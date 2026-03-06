Украйна призова гражданите си да не пътуват до Унгария

Министерството на външните работи на Украйна препоръча на украинските граждани да се въздържат от пътувания до Унгария, тъй като на този етап не може да бъде гарантирана тяхната безопасност. Това съобщиха агенциите Укринформ и Ройтерс, предава БТА.

От ведомството предупредиха също украинските и европейските компании да отчитат рисковете от икономическа дейност в Унгария. Повод за позицията на Киев е инцидент, при който унгарските власти са задържали седем служители на украинска държавна банка, транспортирали пари в брой и злато на стойност около 82 милиона долара.

Още новини от Украйна

Според украинската страна задържаните са били „взети за заложници“ от властите в Будапеща.

В изявлението си министерството призовава също, когато е възможно, да се използват алтернативни транзитни маршрути, които не преминават през територията на Унгария.

Междувременно външният министър на Украйна Андрий Сибига настоя задържаните украински граждани да бъдат незабавно освободени и заяви, че Киев подготвя допълнителни действия, включително на равнище Европейски съюз.

„На украинските консули все още не е осигурен достъп до седемте украински граждани, взети за заложници в Будапеща. Унгарската страна не е дала никакви обяснения“, написа Сибига в публикация в „Екс“.