Новият аятолах: Затварянето на Ормузкия проток е нашето оръжие! Ще отмъстим за всички жертви

Новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей направи първото си публично изявление след назначаването си, съобщиха държавните медии в страната. Текстът на обръщението беше прочетен от водещ по иранската държавна телевизия, като самият Хаменей не се появи лично в ефир, съобщи Си Би Си.
В изявлението си новият върховен лидер заявява, че властите са осуетили опити за разделение на страната и подчертава, че Иран трябва да продължи да нанася удари по американски военни бази в съседни държави. Той призова всички бази на Съединените щати в региона да бъдат незабавно закрити и подчерта, че Техеран трябва да използва като средство за натиск блокирането на Ормузкия проток.
Хаменей се обърна и към семействата на загиналите в конфликта, като заяви, че всички, които са загубили живота си, "са на по-добро място". Той призова иранците да вярват в Божието обещание и обеща отмъщение за всички жертви.
"Уверявам всички, че няма да се въздържим от отмъщение за кръвта на вашите мъченици", заяви той, цитиран от Асошиейтед прес. По думите му отговорът на Иран няма да бъде ограничен само до смъртта на "великия лидер на революцията", а всяка жертва на конфликта ще бъде разглеждана като отделен случай, който изисква възмездие.
В изявлението си новият върховен лидер спомена и атаката срещу училището "Шаджарех Тайебе" в град Минаб, която според него има "особено място" в процеса на търсене на отговорност. Хаменей също така заяви, че държавата трябва да осигури финансови компенсации за иранските граждани, пострадали от бойните действия и понесли материални загуби.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Китаеца
3 Жалко
4 Ама нали
5 Мнение от прайда
До коментар #1 от "Вашето мнение":Войната в Иран показа, че сащ са гола вода като военна сила. 1/3 от населението им е на купони, а 1/5 са бездомници, което идва да покаже, че и като икономическа сила са гола вода.
6 Сталин
16:09 12.03.2026
7 си дзън
8 Защото
До коментар #1 от "Вашето мнение":са разхвърляли мини!
9 !!!?
10 Този полковник
16:10 12.03.2026
11 Вашето мнение
До коментар #8 от "Защото":Кой позволи да разхвърлят мини, нали клоуна беше унищожил всичко още в началото? Сащ нямат ли кораби за да ги почистят?
12 аменей
16:11 12.03.2026
13 Хаха
14 Този е мек
16:13 12.03.2026
15 хаха
Квикат ли квикат "пислам снекбар" и "путлер падишах".
16 Пламен
Дестинацията винаги е била на Изток (Азия) .
Не знам защо е този ужасен рев от страна на Западния Свят .
19 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #9 от "!!!?":А Натаняху где е?
20 Чисто нов
21 С такива изявления,
22 Аятолах в хамак
23 Фактите
Освен че е фрашкана с пари и с конвенционални оръжия, терористичната държава Израел, погазвайки международните конвенции, разполага и с (по различни оценки) между 250 и 400 ядрени бойни заряда, които автоматически я правят четвъртата по ядрена военна мощ сила в света.
Нека да не забравяме и че евреите и изобщо ционистите, включително САЩ, са недосегаеми и са НАД ЗАКОНА…
24 Трол
До коментар #16 от "Пламен":На изток няма драма куинс.
25 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
26 Хмм
До коментар #7 от "си дзън":ако убият баща ви как бихте реагирали?
16:25 12.03.2026
27 таксиджия 🚖
До коментар #16 от "Пламен":Ти си бил на круизен кораб. Петрола идва от тях при нас през този проток!
29 Фори
30 Аятолах в хамак
32 Любо
33 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
16:28 12.03.2026
34 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #5 от "Мнение от прайда":Нгонго и Мапумбо са сенатори и конгресмени а Гонсалес и Ромеро кметове Какво очаквате от такива елементи Американските кораби не смеят да припарят до Иран
35 да питам
16:31 12.03.2026
36 Сатана Z
Пазар на петрол: Иран атакува танкери в Ормуз. Неизбежен ли е петролният колапс?
Цените на петрола се покачват рязко поради спекулации и нервност на търговците, тъй като страните се колебаят да използват стратегическите си резерви. Междувременно атаките срещу танкерни флотилии се засилват, заплашвайки световните доставки на петрол по море.
37 !!!?
16:32 12.03.2026
38 така и трябва
16:33 12.03.2026
39 Мишел
40 Сатана Z
4:19 ч. Тръмп заяви, че корабите в Ормузкия проток трябва да „проявят смелост“, да рискуват живота си и да плават по водния път въпреки иранските атаки.
4:20 ч. ВМС на САЩ отказаха защита на всички танкери в Ормузкия проток поради много високия риск от атака.
Бай Дончо не е в състояние да защити никой в Залива.Иран направо му отвинти оранжевата кратуна
41 Иран
42 димящ израелец в бункер
43 СЗО
До коментар #1 от "Вашето мнение":А на мен не ми е ясно как е направил това изявление като е в кома
45 Симо
47 Механик
До коментар #30 от "Аятолах в хамак":Остава само да кажеш в какво се изразява победата, след като държавата е съсипана( 6340 цели са унищожени) а 87 висши държавни Чалмари са унищожени?
Изглежда не си от най- умните копейки
48 Ново пет
49 ЗОРО
51 Видно е
53 Ганчев
До коментар #50 от "Ту пой, ДА? ))))":От контейнерите за смет.
54 не не
До коментар #47 от "Механик":На нас така ни казаха да пишем.
55 Тома
58 Копейка
До коментар #49 от "ЗОРО":Нема пари са снядвичи.
60 Фъргай атома бай Дончо!
62 казват
До коментар #61 от "604":не ви останало с какво да ги дупчите?
63 Ха ха ха
До коментар #56 от "Копейка с фес и петолъчка 🤪":Май е отишъл при баща си.
64 1234
65 милиони шахеди
До коментар #64 от "1234":Това е чудесно. На Бай Дончо ще му дойдат добре. Има с Русия да се бие след това. Не случайно предислоцира толкова много армия и оръжия в региона. Щели през Чечня да влезнат, че било най-слабо охранявано.
66 Концерт
67 Копейка
До коментар #58 от "Копейка":Преди ни даваха по 1 сандвич за да ходим на протести против нато. Сега няма протести, а кеш не са ни плащали от два години
68 така е
До коментар #39 от "Мишел":И вината за гърча, който предстои на всички нас, не е на Иран, а на агресорите, които принуждават Иран да ползва всички средства за самозащита.
69 гост
70 604
До коментар #62 от "казват":Ние нищу не дупчим, голтакоф надоупен! Ти явно се оприличавъш на участник..ми хващай пътя и доман дъ ги ловиш с ръце тия дет били свършили амъ краварските бази ехтят от взривове, а сатаняху го немъ от няколко дена и не дават да се снимъ в израел щот всичку е леща.
А да и онуй кориту дет не било ударену още никой не го видел на снимкъ...може и да е на дъноту?
71 Курнелий Ювиги Хан
До коментар #56 от "Копейка с фес и петолъчка 🤪":Има снимки на твоите хора от Мосад, от 1944 година, много мили, симпатични хорица ама малко слабички изглеждат.
72 Новият аятолах: Затварянето на Ормузкия
ЧАЛМАТА ЯВНО НЕ ЗНАЕ, КАКВО Е ПРЕДПИСАЛ ИИ. ТАКТИЧЕСКИТЕ ЯДРЕНИ РАКЕТИ И ЦЯЛАТА ЯДРЕНА МОЩ, ОТДАВНА Е НАСОЧЕНА И ЧАКА СВОЯ ЧАС. ИМПОТЕНТНАТА ЧАЛМА СИ ВЪОБРАЗЯВА, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАШВА СВЕТА.
73 Тити
74 604
До коментар #67 от "Копейка":Не съди по себе си за другите, платен пепейдки тролъ с меки китки!
75 Нищо общо няма,
До коментар #29 от "Фори":глупавия Путин влезе в капана на пълномащабна война, за която нямаше нито пари нито план и съвсем логично се провали и фалира. А Тръмп и Израел са богати, провеждат СВО за унищожаване на военния капацитет на Иран, което ще стане и ако допълнително се получи да смени режима, още по-добре. Ако не се получи, здраве да е, следващия път :)
76 604
77 Омазана ватенка
До коментар #74 от "604":Ти нали щеше да умира.ш за лева?
78 нещо
До коментар #70 от "604":много лесно се палиш. гладен ли си?
79 Аврам Каишев
80 още 5 дена
81 хехехе
До коментар #47 от "Механик":победата на аятоласите е че сега Иран е като изорана нива, могат да засадят и да отглеждат наркотични култури и да станат много богати 😂 😂 😂
82 Сус бе копейки мърляви!
83 аха
До коментар #79 от "Аврам Каишев":Така ли го мечтаеш? Наивно дете. Думи без покритие. Просто мераци.
17:07 12.03.2026
84 Той призова иранците да вярват
И В БАНАНОВАТА РЕПУБЛИКА, ЕДИН ВСЕ РЕВЕШЕ: "ВЕРВАЙТЕ МИ БЕЕЕ!" И ПОСЛЕ СИ НАТОВАРИ ЦЯЛАТА КАРУЦА И СИ БИ КАМШИКА. А ПОВЯРВАЛИТЕ СА НА ОЩЕ ПО ЛОШ ХАЛ.
85 Шейх Будала Хамал Абдал
86 Емо
87 друго не им остана
До коментар #84 от "Той призова иранците да вярват":само едната вяра....
88 Тц,тц,тц 😂😂😂
До коментар #79 от "Аврам Каишев":🤣🤣🤣🤣😂
89 604
До коментар #78 от "нещо":Пръснъту дупие нещо не си по темата...пениш ли съ ходещ неукролог?
91 Петров
92 Човеко невеж
До коментар #87 от "друго не им остана":Вярата е сила!
У българина не остана нито вяра, нито сила!
94 И ТОВА ЩЕ СТАНЕ
До коментар #86 от "Емо":ЕДИН ПО ЕДНА, ИДВА РЕД НА КУБИНСКАТА ПУРА ДА ЗАПУШИ И КАРЛИК ДА ИЗДИМИ ОТ БУНКЕРА. НОВИЯТ РЕД ЗАПОЧНА И ВРЪЩАНЕ ОТ ХОРИЗОНТА НА СЪБИТИЯТА НЯМА ДА ИМА. ОРАКУЛИТЕ ОТДАВНА СА ГО ПРЕДСКАЗАЛИ, НО НЕ СА МОГЛИ ДА ОБЯСНЯТ, КАКВО ГО Е ПРЕДИЗВИКАЛО.
95 Мишел
До коментар #72 от "Новият аятолах: Затварянето на Ормузкия":Фантазираш. САЩ не смеят да помислят за ядрени удари по някого, защото ще получат такъв ядрен отговор от трите ядрени сили Китай, Русия и Северна Корея, че от САЩ нищо няма да остане.
САЩ са поколение назад със стратегическите ЯО и с ПРО и не им е до ядрена война.
96 И гладен и глупав си
До коментар #78 от "нещо":Затова те ползват за тролей. Тролея е пар-цал. Сам си стигнал да си толкова жалък, щото си просттт. На мен няма що да ми се нервираш, че си ем, простттт, ем ти се радват да те ползват за пар-цал.
97 За Тръмп и Зеленски
До коментар #86 от "Емо":Ли се загрижил?
Жалка душицо насмукана с водка🥹
98 Омазана ватенка
До коментар #29 от "Фори":По чалмите са п по-издържливи Ако евреите и американците натиснат Путин с такива бомбардировки ще бъде Масква за три дня.
99 604
До коментар #77 от "Омазана ватенка":Не сэди по себе си за другите...то и ти си смени полъ мъ още не зачеваш! С тоя интелект ставаш само да плевиш доматъ..че и за том може да ти е трудно че те плевел и домат си виждал само на салата и то такава дето майка ти ти я е правила...щот с тия леви ръце най много да си ги навреш отздей...аре чиба не фърфиш...пепетата само си хобят парата зъ тквшс лймпини!
100 ФАКТ
101 Кухоглава копейка
До коментар #95 от "Мишел":Ще е се мриеееееее.
102 ХаХа
103 Немаш карти!
Израел мощ!
104 Гост
До коментар #1 от "Вашето мнение":Кое не ти е ясно,ти сам даваш отговор на твоя въпрос,защото е "Смешник"
105 604
106 И то здраво
До коментар #102 от "ХаХа":Бай дончо няма да излезе сух! Иран няма как да го победят, а петрола ще стане космически, света ще влезе в огромна рецесия и бай дончо ще е пътник.
107 ТОВА ИДИ И ГО КАЖИ НА КАРЛИК
До коментар #95 от "Мишел":ТОЙ ПО ДОБРЕ ЗНАЕ ОТ ТЕБ, КАКВА Е СИТУАЦИЯТА В МОМЕНТА. НЕ СИ МИСЛИ , ЯДРЕНИЯТ ОТГОВОР ЩЕ Е НЕЩО ПО РАЗЛИЧНО ОТ ИРАНСКАТА НЕМОЩ.
108 Хахаха
109 604
До коментар #100 от "ФАКТ":А сатаняху ГДЕ?
