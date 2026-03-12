Новини
Бомбардировките няма да свалят режима, казват ирански дисиденти

12 Март, 2026 16:46 667 19

Въздушните удари продължават от почти две седмици, като жертвите в Иран надхвърлят 2000 души

Високопоставен представител на базирана в Париж иранска опозиционна организация заяви, че американско-израелската война срещу Ислямската република няма да доведе до отстраняване на клерикалното ръководство на страната, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Според Мохамад Мохадесин, ръководител на отдела за външна политика на Националния съвет на съпротивата на Иран (НССИ), само народно въстание, подкрепяно от вътрешната съпротива, може да предизвика подобна промяна.

Въздушните удари продължават от почти две седмици, като жертвите в Иран надхвърлят 2000 души, сред които върховният лидер аятолах Али Хаменей и редица висши представители на армията и силите за сигурност.

Отговорът на Иран предизвика хаос сред енергийните пазари и транспортните връзки и също така доведе до разространение на конфликта в други страни в Близкия изток. Същевременно Корпусът на гвардейците на Ислямската революция затегна контрола си върху властта и заплаши да смаже всеки опит за бунт.

"Дванайсетдневната война през юни и сегашната война, която се води вече 12 дни, доказаха, че бомбардировките не могат да свалят режима", каза Мохадесин на пресконференция във френската столица.

"Дори и да се разположат на терен 50 000 войници, ще трябва и подкрепа от иранския народ. Нужно е народно въстание. Комбинацията от тези 50 000 или 20 000 или какъвто и да е друг брой (военни) с народно въстание осигурява нужната сила за сваляне на режима", добави Мохадесин.

Той обаче отбеляза, че не смята разполагането на американски военни на терен за реалистична възможност. НССИ е коалиция от ирански опозиционни формации, оглавявана от "Муджахидин и Халк" (Муджахидините на народа) - групировка, която до 2012 г. САЩ бяха обявили за терористична. Дейността на "Муджахидин и Халк" е забранена в Иран и не е ясно доколко движението има подкрепа сред населението.

Мохадесин призна, че НССИ не може да свали режима в Иран сама, но според него след прекратяването на въздушните удари в Иран отново ще избухнат масови протести, които в крайна сметка могат да променят баланса.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Рижия ненормалник

    8 6 Отговор
    влезе в капан Нито да влезе, нито да излезе.

    Коментиран от #6, #7

    16:49 12.03.2026

  • 2 честен ционист

    2 4 Отговор
    Да бре като в Херошима и Нагасаки.

    16:50 12.03.2026

  • 3 опаааа

    8 7 Отговор
    тръмп се нахендри на гоооолям ирански . Сега да плаща неустойки за високите цени на горивата . Нетаняхуто също да отвори кесията .

    16:50 12.03.2026

  • 4 хаха

    3 8 Отговор
    Все пак трябва да се пробва!

    Вие бомбардирайте евреите...те да ви бомбардират вас ... байганьовските путлераски пислямисти да квикат ...а на мен ми през

    16:50 12.03.2026

  • 5 гост

    8 4 Отговор
    Америте и юдеите не се спират пред никакви жертви за да превърнат Иран във втора Газа. Те винаги са носели само смърт и разрушения!

    16:51 12.03.2026

  • 6 честен ционист

    0 7 Отговор

    До коментар #1 от "Рижия ненормалник":

    Очаквайте директно включване на Бай Дончо утре, пятница, 13-и, точно 5г след предишното затваряне на кошарата.

    16:51 12.03.2026

  • 7 Изобщо не е в капан

    4 8 Отговор

    До коментар #1 от "Рижия ненормалник":

    Тръмп си очакваше, че народа ще се вдигне на бунт срещу режима. Ние свободните хора трудно може да предвидим как биха реагирали хората, живеещи в робство като северно корейците, руснаците и иранците. Понякога страхът от режима се оказва по-голям от желанието за свобода.

    16:54 12.03.2026

  • 8 Сатана Z

    8 0 Отговор
    Муджахидин и Халк" (Муджахидините на народа) - групировка, която до 2012 г. САЩ бяха обявили за терористична

    Това ли са Иранските десиденти?

    16:54 12.03.2026

  • 9 Българин

    7 2 Отговор
    Напротив. Бомбардировките затвърждават режима.

    16:54 12.03.2026

  • 10 Тити

    1 6 Отговор
    Достатъчно е да лишат Иранците от пари получени от петрол и газ и сами ще поискат примирие.

    16:56 12.03.2026

  • 11 Дякон Унуфрий Араллампиев

    3 2 Отговор
    До тук двайсетина милярда за две хиляди убити Няма икономика която да издържи на такова разхищение Ясно е че перат пари ама и така сметката не излиза

    16:57 12.03.2026

  • 12 Хохо Бохо

    6 4 Отговор
    За сваляне на режим се иска сухопътна война. Желаещи даже в краварника няма. Ще чакаме кръговете около рижия да преядат с пари и войната ще свърши внезапно, както и започна

    Коментиран от #16

    16:57 12.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Дориана

    5 4 Отговор
    Много ясно, това беше тотална грешка на Тръмп и Израел да започнат война с предтекст - Сваляне на режима. Предизвикаха Световна етническа война. И в Афганистан и в Ирак където водиха войни не са успели да сменят режима. Те си имат своя религия, и начин на живот ,вместо да се води политика на мирно съжителстване на двете религии сега отключиха Свещенна война , която ще унищожи Европа.

    16:59 12.03.2026

  • 16 Основната цел е

    3 6 Отговор

    До коментар #12 от "Хохо Бохо":

    унищожаване на военния капацитет на Иран, което ще стане и ако допълнително се получи да смени режима, още по-добре. Ако не се получи, здраве да е, следващия път :)

    17:10 12.03.2026

  • 17 Ццц

    6 1 Отговор
    Само идьот може да си помисли, че иранците вярват в добрите намерения на евреи и американци към родината и народа им. И още повече, че добрите им намерения са доставят с бомби над девически училища и прочие. Така че дори да мразят режима, иранците мразят агресорите хиляди пъти повече. Целта на Тръмп е друга - световна икономическа криза, която да обезцени най-големия външен дълг в света - американският, както и да засили позициите на краварите в енергийния сектор - нефт и втечнен газ. Путин не мълчи безпомощно, а доволно с всеки цент нагоре на цените на петрола и газта. Евреите са в кюпа, защото така или иначе са замесени във всяко пъклено дело по света, включително във Федералния резерв и държат най-богатите концерни в САЩ. За сега губят основно китайците.

    Коментиран от #19

    17:11 12.03.2026

  • 18 бъдете живи пък нека да им плащаме....

    0 0 Отговор
    Ще го свалят ,щом го има в точка 3 ще го свалят.Те имат още работа по точка 2 ...обогатения уран до 60% според бг писателите......трябва да го намерят под земята и да го изнесат.точка 4 ще вкара в турция и респективно бг много бежанци ,но това е живота.петрола се стабилизира около 100$за барел ,но в бг ще го продават бензина и дизела като да е 200$ барела...това го караме на 4 години.всеки ден ни краде държавата ,а на края на годината ни доошушква и на 4 години за всеки случай...голяма криза та ,който е устискал и той да потъне.....

    17:28 12.03.2026

  • 19 Дориана

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ццц":

    По- спокойно, тази война беше заложена още в деня когато Русия нападна Украйна. Така , че събитията се подредиха точно в тази посока. Сега ще ги оставим да се избият , защото на хората по Земята им е дадено свещеното право сами да избират как да постъпят във всеки един момент от своя живот. и когато те изберат грешното решение като Европейските лидери и Тръмп - резултата е този, който е налице- Световна икономическа криза и война.

    17:28 12.03.2026

