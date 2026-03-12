Новини
Новият аятолах: Затварянето на Ормузкия проток е нашето оръжие! Ще отмъстим за всички жертви

12 Март, 2026 16:05, обновена 12 Март, 2026 16:21 2 736 109

Хаменей добави, че всички американски бази в района трябва да бъдат незабавно затворени

Новият аятолах: Затварянето на Ормузкия проток е нашето оръжие! Ще отмъстим за всички жертви - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей направи първото си публично изявление след назначаването си, съобщиха държавните медии в страната. Текстът на обръщението беше прочетен от водещ по иранската държавна телевизия, като самият Хаменей не се появи лично в ефир, съобщи Си Би Си.

В изявлението си новият върховен лидер заявява, че властите са осуетили опити за разделение на страната и подчертава, че Иран трябва да продължи да нанася удари по американски военни бази в съседни държави. Той призова всички бази на Съединените щати в региона да бъдат незабавно закрити и подчерта, че Техеран трябва да използва като средство за натиск блокирането на Ормузкия проток.

Хаменей се обърна и към семействата на загиналите в конфликта, като заяви, че всички, които са загубили живота си, "са на по-добро място". Той призова иранците да вярват в Божието обещание и обеща отмъщение за всички жертви.

"Уверявам всички, че няма да се въздържим от отмъщение за кръвта на вашите мъченици", заяви той, цитиран от Асошиейтед прес. По думите му отговорът на Иран няма да бъде ограничен само до смъртта на "великия лидер на революцията", а всяка жертва на конфликта ще бъде разглеждана като отделен случай, който изисква възмездие.

В изявлението си новият върховен лидер спомена и атаката срещу училището "Шаджарех Тайебе" в град Минаб, която според него има "особено място" в процеса на търсене на отговорност. Хаменей също така заяви, че държавата трябва да осигури финансови компенсации за иранските граждани, пострадали от бойните действия и понесли материални загуби.


Иран (Ислямска Република)
  • 1 Вашето мнение

    58 14 Отговор
    Само едно не ми е ясно, след като най-големия смешник в света тръмп обяви пълна победа защо протока е затворен?

    Коментиран от #5, #8, #43, #104

    16:07 12.03.2026

  • 2 Китаеца

    32 50 Отговор
    Струва ми се, че ще останете без проток! Няма цял свят да ви трае!

    Коментиран от #17

    16:08 12.03.2026

  • 3 Жалко

    33 44 Отговор
    Приказки на на един мъртъв човек !

    16:08 12.03.2026

  • 4 Ама нали

    26 13 Отговор
    и без Ормузкия,побеждаваха!Защо нападат невинни?

    16:08 12.03.2026

  • 5 Мнение от прайда

    58 21 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Войната в Иран показа, че сащ са гола вода като военна сила. 1/3 от населението им е на купони, а 1/5 са бездомници, което идва да покаже, че и като икономическа сила са гола вода.

    Коментиран от #34

    16:09 12.03.2026

  • 6 Сталин

    33 22 Отговор
    Всички да стягат халките в България,скоро няма да има бензин и много ще останат без работа и ипотеките им за 200К заминават при кошерните плъхове

    16:09 12.03.2026

  • 7 си дзън

    26 43 Отговор
    Кога се излекува, кога почна със заплахите. Май Иран ще остане без пристанища.

    Коментиран от #26

    16:09 12.03.2026

  • 8 Защото

    17 6 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    са разхвърляли мини!

    Коментиран от #11

    16:09 12.03.2026

  • 9 !!!?

    16 33 Отговор
    Нетаняху: новият аятолах написал ли си е завещанието...?

    Коментиран от #19

    16:10 12.03.2026

  • 10 Този полковник

    16 24 Отговор
    от КГБ служи на Путин!

    16:10 12.03.2026

  • 11 Вашето мнение

    30 4 Отговор

    До коментар #8 от "Защото":

    Кой позволи да разхвърлят мини, нали клоуна беше унищожил всичко още в началото? Сащ нямат ли кораби за да ги почистят?

    16:11 12.03.2026

  • 12 аменей

    21 7 Отговор
    Бил ранен в кома, ама само във въображението на борещите се за рейтинг.

    16:11 12.03.2026

  • 13 Хаха

    13 5 Отговор
    Какво стана, ракетите да не са затрупани под земята?

    16:12 12.03.2026

  • 14 Този е мек

    13 7 Отговор
    Путин трябваше да назначи Медведев!

    16:13 12.03.2026

  • 15 хаха

    17 22 Отговор
    Путлераските Пислямисти пак са се разквичали.

    Квикат ли квикат "пислам снекбар" и "путлер падишах".

    16:13 12.03.2026

  • 16 Пламен

    16 6 Отговор
    Поради професионлани причини съм минавал този проток двайсетина пъти с кораб..
    Дестинацията винаги е била на Изток (Азия) .
    Не знам защо е този ужасен рев от страна на Западния Свят .

    Коментиран от #18, #24, #27

    16:14 12.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    20 5 Отговор

    До коментар #9 от "!!!?":

    А Натаняху где е?

    16:19 12.03.2026

  • 20 Чисто нов

    3 2 Отговор
    като Москвич 408...

    16:20 12.03.2026

  • 21 С такива изявления,

    14 14 Отговор
    Скоро ще се наложи да му търсят наследник.

    16:21 12.03.2026

  • 22 Аятолах в хамак

    17 7 Отговор
    Тия кравари две седмици не могат един проток да отворят и само се крият по корабите

    16:22 12.03.2026

  • 23 Фактите

    16 7 Отговор
    Фактите са: агресии (наричани кампании или операции), бомби, ционизъм и държавен тероризъм - с подкрепата на ЕС-а и на днешната Евротеритория “България”.

    Освен че е фрашкана с пари и с конвенционални оръжия, терористичната държава Израел, погазвайки международните конвенции, разполага и с (по различни оценки) между 250 и 400 ядрени бойни заряда, които автоматически я правят четвъртата по ядрена военна мощ сила в света.

    Нека да не забравяме и че евреите и изобщо ционистите, включително САЩ, са недосегаеми и са НАД ЗАКОНА…

    16:22 12.03.2026

  • 24 Трол

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "Пламен":

    На изток няма драма куинс.

    16:23 12.03.2026

  • 25 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    17 3 Отговор
    А бе някой знае ли къде е ушатия гн0м?

    16:24 12.03.2026

  • 26 Хмм

    17 3 Отговор

    До коментар #7 от "си дзън":

    ако убият баща ви как бихте реагирали?

    16:25 12.03.2026

  • 27 таксиджия 🚖

    5 2 Отговор

    До коментар #16 от "Пламен":

    Ти си бил на круизен кораб. Петрола идва от тях при нас през този проток!

    16:25 12.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Фори

    5 10 Отговор
    И на Тръмп СВО-то зацикли като Путиновото!

    Коментиран от #75, #98

    16:26 12.03.2026

  • 30 Аятолах в хамак

    15 8 Отговор
    Спукахме кравари и юдеи от бой

    Коментиран от #47

    16:27 12.03.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Любо

    14 5 Отговор
    Урсулите са в паника. ППдофилите и ППдебилите също, няма да има нефт за производство на страпони.

    16:27 12.03.2026

  • 33 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    9 2 Отговор
    Ушатко е станал много срамежлив и се крие от хората

    16:28 12.03.2026

  • 34 Дякон Унуфрий Араллампиев

    8 3 Отговор

    До коментар #5 от "Мнение от прайда":

    Нгонго и Мапумбо са сенатори и конгресмени а Гонсалес и Ромеро кметове Какво очаквате от такива елементи Американските кораби не смеят да припарят до Иран

    16:28 12.03.2026

  • 35 да питам

    1 5 Отговор
    Хаменей кога се върна от онова по-доброто място?

    16:31 12.03.2026

  • 36 Сатана Z

    10 1 Отговор
    Тръмп изписа веждите на Владимир Путин.Европейският райх ще си гризе ноктите ,а ВВП ще им подаде нокторезачка или направо трион да си изрежат крайниците.

    Пазар на петрол: Иран атакува танкери в Ормуз. Неизбежен ли е петролният колапс?

    Цените на петрола се покачват рязко поради спекулации и нервност на търговците, тъй като страните се колебаят да използват стратегическите си резерви. Междувременно атаките срещу танкерни флотилии се засилват, заплашвайки световните доставки на петрол по море.

    16:31 12.03.2026

  • 37 !!!?

    7 0 Отговор
    Ушатият гн0м ще излиза ли от бункера?

    16:32 12.03.2026

  • 38 така и трябва

    14 7 Отговор
    народите по света са с ИРАН

    16:33 12.03.2026

  • 39 Мишел

    6 4 Отговор
    За да предизвика световна криза с горивата,Иран ще затвори и Баб Ел Мандеб.

    Коментиран от #68

    16:34 12.03.2026

  • 40 Сатана Z

    17 3 Отговор
    ‼️🇮🇷🏴‍☠️Иран показа подземни тунели, пълни с моторници, противокорабни ракети и военноморски мини

    4:19 ч. Тръмп заяви, че корабите в Ормузкия проток трябва да „проявят смелост“, да рискуват живота си и да плават по водния път въпреки иранските атаки.

    4:20 ч. ВМС на САЩ отказаха защита на всички танкери в Ормузкия проток поради много високия риск от атака.

    Бай Дончо не е в състояние да защити никой в Залива.Иран направо му отвинти оранжевата кратуна

    16:35 12.03.2026

  • 41 Иран

    5 13 Отговор
    вреди на света. Трябва да бъде изоран, а местните да ги изселят в бразилската джунгла.

    16:36 12.03.2026

  • 42 димящ израелец в бункер

    7 2 Отговор
    Господин Аятолах, моля те спри ракетите, омръзна ми да живея като плъх в бункера! Искам дневна светлина!

    16:36 12.03.2026

  • 43 СЗО

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    А на мен не ми е ясно как е направил това изявление като е в кома

    16:36 12.03.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Симо

    11 1 Отговор
    Американците и евреите този път се наиграха! Да бе мирно седяло, не би чудо видяло. От тук нататък задкулисието и котрола на америка над близкия изток е в свободно падане. Нящо няма да е същото за столетия напред. Няма бази, няма петродолар, няма контрол на котировките и разделяй и владей. А за еврите, ще е по-добре да се изнасят веднага от там. Бял ден няма да има за тях повече.

    16:38 12.03.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Механик

    6 11 Отговор

    До коментар #30 от "Аятолах в хамак":

    Остава само да кажеш в какво се изразява победата, след като държавата е съсипана( 6340 цели са унищожени) а 87 висши държавни Чалмари са унищожени?
    Изглежда не си от най- умните копейки

    Коментиран от #52, #54, #81

    16:38 12.03.2026

  • 48 Ново пет

    2 3 Отговор
    Май и тоя са го ПОЛУсветнали израелците.

    16:40 12.03.2026

  • 49 ЗОРО

    8 2 Отговор
    Иран освободи Близкия изток от американските окупатори! Народите по целия свят трябва да протестират пред американските посолства и да принудят Тръмп да спре тази лудост!

    Коментиран от #58

    16:40 12.03.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Видно е

    5 10 Отговор
    Същите като Хамас.Подземни тунели пълни с оръжие и дронове и се правят на добри.Те въоръжиха Хамас и подкокоросаха да нападне Израел .Търсят конфликти и да владеят Близкия изток и чрез ядрено оръжие.Газа го издържаше целия свят ,а те ползваха помощите за оръжие и радикализация.Не знам как ще завърши ,но тоталитарните режими и техните лидери се самозабравиха .

    16:44 12.03.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Ганчев

    1 1 Отговор

    До коментар #50 от "Ту пой, ДА? ))))":

    От контейнерите за смет.

    16:45 12.03.2026

  • 54 не не

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Механик":

    На нас така ни казаха да пишем.

    16:45 12.03.2026

  • 55 Тома

    2 2 Отговор
    Само така

    16:47 12.03.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Копейка

    4 2 Отговор

    До коментар #49 от "ЗОРО":

    Нема пари са снядвичи.

    Коментиран от #67

    16:47 12.03.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Фъргай атома бай Дончо!

    4 5 Отговор
    Атома!

    16:48 12.03.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 казват

    2 2 Отговор

    До коментар #61 от "604":

    не ви останало с какво да ги дупчите?

    Коментиран от #70

    16:50 12.03.2026

  • 63 Ха ха ха

    3 0 Отговор

    До коментар #56 от "Копейка с фес и петолъчка 🤪":

    Май е отишъл при баща си.

    16:53 12.03.2026

  • 64 1234

    3 5 Отговор
    Американците ще бъдат избити като хлебарки. Иран има по 1 шахед за всеки американец в региона. Има милиони произведени. В тоя тип безпилотници той е лидер. Корпусите им са дървени и радарите не могат да ги засекат. Нетаняхо го нач ука на тръмп. На есен рижия губи изборите и започва импичмънт, който продължава дълго, но рижия ще го дочака. Може и в затвора. Сега започна да се заяжда и с ЮАР.

    Коментиран от #65

    16:53 12.03.2026

  • 65 милиони шахеди

    1 2 Отговор

    До коментар #64 от "1234":

    Това е чудесно. На Бай Дончо ще му дойдат добре. Има с Русия да се бие след това. Не случайно предислоцира толкова много армия и оръжия в региона. Щели през Чечня да влезнат, че било най-слабо охранявано.

    16:55 12.03.2026

  • 66 Концерт

    2 1 Отговор
    Пеят иранците с аятолаха,Тръмп спри не си отивай,ще ми бъде тъжно.

    16:56 12.03.2026

  • 67 Копейка

    4 0 Отговор

    До коментар #58 от "Копейка":

    Преди ни даваха по 1 сандвич за да ходим на протести против нато. Сега няма протести, а кеш не са ни плащали от два години

    Коментиран от #74

    16:56 12.03.2026

  • 68 така е

    2 2 Отговор

    До коментар #39 от "Мишел":

    И вината за гърча, който предстои на всички нас, не е на Иран, а на агресорите, които принуждават Иран да ползва всички средства за самозащита.

    16:56 12.03.2026

  • 69 гост

    3 1 Отговор
    Трябва да си разпечата некролога,скоро ще му трябва...

    16:56 12.03.2026

  • 70 604

    1 2 Отговор

    До коментар #62 от "казват":

    Ние нищу не дупчим, голтакоф надоупен! Ти явно се оприличавъш на участник..ми хващай пътя и доман дъ ги ловиш с ръце тия дет били свършили амъ краварските бази ехтят от взривове, а сатаняху го немъ от няколко дена и не дават да се снимъ в израел щот всичку е леща.

    А да и онуй кориту дет не било ударену още никой не го видел на снимкъ...може и да е на дъноту?

    Коментиран от #78

    16:57 12.03.2026

  • 71 Курнелий Ювиги Хан

    2 3 Отговор

    До коментар #56 от "Копейка с фес и петолъчка 🤪":

    Има снимки на твоите хора от Мосад, от 1944 година, много мили, симпатични хорица ама малко слабички изглеждат.

    16:57 12.03.2026

  • 72 Новият аятолах: Затварянето на Ормузкия

    3 3 Отговор
    Новият аятолах: Затварянето на Ормузкия проток е нашето оръжие! Ще отмъстим за всички жертви
    ЧАЛМАТА ЯВНО НЕ ЗНАЕ, КАКВО Е ПРЕДПИСАЛ ИИ. ТАКТИЧЕСКИТЕ ЯДРЕНИ РАКЕТИ И ЦЯЛАТА ЯДРЕНА МОЩ, ОТДАВНА Е НАСОЧЕНА И ЧАКА СВОЯ ЧАС. ИМПОТЕНТНАТА ЧАЛМА СИ ВЪОБРАЗЯВА, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАШВА СВЕТА.

    Коментиран от #95

    16:57 12.03.2026

  • 73 Тити

    2 4 Отговор
    Иранците си мислят че мога вечно да държат притока затворен ама едва ли ще им се удаде за дълго време.

    16:58 12.03.2026

  • 74 604

    2 3 Отговор

    До коментар #67 от "Копейка":

    Не съди по себе си за другите, платен пепейдки тролъ с меки китки!

    Коментиран от #77

    16:58 12.03.2026

  • 75 Нищо общо няма,

    7 2 Отговор

    До коментар #29 от "Фори":

    глупавия Путин влезе в капана на пълномащабна война, за която нямаше нито пари нито план и съвсем логично се провали и фалира. А Тръмп и Израел са богати, провеждат СВО за унищожаване на военния капацитет на Иран, което ще стане и ако допълнително се получи да смени режима, още по-добре. Ако не се получи, здраве да е, следващия път :)

    17:00 12.03.2026

  • 76 604

    1 4 Отговор
    Примитивните чалмари ви пръснаха аноусите от ракетки...воя е невероятно приятен...

    17:01 12.03.2026

  • 77 Омазана ватенка

    5 0 Отговор

    До коментар #74 от "604":

    Ти нали щеше да умира.ш за лева?

    Коментиран от #99

    17:04 12.03.2026

  • 78 нещо

    4 0 Отговор

    До коментар #70 от "604":

    много лесно се палиш. гладен ли си?

    Коментиран от #89, #90, #96

    17:04 12.03.2026

  • 79 Аврам Каишев

    2 6 Отговор
    Мили всезнайковци, китайците направиха път през Афганистан до Иран откъдето снабдяват с ракети така че на Дони моркова жална му майка. Обяснявам Китай това е една малка невзрачна държава с едни малки хорица които вършат едни малки неща,

    Коментиран от #83, #88

    17:05 12.03.2026

  • 80 още 5 дена

    6 1 Отговор
    И няма да ви останат ракети за затварянето му. С мини вече не можете щото нямате миноносци. Само интересно - от къде ще ви дойдат пари като 100% от доходите ви са от този път?!

    17:05 12.03.2026

  • 81 хехехе

    5 1 Отговор

    До коментар #47 от "Механик":

    победата на аятоласите е че сега Иран е като изорана нива, могат да засадят и да отглеждат наркотични култури и да станат много богати 😂 😂 😂

    17:06 12.03.2026

  • 82 Сус бе копейки мърляви!

    5 1 Отговор
    Сууууус!

    17:06 12.03.2026

  • 83 аха

    3 0 Отговор

    До коментар #79 от "Аврам Каишев":

    Така ли го мечтаеш? Наивно дете. Думи без покритие. Просто мераци.

    17:07 12.03.2026

  • 84 Той призова иранците да вярват

    2 0 Отговор
    Той призова иранците да вярват
    И В БАНАНОВАТА РЕПУБЛИКА, ЕДИН ВСЕ РЕВЕШЕ: "ВЕРВАЙТЕ МИ БЕЕЕ!" И ПОСЛЕ СИ НАТОВАРИ ЦЯЛАТА КАРУЦА И СИ БИ КАМШИКА. А ПОВЯРВАЛИТЕ СА НА ОЩЕ ПО ЛОШ ХАЛ.

    Коментиран от #87

    17:07 12.03.2026

  • 85 Шейх Будала Хамал Абдал

    2 5 Отговор
    Ще пръснем тиквите на всеки , който ни се озъби! Иран за три дена? Да ама друг път!Искат да копират Путин , но не им се получава!

    17:07 12.03.2026

  • 86 Емо

    4 2 Отговор
    Изтумбете го!После и оня в бункера да миряса света.

    Коментиран от #94, #97

    17:08 12.03.2026

  • 87 друго не им остана

    2 2 Отговор

    До коментар #84 от "Той призова иранците да вярват":

    само едната вяра....

    Коментиран от #92

    17:10 12.03.2026

  • 88 Тц,тц,тц 😂😂😂

    0 0 Отговор

    До коментар #79 от "Аврам Каишев":

    🤣🤣🤣🤣😂

    17:12 12.03.2026

  • 89 604

    1 1 Отговор

    До коментар #78 от "нещо":

    Пръснъту дупие нещо не си по темата...пениш ли съ ходещ неукролог?

    17:14 12.03.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Петров

    2 0 Отговор
    Според Хаменей загубилите живота си, "са на по-добро място". Трябва за това благодарности. Не е необходимо отмъщение. Нали "великия лидер на революцията" е вече на "по-добро място". Трчбва да се радвате.

    17:15 12.03.2026

  • 92 Човеко невеж

    1 2 Отговор

    До коментар #87 от "друго не им остана":

    Вярата е сила!
    У българина не остана нито вяра, нито сила!

    17:16 12.03.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 И ТОВА ЩЕ СТАНЕ

    0 1 Отговор

    До коментар #86 от "Емо":

    ЕДИН ПО ЕДНА, ИДВА РЕД НА КУБИНСКАТА ПУРА ДА ЗАПУШИ И КАРЛИК ДА ИЗДИМИ ОТ БУНКЕРА. НОВИЯТ РЕД ЗАПОЧНА И ВРЪЩАНЕ ОТ ХОРИЗОНТА НА СЪБИТИЯТА НЯМА ДА ИМА. ОРАКУЛИТЕ ОТДАВНА СА ГО ПРЕДСКАЗАЛИ, НО НЕ СА МОГЛИ ДА ОБЯСНЯТ, КАКВО ГО Е ПРЕДИЗВИКАЛО.

    17:18 12.03.2026

  • 95 Мишел

    0 2 Отговор

    До коментар #72 от "Новият аятолах: Затварянето на Ормузкия":

    Фантазираш. САЩ не смеят да помислят за ядрени удари по някого, защото ще получат такъв ядрен отговор от трите ядрени сили Китай, Русия и Северна Корея, че от САЩ нищо няма да остане.
    САЩ са поколение назад със стратегическите ЯО и с ПРО и не им е до ядрена война.

    Коментиран от #101, #107

    17:18 12.03.2026

  • 96 И гладен и глупав си

    0 2 Отговор

    До коментар #78 от "нещо":

    Затова те ползват за тролей. Тролея е пар-цал. Сам си стигнал да си толкова жалък, щото си просттт. На мен няма що да ми се нервираш, че си ем, простттт, ем ти се радват да те ползват за пар-цал.

    17:18 12.03.2026

  • 97 За Тръмп и Зеленски

    1 0 Отговор

    До коментар #86 от "Емо":

    Ли се загрижил?
    Жалка душицо насмукана с водка🥹

    17:19 12.03.2026

  • 98 Омазана ватенка

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "Фори":

    По чалмите са п по-издържливи Ако евреите и американците натиснат Путин с такива бомбардировки ще бъде Масква за три дня.

    17:21 12.03.2026

  • 99 604

    0 0 Отговор

    До коментар #77 от "Омазана ватенка":

    Не сэди по себе си за другите...то и ти си смени полъ мъ още не зачеваш! С тоя интелект ставаш само да плевиш доматъ..че и за том може да ти е трудно че те плевел и домат си виждал само на салата и то такава дето майка ти ти я е правила...щот с тия леви ръце най много да си ги навреш отздей...аре чиба не фърфиш...пепетата само си хобят парата зъ тквшс лймпини!

    17:22 12.03.2026

  • 100 ФАКТ

    1 2 Отговор
    Това изявление го пускат по националната им телевизия НО БЕЗ ДА ГО ПОКАЗВАТ. Сешайте се защо. Споко чалмофилчета. Жив е, но е инвалид вече.

    Коментиран от #109

    17:22 12.03.2026

  • 101 Кухоглава копейка

    0 0 Отговор

    До коментар #95 от "Мишел":

    Ще е се мриеееееее.

    17:22 12.03.2026

  • 102 ХаХа

    2 1 Отговор
    Дедо Доню тук настъпа мотиката

    Коментиран от #106

    17:25 12.03.2026

  • 103 Немаш карти!

    0 0 Отговор
    САЩ сила!
    Израел мощ!

    17:25 12.03.2026

  • 104 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Кое не ти е ясно,ти сам даваш отговор на твоя въпрос,защото е "Смешник"

    17:26 12.03.2026

  • 105 604

    1 0 Отговор
    След войнатъ пепейските троучетэ ще имъ дъ копът бая картоф у беляни...пхахахохя..а крадеф че ви разпоури дупкитеъ ще върне и казармътъ...кшкикикися

    17:27 12.03.2026

  • 106 И то здраво

    0 0 Отговор

    До коментар #102 от "ХаХа":

    Бай дончо няма да излезе сух! Иран няма как да го победят, а петрола ще стане космически, света ще влезе в огромна рецесия и бай дончо ще е пътник.

    17:27 12.03.2026

  • 107 ТОВА ИДИ И ГО КАЖИ НА КАРЛИК

    0 0 Отговор

    До коментар #95 от "Мишел":

    ТОЙ ПО ДОБРЕ ЗНАЕ ОТ ТЕБ, КАКВА Е СИТУАЦИЯТА В МОМЕНТА. НЕ СИ МИСЛИ , ЯДРЕНИЯТ ОТГОВОР ЩЕ Е НЕЩО ПО РАЗЛИЧНО ОТ ИРАНСКАТА НЕМОЩ.

    17:28 12.03.2026

  • 108 Хахаха

    0 0 Отговор
    Самоубиецът щял да отмъсти...! Добре е да намери по- дълбок бункер. А е добре иранския народ да кофискува авоарите му. Същият инвестира в имоти в Европа. Притежава милиони, а някой твърдят милиарди

    17:29 12.03.2026

  • 109 604

    0 0 Отговор

    До коментар #100 от "ФАКТ":

    А сатаняху ГДЕ?

    17:29 12.03.2026

