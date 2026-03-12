Kризата в Ормузкия проток! Германия призова за дипломатическо решение

Решение на проблемите със сигурността в стратегически важния Ормузки проток може да бъде постигнато единствено по дипломатически път, заяви германският външен министър Йохан Вадефул по време на посещение в Турция. Думите му са цитирани от "Ройтерс".
"Надеждно и устойчиво решение може да бъде постигнато само чрез дипломатически канали. Затова смятам, че трябва да обединим общите си интереси както в региона на Персийския залив, така и тук, в нашето съседство", каза той на съвместна пресконференция със своя турски колега.
Изявлението идва на фона на рязката ескалация на напрежението около Ормузкия проток - ключов морски коридор за износа на петрол от Близкия изток. В отговор на американско-израелските удари срещу Иран, Техеран предприе атаки срещу търговски кораби в района на протока.
Това доведе до почти пълно спиране на транзита на неирански плавателни съдове през водния път и принуди редица производители в региона да намалят добива на петрол.
Според Вадефул международната общност трябва едновременно да търси изход от войната и да започне да разработва основите на бъдеща система за сигурност в региона. "Заедно трябва да намерим начин да излезем от тази война и в същото време да започнем да изграждаме първоначална идея за това как би могла да изглежда бъдещата архитектура на сигурността в региона", заяви германският външен министър.
1 Браво на Иран
16:57 12.03.2026
2 ХА ХА ХА
която разпалва войната в Украйна, и която слага санкции на вероломно нападнатия Иран,
плямпа за "дипломатическо решение" .... - абсолютно атрофирали мозъци ...
Коментиран от #9
17:04 12.03.2026
3 Българин
Коментиран от #6
17:04 12.03.2026
4 Тити
17:04 12.03.2026
5 9689
17:07 12.03.2026
6 Прабългарин
До коментар #3 от "Българин":Отиде на концерта на Биби Кинг! Утре е на Кобзон!
17:07 12.03.2026
7 Дориана
17:08 12.03.2026
8 За кво им е
17:09 12.03.2026
9 Дориана
До коментар #2 от "ХА ХА ХА":Да, и сега наблюдавайте как точно Франция и Германия ще пострадат най- много от войната.
17:10 12.03.2026
10 СВД
17:17 12.03.2026
11 Урааа
17:19 12.03.2026
12 Урааа
17:21 12.03.2026
13 Урааа
17:24 12.03.2026
14 ?????
А що фрицовете мълчаха за дипломатическо решение на 28.02 когато убиха тогавашното ръководство на Иран и се сетиха за него едва сега?
17:25 12.03.2026
15 аналена
17:28 12.03.2026
16 Някой
Хитрата сврака с двата крака!
17:29 12.03.2026