Петима души получиха нов шанс за живот след трансплантация на органи

Петима души получиха шанс за нов живот след трансплантация в пловдивската болница УМБАЛ "Свети Георги". Това съобщиха от Изпълнителна агенция "Медицински надзор".
Донорът е 41-годишен мъж. Донорската ситуация бе реализирана от екип на УМБАЛ "Свети Георги" - Пловдив, с координатор д-р Дончо Ташков и неговия заместник д-р Емил Митковски, уточни news.bg.
Медицински екип от Клиниката по урология в лечебното заведение, ръководен от доц. д-р Пламен Димитров, трансплантира бъбреци на двама мъже - на 22 и на 57 години. По линия на споразумението с Румъния, 58-годишен мъж получи шанс за нов живот след трансплантация на черен дроб, поради липса на подходящ реципиент в България.
От болницата посочват, че тримата пациенти са в добро общо състояние. Те остават под лекарско наблюдение в реанимация.
В столичната "Александровска болница" още двама души получиха бъбречна трансплантация. Донорът е 51-годишен мъж, изпаднал в мозъчна смърт.
Бъбреците са трансплантирани до ранните часове тази нощ на двама мъже с хронична бъбречна недостатъчност, избрани с най-голям процент органна съвместимост с донора от общо 7 поканени за оценка от листата на чакащи.
Единият реципиент е на 57 г. от гр. София и провежда хемодиализно лечение от 7 години. Другият е на 22г. от Разград, на хемодиализа от една година. След интервенцията, пациентите се възстановяват в Клиниката по анестезиология и интензивно лечение на болницата. Състоянието им е стабилно, с много добри жизнени показатели и диуреза.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Програмист
14:28 22.09.2025
2 Юрист
Коментиран от #3
14:29 22.09.2025
3 честен ционист
До коментар #2 от "Юрист":Защото ако нямаш ЕГН, не съществуваш в правния ред.
Коментиран от #12
14:31 22.09.2025
4 Айдееее!
Коментиран от #5
14:36 22.09.2025
5 честен ционист
До коментар #4 от "Айдееее!":По-голямо майсторство е да прилъжеш реципиента да приема имуносупресори цял живот.
14:42 22.09.2025
6 А защо мотористите
Нищо лично и аз съм го заявил но..... дали може австралопитекът двуколесен да го осъзнее
Коментиран от #9
14:43 22.09.2025
7 Цвете
14:46 22.09.2025
8 Цвете
14:48 22.09.2025
9 Крали Марко
До коментар #6 от "А защо мотористите":Не става така !! Мотористите живеят до последния миг като " безсмъртни" и поради това Задължително трябва да подписват съгласие за Донорство със закупуване на мотоциклета.!!!!
14:56 22.09.2025
10 Лаборант
15:23 22.09.2025
11 Пак да кажа
15:25 22.09.2025
12 Юрист
До коментар #3 от "честен ционист":Тя има егн
15:31 22.09.2025