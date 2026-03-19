Пол Кинг ще снима филм за играчката-чудовище Лабубу

Британският режисьор Пол Кинг ще режисира филм за играчката-чудовище Лабубу. Филмът ще бъде съвместна работа между китайската компания за играчки Pop Mart и Sony Pictures. Той ще комбинира игрални и анимационни сцени, а сценарият ще е дело на Стивън Левинсън.
Пол Кинг е известен като режисьор на комедийния сериал „Могъщият Буш“, анимационните филми „Падингтън“ и мюзикъла „Уонка“ с участието на Тимъти Шаламе.
Лабубусите са дизайнерски плюшени играчки с дълги уши и широка, зъбата усмивка, създадени от хонконгския илюстратор Касинг Лунг, вдъхновени от скандинавската митология.
Производството на играчки на Pop Mart започва през 2019 г., а популярността на Лабубу скочи рязко през 2024 г., първо в Азия, а след това и в други страни благодарение на световните знаменитости и вирусните тенденции в социалните медии.
