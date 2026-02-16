Новини
Влак дерайлира в Швейцария заради лавина

  • лавина-
  • швейцария-
  • влак-
  • вале

Властите предупредиха за опасни метеорологични условия със силни ветрове и очаквани валежи

Влак дерайлира в Швейцария заради лавина - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Влак, превозващ 29 пътници в кантона Вале, дерайлира по-рано днес заради лавина, предадоха властите, цитирани от ДПА. Петима души пострадаха, a един от тях се наложи да бъде откаран в болнично заведение, предаде БТА.

"Възможно е лавина да е блокирала релсите малко преди влакът да премине", съобщи полицията.

Операторът на засегнатата жп отсечка, компанията Бе Ел Ес (BLS), съобщи по-рано, че движението на влакове в участъка между Гопенщайн и съседния град Бриг е спряно заради лавина. Федералните железници в Швейцария също посочиха свличане на снежни маси като причина за нарушенията в разписанието.

На приблизително 60 километра на югозапад от Гопенщайн – в Орсиер, 50 жители бяха евакуирани от опасна зона като превантивна мярка заради риск от лавина.

Властите предупредиха за опасни метеорологични условия със силни ветрове и очаквани валежи. Хората няма да могат да се върнат в домовете си поне до сряда, заявиха властите.

От Института за изследване на снега и лавините в Давос предупредиха за голям риск от лавини в голяма част от швейцарските Алпи заради големите количества пресен сняг и преспи, образувани от силния вятър. Лавините понякога са причинени от хора, но могат да се образуват и без човешка намеса.


Швейцария
