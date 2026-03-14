Янкулов: Къде е Сарафов, когато парламентът обсъжда случая „Петрохан“?

Служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов заяви, че по време на изслушването в Народното събрание по случая „Петрохан“ не му е бил зададен нито един въпрос. Това стана ясно от негова публикация във фейсбук, в която той коментира проведеното заседание.
По думите му изслушването е било пореден опит да се говори общо за „натиск“ и „прикриване“ по разследването, без да се представят конкретни факти. На заседанието са били призовани той и вътрешният министър Дечев.
„Никой не разбра защо съм призован. Инициаторите не ми зададоха нито един въпрос“, посочи Янкулов. Според него това показва, че няма факти, които да свържат името му с твърденията за натиск или намеса в разследването.
Министърът поставя и въпроса за отсъствието на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов по време на дискусиите в парламента. Според него именно прокуратурата носи конституционната отговорност за законосъобразното провеждане на разследванията и за надзора върху работата на прокурорите. „Кой да отговаря какво се случва по конкретното разследване, ако не фактическият главен прокурор?“, пита Янкулов в публикацията си.
Той отбелязва още, че институцията на прокуратурата се намира в „институционално безвремие“, за което, по думите му, отговорност носят законодателната власт и органът, който управлява съдебната система – Висш съдебен съвет. Според правосъдния министър обществен контрол върху дейността на прокуратурата е затруднен, тъй като ръководството ѝ избягва комуникация с медиите и отговори на поставените въпроси.
Янкулов заявява, че ще продължи да търси отговори по случая „Петрохан“ в рамките на правомощията си.
1 е ка къде ?
17:50 14.03.2026
2 Толкова просто
17:55 14.03.2026
3 Резултат
17:55 14.03.2026
4 ТИГО
17:55 14.03.2026
5 Тъшките
17:55 14.03.2026
6 Питанка
Диван диван е насърчавал PDFилията на екипа си с малолетни танцьорки от балета, а срещу Асвалт паша има подадени сигнали (може да са някои от 70-те му дела, които стоят на трупчета) .
17:57 14.03.2026
7 ТИГО
До коментар #3 от "Резултат":Пожелавам ти същото по 2 на теб дето пожелаваш на другите !! Да си жив и здрав да гледаш някой "Лама" как лашка твоя кръв !
17:58 14.03.2026
8 Лена
17:59 14.03.2026
9 ТИГО
До коментар #6 от "Питанка":Да ама виж как мълчат всички от "подлогите" за тези случки ! Ама им знаят гагите в парламента ,спооко няма да са вечни има Господ и то дървен ! Ще ги стигне ,някой може да се спъне в тревата ,друг да падне от метрото в Левски Г !!
18:01 14.03.2026
11 РЕАЛИСТ
До коментар #2 от "Толкова просто":Ами , че не е ли така. Какви са Терзиев, Сандов, майките на жертвите. Всички са от ППДБ. Името и на Алексей Петров изплува в случая. Знае се , че той беше близък с татко Петко. МВР по време на ППДБ ги въоръжило, ППДБ им разрешило училището. Въобще педофилска партия, откъдето и да ги погледнеш.
18:02 14.03.2026
12 .....
18:02 14.03.2026
13 Ха ха ха
18:02 14.03.2026
14 Благой от СОФстрой
18:03 14.03.2026
17 az СВО Победа 80
Трябва да бъдат питани Йорданова, Денков, Рашков, Терзиев, Сандов!
Те ви трябват, ама нали и ти си от отбора на защитниците на педофилията, та говорите глупости, само за да избягате от отговорност....
18:04 14.03.2026
18 Гост
18:04 14.03.2026
21 Виновни няма
18:07 14.03.2026
22 ТИГО
До коментар #11 от "РЕАЛИСТ":Пожелавам ти и на теб да направят такива квалификации дето раздаваш като семки ! И всичко се връща да знаеш ! Да го знаят и другите пoMиaри дето толкова "Компетентно" се изказват за тези убийства ! ВСИЧКО се връща може да не е веднага и не на вас ,но се връща !
18:09 14.03.2026
23 Ало, кибиците
Черни джипове, вагон със злато или извънземни.
18:10 14.03.2026
24 Ти от кои си?
До коментар #11 от "РЕАЛИСТ":Идват избори и на тях ще гласуват две групи, едните са гласоподаватели, другите са електорат. Ти от кои си?
18:11 14.03.2026
25 ТИГО
До коментар #20 от "Много се радваме за някаква Саяна":На каквото се радваш това да те стигне и теб и родата ти ! Щастлив камион да мине .......Важи и за другите пoMиaрски лaЙнери !
18:12 14.03.2026
26 ПП "ПП(П)"
18:12 14.03.2026
27 4567
18:13 14.03.2026
28 непротестиращ
18:13 14.03.2026
29 Киро
18:13 14.03.2026
30 4567
До коментар #26 от "ПП "ПП(П)"":След третата дума: -
18:14 14.03.2026
31 Мръснишки сайт
18:14 14.03.2026
32 Тити на Кака
От един месец Янкулов и хлебарките му ровят, за да оневинят ППетроханърите и себе си и......зеро....
Сега пак се подхваща филмовият сценарист, когото същите тези ППетроханъри / в лицето на конституционния некадърник Славов/ инсталираха на поста ГП. След Сарафов иде ред на универсалното прасе на ПП.
Шиши.
Това е репертоарът на водевила "Безсилие", който ППетроханърите създават буквално пред очите ни!
Някой да е чувал нещо за честни избори напоследък?
Май темата бе забравена...Сега е време за спасяване на кожите, май!
18:15 14.03.2026
33 джендьо
18:16 14.03.2026
34 Много неграмотен тоя
18:18 14.03.2026
35 Зъл пес
18:21 14.03.2026
36 4567
До коментар #32 от "Тити на Кака":Янкулов министър на вътрешните работи?
Хайде, подгответе се поне малко, не постайте "копи-пейст" от началника, щото и той ... каквото и да кажа ще бъде обидно.
18:22 14.03.2026
37 Kyxи пеевски подлоги !
До коментар #32 от "Тити на Кака":" Янкулов от един месец е министър на вътрешните работи" - не е Министър на вътрешните работи!
Разследването се води от Прокуратурата - министъра няма отношение и не би трябвало.
ГЕРБ, Ново начало и ИТН гласуваха против да се разкрият пред обществото всички факти и доказателства - нещо искат да скрият.
18:23 14.03.2026
38 Гатанка
До коментар #6 от "Питанка":Що бе питанке нищо не питаш за Боташ,м?Там колко мангизи заминават всеки божи дин,м?
18:24 14.03.2026
39 Новак
До коментар #32 от "Тити на Кака":Янкулов да не министър на външните работи, или на икономиката, или социалтото... За Вас е все едно, важноно да е гадно!
18:25 14.03.2026
40 az СВО Победа 80
1. Сарафов ли регистрира педофилската секта?
2. Сарафов ли позволи на педофилската секта да има достъп до частно училище?
3. Сарафов ли сключи договор с педофилската секта за "охрана" на държавна собственост?
4. Сарафов ли издава разрешителните за оръжие на педофилите от сектата?
5. Сарафов ли закрива РПУ и звено на гранична полиция, там където "оперират" педофилите от сектата?
6. Сарафов ли е спонсорирал педофилската секта?
Все въпроси с много неприятен за теб отговор, защото не Сарафов е отговорен за всичко изброено, а се отговорни все хора към една политическа сила, към която и ти гравитираш .....
18:26 14.03.2026
41 РЕАЛИСТ
До коментар #22 от "ТИГО":Чакай, бе човек. Излагам ти фактите. Нали така е името на този сайт. Опровергай ме.
18:29 14.03.2026
42 Верно ли
До коментар #37 от "Kyxи пеевски подлоги !":А стига бе! Не думай! Разследването се водело от Прокуратурата :)))) Ама и вие сте едни умници, а? Разследването се води от полицията под наблюдение на прокурор, на който е зачислена преписката, умнико. И нали сега и Министъра на Правосъдието и Министъра на вътрешните работи са от сектантите - ми да им дадат на ПеПеДеБилите "фактите", дето ги искат, ама май са там само да дозамажат, а :))))
18:36 14.03.2026
43 Архимандрисандрит Бибиян
18:51 14.03.2026