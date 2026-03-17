Турция предупреди, че войната в Иран заплашва световната икономика със сериозна инфлация

17 Март, 2026 18:53 802 12

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Продължаващият конфликт между САЩ, Израел и Иран заплашва световната икономика със сериозна инфлация и прекъсвания на веригата на доставки, предупреди турският министър на хазната и финансите Мехмет Шимшек снощи, предаде Анадолската агенция, цитирана от БТА.

Пред турската „Акит ТВ“ Шимшек подчерта, че войната се води в един от най-важните енергийни и търговски коридори в света.

Той отбеляза, че регионът доставя близо 20% от световния петрол, което прави прекъсването във веригата на доставки изключително тревожно.

Ако повишението на цените на петрола остане постоянно, те биха могли да повлияят значително негативно на световната инфлация, каза Шимшек.

Той припомни, че цените на суровия петрол сорт Брент скочиха с повече от 40% спрямо нивата им отпреди войната в петък, цените на природния газ в Европа скочиха с над 56%, а цените на реактивното гориво се увеличиха с близо 100%.

Шимшек посочи едновременните смущения в Червено море и Ормузкия проток, които удължиха времето за превоз между Азия и Европа.

Продължителната война носи рискове от глобална инфлация, по-строги финансови условия и потенциална стагфлация, предупреди той.

След избухването на конфликта Турция анализира сценариите и предприе проактивни мерки, които успешно ограничиха последиците за турските пазари, като задържаха спада на фондовия пазар само на 5,5%.

Същевременно фондовите пазари в страни като Индонезия, Южна Корея и Южна Африка отбелязаха спад от 10 или повече процента.

Подчертавайки, че Турция остава остров на стабилност, Шимшек позиционира страната като жизненоважна алтернатива за глобалните фирми, които се нуждаят от диверсификация на веригите си на доставки.

Той добави, че силната отбранителна промишленост на Турция допълнително засилва нейните възпиращи способности и технологичния напредък.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Грамофон свири, майка плаче

    6 3 Отговор
    Турция сега ли разбра за какво иде реч?

    Коментиран от #6

    18:56 17.03.2026

  • 2 ТУРЦИТЕ НЕ СЕ ВЪРЗАХА

    12 4 Отговор
    НА ПОСТАНОВКАТА С УЖ ИРАНСКИТЕ РАКЕТИ. ИСКАХА ДА ГИ ВКАРАТ ВЪВ ВОЙНА НА СВОЯ СТРАНА,ДАНО ТУРЦИ И ПЕРСИ МРАЗЯТ ЕВРЕИТЕ.

    18:58 17.03.2026

  • 3 Шопо

    5 8 Отговор
    Не се плашете войната още не е започнала, предстои съхопътна операция.
    Американските кашици не са като българските, гледали са флми за Рамбо.

    Коментиран от #4, #5, #9

    18:59 17.03.2026

  • 4 Улав

    10 2 Отговор

    До коментар #3 от "Шопо":

    Не те слуша главата

    19:05 17.03.2026

  • 5 Предлагам ти

    7 2 Отговор

    До коментар #3 от "Шопо":

    Балсам "майка ти".

    19:07 17.03.2026

  • 6 Байрактар"70

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Грамофон свири, майка плаче":

    Задал си питането, и си си отговори! ТЕ ,,перфектно" знаят речта! Но на теб ти липсват само няколко неща! ...!

    Коментиран от #7

    19:12 17.03.2026

  • 7 Грамофон свири, майка плаче

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Байрактар"70":

    Ади ва, верно ли ва?

    19:15 17.03.2026

  • 8 Хи хи хи

    4 0 Отговор
    Кравите и мазните еврей се помъчиха да вкарат други страни във войната , да ги набутат и изоставят .....за сега само румъния се върза .....явно кравите и обещаха пари !!!!!!

    19:16 17.03.2026

  • 9 Соваж бейби

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Шопо":

    Няма много файда от сухопътна операция иранският режим не иска смяна на режима си ,само тук игра ИИ и фейк видео .Но понеже е вече късно Израел и САЩ я започнаха предполагам на Дончо ще му дойде добра идея да пусне ЯО хем по бързо ще приключи войната .А може и американци да не го отнесе по никакъв начин ,никой няма си мръдне пръста както и направиха с Газа.

    19:18 17.03.2026

  • 10 Дж. Борн

    1 1 Отговор
    Израел бие Иран Турция , фалира! Успех и на Израел, и на фесовете!

    19:19 17.03.2026

  • 11 хмммм

    1 1 Отговор
    Турция предупреди. В Деарбекир ли го изчислиха? От изчислителния център?

    19:21 17.03.2026

  • 12 ИЗВЪНРЕДНО

    2 0 Отговор
    Човешки крак е открит при сортиране на боклук в Нижни Тагил.

    Служители на завод за сортиране на отпадъци в Нижни Тагил откриха човешки крак, докато сортираха отпадъци от конвейерна лента, съобщи пресслужбата на завода.

    Находката е била увита в памперси за еднократна употреба, медицинска чанта и черна торба за боклук.

    „Не са открити други фрагменти от тялото“, уточниха от пресслужбата.

    19:24 17.03.2026

