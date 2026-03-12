Проф. Маринов: Вотът на 19 април няма да реши политическата криза. Ще има още едни парламентарни избори тази година

Правителство, ако има след изборите на 19 април т. г., ще е кратковременно и това е добрият вариант, но може и да няма правителство, прогнозира пред БНР проф. Александър Маринов, политолог, съосновател на партията "България може" и бивш председател на Стратегическия съвет към президента Румен Радев.
Според него не може да се каже, че БСП държи ключа за правителство, "защото, дори да влезе в НС, иска ми се Крум Зарков да успее да прескочи бариерата, формацията на Радев и БСП няма да имат мнозинство от 121 мандата":
"Нужен е още някой! Кой ще е? Съставът на парламента ще е от 6 партии – 4 плюс 2. Най-правдоподобно е формацията на Радев да търси партньорство с ПП-ДБ, тъй като има съвпадение в тезата за борбата с корупцията и олигархията. Но след като лидерът на ПП нарича позицията на Радев за Украйна позорна, това няма да облекчи сътрудничеството".
Проф. Маринов смята, че каквото и сътрудничество да се получи между Радев и ПП-ДБ, то няма да е трайно, а временно и тактическо:
"Убеден съм, че тези избори няма да доведат до трайно и кардинално решение на кризата в българската политическа система. Ще има пак избори – парламентарни, тази година. Няма как да се формира устойчиво мнозинство с аналогични принципи и дългосрочни цели при вероятния състав на парламента. Нова сглобка може да има, но съдбата ѝ ще е като предишните. Към Радев са адресирани високи очаквания и надежди. Това, което на другите е прощавано, защото е естествено за тях, няма да бъде простено на Радев".
Според проф. Маринов Румен Радев няма още дълго да е лаконичен, защото във вторник изтича срокът за регистрация на листите и формацията му като нова партия трябва да обяви своята програма и предизборна платформа.
"Колкото и да е ценен един политически лидер, има не по-малко важни неща и какво предлага тази партия".
В предаването "Нещо повече" проф. Маринов прогнозира, че ще има по-висока изборна активност на 19 април и предупреди:
"Колкото е по-висока изборната активност, толкова по-скромна ще е победата на Радев. Затова са важни листите, защото ще ни подскажат потенциала на новата формация - дали хората са способни да водят политическа борба".
Политологът коментира, че ще е учуден, ако няма компромати в предизборната кампания. И прогнозира, че ГЕРБ ще разчита на изумителната способност на лидера им да оцелява.
"Вижте ГЕРБ, те не се хвърлят силно в атаки срещу Радев и ПП-ДБ, оставят отворени всички врати и други да водят битката с Пеевски", смята проф. Маринов.
И предупреди, че Делян Пеевски нито ще изчезне от България, нито ще избяга, нито ще се скрие.
"Не бива да се подценява организационния потенциал на неговата формация и влиянието в редица региони. Тази формация се готви за сериозна битка. Затова казвам, че няма да има сериозна развръзка след изборите на 19 април. Няма да има радикална промяна, която е нужна на обществото", аргументира тезата си проф. Александър Маринов.
