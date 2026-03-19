Джон Тери разбуни духовете във Френските Алпи: Ски приключение след бурен купон

Бившият капитан на английския национален отбор и емблематична фигура на Челси – Джон Тери, отново попадна под светлините на прожекторите, този път далеч от футболното игрище. Легендарният защитник се озова в центъра на истински медиен вихър, след като сподели в социалните мрежи кадри от своята ваканция във Френските Алпи, които предизвикаха бурни реакции сред фенове и медии.

Според информации от Острова, Тери е прекарал деня в един от най-елитните ски курорти, отдавайки се на шумни забавления и не един или два коктейла. След дълъг ден, изпълнен с наздравици и веселие, бившият футболист решава да се впусне в снежно приключение, въоръжен с английския флаг и добро настроение. В профила си в Instagram Джон Тери публикува видео, на което се спуска по белоснежните склонове, а малко по-късно споделя и снимки от уютно алпийско кафене.

Най-голям отзвук обаче предизвика откровеното му признание, че съчетаването на алкохол и ски не е най-разумната идея – особено след няколко шота текила. За щастие, инцидентът се размина без сериозни последствия.

Вместо да се притесни, Тери прие ситуацията с типичното си чувство за хумор – усмихнат, той позира в снега след падането, демонстрирайки, че дори и извън терена не губи самообладание.