ЕС призовава за дипломатически изход, вместо нов конфликт с Иран

Светът няма нужда от още една война, заяви върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външната политика и сигурността Кая Калас, цитирана от "Политико", предава News.bg.

Думите ѝ дойдоха в отговор на въпроси за потенциални военни удари на САЩ срещу Иран.

"Ситуацията около Иран е изключително напрегната," каза Калас по път за срещата на външните министри на ЕС в Брюксел. "Нямаме нужда от още една война в този регион. Вече има твърде много конфликти, затова подчертахме значението на дипломатическия изход."

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че разглежда ограничени удари, за да принуди Иран да прекрати ядрената си програма. Той също така е обсъждал възможността за по-широка кампания, насочена към отстраняване на лидерите на Техеран.

Въпреки това Вашингтон увеличи военните си сили в региона, като продължава да се стреми към потенциална сделка с Техеран. Назначеният от Тръмп преговарящ Стив Уиткоф заяви в събота, че президентът е "любопитен" защо Иран не е капитулирал.

От своя страна Техеран предупреди, че ще атакува американски бази, ако бъде нападнат.

С малко разположени сили в региона, европейските контингенти предимно наблюдават ситуацията. Калас подчерта, че ЕС споделя опасенията на САЩ относно ядрените амбиции на Иран и неговата програма за балистични ракети, но призова за избягване на директен конфликт.

"Вярно е, че Иран е в най-слабата си точка," каза тя. "Трябва да използваме това време, за да намерим дипломатическо решение."