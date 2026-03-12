Израел готви разширяване на военните операции в Ливан

Министърът на отбраната на Израел Израел Кац съобщи, че е наредил на армията да се подготви за разширяване на военните операции в Ливан като част от офанзивата срещу подкрепяната от Иран групировка Хизбула, предават Ройтерс и Франс прес, цитирани от БТА.

„Премиерът Бенямин Нетаняху и аз дадохме указания на израелската армия да се подготви за разширяване на операциите си в Ливан“, заяви Кац във видеообръщение.

Той добави, че е предупредил ливанския президент, че ако правителството в Бейрут не наложи контрол върху територията си и не спре действията на „Хизбула“ срещу северните райони на Израел, страната му може сама да поеме контрол върху тези зони.

По-рано беше съобщено, че израелските сили са нанесли нови удари в Ливан в отговор на съвместна атака на Иран и „Хизбула“, отбелязва френското издание Le Monde.

Според ливанските здравни власти при ударите са загинали осем души. Израелските отбранителни сили съобщиха, че са поразили обекти, свързани с инфраструктурата на „Хизбула“. Ливански представители посочиха, че ударите са засегнали и плажа Рамлет ал Байда в Бейрут, където от началото на войната с Иран са се настанили разселени хора.