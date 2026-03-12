Израел готви разширяване на военните операции в Ливан

Министърът на отбраната на Израел Израел Кац съобщи, че е наредил на армията да се подготви за разширяване на военните операции в Ливан като част от офанзивата срещу подкрепяната от Иран групировка Хизбула, предават Ройтерс и Франс прес, цитирани от БТА.
„Премиерът Бенямин Нетаняху и аз дадохме указания на израелската армия да се подготви за разширяване на операциите си в Ливан“, заяви Кац във видеообръщение.
Той добави, че е предупредил ливанския президент, че ако правителството в Бейрут не наложи контрол върху територията си и не спре действията на „Хизбула“ срещу северните райони на Израел, страната му може сама да поеме контрол върху тези зони.
По-рано беше съобщено, че израелските сили са нанесли нови удари в Ливан в отговор на съвместна атака на Иран и „Хизбула“, отбелязва френското издание Le Monde.
Според ливанските здравни власти при ударите са загинали осем души. Израелските отбранителни сили съобщиха, че са поразили обекти, свързани с инфраструктурата на „Хизбула“. Ливански представители посочиха, че ударите са засегнали и плажа Рамлет ал Байда в Бейрут, където от началото на войната с Иран са се настанили разселени хора.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Mими Кучева🐕🦺
Коментиран от #7
13:54 12.03.2026
2 Биби
13:54 12.03.2026
3 Чалмарски глупости
Вместо президента да е този който управлява армията, някаква частна армия управлява президента. Позор.
Коментиран от #4
13:54 12.03.2026
4 това е така
До коментар #3 от "Чалмарски глупости":и в Иран и в Ливан
Коментиран от #9
13:55 12.03.2026
6 🫢🫢🫢
14:02 12.03.2026
7 не те ли домързя
До коментар #1 от "Mими Кучева🐕🦺":да си набиваш толкова "оценявания" с ИП сменячката. Всеки вижда, че коментара ти е като на 5 годишна чалма.
Коментиран от #8
14:02 12.03.2026
8 604
До коментар #7 от "не те ли домързя":Слава кокаине....от 3еля!
14:05 12.03.2026
9 604
До коментар #4 от "това е така":И в украйнъ е така
14:07 12.03.2026
10 Българин
Това трябва да се чува.
14:07 12.03.2026
11 Само питам
14:07 12.03.2026
12 тоя път яко се объркаха богоизбраните
14:08 12.03.2026