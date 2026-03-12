Новини
Свят »
Германия »
Kризата в Ормузкия проток! Германия призова за дипломатическо решение

Kризата в Ормузкия проток! Германия призова за дипломатическо решение

12 Март, 2026 16:56 817 16

  • ормузки проток-
  • персийски залив-
  • иран-
  • израел-
  • петрол-
  • йохан вадефул-
  • опек

В отговор на американско-израелските удари срещу Иран, Техеран предприе атаки срещу търговски кораби в района на протока

Kризата в Ормузкия проток! Германия призова за дипломатическо решение - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Решение на проблемите със сигурността в стратегически важния Ормузки проток може да бъде постигнато единствено по дипломатически път, заяви германският външен министър Йохан Вадефул по време на посещение в Турция. Думите му са цитирани от "Ройтерс".

"Надеждно и устойчиво решение може да бъде постигнато само чрез дипломатически канали. Затова смятам, че трябва да обединим общите си интереси както в региона на Персийския залив, така и тук, в нашето съседство", каза той на съвместна пресконференция със своя турски колега.

Изявлението идва на фона на рязката ескалация на напрежението около Ормузкия проток - ключов морски коридор за износа на петрол от Близкия изток. В отговор на американско-израелските удари срещу Иран, Техеран предприе атаки срещу търговски кораби в района на протока.

Това доведе до почти пълно спиране на транзита на неирански плавателни съдове през водния път и принуди редица производители в региона да намалят добива на петрол.

Според Вадефул международната общност трябва едновременно да търси изход от войната и да започне да разработва основите на бъдеща система за сигурност в региона. "Заедно трябва да намерим начин да излезем от тази война и в същото време да започнем да изграждаме първоначална идея за това как би могла да изглежда бъдещата архитектура на сигурността в региона", заяви германският външен министър.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво на Иран

    25 1 Отговор
    След като света мълчи за агресията на терористите САЩ и Израел, си заслужава цена от 200$ за барел и световна криза и рецесия!

    16:57 12.03.2026

  • 2 ХА ХА ХА

    19 2 Отговор
    Фашистка Германия,
    която разпалва войната в Украйна, и която слага санкции на вероломно нападнатия Иран,
    плямпа за "дипломатическо решение" .... - абсолютно атрофирали мозъци ...

    Коментиран от #9

    17:04 12.03.2026

  • 3 Българин

    17 0 Отговор
    Биби, къде си бря...???

    Коментиран от #6

    17:04 12.03.2026

  • 4 Тити

    3 9 Отговор
    Явно Германците са изчерпали чрез дипломация спря ли войната в Украйна. За това Европа е слаба защото когато трябва не показва мускули.

    17:04 12.03.2026

  • 5 9689

    11 0 Отговор
    В резултат на американско-израелската агресия........

    17:07 12.03.2026

  • 6 Прабългарин

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    Отиде на концерта на Биби Кинг! Утре е на Кобзон!

    17:07 12.03.2026

  • 7 Дориана

    11 1 Отговор
    Вече е много късно, няма дипломатическо решение. Те най- напред се включиха във войната сега решиха да искат мир като осъзнаха загубите от петрол. Сега да се готвят за война на два фронта.

    17:08 12.03.2026

  • 8 За кво им е

    13 0 Отговор
    Некакво решение? Тия от много "ум" си унищожиха модерни АЕЦ-ове, прекъснаха си доставките на евтин газ, заради зависимостта от само един доставчик, ама само я прехвърлиха на друг, който им го продава на 4-но по-висока цена от предишния... Пък сега реват за енергоносители от Близкият Изток??? Когато нямаш акъл, некой не може да ти помогне!

    17:09 12.03.2026

  • 9 Дориана

    10 1 Отговор

    До коментар #2 от "ХА ХА ХА":

    Да, и сега наблюдавайте как точно Франция и Германия ще пострадат най- много от войната.

    17:10 12.03.2026

  • 10 СВД

    3 6 Отговор
    Вие на мястото на Тръмпоча, след като завладяхте петрола и на Венецуела и започвате да продавате, ще искате ли цените да бъдат ниски...!? Не! 500 долара за барел! Малко ви е! 1500 да стане! Сега Путин ще събере малко пари, за да продължава агресията!

    17:17 12.03.2026

  • 11 Урааа

    0 7 Отговор
    Смърт за джуджето с ботокса!

    17:19 12.03.2026

  • 12 Урааа

    0 4 Отговор
    Бункерното джудже запали света!

    17:21 12.03.2026

  • 13 Урааа

    0 2 Отговор
    Рашистите претърпяха разгром в Сумска област, 15 000 са в котел а дроните не спират да жънат...Започва освобождвнието на Украйна!

    17:24 12.03.2026

  • 14 ?????

    1 0 Отговор
    Ха ха.
    А що фрицовете мълчаха за дипломатическо решение на 28.02 когато убиха тогавашното ръководство на Иран и се сетиха за него едва сега?

    17:25 12.03.2026

  • 15 аналена

    0 0 Отговор
    ей сега ша обуя Белия Тесен Панталон, дет го носих в Сирия и шъ им покажа на айтоласите кой какъв е.......

    17:28 12.03.2026

  • 16 Някой

    0 0 Отговор
    А защо Германия не призова А дипломатическо решение още след първото нападение на Израел и САЩ? Или сега им припари, щати петрола подскочи, а и го няма. С руския петрол и газ сами си ги спряха.
    Хитрата сврака с двата крака!

    17:29 12.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания