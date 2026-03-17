Турция предупреди, че войната в Иран заплашва световната икономика със сериозна инфлация

Продължаващият конфликт между САЩ, Израел и Иран заплашва световната икономика със сериозна инфлация и прекъсвания на веригата на доставки, предупреди турският министър на хазната и финансите Мехмет Шимшек снощи, предаде Анадолската агенция, цитирана от БТА.
Пред турската „Акит ТВ“ Шимшек подчерта, че войната се води в един от най-важните енергийни и търговски коридори в света.
Той отбеляза, че регионът доставя близо 20% от световния петрол, което прави прекъсването във веригата на доставки изключително тревожно.
Ако повишението на цените на петрола остане постоянно, те биха могли да повлияят значително негативно на световната инфлация, каза Шимшек.
Той припомни, че цените на суровия петрол сорт Брент скочиха с повече от 40% спрямо нивата им отпреди войната в петък, цените на природния газ в Европа скочиха с над 56%, а цените на реактивното гориво се увеличиха с близо 100%.
Шимшек посочи едновременните смущения в Червено море и Ормузкия проток, които удължиха времето за превоз между Азия и Европа.
Продължителната война носи рискове от глобална инфлация, по-строги финансови условия и потенциална стагфлация, предупреди той.
След избухването на конфликта Турция анализира сценариите и предприе проактивни мерки, които успешно ограничиха последиците за турските пазари, като задържаха спада на фондовия пазар само на 5,5%.
Същевременно фондовите пазари в страни като Индонезия, Южна Корея и Южна Африка отбелязаха спад от 10 или повече процента.
Подчертавайки, че Турция остава остров на стабилност, Шимшек позиционира страната като жизненоважна алтернатива за глобалните фирми, които се нуждаят от диверсификация на веригите си на доставки.
Той добави, че силната отбранителна промишленост на Турция допълнително засилва нейните възпиращи способности и технологичния напредък.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Грамофон свири, майка плаче
Коментиран от #6
18:56 17.03.2026
2 ТУРЦИТЕ НЕ СЕ ВЪРЗАХА
18:58 17.03.2026
3 Шопо
Американските кашици не са като българските, гледали са флми за Рамбо.
Коментиран от #4, #5, #9
18:59 17.03.2026
4 Улав
До коментар #3 от "Шопо":Не те слуша главата
19:05 17.03.2026
5 Предлагам ти
До коментар #3 от "Шопо":Балсам "майка ти".
19:07 17.03.2026
6 Байрактар"70
До коментар #1 от "Грамофон свири, майка плаче":Задал си питането, и си си отговори! ТЕ ,,перфектно" знаят речта! Но на теб ти липсват само няколко неща! ...!
Коментиран от #7
19:12 17.03.2026
7 Грамофон свири, майка плаче
До коментар #6 от "Байрактар"70":Ади ва, верно ли ва?
19:15 17.03.2026
8 Хи хи хи
19:16 17.03.2026
9 Соваж бейби
До коментар #3 от "Шопо":Няма много файда от сухопътна операция иранският режим не иска смяна на режима си ,само тук игра ИИ и фейк видео .Но понеже е вече късно Израел и САЩ я започнаха предполагам на Дончо ще му дойде добра идея да пусне ЯО хем по бързо ще приключи войната .А може и американци да не го отнесе по никакъв начин ,никой няма си мръдне пръста както и направиха с Газа.
19:18 17.03.2026
10 Дж. Борн
19:19 17.03.2026
11 хмммм
19:21 17.03.2026
12 ИЗВЪНРЕДНО
Служители на завод за сортиране на отпадъци в Нижни Тагил откриха човешки крак, докато сортираха отпадъци от конвейерна лента, съобщи пресслужбата на завода.
Находката е била увита в памперси за еднократна употреба, медицинска чанта и черна торба за боклук.
„Не са открити други фрагменти от тялото“, уточниха от пресслужбата.
19:24 17.03.2026