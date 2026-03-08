Новини
Свят »
САЩ »
Поне 8 станаха жертвите на торнадата в Мичиган ВИДЕО

Поне 8 станаха жертвите на торнадата в Мичиган ВИДЕО

8 Март, 2026 08:31, обновена 8 Март, 2026 07:43 589 1

  • торнадо-
  • загинали-
  • мичиган-
  • сащ

Ранените са десетки

Поне 8 станаха жертвите на торнадата в Мичиган ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Торнада и мощни бури взеха най-малко осем жертви и раниха десетки в южната част на американския щата Мичиган, предаде NOVA.

Стихиите разрушиха множество домове и оставиха стотици хиляди хора без електричество, съобщиха местните власти.

На видеа в социалните мрежи от градовете Трий Ривърс и Юниън Сити се виждат огромни вихрушки, които откъсват покриви и носят огромни отломки във въздуха. Кадри на местни медии показват разрушени сгради и смачкани автомобили, както и съборени електрически стълбове, изкоренени дървета и изтръгнати от земята пътни знаци.

Три смъртни случая и около дузина ранени са регистрирани в окръг Бранч, където се намира Юниън Сити, съобщиха от шерифската служба на окръга. Един човек е загинал и няколко са пострадали в окръг Кас.

Прекъсването на електрозахранването е засегнало стотици хиляди хора, съобщиха местните валсти. „Имаме множество паднали електрически стълбове, повредени трансформатори и скъсани дълги участъци от електропроводи. Северната част на Юниън Лейк е сред най-тежко засегнатите райони, като само там са прекъснати около две мили електропроводи“, се посочва в публикация на официалната страница на управата на Юниън Сити във Facebook. Властите заявиха, че възстановяването на тока може да отнеме няколко дни.

Губернаторът на Мичиган Гретчен Уитмър заяви, че е активирала Държавния център за извънредни операции, който следи развитието на ситуацията.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    6 0 Отговор
    Като станат 300 милиона, светът ще бъде едно по-добро място за живеене...

    07:58 08.03.2026