Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Всички градове »
Проф. Маринов: Вотът на 19 април няма да реши политическата криза. Ще има още едни парламентарни избори тази година

Проф. Маринов: Вотът на 19 април няма да реши политическата криза. Ще има още едни парламентарни избори тази година

12 Март, 2026 19:30 1 052 27

  • александър маринов-
  • избори-
  • 19 април-
  • решение-
  • политическа криза

"Съставът на парламента ще е от 6 партии – 4 плюс 2. Най-правдоподобно е формацията на Радев да търси партньорство с ПП-ДБ, тъй като има съвпадение в тезата за борбата с корупцията и олигархията. Но след като лидерът на ПП нарича позицията на Радев за Украйна позорна, това няма да облекчи сътрудничеството", коментира още политологът

Проф. Маринов: Вотът на 19 април няма да реши политическата криза. Ще има още едни парламентарни избори тази година - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Правителство, ако има след изборите на 19 април т. г., ще е кратковременно и това е добрият вариант, но може и да няма правителство, прогнозира пред БНР проф. Александър Маринов, политолог, съосновател на партията "България може" и бивш председател на Стратегическия съвет към президента Румен Радев.

Според него не може да се каже, че БСП държи ключа за правителство, "защото, дори да влезе в НС, иска ми се Крум Зарков да успее да прескочи бариерата, формацията на Радев и БСП няма да имат мнозинство от 121 мандата":

"Нужен е още някой! Кой ще е? Съставът на парламента ще е от 6 партии – 4 плюс 2. Най-правдоподобно е формацията на Радев да търси партньорство с ПП-ДБ, тъй като има съвпадение в тезата за борбата с корупцията и олигархията. Но след като лидерът на ПП нарича позицията на Радев за Украйна позорна, това няма да облекчи сътрудничеството".

Проф. Маринов смята, че каквото и сътрудничество да се получи между Радев и ПП-ДБ, то няма да е трайно, а временно и тактическо:

"Убеден съм, че тези избори няма да доведат до трайно и кардинално решение на кризата в българската политическа система. Ще има пак избори – парламентарни, тази година. Няма как да се формира устойчиво мнозинство с аналогични принципи и дългосрочни цели при вероятния състав на парламента. Нова сглобка може да има, но съдбата ѝ ще е като предишните. Към Радев са адресирани високи очаквания и надежди. Това, което на другите е прощавано, защото е естествено за тях, няма да бъде простено на Радев".

Според проф. Маринов Румен Радев няма още дълго да е лаконичен, защото във вторник изтича срокът за регистрация на листите и формацията му като нова партия трябва да обяви своята програма и предизборна платформа.

"Колкото и да е ценен един политически лидер, има не по-малко важни неща и какво предлага тази партия".

В предаването "Нещо повече" проф. Маринов прогнозира, че ще има по-висока изборна активност на 19 април и предупреди:

"Колкото е по-висока изборната активност, толкова по-скромна ще е победата на Радев. Затова са важни листите, защото ще ни подскажат потенциала на новата формация - дали хората са способни да водят политическа борба".

Политологът коментира, че ще е учуден, ако няма компромати в предизборната кампания. И прогнозира, че ГЕРБ ще разчита на изумителната способност на лидера им да оцелява.

"Вижте ГЕРБ, те не се хвърлят силно в атаки срещу Радев и ПП-ДБ, оставят отворени всички врати и други да водят битката с Пеевски", смята проф. Маринов.

И предупреди, че Делян Пеевски нито ще изчезне от България, нито ще избяга, нито ще се скрие.

"Не бива да се подценява организационния потенциал на неговата формация и влиянието в редица региони. Тази формация се готви за сериозна битка. Затова казвам, че няма да има сериозна развръзка след изборите на 19 април. Няма да има радикална промяна, която е нужна на обществото", аргументира тезата си проф. Александър Маринов.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ко стаа?

    14 4 Отговор
    фърчащия чесмир няма проценти 🤡

    19:32 12.03.2026

  • 2 Хаха

    19 1 Отговор
    Този е червен кхмер бесепар.

    19:34 12.03.2026

  • 3 Истината

    9 4 Отговор
    Всички партии които искат да се борят с бандитите, трябва да загърбят различията си, поне за известно време.

    Коментиран от #8, #14

    19:34 12.03.2026

  • 4 Изглежда

    14 2 Отговор
    Тази година ще си такова таковата и народно, и международно!

    19:35 12.03.2026

  • 5 Мнение

    9 10 Отговор
    Стига евроатлантиците да спрат да управляват България, съм съгласен и 10 извънредни избори да има през 2026г!!!

    19:38 12.03.2026

  • 6 Хаха

    15 5 Отговор
    Прокопиев, Гергов, Бобокови и Тимаджиите щели да борят заедно корупцията.

    19:40 12.03.2026

  • 7 АГАТ а Кристи

    15 6 Отговор
    Комуняго,
    Мноооого ви се иска още един 09.09 1944, ама льотчика не е Тарабата и ПОРОБИТЕЛИТЕ ги няма, за да ви издигнат на власт, както тогава !

    19:41 12.03.2026

  • 8 Мнение

    11 1 Отговор

    До коментар #3 от "Истината":

    Когато герб и дпс си вкарват патерици, няма как тия патерици да се обединят!
    Точно затова в Библията пише, че ще ги познаем по делата!
    С други думи, ако въпросните партии наистина са против мафията и за народа, те ще го покажат чрез делата си!

    Коментиран от #19

    19:41 12.03.2026

  • 9 Дедовия

    11 3 Отговор
    Много ясно, няма как кауна да спечели мнозинство

    19:42 12.03.2026

  • 10 Промяна

    6 7 Отговор
    МАМАМАМАРЕ ТОЗИ ЧЕРВЕНИЯТ ЧОВЕК Е ЗАЕДНО С РАДЕВ МАМАМАМАРЕЕЕЕЕЕЕ РАДЕВ Е АУТ КАКВОТО И КОЛКОТО ДА ГО ВЪЗХВАЛЯВАТЕЕЕЕЕЕЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ

    19:42 12.03.2026

  • 11 БайАгент

    6 4 Отговор
    огромен боклук

    19:43 12.03.2026

  • 12 Звездоброец

    9 2 Отговор
    36 г избори и докъде стигнахме ? Трябва да играе правата лопата ! Избора трябва да е м/ у права лопата и кирка , или и двете .

    19:43 12.03.2026

  • 13 Радев е предател !

    4 12 Отговор
    Само Възраждане се борят за Българските интереси !!!

    Коментиран от #20

    19:44 12.03.2026

  • 14 Промяна

    3 6 Отговор

    До коментар #3 от "Истината":

    БАНДИТИ СА ТЕЗИ КОИТО ОВЛАДЯХА ДЪРЖАВАТА СЕГА С ЧЕРВЕНИТЕ МЕТЕЖИ БАНДИТИ СА ТЕЗИ ГЮРОВИТЕ НАЗНАЧЕНИ ОТ ПРЕЗИДЕНСТВО БЕЗ ПРЕЗИДЕНТ

    19:45 12.03.2026

  • 15 хаха

    7 3 Отговор
    А дано! Даже са малко едни избори... Трябва по 3 пъти в годината да ходите на избори!

    Затова онзи чорап Гумен трябваше да пропусне тези избори, че на другите да има над 50%...
    Ама да не забравяме че и той е ганьовец като вас все пак.

    19:45 12.03.2026

  • 16 фицо

    5 5 Отговор
    Колкото и избори да има Радев никога няма да може да управлява сам България...ГЕРБ и ДПС-Ново начало му дишат във врата кирлив....

    19:48 12.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Регресивна

    4 5 Отговор
    България ще загуби изборите, защото с този злобен хулител към политиците. не се върви напред. И само как се е обградил с комунистически военни, ТИМ аджии, олигарси от Пловдив, цялата пета колона. Радев две изречения не може да свърже, без да ги е наизустил. Елементарен и некадърен партиец! Борисов поне има харизма!

    19:51 12.03.2026

  • 19 Значи,

    2 3 Отговор

    До коментар #8 от "Мнение":

    По логиката ти списвачите на Библията са предрекли "патериците" на зайчара и са го отразили... "И нии сме дали нещо на света... "
    Хвала !

    19:52 12.03.2026

  • 20 Доста

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Радев е предател !":

    Възрожденци се записаха в листите му.

    19:53 12.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Забравете за

    2 3 Отговор
    ПП - ДБ. Дръжте си чорапа смрадлив

    19:55 12.03.2026

  • 23 ИВАН

    4 0 Отговор
    Такова време е настанало в света, че нещата могат да се оправят само с повече дръвници и бесилки, а не с гласуване и вотове и мотове.

    19:56 12.03.2026

  • 24 Сатана Z

    0 2 Отговор
    Избори ще има дотогава,докато триморецът Мунчо не спечели с мнозинство.Посолството днес удари по Пеевски за да разчисти малко пътя .Да се готви Борисов.Тогава България ще бъде обладана от ППдофилите начело с НАТОвеца летец.

    20:00 12.03.2026

  • 25 Да, умен но, ведалновиден

    2 0 Отговор
    Знае се че
    Човек предполага но,
    , Бог разполага"

    Поживем и увидем :)

    Българинът, унижаван и изтерзан
    помъдря...

    20:05 12.03.2026

  • 26 Мюмю

    0 0 Отговор
    тоз с CRT монитора отпреди 20 г няма ли да го махнете. Поне снимката му направете нова, с новия му монитор :П

    20:09 12.03.2026

  • 27 Онуфри

    0 0 Отговор
    Е следващите избори кво ще решат?
    До края на годината ще има три избора!

    20:17 12.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол