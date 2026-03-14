Двама загинаха, а други четирима са тежко ранени в катастрофа край Радомир

14 Март, 2026 18:10 1 215 4

Районът остана отцепен за часове

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Двама души загинаха, а други четирима бяха тежко ранени при жестока катастрофа край Радомир този следобед, съобщи БНТ.

Инцидентът е станал в участъка между селата Стефаново и Друган при изключително тежък сблъсък. Според първоначална информация единият автомобил е ударен челно, докато при другата кола ударът е бил страничен, което е довело до фатални последици.

На мястото веднага са пристигнали екипи на полицията и Спешна помощ, като се е наложило пожарникари да режат ламарините, за да извадят затиснатите хора.

Пострадалите са транспортирани в болница в критично състояние. Районът остана отцепен за часове, докато течаха огледите на криминалистите. Тепърва ще се изясняват причините за инцидента и дали става въпрос за неправилна маневра или превишена скорост.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 На ганю

    16 2 Отговор
    Не му трябва война. Дай му " Нов внос "

    18:16 14.03.2026

  • 2 Запознат

    17 1 Отговор
    Там пътя е на вълни поне 2 бала. Фирми свързани с Ковачки и Борисов го правиха по схемата на ГЕРБ 40% за асфалт , 60% за кюлчета и пачки.

    18:18 14.03.2026

  • 3 слава богу

    3 0 Отговор
    Че авторката си е купила диплома за журналист,а не за лекар.

    18:34 14.03.2026

  • 4 Иванов

    7 0 Отговор
    Прави ми впечатление, че масово шофьорите изпитват някакъв комплекс, че ги изпреварват и именно тогава натискат газта, нищо че точно до преди това са карали забележимо по-бавно! Това е една много голяма предпоставка за ПТП с фатален край! Може и тук така да е било.. а иначе по-добре махнете крака от газта, а дори и намалете, ако трябва, когато ви изпреварват. Аз така правя и не боли, а и е и безопасно за всички. Всички имаме семейства. Мислете с тези глави, хора.

    18:38 14.03.2026

