Турция предупреди, че войната в Иран заплашва световната икономика със сериозна инфлация

Продължаващият конфликт между САЩ, Израел и Иран заплашва световната икономика със сериозна инфлация и прекъсвания на веригата на доставки, предупреди турският министър на хазната и финансите Мехмет Шимшек снощи, предаде Анадолската агенция, цитирана от БТА.

Пред турската „Акит ТВ“ Шимшек подчерта, че войната се води в един от най-важните енергийни и търговски коридори в света.

Той отбеляза, че регионът доставя близо 20% от световния петрол, което прави прекъсването във веригата на доставки изключително тревожно.

Ако повишението на цените на петрола остане постоянно, те биха могли да повлияят значително негативно на световната инфлация, каза Шимшек.

Той припомни, че цените на суровия петрол сорт Брент скочиха с повече от 40% спрямо нивата им отпреди войната в петък, цените на природния газ в Европа скочиха с над 56%, а цените на реактивното гориво се увеличиха с близо 100%.

Шимшек посочи едновременните смущения в Червено море и Ормузкия проток, които удължиха времето за превоз между Азия и Европа.

Продължителната война носи рискове от глобална инфлация, по-строги финансови условия и потенциална стагфлация, предупреди той.

След избухването на конфликта Турция анализира сценариите и предприе проактивни мерки, които успешно ограничиха последиците за турските пазари, като задържаха спада на фондовия пазар само на 5,5%.

Същевременно фондовите пазари в страни като Индонезия, Южна Корея и Южна Африка отбелязаха спад от 10 или повече процента.

Подчертавайки, че Турция остава остров на стабилност, Шимшек позиционира страната като жизненоважна алтернатива за глобалните фирми, които се нуждаят от диверсификация на веригите си на доставки.

Той добави, че силната отбранителна промишленост на Турция допълнително засилва нейните възпиращи способности и технологичния напредък.