Пол Кинг ще снима филм за играчката-чудовище Лабубу

19 Март, 2026 09:15 540 3

Пол Кинг е известен като режисьор на комедийния сериал „Могъщият Буш" и др.

Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Британският режисьор Пол Кинг ще режисира филм за играчката-чудовище Лабубу. Филмът ще бъде съвместна работа между китайската компания за играчки Pop Mart и Sony Pictures. Той ще комбинира игрални и анимационни сцени, а сценарият ще е дело на Стивън Левинсън.

Пол Кинг е известен като режисьор на комедийния сериал „Могъщият Буш“, анимационните филми „Падингтън“ и мюзикъла „Уонка“ с участието на Тимъти Шаламе.

Лабубусите са дизайнерски плюшени играчки с дълги уши и широка, зъбата усмивка, създадени от хонконгския илюстратор Касинг Лунг, вдъхновени от скандинавската митология.

Производството на играчки на Pop Mart започва през 2019 г., а популярността на Лабубу скочи рязко през 2024 г., първо в Азия, а след това и в други страни благодарение на световните знаменитости и вирусните тенденции в социалните медии.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 надарена кака

    0 0 Отговор
    Дреме ми на дантеленитепрашки!

    09:32 19.03.2026

  • 2 Въй

    0 0 Отговор
    Е,до кога с тия лабубута?! Нещо същественно,като филм няма ли да заснемат? Само вече Бла-бла!

    09:34 19.03.2026

  • 3 таквизи ми работи

    0 0 Отговор
    Вече не ходим по кината,за да гледаме филми. Лабубута,компютърно-създадени едни и същи,писна ни от тях! Не заснемат вече филми,като "Междузвездни войни","Титаник" "Да обичаш на инат","Баш майстора" и "Индиана Джоунс".С доброто кино се свърши окончателно!

    09:45 19.03.2026