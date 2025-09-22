Новини
България »
Петима души получиха нов шанс за живот след трансплантация на органи

Петима души получиха нов шанс за живот след трансплантация на органи

22 Септември, 2025 14:27 897 12

  • лекари-
  • вма-
  • трансплантация

Те остават под лекарско наблюдение в реанимация

Петима души получиха нов шанс за живот след трансплантация на органи - 1
Снимка: ВМА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Петима души получиха шанс за нов живот след трансплантация в пловдивската болница УМБАЛ "Свети Георги". Това съобщиха от Изпълнителна агенция "Медицински надзор".

Донорът е 41-годишен мъж. Донорската ситуация бе реализирана от екип на УМБАЛ "Свети Георги" - Пловдив, с координатор д-р Дончо Ташков и неговия заместник д-р Емил Митковски, уточни news.bg.

Медицински екип от Клиниката по урология в лечебното заведение, ръководен от доц. д-р Пламен Димитров, трансплантира бъбреци на двама мъже - на 22 и на 57 години. По линия на споразумението с Румъния, 58-годишен мъж получи шанс за нов живот след трансплантация на черен дроб, поради липса на подходящ реципиент в България.

От болницата посочват, че тримата пациенти са в добро общо състояние. Те остават под лекарско наблюдение в реанимация.

В столичната "Александровска болница" още двама души получиха бъбречна трансплантация. Донорът е 51-годишен мъж, изпаднал в мозъчна смърт.

Бъбреците са трансплантирани до ранните часове тази нощ на двама мъже с хронична бъбречна недостатъчност, избрани с най-голям процент органна съвместимост с донора от общо 7 поканени за оценка от листата на чакащи.

Единият реципиент е на 57 г. от гр. София и провежда хемодиализно лечение от 7 години. Другият е на 22г. от Разград, на хемодиализа от една година. След интервенцията, пациентите се възстановяват в Клиниката по анестезиология и интензивно лечение на болницата. Състоянието им е стабилно, с много добри жизнени показатели и диуреза.


България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Програмист

    10 2 Отговор
    Браво на хората дарявайте повече органи!

    14:28 22.09.2025

  • 2 Юрист

    3 0 Отговор
    А защо не дариха от убитата жена от атвто

    Коментиран от #3

    14:29 22.09.2025

  • 3 честен ционист

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Юрист":

    Защото ако нямаш ЕГН, не съществуваш в правния ред.

    Коментиран от #12

    14:31 22.09.2025

  • 4 Айдееее!

    1 8 Отговор
    Да прилъжем ,маймунките сами да си дават органите и собственоста!!

    Коментиран от #5

    14:36 22.09.2025

  • 5 честен ционист

    1 4 Отговор

    До коментар #4 от "Айдееее!":

    По-голямо майсторство е да прилъжеш реципиента да приема имуносупресори цял живот.

    14:42 22.09.2025

  • 6 А защо мотористите

    4 4 Отговор
    не се включат в програмата за даряване на органи след като знаят че са 100% такива. Правиш си густото караш с 200 органите на КАТ не те закачат над теб е само Господ но поне можеш да спасиш човешки живот защото твоя вече е под въпрос.
    Нищо лично и аз съм го заявил но..... дали може австралопитекът двуколесен да го осъзнее

    Коментиран от #9

    14:43 22.09.2025

  • 7 Цвете

    4 1 Отговор
    БЛАГОДАРНОСТИ ЗА ЧОВЕЧНОСТТА.🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    14:46 22.09.2025

  • 8 Цвете

    1 0 Отговор
    БЛАГОДАРНОСТИ ЗА ЧОВЕЧНОСТТА.🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    14:48 22.09.2025

  • 9 Крали Марко

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "А защо мотористите":

    Не става така !! Мотористите живеят до последния миг като " безсмъртни" и поради това Задължително трябва да подписват съгласие за Донорство със закупуване на мотоциклета.!!!!

    14:56 22.09.2025

  • 10 Лаборант

    4 0 Отговор
    България изнася стотици хиляди трансплантациони препарати на година, само бъбреци могат да се трансплантират тук, за друго вече няма опит, всичко друго се изнася на запад, става безплатно по споразумение. Донори сте на ЕС буквално с плътта си. Имайте предвид, че някои не даряват доброволно, та им помагат да дарят по-бързо. С дигиталното здравно досие се молете да не сте съвместим с някой престарял богаташ, веднага ще ви намерят.

    15:23 22.09.2025

  • 11 Пак да кажа

    1 0 Отговор
    Някои не даряват доброволно, та им помагат да дарят по-бързо. С дигиталното здравно досие се молете да не сте съвместим с някой престарял богаташ, веднага ще ви намерят.

    15:25 22.09.2025

  • 12 Юрист

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Тя има егн

    15:31 22.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове