в посока София ще ползват ускорителния шлюз за включване към АМ "Струма“. При благоприятни метеорологични условия и в зависимост от процеса за заздравяване на бетона при монтажа на фугата се очаква ремонтът да завърши до 15 март (неделя).

От 9 до 13 март от 8 ч. до 17 ч. за обрушване на скатове и поставянето на мрежа за обезопасяването им временно ще се променя организацията на движение по участък от АМ „Струма“ в област Кюстендил. Дейностите ще се изпълняват в отсечката между 52-и и 54-и км поетапно в двете платна, като ще се ограничава навлизането в аварийната лента. Необходимо е водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да пътуват внимателно и със съобразена скорост, да следват стриктно поставената пътна сигнализация, да спазват дистанция и да не предприемат рискови изпреварвания, застрашаващи безопасността на останалите пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка и зимното поддържане на републиканската мрежа от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.