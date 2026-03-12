Енергийна война: танкери в пламъци, нов скок на горивата

Войната между САЩ, Израел и Иран все повече се превръща в енергийна и икономическа. Петролни депа в държавите от Близкия изток и танкери в Персийския и Оманския залив стават обект на атаки, а цените на горивата растат.
Цените на петрола отново задминаха 100 долара за барел, въпреки че Международната агенция по енергетика (МАЕ) обяви, че има намерение да освободи над 400 милиона барела петролни резерви.
Горящи танкери и евакуации
Опасения за сигурността наложиха затварянето на терминали за износ на петрол в Оман и Ирак.
Властите в Бахрейн обявиха, че са били атакувани складове за гориво в близост до международното летище в Манама.
Два петролни танкера бяха ударени близо до брега на Ирак, а товарен кораб, пътуващ под тайландски флаг от Обединените арабски емирства за Индия, също избухна в пламъци след удар от ирански ракети.
Министерството на отбраната на Саудитска Арабия съобщи, че е свалило дрон, насочен към нефтеното находище Шайба. Рияд обяви, че само за ден е свалил близо 20 дрона.
В Оман в сряда дронове са ударили петролни резервоари в пристанището на Салала. Иран официално отрече да има общо с атаката и обяви, че "уважава суверенитета на Оман".
Дронови и ракетни атаки бяха регистрирани за пореден ден и в Обединените арабски емирства - в Дубай дрон удари жилищна сграда, а банкови и финансово институции в Дубай и Катар затвориха врати след заплахи от Техеран, че ще отговори на израелските и американски удари срещу страната. При тях е била засегната основна сграда на банка "Сепах". Техеран и Бейрут отново попаднаха по мащабна ракетна атака.
Опити за успокояване на цените
32-те държави членки на МАЕ единодушно решиха да освободят безпрецедентните 400 милиона барела петролни резерви, за да успокоят цените. В същото време европейските държави въвеждат редица мерки, за да се ограничат покачването по колонките.
Австрия забрани на бензиностанциите да повишават цените повече от три пъти седмично. Цените на бензина в алпийската държава са се повишили с 14 процента от началото на войната, а на дизела - с 25 на сто. Германия също прибегна до подобни мерки и забрани повишаването на цените повече от веднъж дневно.
