Новини
Спорт »
Бг футбол »
Броят на участниците в Първа лига няма да се променя в следващите две-три години

Броят на участниците в Първа лига няма да се променя в следващите две-три години

12 Март, 2026 19:43 547 1

  • първа лига-
  • промяна-
  • професионалната футболна лига -
  • пфл-
  • атанас караиванов.

Перспективата е ПФЛ да поеме управлението на първенството, но това няма да се случи в близко бъдеще

Броят на участниците в Първа лига няма да се променя в следващите две-три години - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

В следващите две-три години броят на участниците в Първа професионална лига няма да претърпи промяна, обяви категорично президентът на Професионалната футболна лига (ПФЛ) Атанас Караиванов. След края на асамблеята на Европейските футболни лиги, проведена в столицата, Караиванов разсея всякакви слухове за нови реформи в структурата на шампионата.

"Това, което направихме миналата година през изпълкома, е ясно - намаляване на 14 отбора. Нямаме в момента разговори, защото те са и политически разговори, скоро групата да бъде редуцирана още. Така че нека да опитаме с 14 през следващата година, да видим какво става. Форматът е абсолютно подобен като сега във втората фаза - първи четири, втори четири и трета група от шест, на изпадащите. С 32 кръга. И тогава ще разберем дали това действа добре и колко здрави отбора имаме в самата група и колко здрави ще има от кандидатите, които са от Втора лига ще дойдат за промоция", каза Караиванов.

Той не скри, че икономическите трудности са сериозен фактор за бъдещето на българския футбол. „Много отбори, особено от Североизточна България, дори не желаят да се качат във Втора лига – това е ясен сигнал за финансовото им състояние. Втора лига е почти полупрофесионална, а разликата с елита е огромна“, допълни шефът на ПФЛ.

В перспектива ПФЛ ще поеме управлението на първенството, но това няма да се случи в близко бъдеще. „Имаме готовност, но трябва още работа по ангажираността на клубовете. Важно е да сме подготвени, когато дойде моментът да управляваме и да продаваме всички права – телевизионни, data-rights, betting-rights и други. Клубовете искат повече приходи, а нашата задача е да им помогнем да ги постигнат“, обясни Караиванов.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пловдив

    3 0 Отговор
    Запитайте се защо стадионите в България са празни и стават все по-празни!

    19:58 12.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове