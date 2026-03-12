Kризата в Ормузкия проток! Германия призова за дипломатическо решение

Решение на проблемите със сигурността в стратегически важния Ормузки проток може да бъде постигнато единствено по дипломатически път, заяви германският външен министър Йохан Вадефул по време на посещение в Турция. Думите му са цитирани от "Ройтерс".

"Надеждно и устойчиво решение може да бъде постигнато само чрез дипломатически канали. Затова смятам, че трябва да обединим общите си интереси както в региона на Персийския залив, така и тук, в нашето съседство", каза той на съвместна пресконференция със своя турски колега.

Изявлението идва на фона на рязката ескалация на напрежението около Ормузкия проток - ключов морски коридор за износа на петрол от Близкия изток. В отговор на американско-израелските удари срещу Иран, Техеран предприе атаки срещу търговски кораби в района на протока.

Това доведе до почти пълно спиране на транзита на неирански плавателни съдове през водния път и принуди редица производители в региона да намалят добива на петрол.

Според Вадефул международната общност трябва едновременно да търси изход от войната и да започне да разработва основите на бъдеща система за сигурност в региона. "Заедно трябва да намерим начин да излезем от тази война и в същото време да започнем да изграждаме първоначална идея за това как би могла да изглежда бъдещата архитектура на сигурността в региона", заяви германският външен министър.