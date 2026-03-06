Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Украйна призова гражданите си да не пътуват до Унгария
  Тема: Украйна

6 Март, 2026 13:48 527 15

  • украйна-
  • унгария-
  • граждани

Киев обвини Будапеща, че е задържала седем служители на украинска държавна банка, превозвали пари и злато за 82 млн. долара

Украйна призова гражданите си да не пътуват до Унгария - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Министерството на външните работи на Украйна препоръча на украинските граждани да се въздържат от пътувания до Унгария, тъй като на този етап не може да бъде гарантирана тяхната безопасност. Това съобщиха агенциите Укринформ и Ройтерс, предава БТА.

От ведомството предупредиха също украинските и европейските компании да отчитат рисковете от икономическа дейност в Унгария. Повод за позицията на Киев е инцидент, при който унгарските власти са задържали седем служители на украинска държавна банка, транспортирали пари в брой и злато на стойност около 82 милиона долара.

Още новини от Украйна

Според украинската страна задържаните са били „взети за заложници“ от властите в Будапеща.

В изявлението си министерството призовава също, когато е възможно, да се използват алтернативни транзитни маршрути, които не преминават през територията на Унгария.

Междувременно външният министър на Украйна Андрий Сибига настоя задържаните украински граждани да бъдат незабавно освободени и заяви, че Киев подготвя допълнителни действия, включително на равнище Европейски съюз.

„На украинските консули все още не е осигурен достъп до седемте украински граждани, взети за заложници в Будапеща. Унгарската страна не е дала никакви обяснения“, написа Сибига в публикация в „Екс“.


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 1 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Руските наташки от Израел

    4 5 Отговор
    се преселват в България!
    Казват, че не искат да се връщат във великата си матушка!

    Коментиран от #15

    13:50 06.03.2026

  • 2 ммм да

    4 2 Отговор
    само до Израел

    13:51 06.03.2026

  • 3 Сталин

    12 4 Отговор
    Време е бясното ционистко куче зеленото наркоман да захапе куршума

    13:52 06.03.2026

  • 4 Учуден

    9 3 Отговор
    Е,те и преди не можеха.Украинските заградителни отряди стрелят на месо.Пък и ха си излязъл на улицата веднага в буса,десет тояги на голо,калашник с два сухара и на фронта.

    Коментиран от #13

    13:53 06.03.2026

  • 5 Лилава Жена

    1 2 Отговор
    Чудя се вече Британка Жена ли съм от страната на булката ли съм и всички ли джендъри и джендърки ще ме клатят сексуално в всякакви пози докато не свърши еврейската пошлост и перверзност с Иранските брадати цигански чалми 🤔

    13:55 06.03.2026

  • 6 БАЙ СТАВРИ

    7 2 Отговор
    Това е отчета за Урсула от откраднатите пари-отпуснати от Европа.

    13:55 06.03.2026

  • 7 Блазе им на унгарците

    9 2 Отговор
    Кога и ние ще се освободим от нав леците

    13:55 06.03.2026

  • 8 Хахаха!🎺🥳😀

    4 2 Отговор
    Какво каза миризливата вaгинa Кая Калас по въпроса?

    13:56 06.03.2026

  • 9 Абе...

    4 2 Отговор
    То украинците как им трябват в Унгария...

    13:56 06.03.2026

  • 10 Скоро по голяма глупост

    7 2 Отговор
    От заглавието не бяхме чели. Ще каже човек че украинците по всяко време са можели да пътуват до Унгария нали ....

    13:56 06.03.2026

  • 11 Типичните за

    3 3 Отговор
    руснаците страх и глупост са типични черти и за проруските управляващи в Унгария

    13:57 06.03.2026

  • 12 Перо

    4 2 Отговор
    Браво на Орбан!

    13:58 06.03.2026

  • 13 Това е сталинска тактика от ВСВ

    1 3 Отговор

    До коментар #4 от "Учуден":

    която и в момента се прилага в руската армия. Затова и руските жертви вече гонят 2 млн.

    13:58 06.03.2026

  • 14 ?????

    4 2 Отговор
    Ха ха.
    Орбан пипна малко от черния украински кеш предназначен за комисионните на брюкселските зелки и настана писък до небето.

    13:59 06.03.2026

  • 15 Перо

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Руските наташки от Израел":

    Ами защо не си останат в историческата родина, пази ги железен купол!

    14:00 06.03.2026

