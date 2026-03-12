Новини
Свят »
Израел »
Израел готви разширяване на военните операции в Ливан

Израел готви разширяване на военните операции в Ливан

12 Март, 2026 13:51 431 12

  • израел-
  • ливан-
  • военни операции

Министърът на отбраната предупреди, че ако Бейрут не ограничи действията на „Хизбула“, Израел може сам да поеме контрол над заплашващите територии

Израел готви разширяване на военните операции в Ливан - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Министърът на отбраната на Израел Израел Кац съобщи, че е наредил на армията да се подготви за разширяване на военните операции в Ливан като част от офанзивата срещу подкрепяната от Иран групировка Хизбула, предават Ройтерс и Франс прес, цитирани от БТА.

„Премиерът Бенямин Нетаняху и аз дадохме указания на израелската армия да се подготви за разширяване на операциите си в Ливан“, заяви Кац във видеообръщение.

Той добави, че е предупредил ливанския президент, че ако правителството в Бейрут не наложи контрол върху територията си и не спре действията на „Хизбула“ срещу северните райони на Израел, страната му може сама да поеме контрол върху тези зони.

По-рано беше съобщено, че израелските сили са нанесли нови удари в Ливан в отговор на съвместна атака на Иран и „Хизбула“, отбелязва френското издание Le Monde.

Според ливанските здравни власти при ударите са загинали осем души. Израелските отбранителни сили съобщиха, че са поразили обекти, свързани с инфраструктурата на „Хизбула“. Ливански представители посочиха, че ударите са засегнали и плажа Рамлет ал Байда в Бейрут, където от началото на войната с Иран са се настанили разселени хора.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 1 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    13 2 Отговор
    Слава на Иран!👍👍👍

    Коментиран от #7

    13:54 12.03.2026

  • 2 Биби

    3 8 Отговор
    Най обичам миризмата на пърлени чалми рано сутрин

    13:54 12.03.2026

  • 3 Чалмарски глупости

    4 8 Отговор
    Управляващите на държавите и държавните им глави да нямат власт в собствената си държава и да са подвластни на разни армии от чалми с джапанки.
    Вместо президента да е този който управлява армията, някаква частна армия управлява президента. Позор.

    Коментиран от #4

    13:54 12.03.2026

  • 4 това е така

    4 6 Отговор

    До коментар #3 от "Чалмарски глупости":

    и в Иран и в Ливан

    Коментиран от #9

    13:55 12.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 🫢🫢🫢

    2 0 Отговор
    Пак ще хвърчат ярмулки, плитки и гърбоноси.

    14:02 12.03.2026

  • 7 не те ли домързя

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    да си набиваш толкова "оценявания" с ИП сменячката. Всеки вижда, че коментара ти е като на 5 годишна чалма.

    Коментиран от #8

    14:02 12.03.2026

  • 8 604

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "не те ли домързя":

    Слава кокаине....от 3еля!

    14:05 12.03.2026

  • 9 604

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "това е така":

    И в украйнъ е така

    14:07 12.03.2026

  • 10 Българин

    0 1 Отговор
    Да хвърчат чалми и ватенки.
    Това трябва да се чува.

    14:07 12.03.2026

  • 11 Само питам

    1 0 Отговор
    Де го ушатия че тоя говори от негово име ?

    14:07 12.03.2026

  • 12 тоя път яко се объркаха богоизбраните

    0 0 Отговор
    Не могат се оправи следващите 20 години .

    14:08 12.03.2026