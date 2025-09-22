Петима души получиха нов шанс за живот след трансплантация на органи

Петима души получиха шанс за нов живот след трансплантация в пловдивската болница УМБАЛ "Свети Георги". Това съобщиха от Изпълнителна агенция "Медицински надзор".

Донорът е 41-годишен мъж. Донорската ситуация бе реализирана от екип на УМБАЛ "Свети Георги" - Пловдив, с координатор д-р Дончо Ташков и неговия заместник д-р Емил Митковски, уточни news.bg.

Медицински екип от Клиниката по урология в лечебното заведение, ръководен от доц. д-р Пламен Димитров, трансплантира бъбреци на двама мъже - на 22 и на 57 години. По линия на споразумението с Румъния, 58-годишен мъж получи шанс за нов живот след трансплантация на черен дроб, поради липса на подходящ реципиент в България.

От болницата посочват, че тримата пациенти са в добро общо състояние. Те остават под лекарско наблюдение в реанимация.

В столичната "Александровска болница" още двама души получиха бъбречна трансплантация. Донорът е 51-годишен мъж, изпаднал в мозъчна смърт.

Бъбреците са трансплантирани до ранните часове тази нощ на двама мъже с хронична бъбречна недостатъчност, избрани с най-голям процент органна съвместимост с донора от общо 7 поканени за оценка от листата на чакащи.

Единият реципиент е на 57 г. от гр. София и провежда хемодиализно лечение от 7 години. Другият е на 22г. от Разград, на хемодиализа от една година. След интервенцията, пациентите се възстановяват в Клиниката по анестезиология и интензивно лечение на болницата. Състоянието им е стабилно, с много добри жизнени показатели и диуреза.