Бомбардировките няма да свалят режима, казват ирански дисиденти

Високопоставен представител на базирана в Париж иранска опозиционна организация заяви, че американско-израелската война срещу Ислямската република няма да доведе до отстраняване на клерикалното ръководство на страната, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Според Мохамад Мохадесин, ръководител на отдела за външна политика на Националния съвет на съпротивата на Иран (НССИ), само народно въстание, подкрепяно от вътрешната съпротива, може да предизвика подобна промяна.
Въздушните удари продължават от почти две седмици, като жертвите в Иран надхвърлят 2000 души, сред които върховният лидер аятолах Али Хаменей и редица висши представители на армията и силите за сигурност.
Отговорът на Иран предизвика хаос сред енергийните пазари и транспортните връзки и също така доведе до разространение на конфликта в други страни в Близкия изток. Същевременно Корпусът на гвардейците на Ислямската революция затегна контрола си върху властта и заплаши да смаже всеки опит за бунт.
"Дванайсетдневната война през юни и сегашната война, която се води вече 12 дни, доказаха, че бомбардировките не могат да свалят режима", каза Мохадесин на пресконференция във френската столица.
"Дори и да се разположат на терен 50 000 войници, ще трябва и подкрепа от иранския народ. Нужно е народно въстание. Комбинацията от тези 50 000 или 20 000 или какъвто и да е друг брой (военни) с народно въстание осигурява нужната сила за сваляне на режима", добави Мохадесин.
Той обаче отбеляза, че не смята разполагането на американски военни на терен за реалистична възможност. НССИ е коалиция от ирански опозиционни формации, оглавявана от "Муджахидин и Халк" (Муджахидините на народа) - групировка, която до 2012 г. САЩ бяха обявили за терористична. Дейността на "Муджахидин и Халк" е забранена в Иран и не е ясно доколко движението има подкрепа сред населението.
Мохадесин призна, че НССИ не може да свали режима в Иран сама, но според него след прекратяването на въздушните удари в Иран отново ще избухнат масови протести, които в крайна сметка могат да променят баланса.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Рижия ненормалник
Коментиран от #6, #7
16:49 12.03.2026
2 честен ционист
16:50 12.03.2026
3 опаааа
16:50 12.03.2026
4 хаха
Вие бомбардирайте евреите...те да ви бомбардират вас ... байганьовските путлераски пислямисти да квикат ...а на мен ми през
16:50 12.03.2026
5 гост
16:51 12.03.2026
6 честен ционист
До коментар #1 от "Рижия ненормалник":Очаквайте директно включване на Бай Дончо утре, пятница, 13-и, точно 5г след предишното затваряне на кошарата.
16:51 12.03.2026
7 Изобщо не е в капан
До коментар #1 от "Рижия ненормалник":Тръмп си очакваше, че народа ще се вдигне на бунт срещу режима. Ние свободните хора трудно може да предвидим как биха реагирали хората, живеещи в робство като северно корейците, руснаците и иранците. Понякога страхът от режима се оказва по-голям от желанието за свобода.
16:54 12.03.2026
8 Сатана Z
Това ли са Иранските десиденти?
16:54 12.03.2026
9 Българин
16:54 12.03.2026
10 Тити
16:56 12.03.2026
11 Дякон Унуфрий Араллампиев
16:57 12.03.2026
12 Хохо Бохо
Коментиран от #16
16:57 12.03.2026
15 Дориана
16:59 12.03.2026
16 Основната цел е
До коментар #12 от "Хохо Бохо":унищожаване на военния капацитет на Иран, което ще стане и ако допълнително се получи да смени режима, още по-добре. Ако не се получи, здраве да е, следващия път :)
17:10 12.03.2026
17 Ццц
Коментиран от #19
17:11 12.03.2026
18 бъдете живи пък нека да им плащаме....
17:28 12.03.2026
19 Дориана
До коментар #17 от "Ццц":По- спокойно, тази война беше заложена още в деня когато Русия нападна Украйна. Така , че събитията се подредиха точно в тази посока. Сега ще ги оставим да се избият , защото на хората по Земята им е дадено свещеното право сами да избират как да постъпят във всеки един момент от своя живот. и когато те изберат грешното решение като Европейските лидери и Тръмп - резултата е този, който е налице- Световна икономическа криза и война.
17:28 12.03.2026