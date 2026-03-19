Сбогуваме се с най-продаваната "М-ка" през последните години

BMW потвърди, че ще преустанови производството на i4 Gran Coupe през следващата година. Решението следва световната премиера на седана i3 от серията „Neue Klasse“, което на практика прави настоящия i4 излишен в гамата.

i4 беше пионер в прехода на BMW към електромобилите, когато дебютира през 2021-ва. Въпреки това, тъй като заводът в Мюнхен в момента се преоборудва за предстоящото производство на i3, i4 навлиза в последната си година на производство.

Въпреки че е изграден върху по-старата гъвкава архитектура CLAR (споделена с автомобилите с двигатели с вътрешно горене), i4 постигна огромен търговски и критически успех. Между 2022 и 2024-та i4 (по-конкретно вариантите M50 и M60) беше най-продаваният модел на BMW M в световен мащаб, изпреварвайки дори легендарните M3 и M5. Настоящият флагман i4 M60 развива 601 к.с. и 795 Nm въртящ момент. Използвайки функцията Sport Boost, той може да ускори от 0 до 100 км/ч за само 3,6 секунди.

По време на представянето на i3 членът на борда на BMW Group Йохан Голер обясни, че преходът е естествена част от историята на индустрията. Новият i3 Sedan представлява огромен скок. За разлика от 400-волтовата система в i4, i3 разполага с 800-волтова архитектура, поддържаща 400 kW бързо зареждане.

Макар и наименованието i4 да изчезва, духът на електрическата 4 Series не е мъртъв. BMW намекна, че следващото поколение вече е в процес на разработка за дебют през 2027-ма. Подобно на новата 3 Series, бъдещата 4 Series вероятно ще бъде разделена. Електрически вариант, изграден върху платформата Neue Klasse, ще служи като истински наследник на i4, докато обновена версия с двигател с вътрешно горене/хибридна ще задоволи традиционалистите.

BMW потвърди, че първият изцяло електрически автомобил M с висока производителност ще се появи през 2027-ма. Очаква се този „iM3“ или „iM4“ да разполага с конфигурация с четири мотора, способна да доставя над 700 к.с. в началото, като архитектурата поддържа до 1300 к.с.

i4 ще остане в историята като автомобилът, който запълни празнината. Той предостави позната, луксозна входна точка за феновете на BMW, които не бяха готови за радикалния стил на iX или Neue Klasse.