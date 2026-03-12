Новини
Доналд Тръмп: Стопирането на Иран да придобие ядрени оръжия е много по-важно от цените на петрола

12 Март, 2026 17:26

Според проучване на Ройтерс около един на всеки четирима американски граждани подкрепя американско-израелската атака срещу Ислямската република

Доналд Тръмп: Стопирането на Иран да придобие ядрени оръжия е много по-важно от цените на петрола - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Високите цени на петрола могат да бъдат от полза за САЩ, заяви президентът на страната Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс. Той добави, че възпирането на иранския режим от придобиването на ядрени оръжия е по-важен приоритет за него, съобщава БТА.

„Съединените щати са най-големият производител на петрол в света, така че когато цените на петрола се повишат, ние печелим много пари“, написа Тръмп в публикация в „Трут Соушъл“ (Truth Social).

„НО за мен, като президент, е много по-важно и интересно да попреча на злата империя Иран да придобие ядрени оръжия и да унищожи Близкия изток и всъщност целия свят“, добави той.

Днешните изказвания на американския президент са любопитни, защото Доналд Тръмп коментира вчера повишените цени на бензина по време на първото си предизборно пътуване от началото на военната операция срещу Иран на 28 февруари. По време на изяви в щатите Кентъки и Охайо Тръмп заяви, че цените на петрола ще паднат. „Те ще паднат повече, отколкото някой може да си представи“, заяви президентът по време на посещение в фабрика в Синсинати, Охайо.

Според данни на автомобилния съюз AAA през миналия месец цените на бензина са се повишили средно с 61 цента на галон както в Кентъки, така и в цялата страна. Според местна телевизия Тръмп е обявил, че САЩ ще намалят „малко“ стратегическите си резерви от петрол.

В социалните медии Тръмп определи вчера поскъпването като „много малка цена“ за премахването на иранската ядрена заплаха. Само „глупаците“ биха видели нещата по друг начин, каза той. Според проучване на Ройтерс около един на всеки четирима американски граждани подкрепя американско-израелската атака срещу Ислямската република.


САЩ
Свързани новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 а сраел

    92 6 Отговор
    защо има ядрено оръжие и дума никой не обелва ?

    Коментиран от #19, #33, #106, #107

    17:29 12.03.2026

  • 2 Ненормален

    71 5 Отговор
    Абе тоя наред ли е ????? За ден си сменя мнението , ако има такова десет пъти .....също като моя зет , които е със жълта книжка !!!!!!

    17:29 12.03.2026

  • 3 Цомчо Плюнката

    55 10 Отговор
    Руският петрол пуска 3 пъти повече бензин от американският

    17:29 12.03.2026

  • 6 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    9 38 Отговор
    Захапе ли, не пуска...

    17:31 12.03.2026

  • 7 перчема на ционизма

    91 6 Отговор
    Не Иран, а израел от създаването си 1948 до днес, избива завзема и торнози всички свои съседи. По -важно от всичко на света е ционистите да нямат ядрени оръжия.

    Коментиран от #44

    17:31 12.03.2026

  • 8 Перо

    49 4 Отговор
    Най-важният приоритет са ционистките интереси!

    Коментиран от #13

    17:31 12.03.2026

  • 11 ХиХи

    63 6 Отговор
    Дедо Доню у Иран настъпи мотиката здраво

    17:32 12.03.2026

  • 12 ....

    44 7 Отговор
    Ядреното оръжие е технология от средата на миналия век, налична в интернет и няма държава, която да не може да си го произведе за няколко сама за няколко седмици. Възпирането от ядрено оръжие отдавна е само претекст.

    Коментиран от #77

    17:32 12.03.2026

  • 13 Омазана ватенка

    7 26 Отговор

    До коментар #8 от "Перо":

    Така са се разбрали в Аляска.

    17:32 12.03.2026

  • 14 Казвам ти дъще - сещай се снахо

    34 5 Отговор
    „Съединените щати са най-големият производител на петрол в света, така че когато цените на петрола се повишат, ние печелим много пари“,

    Коментиран от #26, #35, #75, #80

    17:33 12.03.2026

  • 15 Много

    49 4 Отговор
    По важно е да се фалира сегашната световна икономика и да изчезнат трилиони дългове на кравари

    17:33 12.03.2026

  • 16 Сатана Z

    47 8 Отговор
    Иран никога,ама никога не е разработвал ядрени оръжия.Единствено искаше да не спира ядрената програма свързана с енергетиката.Колко комисии минаха и заминаха без да намерят нищо.
    На престарелият Тръмп му се привиждат атомни бомби.

    17:33 12.03.2026

  • 17 ТЪЙ ...ТЪЙ ...

    42 4 Отговор
    Бай дончо ....направо се оплете като пате в кълчища !!
    Оня ден каза , че Иран е победен ....унищожили са му корабите ,самолетите .....АБЕ МАРО ти ли даваш интервюта вместо бай дончо , защото туй нещо сме го чували за Русия ?????

    17:33 12.03.2026

  • 19 Утре петък 13

    11 7 Отговор

    До коментар #1 от "а сраел":

    Им грамнат заец Симона в пустинята негет

    17:34 12.03.2026

  • 21 СВД

    36 6 Отговор
    Протичащите събития показват, че Иран е напълно аргументиран да има ядрено оръжие, за да не бъде нападан! Тогава няма да мери с някаква допотопна ракета самолетоносача, а с една ядрена такава отнася цялата флотилия домъкнала се за агресия от другия край на на Вселената!

    17:34 12.03.2026

  • 22 Най- важното е

    36 6 Отговор
    Да се стопира лудостта на рижавия развратеняк!

    Коментиран от #25

    17:34 12.03.2026

  • 23 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    6 13 Отговор

    До коментар #5 от "Ким Чен Ун":

    А бе аз да те намерим на картата...

    17:34 12.03.2026

  • 24 Русофил

    6 26 Отговор
    Тук Тръмп е прав!
    Светът ще изпита огромно облекчение. Китай фабриката на света ще отстъпи някои производства

    17:35 12.03.2026

  • 25 УЧИ СА

    5 11 Отговор

    До коментар #22 от "Най- важното е":

    От Путин....

    17:35 12.03.2026

  • 26 И кво от това?

    38 8 Отговор

    До коментар #14 от "Казвам ти дъще - сещай се снахо":

    По времето на соца България не е разчитала на петрол от УСА,което не и попречи да има мощна индустрия и дори да изнася петролни продукти.
    По онова време България имаше танкери,а сега има надуваеми лодки и розови кукли .

    Коментиран от #38, #70

    17:35 12.03.2026

  • 28 Кухоглава копейка

    7 17 Отговор
    Ще е се мриеееееее.

    17:36 12.03.2026

  • 29 САНДОКАН

    22 7 Отговор
    Също така важно е и фалита на EU

    17:37 12.03.2026

  • 30 Горкия кравар гръмнаха му бени

    25 5 Отговор
    Сега осиротя и как ще види войната ????? И кюрдите му ядоха попарата ...... никои не иска да влиза във Иран че са сър на али попарата на краварите !!!!

    17:37 12.03.2026

  • 31 стоян георгиев

    33 7 Отговор
    На перуката педофил не му пука за обикновените хора как ще живеят и ще издържат семействата си с покачването на цените. Важното е той да задоволи нуждата си да убива деца и да служи на евреите сатанисти.

    Коментиран от #40

    17:37 12.03.2026

  • 32 Дориана

    16 9 Отговор
    Тръмп имаше възможността да унищожи ядрения арсенал на Иран., но той спря атаките от Израел с мотива, че уж били унищожени, което беше лъжа. Кой ги предупреди Иранците за атаките та те имаха възможността да изнесат ядрения арсенал другаде и защо Тръмп спря Израел. Така, че Тръмп няма право да говори , че е започнал война за да смени режима и да унищожи ядрените запаси на Иран. Той води непоследователна политика още от първия ден , което е недопустимо за един Президент. Сега той трябва да понесе отговорността за Третата Световна война.

    17:38 12.03.2026

  • 33 Израел

    4 15 Отговор

    До коментар #1 от "а сраел":

    може да има ЯО, съгласно договора/ДНЯО/.

    Коментиран от #82

    17:39 12.03.2026

  • 34 чарли

    26 5 Отговор
    Дони е не само евтин клоун, но и тъповат !

    Коментиран от #37

    17:40 12.03.2026

  • 35 Милен

    26 4 Отговор

    До коментар #14 от "Казвам ти дъще - сещай се снахо":

    Те че са най-големият производител е ясно, само че са и най-големият потребител и е малко съмнително дали могат сами да си покрият потреблението. Може би затова ,,демократизират" страни с петролни находища.

    17:41 12.03.2026

  • 36 БАТ РАМБО С ДВАТА НОЖА

    9 8 Отговор
    Пращат мъ в Иран, аятоласи от пещерите да вадя. Имал съм опит с Авганистан.

    17:43 12.03.2026

  • 37 Оръжие на Тръмп

    6 12 Отговор

    До коментар #34 от "чарли":

    Трепе руснаци и Аятоласи....дали е тъповат.

    17:44 12.03.2026

  • 38 Тодар Живков

    8 16 Отговор

    До коментар #26 от "И кво от това?":

    Има ли другари по-гламаво племе от руските комунисти?Има другари.Това са българските комунисти.200 лева заплата през соца-литър бензин един лев.

    17:44 12.03.2026

  • 39 Тръмп

    4 9 Отговор
    Вече няма какво да удрям!

    17:44 12.03.2026

  • 40 Я пъ тоа

    4 3 Отговор

    До коментар #31 от "стоян георгиев":

    На Путин пука ли му..

    17:45 12.03.2026

  • 41 Хаха

    12 4 Отговор

    До коментар #9 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Жена ти е избегала с русофил и сега превърташ

    Коментиран от #46

    17:45 12.03.2026

  • 42 Ами

    22 4 Отговор
    Високите цени на петрола могат да бъдат от полза
    за САЩ ... Но могат да бъдат и голям проблем.
    340 милиона американци притежават
    680 милиона регистрирани огнестрелни оръжия.

    17:45 12.03.2026

  • 43 Дааа....

    23 4 Отговор
    "Гроздето е .....кисело"
    След ,като не могат да се доберат до петрола на Иран ,американците започват да усукват: я за демокрация ,я за ядрени оръжия !
    ВЕЧЕ НЕ ЗНАЯТ И КАКВО ЛЪЖАТ !!!

    17:46 12.03.2026

  • 44 Да знаеш, не си прав!

    6 18 Отговор

    До коментар #7 от "перчема на ционизма":

    Кой нападна Израел през 1948-1967-1973 г. ? Руснаците се скъсаха да дават оръжие на палестинските терористи!

    Коментиран от #65

    17:47 12.03.2026

  • 45 Mими Кучева🐕‍🦺

    15 4 Отговор
    Тръмпанзето кърти мивки!🦍🦍🦍🥳🤣👍

    Коментиран от #48, #54

    17:47 12.03.2026

  • 46 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 8 Отговор

    До коментар #41 от "Хаха":

    теб ще те оставя последен/да разказваш

    17:48 12.03.2026

  • 47 Анонимен

    4 10 Отговор

    До коментар #9 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ти колко мислиш, че са копейките тук?Само 2 са с по 10 ника.

    Коментиран от #49

    17:48 12.03.2026

  • 48 Кърти

    2 9 Отговор

    До коментар #45 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    ги, ама в иран.

    Коментиран от #53

    17:49 12.03.2026

  • 49 Mими Кучева🐕‍🦺

    10 3 Отговор

    До коментар #47 от "Анонимен":

    Те и шекелите са толкова!🦍🥳🤣🤣🤣🤣👍

    17:50 12.03.2026

  • 50 Диагноза

    13 0 Отговор
    Много (п)объркан индивид

    17:50 12.03.2026

  • 52 Тръмпи полудя

    9 5 Отговор
    Откакто се срещна с Путин в Аляска, Дони полудя! Прави ли ви впечатление това? Тръмпи ги върши същите като Путин. Или са се разбрали или Тръмпи се е заразил с Путинизъм.
    На Пyтю не му пука и на Тръмпи не му пука. Народът да мре.

    Коментиран от #59

    17:50 12.03.2026

  • 53 Mими Кучева🐕‍🦺

    8 2 Отговор

    До коментар #48 от "Кърти":

    И в Дубай😎🥳🤣🤣🤣🤣👍

    17:51 12.03.2026

  • 54 Така

    2 11 Отговор

    До коментар #45 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    ги кърти мивките, че аятолястите 50 години, ще ринат изкъртено, и ще въртят бетонобъркачки, да го градят наново.

    17:51 12.03.2026

  • 55 Кравата пак лъже Иран не е Венецуела !

    18 5 Отговор
    Тръмпясалия пират колкото и да го овърта искаше да открадне петрола на Иран , като на Венецуела !!!!!
    Но удари на камък , бени , бог да го прости си отиде справедливо от тоя свят !!!! Сега пирата се озърта кои да му свърши мръсната работа и да мре за неговите интереси ! После пак да ги изостави както прави всеки път когато са му ненужни !!!!!!

    17:52 12.03.2026

  • 56 Пенчо

    13 0 Отговор
    Като химическото на Садам!?

    17:52 12.03.2026

  • 57 СВД

    14 0 Отговор
    Световният елит е формиран във фермата на Епщайн! Похотливи негодници, за които народите са мравуняк, който могат да препикават с удоволствие когато се хванат на бас при поредните си оргии!

    17:53 12.03.2026

  • 58 Живял в соца

    6 7 Отговор
    1988ма
    цена на бензина -10 ст, заплата на инженер във военен завод 210 лева = 2100литра бензин
    Лада 5 = 6 000 = 28.5 заплати и чакане 8 години и 11л на 100 км харчене (на хартия)
    2026та
    цена на бензина 1.36 евро, заплата на инженер 2100 евро = 1544
    Голф 8 = 22 000 евро = 10.5 заплати, купуване с поръчка до 6 месеца и харчи 6 на 100..
    да видим кой може да го сметне сега - с коя кола можеш да изминеш повече километри с една заплата.

    Коментиран от #63

    17:55 12.03.2026

  • 59 Нищо общо нямат двата конфликта.

    5 14 Отговор

    До коментар #52 от "Тръмпи полудя":

    Нищо общо нямат и Тръмп и Путин. Тръмп е умен и е икономическа акула, президент на богата държава. Путин е глупав, неадекватен и със съветско мислене, ръководител на бедна бивша социалистическа страна, което се оказа и пагубно за русия. Глупавия Путин влезе в капана на пълномащабна война, за която нямаше нито пари нито план и съвсем логично се провали и фалира. А Тръмп и Израел са богати, могат да си позволят всичко. Провеждат СВО за унищожаване на военния капацитет на Иран, което ще стане и ако допълнително се получи да смени режима, още по-добре. Ако не се получи, здраве да е, следващия път :)

    Коментиран от #81

    17:56 12.03.2026

  • 60 супер дядка

    5 2 Отговор
    дядо Дони смени световния ред без да иска.Какъв жесток купон бейби!Якоууууууу...!!!!

    17:58 12.03.2026

  • 61 ха ха

    4 1 Отговор
    демократичната радиация най -човеколюбивата радиация в слънчевата система , и скоро ще разберем дали е така

    Коментиран от #68

    17:58 12.03.2026

  • 62 супер дядка

    4 2 Отговор
    Петролдолар де си бре?Ехоооо?

    17:59 12.03.2026

  • 63 Друг от Соца

    4 7 Отговор

    До коментар #58 от "Живял в соца":

    Под Ладата, Баце, лежиш повече отколкото под жена си, Баце. А това е безценно.

    Коментиран от #72

    17:59 12.03.2026

  • 64 „много малка цена“

    6 0 Отговор
    Избирателите ще решат колко е малка цената.

    17:59 12.03.2026

  • 65 За израел

    10 0 Отговор

    До коментар #44 от "Да знаеш, не си прав!":

    Само геноликвидация зигфг айл най мразения народ и не случайно

    18:00 12.03.2026

  • 66 А себе си не вижда какво прави

    8 1 Отговор
    Мръсен терорист ....

    18:01 12.03.2026

  • 68 Петък 13ти

    3 1 Отговор

    До коментар #61 от "ха ха":

    След 12 часа

    Сатанисти те я обичат тая дата за атентат

    18:02 12.03.2026

  • 69 ООрана държава

    10 1 Отговор
    1.50 отиде нафтата докато тоя с бени си играят на войничета

    18:02 12.03.2026

  • 70 Специални горски гъби

    3 9 Отговор

    До коментар #26 от "И кво от това?":

    НРБ-то имало мощна индустрия? Що за фантастики и фентъзита пишете, дрогари?

    Коментиран от #87

    18:02 12.03.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Путиняху

    3 2 Отговор
    Накрая си го получих.А колко още войни можех да направя.

    18:04 12.03.2026

  • 74 Доналд Тръмп: Стопирането на Иран да

    1 4 Отговор
    Доналд Тръмп: Стопирането на Иран да придобие ядрени оръжия е много по-важно от цените на петрола
    ДА ЧАЛМИТЕ С ЯДРЕНО ОРЪЖИЕ СА ОСНОВНО ЗЛО ЗА СВЕТА. ТЕ НЕ ЦЕНЯТ ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ И СА ГОТОВИ ДА УПОТРЕБЯТ ЯО ПО НАЙ МАЛКИЯ ПОВОД. КАРЛИК ПРЕКАЛЕНО СИ ИЗПИТВА КЪСМЕТА, КАТО РАЗРЕШИ НА СЕВЕРНА КОРЕЯ ДА ПРОИЗВЕДЕ ЯО. НЕ РАЗБИРА, ТЯ Е СЪСЕД И МНОГО ЧЕСТО МЕЖДУСЪСЕДСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ СЕ РАЗВАЛЯТ. ЗА ЯПОНИЯ И ЮЖНА КОРЕЯ НЯМА ДА УМУВАМЕ, КАГА ЩЕ СЕ СДОБИЯТ С ЯО.

    18:05 12.03.2026

  • 75 Казанлъшкия

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Казвам ти дъще - сещай се снахо":

    Имат много петрол в южните щати,но ,разбира се, че никога не са били световен лидер по петрол.

    18:05 12.03.2026

  • 76 ссс123

    4 2 Отговор
    И кои са щатите, че да решават кой може да има и кой не може да има ядрено оръжие?? Най-малко право да има ядрено оръжие е страната, която го е използвала, акто оръжие срешу друга.. това си е геноцид срещу човечеството!

    18:05 12.03.2026

  • 77 Фър фър

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "....":

    По интересно е, че звездите са на небето и от хиляди години хората ги гледат всяка нощ, а защо никой не фърка до тях?

    18:05 12.03.2026

  • 78 Макробиолог

    3 2 Отговор
    След мен и потоп,ама некои неща като позора в Иран и 50%+ на помпите в САЩ не ги прощават.Изборите утекоха у канала тоест след тях не съдът а конгреса ще му блокира плановете.И това е най безобидното.Щот може да има и импичмант ,инвестигейшан и затвор.Това вече зависи не от избирателите а от едни други хора които никой,никога не ги е избирал.

    18:10 12.03.2026

  • 79 Много скоро

    1 2 Отговор
    Калифорния

    18:11 12.03.2026

  • 80 Писах

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Казвам ти дъще - сещай се снахо":

    още като започна конфликта - нефтено-газовото лоби беше сигурно най-твърдо от всички лобита зад Тръмп на изборите 2024г. Цените на нефта бяха едни от най-ниските последните десетилетия, газта беше по-различно на периоди, но генерално цените и там не бяха високи. Подкопава си доверието и подкрепата за изборите есента, но за мен той вече ги е отписал. Цени около 100 долара за барел им идват повече на редовите американци, но такива около 85 ще ги преглътнат, а това ще позволи да стартират нови проекти в САЩ, а и в Канада и Латинска Америка, защото цените около и под 60 бяха почти на себестойност за доста кладенци. Сега може да продава и на Европа, и на други държави.

    18:11 12.03.2026

  • 81 Хаха

    1 3 Отговор

    До коментар #59 от "Нищо общо нямат двата конфликта.":

    Да, както за туенти иърс успяха да "унищожат" военния потенциал на талибаните... "умен" си, като рижия епщайнец!

    Коментиран от #90

    18:11 12.03.2026

  • 82 Хохо Бохо

    0 2 Отговор

    До коментар #33 от "Израел":

    Кой им го продаде в нарушение на договора за неразпространение? И не ми разправяй, че си е тяхно защото ядрен опит никога не са правили

    18:12 12.03.2026

  • 83 Григор

    6 3 Отговор
    "Стопирането на Иран да придобие ядрени оръжия е много по-важно от цените на петрола".
    Глупости на търкалета! От Международната агенция за ядрена енергия/МАГАТЕ/ казаха, че Иран нито разработва, нито притежава ядрено оръжие. Китай,който има тесни контакти с Иран, твърди същото. Баснята за ядреното оръжие е повод за агресията. Причината е контролът върху Иранския петрол. Става дума за петрол! Ядреното оръжие на Иран е като химическото оръжие на Ирак, което и така не беше открито.

    18:12 12.03.2026

  • 84 Засрами се

    1 4 Отговор
    Абрахам Линколн избяга на хиляда мили от Иран

    18:12 12.03.2026

  • 85 ЗАПОЧНАХА ОПОРКИТЕ

    5 2 Отговор
    ОПРАВДАНИЯ И ЛЪЖИ. КОГА СИ СТАР НЕКОМПИ НЕКАДЪРЕН И БОЛНАВ МОЗЪК СЕ ЗАМИСЛИ ЩО ПРЕДПРИЕМАШ. ЗЕЛЬО НОМЕР ДВЕ. И УБИ МНОГО ХОРА ЗА КОИТО ЩЕ ОТГОВАРЯШ. И СВЕТА ВЪВ ХАОС ПОТОПИ.

    18:13 12.03.2026

  • 86 9689

    2 0 Отговор
    Престъпник.

    18:15 12.03.2026

  • 87 ДРОГАРИ, ДРОГАРИ, АМА

    2 2 Отговор

    До коментар #70 от "Специални горски гъби":

    СЕСЕСЕРЕ -ТО БЕШЕ ПОВЕРИЛО НА НАРЪБЕ-ТО, ЦЯЛАТА ТЪРГОВИЯТА С ДРОГА ПО ЦЯЛ СВЯТ И ТОШО ТИКВАТА СЕ ИЗЖИВЯВАШЕ НА ГОСПОД, Е ДОКАТО ЕДИН НОЕМВРИЙСКИ ДЕН МУ УВИСНА ЧЕНЕТО, ГАЧИ ЛИ БЕШЕ ИЗКАРАЛ МОЗЪЧЕН УДАР. ЕСТЕТВЕНО, ЧЕ ОСТАНАЛАТА ПРОМИШЛЕНОСТ БЕШЕ "РОЖБА НА БЪЛГАРО-СЪВЕТСКАТА ДРУЖБА".

    18:16 12.03.2026

  • 88 Българин

    2 2 Отговор
    Груз 200 отива вече към 200 американски крави!А "Линкълн" где?

    18:17 12.03.2026

  • 89 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    0 2 Отговор
    Щатско оръжие избива руснаци и Аятоласи....Аятоласите Верват в задгробния живот . Там ги чакат реки от шербет и сто девици....с ядрено оръжие Иран и Хизбула могат да пратят милиони хора в другото измерение.

    18:19 12.03.2026

  • 90 Талибаните

    0 1 Отговор

    До коментар #81 от "Хаха":

    са много кратки сега. Дори 2 милиона от тях ще се преселват да живеят в Русия, ще работят и ще се женят за рускини :)))

    Коментиран от #103

    18:21 12.03.2026

  • 91 Некастрен Сап

    1 0 Отговор
    Според мен този път ще бъдат спрени САЩ въпроса е колко бой ще трябва да изядат за да стане това.

    18:22 12.03.2026

  • 92 Прекалено късо име

    2 1 Отговор
    Омръзна ми всеки ден да четем лъжите на този оранжав старец.
    Явно този не знае основната Божа заповед: Не лъжи!!
    А иначе е "голям" християнин", нищо че държи библията накриво ...

    18:24 12.03.2026

  • 93 Папагал

    1 0 Отговор
    Оранжгутанът съвсем се обърка в изказванията.

    18:25 12.03.2026

  • 94 Доналд Тръмп: Стопирането на Иран

    0 0 Отговор
    Доналд Тръмп: Стопирането на Иран
    КАРЛИК, КАТО ИЗБРАХА БАТ ТИ ДОНИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ, ПОЧЕРПИ С ШАМПАНСКО ЦЕЛИЯ КРЕМЪЛ, А СЕГА В МИША ДУПКА СЕ КРИЕШ, ЗАЩО?

    Коментиран от #96

    18:26 12.03.2026

  • 95 Мишел

    1 0 Отговор
    Централното командване на армията на САЩ USCENTCOM обяви гражданските пристанища на Иран за легитимни военни цели . Очаква се същото решение за гражданските летища.
    САЩ изострят обстановката в Иран, без да са достатъчно силни. Ще бъдат изненадани.

    18:31 12.03.2026

  • 97 Ха ХаХа

    1 0 Отговор
    Кога роди негърчето?

    18:32 12.03.2026

  • 98 Олга

    1 0 Отговор
    Не ядрено оръжие, не петрол , а теб трябва спешно да ти вържат за леглото докато не дойдеш на себе си и да не ти пускат навън. Ставаш си экзистенциальна опасност на света.

    18:36 12.03.2026

  • 99 Анонимен

    0 0 Отговор
    А тези дето не могат да изнасят губят най-много! В него регион всичко по морето се внася и изнася.

    18:38 12.03.2026

  • 100 Родина

    2 0 Отговор
    И други държави имат атомна бомба . Защо не
    отидеш да сваляш режима . Страхливец !
    Да му мислят кукловодите, които заложиха на
    Рижия ку- ку .

    Коментиран от #104

    18:38 12.03.2026

  • 101 ШибайСеБе

    1 0 Отговор
    ДъртИзкукуригалник!

    18:44 12.03.2026

  • 102 селяк

    1 0 Отговор
    Доналд Тръмп: Стопирането на Иран да придобие ядрени оръжия е много по-важно от цените на петрола щото ние заграбихме петрола на Венецуела и сега трябва да го продадем на високи цени и да са нагушим пък и Иранския петрол ще откраднем както винаги сме правили

    18:44 12.03.2026

  • 103 Хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #90 от "Талибаните":

    Не знам колко са "кратки" сега талибаните, ако държиш да знаеш можеш да отидеш до Кабул да провериш на място! Дегизиран като кадъна, както бягаха краварите за да се доберат до колестниците! Е, могат да те "обидят" някой и друг път заради културните си особености, но ти си свикнал, пък и може да ти хареса...

    18:45 12.03.2026

  • 104 Пецо

    2 0 Отговор

    До коментар #100 от "Родина":

    Щото баце те наистина имат ядрени бомби :Д, а за Иран нищо не може да се каже освен хамериканската пропаганда

    18:45 12.03.2026

  • 105 Ай ся Тръмпи...!

    2 0 Отговор
    Молим,без оправдания за това,че предизвика невиждан скок в цената на петрола...!

    18:49 12.03.2026

  • 106 Европеец

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "а сраел":

    Израил има от много време атом, ще бъде справедливо и ако персите имат.... Въпреки че персите са казали, че религията не им позволява да имат атомно оръжие съм сигурен, че от многократните агресии на кравари и евреи забраната ще падне и ще се сдобият атома...

    18:50 12.03.2026

  • 107 Европеец

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "а сраел":

    Израил има от много време атом, ще бъде справедливо и ако персите имат.... Въпреки че персите са казали, че религията не им позволява да имат атомно оръжие съм сигурен, че от многократните агресии на кравари и евреи забраната ще падне и ще се сдобият атома скоро време...

    18:50 12.03.2026

  • 108 ТЕХЕРАН ЗА ТРИ ДЕЙС

    3 0 Отговор
    Май пак се отлага.

    18:55 12.03.2026

  • 110 ПРИПОМНЕТЕ МИ

    1 0 Отговор
    Защо точно беше нападнат Иран?

    18:59 12.03.2026

  • 111 тръп е най - големия лъжец в момента

    0 1 Отговор
    но и бойко киро и шиши не са по- долу щом още са живи тия гадове .............

    19:00 12.03.2026

  • 112 Студопор

    0 0 Отговор
    Ама Израел вече има ядрено оръжие. Тях защо Америка не ги спря да го създадат?

    19:03 12.03.2026

  • 113 Бесен - Язовец

    0 0 Отговор
    Само дето ФАЩ не изнасят петрол, а внасят. Мн е жалък рижия педофила който по заповед на господарите си ционисти дестабилизира Европа. Иран има вече ядрено оръжие и е готов да го ползва в случай на нужда. В момента в Персийския залив се пече кравешко месо!

    19:04 12.03.2026