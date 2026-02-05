За първи път: Умираща жена дари лицето си преди евтаназията, трансплантираха го на обезобразена испанка

Испанка, обезобразена от инфекция, разяждаща плътта, получи нов образ след първата в историята трансплантация на лице, дарено от жена преди евтаназията ѝ, съобщи People.

Донорът „ми даде част от живота си, за да мога да живея“, обясни жената, идентифицирана само като „Карме“, в превод на видео на испански език, публикувано от болничния кампус Vall d'Hebron Barcelona, заведението, което проведе новаторската операция миналата есен. Тя благодари на екипа, извършил процедурата – наричайки водещия хирург д-р Джоан-Пере Барет Нерин от Пластична хирургия и изгаряния, травматология, рехабилитация, свой „ангел-пазител“.

След като ухапване от насекомо по лицето ѝ се инфектирало, Карме развила некроза – инфекция, разяждаща плътта, а и след това сепсис. Тежкото състояние повлияло на способността ѝ да говори и вижда. Сега „когато се гледам в огледалото у дома, си мисля, че започвам да приличам повече на себе си“, каза Карме на пресконференция на 2 февруари, цитирана от Ройтерс.

Донорът избрал медицинска помощ за слагане на край на живота му (наречена PRAM в Испания) и предложила органите си – и, за първи път в света, лицето си.

Забележителната операция е изисквала помощта на 100 специалисти, съобщиха от болницата, като са използвани сложни микрохирургични техники за повторно свързване на нервите. Тези процедури могат да отнемат до 24 часа, съобщиха от болницата. Карме е била хоспитализирана един месец след рядката процедура. Както болницата посочва, до момента в света са извършени само 54 лицеви трансплантации.