Доналд Тръмп: Стопирането на Иран да придобие ядрени оръжия е много по-важно от цените на петрола

Високите цени на петрола могат да бъдат от полза за САЩ, заяви президентът на страната Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс. Той добави, че възпирането на иранския режим от придобиването на ядрени оръжия е по-важен приоритет за него, съобщава БТА.
„Съединените щати са най-големият производител на петрол в света, така че когато цените на петрола се повишат, ние печелим много пари“, написа Тръмп в публикация в „Трут Соушъл“ (Truth Social).
„НО за мен, като президент, е много по-важно и интересно да попреча на злата империя Иран да придобие ядрени оръжия и да унищожи Близкия изток и всъщност целия свят“, добави той.
Днешните изказвания на американския президент са любопитни, защото Доналд Тръмп коментира вчера повишените цени на бензина по време на първото си предизборно пътуване от началото на военната операция срещу Иран на 28 февруари. По време на изяви в щатите Кентъки и Охайо Тръмп заяви, че цените на петрола ще паднат. „Те ще паднат повече, отколкото някой може да си представи“, заяви президентът по време на посещение в фабрика в Синсинати, Охайо.
Според данни на автомобилния съюз AAA през миналия месец цените на бензина са се повишили средно с 61 цента на галон както в Кентъки, така и в цялата страна. Според местна телевизия Тръмп е обявил, че САЩ ще намалят „малко“ стратегическите си резерви от петрол.
В социалните медии Тръмп определи вчера поскъпването като „много малка цена“ за премахването на иранската ядрена заплаха. Само „глупаците“ биха видели нещата по друг начин, каза той. Според проучване на Ройтерс около един на всеки четирима американски граждани подкрепя американско-израелската атака срещу Ислямската република.
1 а сраел
17:29 12.03.2026
17:29 12.03.2026
2 Ненормален
17:29 12.03.2026
3 Цомчо Плюнката
17:29 12.03.2026
6 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
17:31 12.03.2026
7 перчема на ционизма
17:31 12.03.2026
17:31 12.03.2026
8 Перо
17:31 12.03.2026
17:31 12.03.2026
11 ХиХи
17:32 12.03.2026
12 ....
17:32 12.03.2026
17:32 12.03.2026
13 Омазана ватенка
До коментар #8 от "Перо":Така са се разбрали в Аляска.
17:32 12.03.2026
14 Казвам ти дъще - сещай се снахо
17:33 12.03.2026
17:33 12.03.2026
15 Много
17:33 12.03.2026
16 Сатана Z
На престарелият Тръмп му се привиждат атомни бомби.
17:33 12.03.2026
17 ТЪЙ ...ТЪЙ ...
Оня ден каза , че Иран е победен ....унищожили са му корабите ,самолетите .....АБЕ МАРО ти ли даваш интервюта вместо бай дончо , защото туй нещо сме го чували за Русия ?????
17:33 12.03.2026
19 Утре петък 13
До коментар #1 от "а сраел":Им грамнат заец Симона в пустинята негет
17:34 12.03.2026
21 СВД
17:34 12.03.2026
22 Най- важното е
17:34 12.03.2026
17:34 12.03.2026
23 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #5 от "Ким Чен Ун":А бе аз да те намерим на картата...
17:34 12.03.2026
24 Русофил
Светът ще изпита огромно облекчение. Китай фабриката на света ще отстъпи някои производства
17:35 12.03.2026
25 УЧИ СА
До коментар #22 от "Най- важното е":От Путин....
17:35 12.03.2026
26 И кво от това?
До коментар #14 от "Казвам ти дъще - сещай се снахо":По времето на соца България не е разчитала на петрол от УСА,което не и попречи да има мощна индустрия и дори да изнася петролни продукти.
По онова време България имаше танкери,а сега има надуваеми лодки и розови кукли .
17:35 12.03.2026
17:35 12.03.2026
28 Кухоглава копейка
17:36 12.03.2026
29 САНДОКАН
17:37 12.03.2026
30 Горкия кравар гръмнаха му бени
17:37 12.03.2026
31 стоян георгиев
17:37 12.03.2026
17:37 12.03.2026
32 Дориана
17:38 12.03.2026
33 Израел
До коментар #1 от "а сраел":може да има ЯО, съгласно договора/ДНЯО/.
17:39 12.03.2026
17:39 12.03.2026
34 чарли
17:40 12.03.2026
17:40 12.03.2026
35 Милен
До коментар #14 от "Казвам ти дъще - сещай се снахо":Те че са най-големият производител е ясно, само че са и най-големият потребител и е малко съмнително дали могат сами да си покрият потреблението. Може би затова ,,демократизират" страни с петролни находища.
17:41 12.03.2026
36 БАТ РАМБО С ДВАТА НОЖА
17:43 12.03.2026
37 Оръжие на Тръмп
До коментар #34 от "чарли":Трепе руснаци и Аятоласи....дали е тъповат.
17:44 12.03.2026
38 Тодар Живков
До коментар #26 от "И кво от това?":Има ли другари по-гламаво племе от руските комунисти?Има другари.Това са българските комунисти.200 лева заплата през соца-литър бензин един лев.
17:44 12.03.2026
39 Тръмп
17:44 12.03.2026
40 Я пъ тоа
До коментар #31 от "стоян георгиев":На Путин пука ли му..
17:45 12.03.2026
41 Хаха
До коментар #9 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Жена ти е избегала с русофил и сега превърташ
17:45 12.03.2026
17:45 12.03.2026
42 Ами
за САЩ ... Но могат да бъдат и голям проблем.
340 милиона американци притежават
680 милиона регистрирани огнестрелни оръжия.
17:45 12.03.2026
43 Дааа....
След ,като не могат да се доберат до петрола на Иран ,американците започват да усукват: я за демокрация ,я за ядрени оръжия !
ВЕЧЕ НЕ ЗНАЯТ И КАКВО ЛЪЖАТ !!!
17:46 12.03.2026
44 Да знаеш, не си прав!
До коментар #7 от "перчема на ционизма":Кой нападна Израел през 1948-1967-1973 г. ? Руснаците се скъсаха да дават оръжие на палестинските терористи!
17:47 12.03.2026
17:47 12.03.2026
45 Mими Кучева🐕🦺
17:47 12.03.2026
17:47 12.03.2026
46 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #41 от "Хаха":теб ще те оставя последен/да разказваш
17:48 12.03.2026
47 Анонимен
До коментар #9 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ти колко мислиш, че са копейките тук?Само 2 са с по 10 ника.
17:48 12.03.2026
17:48 12.03.2026
48 Кърти
До коментар #45 от "Mими Кучева🐕🦺":ги, ама в иран.
17:49 12.03.2026
17:49 12.03.2026
49 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #47 от "Анонимен":Те и шекелите са толкова!🦍🥳🤣🤣🤣🤣👍
17:50 12.03.2026
50 Диагноза
17:50 12.03.2026
52 Тръмпи полудя
На Пyтю не му пука и на Тръмпи не му пука. Народът да мре.
17:50 12.03.2026
17:50 12.03.2026
53 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #48 от "Кърти":И в Дубай😎🥳🤣🤣🤣🤣👍
17:51 12.03.2026
54 Така
До коментар #45 от "Mими Кучева🐕🦺":ги кърти мивките, че аятолястите 50 години, ще ринат изкъртено, и ще въртят бетонобъркачки, да го градят наново.
17:51 12.03.2026
55 Кравата пак лъже Иран не е Венецуела !
Но удари на камък , бени , бог да го прости си отиде справедливо от тоя свят !!!! Сега пирата се озърта кои да му свърши мръсната работа и да мре за неговите интереси ! После пак да ги изостави както прави всеки път когато са му ненужни !!!!!!
17:52 12.03.2026
56 Пенчо
17:52 12.03.2026
57 СВД
17:53 12.03.2026
58 Живял в соца
цена на бензина -10 ст, заплата на инженер във военен завод 210 лева = 2100литра бензин
Лада 5 = 6 000 = 28.5 заплати и чакане 8 години и 11л на 100 км харчене (на хартия)
2026та
цена на бензина 1.36 евро, заплата на инженер 2100 евро = 1544
Голф 8 = 22 000 евро = 10.5 заплати, купуване с поръчка до 6 месеца и харчи 6 на 100..
да видим кой може да го сметне сега - с коя кола можеш да изминеш повече километри с една заплата.
17:55 12.03.2026
17:55 12.03.2026
59 Нищо общо нямат двата конфликта.
До коментар #52 от "Тръмпи полудя":Нищо общо нямат и Тръмп и Путин. Тръмп е умен и е икономическа акула, президент на богата държава. Путин е глупав, неадекватен и със съветско мислене, ръководител на бедна бивша социалистическа страна, което се оказа и пагубно за русия. Глупавия Путин влезе в капана на пълномащабна война, за която нямаше нито пари нито план и съвсем логично се провали и фалира. А Тръмп и Израел са богати, могат да си позволят всичко. Провеждат СВО за унищожаване на военния капацитет на Иран, което ще стане и ако допълнително се получи да смени режима, още по-добре. Ако не се получи, здраве да е, следващия път :)
17:56 12.03.2026
17:56 12.03.2026
60 супер дядка
17:58 12.03.2026
61 ха ха
17:58 12.03.2026
17:58 12.03.2026
62 супер дядка
17:59 12.03.2026
63 Друг от Соца
До коментар #58 от "Живял в соца":Под Ладата, Баце, лежиш повече отколкото под жена си, Баце. А това е безценно.
17:59 12.03.2026
17:59 12.03.2026
64 „много малка цена“
17:59 12.03.2026
65 За израел
До коментар #44 от "Да знаеш, не си прав!":Само геноликвидация зигфг айл най мразения народ и не случайно
18:00 12.03.2026
66 А себе си не вижда какво прави
18:01 12.03.2026
68 Петък 13ти
До коментар #61 от "ха ха":След 12 часа
Сатанисти те я обичат тая дата за атентат
18:02 12.03.2026
69 ООрана държава
18:02 12.03.2026
70 Специални горски гъби
До коментар #26 от "И кво от това?":НРБ-то имало мощна индустрия? Що за фантастики и фентъзита пишете, дрогари?
18:02 12.03.2026
18:02 12.03.2026
73 Путиняху
18:04 12.03.2026
74 Доналд Тръмп: Стопирането на Иран да
ДА ЧАЛМИТЕ С ЯДРЕНО ОРЪЖИЕ СА ОСНОВНО ЗЛО ЗА СВЕТА. ТЕ НЕ ЦЕНЯТ ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ И СА ГОТОВИ ДА УПОТРЕБЯТ ЯО ПО НАЙ МАЛКИЯ ПОВОД. КАРЛИК ПРЕКАЛЕНО СИ ИЗПИТВА КЪСМЕТА, КАТО РАЗРЕШИ НА СЕВЕРНА КОРЕЯ ДА ПРОИЗВЕДЕ ЯО. НЕ РАЗБИРА, ТЯ Е СЪСЕД И МНОГО ЧЕСТО МЕЖДУСЪСЕДСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ СЕ РАЗВАЛЯТ. ЗА ЯПОНИЯ И ЮЖНА КОРЕЯ НЯМА ДА УМУВАМЕ, КАГА ЩЕ СЕ СДОБИЯТ С ЯО.
18:05 12.03.2026
75 Казанлъшкия
До коментар #14 от "Казвам ти дъще - сещай се снахо":Имат много петрол в южните щати,но ,разбира се, че никога не са били световен лидер по петрол.
18:05 12.03.2026
76 ссс123
18:05 12.03.2026
77 Фър фър
До коментар #12 от "....":По интересно е, че звездите са на небето и от хиляди години хората ги гледат всяка нощ, а защо никой не фърка до тях?
18:05 12.03.2026
78 Макробиолог
18:10 12.03.2026
79 Много скоро
18:11 12.03.2026
80 Писах
До коментар #14 от "Казвам ти дъще - сещай се снахо":още като започна конфликта - нефтено-газовото лоби беше сигурно най-твърдо от всички лобита зад Тръмп на изборите 2024г. Цените на нефта бяха едни от най-ниските последните десетилетия, газта беше по-различно на периоди, но генерално цените и там не бяха високи. Подкопава си доверието и подкрепата за изборите есента, но за мен той вече ги е отписал. Цени около 100 долара за барел им идват повече на редовите американци, но такива около 85 ще ги преглътнат, а това ще позволи да стартират нови проекти в САЩ, а и в Канада и Латинска Америка, защото цените около и под 60 бяха почти на себестойност за доста кладенци. Сега може да продава и на Европа, и на други държави.
18:11 12.03.2026
81 Хаха
До коментар #59 от "Нищо общо нямат двата конфликта.":Да, както за туенти иърс успяха да "унищожат" военния потенциал на талибаните... "умен" си, като рижия епщайнец!
18:11 12.03.2026
18:11 12.03.2026
82 Хохо Бохо
До коментар #33 от "Израел":Кой им го продаде в нарушение на договора за неразпространение? И не ми разправяй, че си е тяхно защото ядрен опит никога не са правили
18:12 12.03.2026
83 Григор
Глупости на търкалета! От Международната агенция за ядрена енергия/МАГАТЕ/ казаха, че Иран нито разработва, нито притежава ядрено оръжие. Китай,който има тесни контакти с Иран, твърди същото. Баснята за ядреното оръжие е повод за агресията. Причината е контролът върху Иранския петрол. Става дума за петрол! Ядреното оръжие на Иран е като химическото оръжие на Ирак, което и така не беше открито.
18:12 12.03.2026
84 Засрами се
18:12 12.03.2026
85 ЗАПОЧНАХА ОПОРКИТЕ
18:13 12.03.2026
86 9689
18:15 12.03.2026
87 ДРОГАРИ, ДРОГАРИ, АМА
До коментар #70 от "Специални горски гъби":СЕСЕСЕРЕ -ТО БЕШЕ ПОВЕРИЛО НА НАРЪБЕ-ТО, ЦЯЛАТА ТЪРГОВИЯТА С ДРОГА ПО ЦЯЛ СВЯТ И ТОШО ТИКВАТА СЕ ИЗЖИВЯВАШЕ НА ГОСПОД, Е ДОКАТО ЕДИН НОЕМВРИЙСКИ ДЕН МУ УВИСНА ЧЕНЕТО, ГАЧИ ЛИ БЕШЕ ИЗКАРАЛ МОЗЪЧЕН УДАР. ЕСТЕТВЕНО, ЧЕ ОСТАНАЛАТА ПРОМИШЛЕНОСТ БЕШЕ "РОЖБА НА БЪЛГАРО-СЪВЕТСКАТА ДРУЖБА".
18:16 12.03.2026
88 Българин
18:17 12.03.2026
89 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
18:19 12.03.2026
90 Талибаните
До коментар #81 от "Хаха":са много кратки сега. Дори 2 милиона от тях ще се преселват да живеят в Русия, ще работят и ще се женят за рускини :)))
18:21 12.03.2026
18:21 12.03.2026
91 Некастрен Сап
18:22 12.03.2026
92 Прекалено късо име
Явно този не знае основната Божа заповед: Не лъжи!!
А иначе е "голям" християнин", нищо че държи библията накриво ...
18:24 12.03.2026
93 Папагал
18:25 12.03.2026
94 Доналд Тръмп: Стопирането на Иран
КАРЛИК, КАТО ИЗБРАХА БАТ ТИ ДОНИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ, ПОЧЕРПИ С ШАМПАНСКО ЦЕЛИЯ КРЕМЪЛ, А СЕГА В МИША ДУПКА СЕ КРИЕШ, ЗАЩО?
18:26 12.03.2026
18:26 12.03.2026
95 Мишел
САЩ изострят обстановката в Иран, без да са достатъчно силни. Ще бъдат изненадани.
18:31 12.03.2026
97 Ха ХаХа
18:32 12.03.2026
98 Олга
18:36 12.03.2026
99 Анонимен
18:38 12.03.2026
100 Родина
отидеш да сваляш режима . Страхливец !
Да му мислят кукловодите, които заложиха на
Рижия ку- ку .
18:38 12.03.2026
18:38 12.03.2026
101 ШибайСеБе
18:44 12.03.2026
102 селяк
18:44 12.03.2026
103 Хаха
До коментар #90 от "Талибаните":Не знам колко са "кратки" сега талибаните, ако държиш да знаеш можеш да отидеш до Кабул да провериш на място! Дегизиран като кадъна, както бягаха краварите за да се доберат до колестниците! Е, могат да те "обидят" някой и друг път заради културните си особености, но ти си свикнал, пък и може да ти хареса...
18:45 12.03.2026
104 Пецо
До коментар #100 от "Родина":Щото баце те наистина имат ядрени бомби :Д, а за Иран нищо не може да се каже освен хамериканската пропаганда
18:45 12.03.2026
105 Ай ся Тръмпи...!
18:49 12.03.2026
106 Европеец
До коментар #1 от "а сраел":Израил има от много време атом, ще бъде справедливо и ако персите имат.... Въпреки че персите са казали, че религията не им позволява да имат атомно оръжие съм сигурен, че от многократните агресии на кравари и евреи забраната ще падне и ще се сдобият атома...
18:50 12.03.2026
107 Европеец
До коментар #1 от "а сраел":Израил има от много време атом, ще бъде справедливо и ако персите имат.... Въпреки че персите са казали, че религията не им позволява да имат атомно оръжие съм сигурен, че от многократните агресии на кравари и евреи забраната ще падне и ще се сдобият атома скоро време...
18:50 12.03.2026
108 ТЕХЕРАН ЗА ТРИ ДЕЙС
18:55 12.03.2026
110 ПРИПОМНЕТЕ МИ
18:59 12.03.2026
111 тръп е най - големия лъжец в момента
19:00 12.03.2026
112 Студопор
19:03 12.03.2026
113 Бесен - Язовец
19:04 12.03.2026