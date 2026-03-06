Украйна призова гражданите си да не пътуват до Унгария

Министерството на външните работи на Украйна препоръча на украинските граждани да се въздържат от пътувания до Унгария, тъй като на този етап не може да бъде гарантирана тяхната безопасност. Това съобщиха агенциите Укринформ и Ройтерс, предава БТА.
От ведомството предупредиха също украинските и европейските компании да отчитат рисковете от икономическа дейност в Унгария. Повод за позицията на Киев е инцидент, при който унгарските власти са задържали седем служители на украинска държавна банка, транспортирали пари в брой и злато на стойност около 82 милиона долара.
Според украинската страна задържаните са били „взети за заложници“ от властите в Будапеща.
В изявлението си министерството призовава също, когато е възможно, да се използват алтернативни транзитни маршрути, които не преминават през територията на Унгария.
Междувременно външният министър на Украйна Андрий Сибига настоя задържаните украински граждани да бъдат незабавно освободени и заяви, че Киев подготвя допълнителни действия, включително на равнище Европейски съюз.
„На украинските консули все още не е осигурен достъп до седемте украински граждани, взети за заложници в Будапеща. Унгарската страна не е дала никакви обяснения“, написа Сибига в публикация в „Екс“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Руските наташки от Израел
Казват, че не искат да се връщат във великата си матушка!
Коментиран от #15
13:50 06.03.2026
2 ммм да
13:51 06.03.2026
3 Сталин
13:52 06.03.2026
4 Учуден
Коментиран от #13
13:53 06.03.2026
5 Лилава Жена
13:55 06.03.2026
6 БАЙ СТАВРИ
13:55 06.03.2026
7 Блазе им на унгарците
13:55 06.03.2026
8 Хахаха!🎺🥳😀
13:56 06.03.2026
9 Абе...
13:56 06.03.2026
10 Скоро по голяма глупост
13:56 06.03.2026
11 Типичните за
13:57 06.03.2026
12 Перо
13:58 06.03.2026
13 Това е сталинска тактика от ВСВ
До коментар #4 от "Учуден":която и в момента се прилага в руската армия. Затова и руските жертви вече гонят 2 млн.
13:58 06.03.2026
14 ?????
Орбан пипна малко от черния украински кеш предназначен за комисионните на брюкселските зелки и настана писък до небето.
13:59 06.03.2026
15 Перо
До коментар #1 от "Руските наташки от Израел":Ами защо не си останат в историческата родина, пази ги железен купол!
14:00 06.03.2026