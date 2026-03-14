Иран предложи да играе мачовете си от Мондиал 2026 в Мексико

14 Март, 2026 17:29 707 3

Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Иран предложи да премести мачовете си от Световното първенство по футбол през това лято да не играе на територията на САЩ, а само в Мексико във връзка с войната в Близкия Изток.

Както е известно, Световното първенство по футбол от 11-и юни до 19-и юли ще се проведе за първи път с участието на 48 отбора, а мачовете ще се играят на територията на три страни – САЩ, Канада и Мексико.

Министърът на спорта на Иран Ахмад Донямали беше цитиран от държавната информационна агенция ИРНА, че ще разгледат предложението заедно със световната федерация по футбол (ФИФА).

„Надявам се, че ще бъдат създадени условия, така че нашите момчета все пак да могат да участват „на Световното първенство“, каза Донямали. „Важно е да се използват внимателно всички спортни аспекти, за да се гарантира, че участието все още е възможно“.

ФИФА е била потърсена за коментар или мнение по въпроса.

Иначе тимът на Иран е в една група с отборите на Белгия, Нова Зеландия и Египет, като трите мача трябва да се играят на територията на САЩ. Но толкова драстична промяна в програмата, която би засегнала много отбори, целия график, пътуването и ще донесе финансови проблеми, до момента в историята на световните първенства по футбол не е правена.

САЩ и Израел извършват въздушни удари срещу Иран от 28 февруари. Техеран извършва контраатаки в региона.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп смята, че не е „подходящо“ Иран да играе от съображения за безопасност. Иран отхвърли това, заявявайки, че решенията „са взети единствено от ФИФА“.


Свързани новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ужас

    6 1 Отговор
    48 отбора, това не е било никога. А нашите национали ще го гледат по БТВ.

    17:40 14.03.2026

  • 2 Мокой

    0 0 Отговор
    САЩ и Израел, като агресори, не трябва да участват в никакви световни първенства и олимпиади. Пък то какво, САЩ са домакин на световното по футбол. Каква пародия и двоен аршин

    18:43 14.03.2026

  • 3 Ганьо

    0 0 Отговор
    Ами ако срещнат на финала бомбардировачите….😱

    18:51 14.03.2026

