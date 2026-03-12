Американска компания за противовъздушни бункери е затрупана с поръчки заради войната в Иран

От началото на войната в Близкия изток телефонът на Рон Хюбард не спира да звъни. "Искате противобомбено убежище или убежище против торнадо?", пита този тексаски предприемач. "Искам да поръчам противобомбено убежище за 10 души", отговаря клиентът от Флорида, в югоизточната част на САЩ.

"Констатирахме силно увеличение на търсенето от началото на войната в Иран, особено в страните от Залива", казва Хюбард, който е на 63 години. "По ирония на съдбата ние открихме офис в Дубай на 26 февруари, 48 часа преди началото на войната. Това решение беше идеално и ни позволява да реагираме на търсенето", казва шефът на фирмата.

В Сълфър спрингс, малък град в Тексас, компанията "Атлас сървайвал шелтърс" на Рон Хюбард вече е получила поръчки от Катар, Пакистан и Дубай. В Дубай клиент дори е поръчал убежище, което би могло да му позволи да оцелее в продължение на пет години.

И въпреки че Доналд Тръмп уверява, че американската офанзива срещу Иран ще бъде кратка, при постоянните обстрели хората търсят убежище.

"Търсенето за този тип продукти е най-голямо в момента. Никога не съм виждал подобно нещо преди това", казва Хюбард.

За да отговори на търсенето на чуждите пазари, компанията издава лицензи на местни фирми и когато бъде сключен договор, част от персонала отива на място, за да наблюдава работата, което позволява намаляване на разходите.

Но търсенето не идва единствено от страните, които са под обстрел. То нараства също и в САЩ.

В двора на фабриката двайсетина убежища, подобно на стоманени контейнери, са готови да бъдат изпратени. Четиридесет други поръчани са в процес на производство и Рон Хюбард смята, че само през идните два месеца неговата компания би могла да реализира приходи, които да са три пъти по-високи в сравнение с приходите за трите последни години.

Компанията на Рон Хюбард работи сега по бункер на инфлуенсъра Андрю Тейс, произвела е бункер на ютюбъра и филантроп Мистър Бийст, друг за Ким Кардашиан, а шефът на компанията "Мета" Марк Зукърбърг също си е поръчал една бройка. Всички те обаче са направили поръчките преди началото на войната в Иран.

Базово убежище, проектирано така че, четирима души да могат да останат в него под земята в градината си за една седмица, и да устоява на бомбардировките и на радиацията, струва около 25 000 долара.

По-модерните модели, проектирани за оцеляване в продължение на години, могат да струват няколко милиона долара в зависимост от храната, енергията и запасите от вода.

"Зависи дали се подготвяте за края на света или за Армагедон, или се подготвяте за дъжд от ракети, както го правят повечето от израелците", казва Хюбард, който твърди, че конструира убежища за всички случаи.

Структурите могат да бъдат изградени от бетон директно на терен, или произведени от метал в завод в Тексас и после доставени на клиентите.

"Убежище срещу радиацията може да бъде закопано само на метър дълбочина. Не самото убежище ви защитава от радиацията, а земята и бетонът, които го покриват", обяснява Хюбард.

"Но аз предпочитам да стигам възможно най-дълбоко, на два или три метра под земята, в случай че има артилерийски обстрел", допълва той.

Убежищата разполагат с херметически главен ход и със стая за дезинфекция, в която хората могат да си вземат душ, ако са били изложени на заразена среда.

Според бюджета вътрешността на убежището може да бъде сходна на апартамент - салон с телевизор, спалня, кухня, перално помещение, баня. Някои убежища включват и помещение за складиране на оръжия.

Идеята е убежището да бъде свързано с източник на енергия, да разполага с резервни батерии и генератор, да може да събира и филтрира вода и да има безжичен интернет.

В случай на авария на тока, вентилационната система на бункера може да бъде задействана ръчно с помощта на манивела.

"Никой не мисли вече, че някой, който има нужда от противобомбено убежище, е луд, особено предвид несигурното бъдеще, което ни очаква", казва Рон Хюбард.

