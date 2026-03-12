Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Енергийна война: танкери в пламъци, нов скок на горивата

Енергийна война: танкери в пламъци, нов скок на горивата

12 Март, 2026 13:21 1 588 39

  • иран-
  • танкери-
  • ормузки проток-
  • сащ-
  • израел-
  • петрол-
  • война

Цените на горивата скачат, а банки и финансови институции в държавите в Близкия изток затварят заради заплахи от Иран

Енергийна война: танкери в пламъци, нов скок на горивата - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Войната между САЩ, Израел и Иран все повече се превръща в енергийна и икономическа. Петролни депа в държавите от Близкия изток и танкери в Персийския и Оманския залив стават обект на атаки, а цените на горивата растат.

Цените на петрола отново задминаха 100 долара за барел, въпреки че Международната агенция по енергетика (МАЕ) обяви, че има намерение да освободи над 400 милиона барела петролни резерви.

Горящи танкери и евакуации

Опасения за сигурността наложиха затварянето на терминали за износ на петрол в Оман и Ирак.

Властите в Бахрейн обявиха, че са били атакувани складове за гориво в близост до международното летище в Манама.

Два петролни танкера бяха ударени близо до брега на Ирак, а товарен кораб, пътуващ под тайландски флаг от Обединените арабски емирства за Индия, също избухна в пламъци след удар от ирански ракети.

Министерството на отбраната на Саудитска Арабия съобщи, че е свалило дрон, насочен към нефтеното находище Шайба. Рияд обяви, че само за ден е свалил близо 20 дрона.

В Оман в сряда дронове са ударили петролни резервоари в пристанището на Салала. Иран официално отрече да има общо с атаката и обяви, че "уважава суверенитета на Оман".

Дронови и ракетни атаки бяха регистрирани за пореден ден и в Обединените арабски емирства - в Дубай дрон удари жилищна сграда, а банкови и финансово институции в Дубай и Катар затвориха врати след заплахи от Техеран, че ще отговори на израелските и американски удари срещу страната. При тях е била засегната основна сграда на банка "Сепах". Техеран и Бейрут отново попаднаха по мащабна ракетна атака.

Опити за успокояване на цените

32-те държави членки на МАЕ единодушно решиха да освободят безпрецедентните 400 милиона барела петролни резерви, за да успокоят цените. В същото време европейските държави въвеждат редица мерки, за да се ограничат покачването по колонките.

Австрия забрани на бензиностанциите да повишават цените повече от три пъти седмично. Цените на бензина в алпийската държава са се повишили с 14 процента от началото на войната, а на дизела - с 25 на сто. Германия също прибегна до подобни мерки и забрани повишаването на цените повече от веднъж дневно.

Автор: Александър Детев


Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да живее 🇷🇺

    42 11 Отговор
    Ние в България сме за 🇷🇺

    Коментиран от #4, #10, #12, #16, #21, #26, #27

    13:24 12.03.2026

  • 2 Абас Арагчи

    34 9 Отговор
    Днес са танкери,a утре американски войници в пламъци! Продължавайте да си играете с търпението ни,но ние не сме Русия!

    Коментиран от #31

    13:25 12.03.2026

  • 3 Ужас

    31 6 Отговор
    За Венецуела и за Иран, стана ясно, че шаблона на Дончо и евреите не работи ..

    13:25 12.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Как манипулират само масите

    33 2 Отговор
    Пазарът на петрола познава и по-високи цени и големи спадове (по време на кромида имаше и отреицателни цени т.е. производителите плащаха, за да вземе някой ненужния петрол при спрялата нацяло планета), но никога не е имало таква медийна истерия с цел да се помпа спекулата в цените на всички останали стоки.

    13:25 12.03.2026

  • 6 Кухоглава копейка

    10 17 Отговор
    Ще се мриееее.

    Коментиран от #33

    13:26 12.03.2026

  • 7 Табелета на ЕС-райха:

    19 5 Отговор

    До коментар #4 от "Там пише":

    ТУКА Е 00

    13:26 12.03.2026

  • 8 ХЕЙТЪР

    29 4 Отговор
    Я ЗАПРЯНОВ ДА КАЖЕ СЛЕД КАТО КРИМ Е УКРАИНСКИ КОЙ Е АГРЕСОРЪТ (АГРЕСОРИТЕ) В БЛИЗКОИЗТОЧНАТА ВОЙНА

    Коментиран от #25

    13:26 12.03.2026

  • 9 Последен изход

    10 3 Отговор
    Неее,всички ще умрееем

    13:30 12.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 на с ра н израелец

    27 5 Отговор
    Благодарете на нено р малника "миротворец" Тръмп и военнопрестъпника Биби Сатаняху за прекрасния живот, който ви донесоха навсякъде по света! И двамата са едни благи хора, които много обичат децата........обичат да ги насилват, ако пък не могат да ги насилват, ги убиват по 100 - 200 наведнъж!!!

    13:30 12.03.2026

  • 12 Щом си

    10 13 Отговор

    До коментар #1 от "Да живее 🇷🇺":

    за СеСеРе, защо не мигрираш направо при тях?

    13:31 12.03.2026

  • 13 пиночет

    7 20 Отговор
    Този път терористите -палячовци аятоласи от Хизбула и Хамас в Иран и подкрепяни от руските отрепки, ще бъдат занулени изцяло.

    Коментиран от #18

    13:32 12.03.2026

  • 14 000

    19 7 Отговор
    Европа се дави в собстненото си високомерие от години. Сега европейците ще бъдат обрати до шушка. Това ускорява края на ес

    13:33 12.03.2026

  • 15 бой по чалмите

    10 14 Отговор
    Фанатизираниет чалми са опасни! Фанатици които убиват момичета заради фереджета!?!?!?

    13:34 12.03.2026

  • 16 Българин

    11 18 Отговор

    До коментар #1 от "Да живее 🇷🇺":

    Ние българите смятаме руснаците за добитък

    Коментиран от #22

    13:34 12.03.2026

  • 17 нас ра н израелец в бункер

    16 8 Отговор
    В Израел не ни трябват горива, защото чудесно си живеем като плъхове в бункерите под земята!

    Коментиран от #39

    13:34 12.03.2026

  • 18 Ок как да стане

    5 4 Отговор

    До коментар #13 от "пиночет":

    ВЗЕ ЕДНО ДА СМЕНИШ МЪЖКАТА СИ ПОЛОВИНКА С ЖЕНА!Мисли с тази кратуна...

    13:35 12.03.2026

  • 19 рускоирански фанатици

    5 15 Отговор
    аятолах путин

    13:36 12.03.2026

  • 20 Оги

    18 3 Отговор
    Не мога да повярвам. Дядо Дончо и Биби ги извадиха големи, но меки. И двамата старчоци. Сега нас какво ни интересува това, за да плащаме? Храна, стоки, всичко нагоре. Още една седмица и ние в ЕС ще трябва да развеем бялото знаме, не Иран. Какво става тука?!

    13:36 12.03.2026

  • 21 Пхххах

    7 8 Отговор

    До коментар #1 от "Да живее 🇷🇺":

    Абе завивай се през глава и лягай бе.

    13:36 12.03.2026

  • 22 руски крепостни

    8 11 Отговор

    До коментар #16 от "Българин":

    руските крепостни си заслужават съдбата! Пожизненият руски аятолах путин е велик Фашист!

    13:37 12.03.2026

  • 23 Руски Z-блогъри в ступор заради

    4 15 Отговор
    взривените руски военни заводи. Руският военен пропагандист Владимир Романов е един от многото Z-канали, които са в ступор и не пестят критики – Романов твърди, че украински разузнавателен дрон е кръжал над завода "Кремний ЕЛ" и е насочвал ракетите, а руското военно министерство не се е погрижило за адекватна ПВО . Защо – защото се занимава да лъже и фалшифицира какво става на фронта, възмущава се Романов. Z-блогърите броят, че предвид броя на ракетите поне 4 украински изтребителя Су би трябвало да са се приближили в известна степен до руската граница и да са изстреляли поне 8 ракети, за да има 7 попадения. Къде ни е ПВО-то, тези изтребители защо не са свалени, питат руските военни пропагандисти.

    😂

    Коментиран от #28, #32

    13:37 12.03.2026

  • 24 МИНУВАЧ

    7 3 Отговор
    ХВАНАХМЕ СИ ТАРАЛЕЖ ПО ГОЛ ЗАДНИК... това е тази война, не е като окрайнскъта

    13:39 12.03.2026

  • 25 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    6 1 Отговор

    До коментар #8 от "ХЕЙТЪР":

    АГРЕСОРА Е БЪЛГАРИЯ ДАЛА ЦИВИЛНО ЛЕТИЩЕ ДА СЕ АТАКУВА НЕЗАВИСИМА СТРАНА ....НООО РАЗПЛАТАТ НАБЛИЖАВА

    13:41 12.03.2026

  • 26 Град Козлодуй

    3 9 Отговор

    До коментар #1 от "Да живее 🇷🇺":

    Не е хубаво така да славим една вражеска и пропаднала държава. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.

    13:42 12.03.2026

  • 27 Соваж бейби

    3 9 Отговор

    До коментар #1 от "Да живее 🇷🇺":

    Русия вече не е същата те избраха терористите от Иран,преди това бяха дружки и с Сирия ,а преди това дълго време се писа че Бин Ладен се криел в Русия .
    Дори не знам днес защо се водят християни може би стратегия .

    Коментиран от #30

    13:42 12.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Сатана Z

    3 4 Отговор
    Нищо подобно.Брент днес е под 100$ и пазарите засега се успокоиха.Гьобелс веле създава паника като всяка платена дезинформации на агенция,а ЕЦБ ще продължат да печатат € шума

    Коментиран от #34, #37

    13:46 12.03.2026

  • 30 Бен Ладен никога не е бил в Русия

    7 2 Отговор

    До коментар #27 от "Соваж бейби":

    Твърденията, че бен Ладен се криел в Русия на какво се крепят?

    Дай линк от западни източници?
    Вие съвсем започнахте да пишете измишльотини и лъжи.

    13:46 12.03.2026

  • 31 Така ли бе

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Абас Арагчи":

    Вие сте по първобитни и от Русия! Какво ще направите??

    13:47 12.03.2026

  • 32 Поптодорова

    3 3 Отговор

    До коментар #23 от "Руски Z-блогъри в ступор заради":

    Виж темата, че ще ти спра центовете, Откъде ви копаят такива.

    Коментиран от #38

    13:48 12.03.2026

  • 33 Хи хи хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Кухоглава копейка":

    Ще ви подкрепим в начинанието

    13:48 12.03.2026

  • 34 Да се знае!

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "Сатана Z":

    Курсът на рублата се определя във Вашингтон.

    13:52 12.03.2026

  • 35 Механик

    0 2 Отговор
    Путинските руснаци освен кюмюр друго не могат да произведат.Преди поне Москвич правеха.

    13:55 12.03.2026

  • 36 Стефанов

    0 2 Отговор
    Бай Дончо е сцепил вече трът ките на чар шафите. Сега ги дооформя на задна позиция, ама искат още. След месец горивата ще паднат много.

    14:00 12.03.2026

  • 37 улав

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Сатана Z":

    "Брент днес е под 100$ и пазарите засега се успокоиха". Нищо подобно, фючърсите на петрол от сорта брент поскъпнаха с 8.54 долара, или 9.28%, до 100.52 долара за барел, докато щатският лек суров петрол се повиши със 7.22 долара, или 8.28%, до 94.47 долара за барел.

    14:01 12.03.2026

  • 38 Хи хи хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Поптодорова":

    Ще спреш на баба си хурката!От къде ви изнамират толкова залупени.

    14:02 12.03.2026

  • 39 И кой го казва?

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "нас ра н израелец в бункер":

    Потрупаната копейка ли?

    14:04 12.03.2026