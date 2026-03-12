Новият аятолах: Затварянето на Ормузкия проток е нашето оръжие! Ще отмъстим за всички жертви

Новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей направи първото си публично изявление след назначаването си, съобщиха държавните медии в страната. Текстът на обръщението беше прочетен от водещ по иранската държавна телевизия, като самият Хаменей не се появи лично в ефир, съобщи Си Би Си.

В изявлението си новият върховен лидер заявява, че властите са осуетили опити за разделение на страната и подчертава, че Иран трябва да продължи да нанася удари по американски военни бази в съседни държави. Той призова всички бази на Съединените щати в региона да бъдат незабавно закрити и подчерта, че Техеран трябва да използва като средство за натиск блокирането на Ормузкия проток.

Хаменей се обърна и към семействата на загиналите в конфликта, като заяви, че всички, които са загубили живота си, "са на по-добро място". Той призова иранците да вярват в Божието обещание и обеща отмъщение за всички жертви.

"Уверявам всички, че няма да се въздържим от отмъщение за кръвта на вашите мъченици", заяви той, цитиран от Асошиейтед прес. По думите му отговорът на Иран няма да бъде ограничен само до смъртта на "великия лидер на революцията", а всяка жертва на конфликта ще бъде разглеждана като отделен случай, който изисква възмездие.

В изявлението си новият върховен лидер спомена и атаката срещу училището "Шаджарех Тайебе" в град Минаб, която според него има "особено място" в процеса на търсене на отговорност. Хаменей също така заяви, че държавата трябва да осигури финансови компенсации за иранските граждани, пострадали от бойните действия и понесли материални загуби.