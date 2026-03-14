Новини
България »
Янкулов: Къде е Сарафов, когато парламентът обсъжда случая „Петрохан“?

14 Март, 2026 17:45 1 119 43

  • андрей янкулов-
  • петрохан-
  • борислав сарафов

Според правосъдния министър именно прокуратурата, ръководена от Сарафов, носи отговорност за законността на разследването

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов заяви, че по време на изслушването в Народното събрание по случая „Петрохан“ не му е бил зададен нито един въпрос. Това стана ясно от негова публикация във фейсбук, в която той коментира проведеното заседание.

По думите му изслушването е било пореден опит да се говори общо за „натиск“ и „прикриване“ по разследването, без да се представят конкретни факти. На заседанието са били призовани той и вътрешният министър Дечев.

„Никой не разбра защо съм призован. Инициаторите не ми зададоха нито един въпрос“, посочи Янкулов. Според него това показва, че няма факти, които да свържат името му с твърденията за натиск или намеса в разследването.

Министърът поставя и въпроса за отсъствието на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов по време на дискусиите в парламента. Според него именно прокуратурата носи конституционната отговорност за законосъобразното провеждане на разследванията и за надзора върху работата на прокурорите. „Кой да отговаря какво се случва по конкретното разследване, ако не фактическият главен прокурор?“, пита Янкулов в публикацията си.

Той отбелязва още, че институцията на прокуратурата се намира в „институционално безвремие“, за което, по думите му, отговорност носят законодателната власт и органът, който управлява съдебната система – Висш съдебен съвет. Според правосъдния министър обществен контрол върху дейността на прокуратурата е затруднен, тъй като ръководството ѝ избягва комуникация с медиите и отговори на поставените въпроси.

Янкулов заявява, че ще продължи да търси отговори по случая „Петрохан“ в рамките на правомощията си.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 23 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 е ка къде ?

    17 15 Отговор
    при шиши на инстуктаж, буда и той

    17:50 14.03.2026

  • 2 Толкова просто

    18 8 Отговор
    Педофили, Петрохан ,Пудели, Жълтопаветници, опорните точки на пропагандата начело с Пеевски и Борисов ,не носи дивиденти.

    Коментиран от #11

    17:55 14.03.2026

  • 3 Резултат

    12 9 Отговор
    Дай на ламата калушко кметка васка да изтряска

    Коментиран от #7

    17:55 14.03.2026

  • 4 ТИГО

    9 14 Отговор
    Прасето с тиквата перо не дават да падне от главата на деветото джужде ! Ама народа ще го оправи ,ще тича като Бен Джонсън ако го емнем ! Покажи се противно жуже и поне нещо достойно направи като се разкараш ! Ще те сменим с куче по умно е от теб! Трябва да подкрепяме министъра че и той се мъчи с тия пoMиAри !Да ги изринем и да свършват ! От както се е родило детето все Ментата и Буда са на власт аман вече от прости хора!

    17:55 14.03.2026

  • 5 Тъшките

    12 1 Отговор
    не канят Сарафу, щото той не е педофил и никога няма да бъде, а е най-обикновен пейпър

    17:55 14.03.2026

  • 6 Питанка

    10 11 Отговор
    Сега, след като kaтyна около Шиши паша, Асвалт паша и Диван бей се присъединиха към частната cekта "за мир" на Тръмп, един доказан DPFил, и го спонсорираха с 1 млрд. $ от парите на всички българи, може ли да се твърди, че и те са PDFили и cekтанти ?!
    Диван диван е насърчавал PDFилията на екипа си с малолетни танцьорки от балета, а срещу Асвалт паша има подадени сигнали (може да са някои от 70-те му дела, които стоят на трупчета) .

    Коментиран от #9, #38

    17:57 14.03.2026

  • 7 ТИГО

    8 5 Отговор

    До коментар #3 от "Резултат":

    Пожелавам ти същото по 2 на теб дето пожелаваш на другите !! Да си жив и здрав да гледаш някой "Лама" как лашка твоя кръв !

    17:58 14.03.2026

  • 8 Лена

    15 2 Отговор
    Сигорни е отишъл във школото Космос дасе види с някои кандидат лама

    Коментиран от #15

    17:59 14.03.2026

  • 9 ТИГО

    6 3 Отговор

    До коментар #6 от "Питанка":

    Да ама виж как мълчат всички от "подлогите" за тези случки ! Ама им знаят гагите в парламента ,спооко няма да са вечни има Господ и то дървен ! Ще ги стигне ,някой може да се спъне в тревата ,друг да падне от метрото в Левски Г !!

    18:01 14.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 РЕАЛИСТ

    11 7 Отговор

    До коментар #2 от "Толкова просто":

    Ами , че не е ли така. Какви са Терзиев, Сандов, майките на жертвите. Всички са от ППДБ. Името и на Алексей Петров изплува в случая. Знае се , че той беше близък с татко Петко. МВР по време на ППДБ ги въоръжило, ППДБ им разрешило училището. Въобще педофилска партия, откъдето и да ги погледнеш.

    Коментиран от #22, #24

    18:02 14.03.2026

  • 12 .....

    15 7 Отговор
    Този дрогиран петрохански неадекватник му е болна темата за Сарафов,защото иска да заеме мястото му,а се вижда,че няма никаква юридическа експертиза.Те в тази секта ППДБ са всички такива!

    18:02 14.03.2026

  • 13 Ха ха ха

    14 5 Отговор
    Този е абсолютен смешник. Нали щеше да махаш Сарафов а?

    18:02 14.03.2026

  • 14 Благой от СОФстрой

    6 3 Отговор
    Пореднато муcлемcко-аpабо сe изходи в медиите!

    18:03 14.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 az СВО Победа 80

    16 2 Отговор
    Не Сарафов еи трябва, пич!

    Трябва да бъдат питани Йорданова, Денков, Рашков, Терзиев, Сандов!

    Те ви трябват, ама нали и ти си от отбора на защитниците на педофилията, та говорите глупости, само за да избягате от отговорност....

    18:04 14.03.2026

  • 18 Гост

    3 13 Отговор
    Джуджето сарафчо се заключило в кухнята на осемте джуджета и не иска да излиза оттам

    18:04 14.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Виновни няма

    5 1 Отговор
    само 6 трупа.

    18:07 14.03.2026

  • 22 ТИГО

    3 4 Отговор

    До коментар #11 от "РЕАЛИСТ":

    Пожелавам ти и на теб да направят такива квалификации дето раздаваш като семки ! И всичко се връща да знаеш ! Да го знаят и другите пoMиaри дето толкова "Компетентно" се изказват за тези убийства ! ВСИЧКО се връща може да не е веднага и не на вас ,но се връща !

    Коментиран от #41

    18:09 14.03.2026

  • 23 Ало, кибиците

    6 2 Отговор
    изберете си най-после версия.
    Черни джипове, вагон със злато или извънземни.

    18:10 14.03.2026

  • 24 Ти от кои си?

    0 2 Отговор

    До коментар #11 от "РЕАЛИСТ":

    Идват избори и на тях ще гласуват две групи, едните са гласоподаватели, другите са електорат. Ти от кои си?

    18:11 14.03.2026

  • 25 ТИГО

    5 2 Отговор

    До коментар #20 от "Много се радваме за някаква Саяна":

    На каквото се радваш това да те стигне и теб и родата ти ! Щастлив камион да мине .......Важи и за другите пoMиaрски лaЙнери !

    18:12 14.03.2026

  • 26 ПП "ПП(П)"

    9 2 Отговор
    Жалкото обратно плешаче , на което му се смее цял народ (заради напъните да смени Сарафов) пак се е изходило по теми , от които (очевидно) нищо не разбира . Няма как гл. Прокурор да се самопокани в НС , ако го привикат - длъжен е да се яви , ама ако не го - за чий ще ходи там. Прочее - Петроханският скандал няма как да бъде заметен , фактите са от ясни , та по ясни и дори и на лаик ще му просветне къде е заровено кучето , след като прочете имената на "благодетелите и спомоществователите" на извратените сектанти. Странно защо - всички са пряко свързани с ПП/ДБ и НПО-тата на Сорос ?! ВСИЧКИ !!!

    Коментиран от #30

    18:12 14.03.2026

  • 27 4567

    1 5 Отговор
    Къде е Сарафов? На втория ден направи "Пръц!" След това прокуратурата само "Ъц-ъц-ъц!

    18:13 14.03.2026

  • 28 непротестиращ

    6 3 Отговор
    В момента, когато държавата се тресе от случая Петрохан, допуснат, регистриран, въоръжен и финансиран от ПП -ДБ се случва, същата тази да управлява служебно държавата?! Това е чудовищно! Кой го допусна това?! Президентът Йотова, удовлетвори желанието на Румен Радев и назначи премиер, Гюров от ПП-ДБ, за който имаше обектвни причини, че не е легитимен кандидат! Цялата вина за случващото е на президентството, от 9 години до сега!

    18:13 14.03.2026

  • 29 Киро

    9 2 Отговор
    Янкулов и тои е ходил на Петрохан при ламата

    18:13 14.03.2026

  • 30 4567

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "ПП "ПП(П)"":

    След третата дума: -

    18:14 14.03.2026

  • 31 Мръснишки сайт

    2 7 Отговор
    На луди ли се правите. Дебелото ви плаща да публикувате простотии

    18:14 14.03.2026

  • 32 Тити на Кака

    9 1 Отговор
    Да напомня на лицата с пилешка памет: лицето Янкулов от един месец е министър на вътрешните работи. И до днешна дата не е дал нито един грам нова информация в подкрепа на масираното ПП-твърдение, че на ППетрохан се е случили нещо различно от самоубийство, а на Околчица големият приятел на ПП-ДС-КмеСе, лама Калушев собственоръчно убива двете си булки и после се самоубива в Ботевски / според налудната си лама-глава/ стил?
    От един месец Янкулов и хлебарките му ровят, за да оневинят ППетроханърите и себе си и......зеро....
    Сега пак се подхваща филмовият сценарист, когото същите тези ППетроханъри / в лицето на конституционния некадърник Славов/ инсталираха на поста ГП. След Сарафов иде ред на универсалното прасе на ПП.
    Шиши.
    Това е репертоарът на водевила "Безсилие", който ППетроханърите създават буквално пред очите ни!
    Някой да е чувал нещо за честни избори напоследък?
    Май темата бе забравена...Сега е време за спасяване на кожите, май!

    Коментиран от #36, #37, #39

    18:15 14.03.2026

  • 33 джендьо

    5 1 Отговор
    ми мъш ти ма

    18:16 14.03.2026

  • 34 Много неграмотен тоя

    9 2 Отговор
    Този сигурно има диплома 3.00. Много неподготвен, неграмотен и много се излага. А излъчване от визия ,,дали сам ще си дигна гащите...,, собрутче ли е, или цицелка?

    18:18 14.03.2026

  • 35 Зъл пес

    6 1 Отговор
    Грозен пръч

    18:21 14.03.2026

  • 36 4567

    1 3 Отговор

    До коментар #32 от "Тити на Кака":

    Янкулов министър на вътрешните работи?
    Хайде, подгответе се поне малко, не постайте "копи-пейст" от началника, щото и той ... каквото и да кажа ще бъде обидно.

    18:22 14.03.2026

  • 37 Kyxи пеевски подлоги !

    3 3 Отговор

    До коментар #32 от "Тити на Кака":

    " Янкулов от един месец е министър на вътрешните работи" - не е Министър на вътрешните работи!
    Разследването се води от Прокуратурата - министъра няма отношение и не би трябвало.
    ГЕРБ, Ново начало и ИТН гласуваха против да се разкрият пред обществото всички факти и доказателства - нещо искат да скрият.

    Коментиран от #42

    18:23 14.03.2026

  • 38 Гатанка

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Питанка":

    Що бе питанке нищо не питаш за Боташ,м?Там колко мангизи заминават всеки божи дин,м?

    18:24 14.03.2026

  • 39 Новак

    0 3 Отговор

    До коментар #32 от "Тити на Кака":

    Янкулов да не министър на външните работи, или на икономиката, или социалтото... За Вас е все едно, важноно да е гадно!

    18:25 14.03.2026

  • 40 az СВО Победа 80

    7 0 Отговор
    Не съм в ролята на адвокат на Сарафов, не ме разбирайте погрешно, но искам да попитам Янкулов следното:

    1. Сарафов ли регистрира педофилската секта?

    2. Сарафов ли позволи на педофилската секта да има достъп до частно училище?

    3. Сарафов ли сключи договор с педофилската секта за "охрана" на държавна собственост?

    4. Сарафов ли издава разрешителните за оръжие на педофилите от сектата?

    5. Сарафов ли закрива РПУ и звено на гранична полиция, там където "оперират" педофилите от сектата?

    6. Сарафов ли е спонсорирал педофилската секта?

    Все въпроси с много неприятен за теб отговор, защото не Сарафов е отговорен за всичко изброено, а се отговорни все хора към една политическа сила, към която и ти гравитираш .....

    18:26 14.03.2026

  • 41 РЕАЛИСТ

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "ТИГО":

    Чакай, бе човек. Излагам ти фактите. Нали така е името на този сайт. Опровергай ме.

    18:29 14.03.2026

  • 42 Верно ли

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "Kyxи пеевски подлоги !":

    А стига бе! Не думай! Разследването се водело от Прокуратурата :)))) Ама и вие сте едни умници, а? Разследването се води от полицията под наблюдение на прокурор, на който е зачислена преписката, умнико. И нали сега и Министъра на Правосъдието и Министъра на вътрешните работи са от сектантите - ми да им дадат на ПеПеДеБилите "фактите", дето ги искат, ама май са там само да дозамажат, а :))))

    18:36 14.03.2026

  • 43 Архимандрисандрит Бибиян

    0 0 Отговор
    Като прекратът следствието кольегите да ги викат,сеги какво да кажат од днес за утре какво имат да раследват ли!? Туй не е жълтопаветен цирк. Циба сички лаици и да си чекат.

    18:51 14.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове