Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
ЕС призовава за дипломатически изход, вместо нов конфликт с Иран

ЕС призовава за дипломатически изход, вместо нов конфликт с Иран

23 Февруари, 2026 13:54 953 22

  • иран-
  • кая калас-
  • ес-
  • конфликт

Върховният представител Кая Калас предупреди, че регионът не може да си позволи още една война, докато САЩ обмислят удари срещу Техеран

ЕС призовава за дипломатически изход, вместо нов конфликт с Иран - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Светът няма нужда от още една война, заяви върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външната политика и сигурността Кая Калас, цитирана от "Политико", предава News.bg.

Думите ѝ дойдоха в отговор на въпроси за потенциални военни удари на САЩ срещу Иран.

"Ситуацията около Иран е изключително напрегната," каза Калас по път за срещата на външните министри на ЕС в Брюксел. "Нямаме нужда от още една война в този регион. Вече има твърде много конфликти, затова подчертахме значението на дипломатическия изход."

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че разглежда ограничени удари, за да принуди Иран да прекрати ядрената си програма. Той също така е обсъждал възможността за по-широка кампания, насочена към отстраняване на лидерите на Техеран.

Въпреки това Вашингтон увеличи военните си сили в региона, като продължава да се стреми към потенциална сделка с Техеран. Назначеният от Тръмп преговарящ Стив Уиткоф заяви в събота, че президентът е "любопитен" защо Иран не е капитулирал.

От своя страна Техеран предупреди, че ще атакува американски бази, ако бъде нападнат.

С малко разположени сили в региона, европейските контингенти предимно наблюдават ситуацията. Калас подчерта, че ЕС споделя опасенията на САЩ относно ядрените амбиции на Иран и неговата програма за балистични ракети, но призова за избягване на директен конфликт.

"Вярно е, че Иран е в най-слабата си точка," каза тя. "Трябва да използваме това време, за да намерим дипломатическо решение."


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тръмп

    2 13 Отговор
    Кая, няма как да стане!
    Иран дава Шахеди на Путин!

    Коментиран от #6

    13:56 23.02.2026

  • 2 КАЯ

    17 1 Отговор
    Елита на днешна европа.

    13:57 23.02.2026

  • 3 какво е ес ?

    17 0 Отговор
    мисля, че е деветата дупка

    13:57 23.02.2026

  • 4 тази на снимката

    18 0 Отговор
    дали пие вода...🤣🤣🤣

    14:02 23.02.2026

  • 5 Няма шанс

    16 0 Отговор
    Тая още малко ще каже и ремонта на шахтите на летището в София
    да свърва моментално а...?

    14:03 23.02.2026

  • 6 Шизо,

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тръмп":

    нали вчера каза, че Иран дава на Русия бе😂🤣😂🤣Пхахаха.

    Коментиран от #14

    14:03 23.02.2026

  • 7 Ганьо

    21 0 Отговор
    им даде пистата на летището в София , защото един хотелиер подписа , че България влиза в Тръмповия съюз за мир ! Без обществото да бъде информирано и без той да знае какви ги подписва , тъй като и хартата не е виждал !

    14:03 23.02.2026

  • 8 Мухахаха

    9 0 Отговор
    Тази пак си пие апчетата

    14:06 23.02.2026

  • 9 Спокойно

    9 0 Отговор
    Българите сме насадени на първа линия
    да видиме какво ще отнесеме от джакпота
    или ще ни го докарат безплатно на летището направо

    14:07 23.02.2026

  • 10 Любопитко Вероломен

    9 1 Отговор
    "Стив Уиткоф заяви в събота, че президентът е "любопитен" защо Иран не е капитулирал."

    Любопитко Вероломен ще капитулира на междинните избори в САЩ през ноември и това засилва любопитството му.

    Коментиран от #15, #20

    14:07 23.02.2026

  • 11 Дръта чанта

    12 0 Отговор
    Тази безгласна буква се прави на интересна

    14:07 23.02.2026

  • 12 Като наш Асанчо

    4 0 Отговор
    Нидей бе, бат Доньо, нидей!

    14:07 23.02.2026

  • 13 Съд и затвор

    10 0 Отговор
    За урсулите

    14:08 23.02.2026

  • 14 Шизо

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Шизо,":

    Путин не е ли Русия бе?

    14:08 23.02.2026

  • 15 в буквален превод

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Любопитко Вероломен":

    е учуден, а не любопитен

    14:11 23.02.2026

  • 16 Бая Иван

    5 0 Отговор
    Чичо САМ с дългият фотер ще умува още много.
    Персийците макар да загубят войната са готови да унищожат много от корабите настанени в Близкият Исток.

    Войната значи край на ТРУМП това го знае много добре затова не може да издаде заповед за атака.

    14:17 23.02.2026

  • 17 Радев

    4 0 Отговор
    Що бе, да да ги опляскаме и тия и за два-три месеца... Няма ли желаещи?

    14:17 23.02.2026

  • 18 Ами паааДка

    4 0 Отговор
    Калас подчерта, че ЕС споделя опасенията на САЩ относно ядрените амбиции на Иран и неговата програма за балистични ракети, но призова за избягване на директен конфликт

    14:19 23.02.2026

  • 19 Атина Палада

    11 0 Отговор
    С.оро.снята да се готви да посреща иранските ракети!
    Натовска Англия не даде летището си в Кипър!
    Натовска Гърция не даде летищата си!
    Натовска Турция не даде летищата си!
    Натовска Румъния не даде летищата си!

    14:20 23.02.2026

  • 20 Дали щеше

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Любопитко Вероломен":

    да е "любопитен" защо Иран не е капитулирал ако Иран имаше ядрено оръжие и 3-4 подводници около Калифорния примерно да бяха ?

    14:23 23.02.2026

  • 21 666

    2 1 Отговор
    Иран в момента е по силен отвсякога. Мъдрата Фетва на Аятолаха да забрани да се правят ракети за над 2 000 километра, а да се усъвършенстват в бързина и точност и резултата е много точни и скорост преди удар със целта от 18 000 километра в час. Да има още любопитни защо Иран не се предава, а.

    14:41 23.02.2026

  • 22 СССс

    6 0 Отговор
    Евро кукувица да си гледа ЕС който пропада.

    14:49 23.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания