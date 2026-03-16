Нетфликс снима най-големия си исторически филм досега с Дензъл Уошингтън в ролята на Ханибал

16 Март, 2026 12:31 729 6

Холивудската звезда ще изиграе пълководеца Ханибал Барка - командир на картагенската армия

Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Двукратният носител на „Оскар“ Дензъл Уошингтън се подготвя за нов мащабен филмов проект, който вече се очертава като една от най-амбициозните исторически продукции на Netflix. Актьорът ще се превъплъти в ролята на легендарния картагенски военачалник Ханибал Барка, а снимките на филма се очаква да започнат това лято в Италия.

Проектът ще събере отново Уошингтън с режисьора Антоан Фукуа – дългогодишен творчески партньор на актьора. След култовия филм "Тренировъчен ден", донесъл на Уошингтън „Оскар“ за най-добра мъжка роля, двамата работиха заедно по редица успешни заглавия, сред които поредицата "Закрилникът". Филмът за Ханибал ще бъде шестото им съвместно сътрудничество и се подготвя като мащабна историческа продукция с международен актьорски състав и сложни бойни сцени.

Сценарият е поверен на трикратно номинирания за „Оскар“ сценарист Джон Логан, известен с работата си по исторически епоси като "Гладиатор" на Ридли Скот и "Авиаторът" на Мартин Скорсезе. Логан има репутацията на един от най-търсените автори на сценарии за мащабни исторически продукции, което допълнително засилва очакванията към проекта.

Филмът ще проследи живота и военната кариера на Ханибал Барка – един от най-известните пълководци в античната история. Роден през 247 г. пр.н.е., той оглавява картагенската армия по време на Втората пуническа война и се превръща в най-голямата заплаха за Римската република. Историческите хроники описват дръзкия му поход през Алпите с армия и бойни слонове – стратегическа маневра, която му позволява да нахлуе в Италия и да нанесе тежки поражения на римските легиони. Победите му при Битката при Тразименското езеро и Битката при Кана се смятат за едни от най-впечатляващите тактически триумфи във военната история. В крайна сметка римляните пренасят войната в Северна Африка, където генерал Сципион Африкански побеждава картагенците в Битката при Зама през 202 г. пр.н.е., което слага край на военната доминация на Ханибал.

Снимките ще се проведат основно в Италия, включително в легендарното римско студио Чинечита, открито през 1937 г. и известно като „Холивуд на Тибър“. През десетилетията там са създадени редица класически исторически филми, сред които Бен-Хур и Римска ваканция. Очаква се продукцията да използва както реални исторически локации, така и мащабни декори и визуални ефекти, за да пресъздаде ключовите битки на античния свят.

Зад камерата ще застане операторът Робърт Ричардсън, трикратен носител на „Оскар“, работил по филми като "Имало едно време в Холивуд", "Авиаторът и Джей Еф Кей". Неговото участие подсказва, че проектът ще разчита на визуален стил, характерен за големите исторически епоси.

Новата продукция следва тенденцията на Netflix да инвестира в мащабни исторически филми и сериали, които могат да се конкурират с традиционните холивудски блокбъстъри. Ако филмът за Ханибал оправдае очакванията, той може да се превърне в едно от ключовите заглавия в надпреварата между стрийминг платформите и големите киностудиа за доминиране на пазара на исторически епоси.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 2 Отговор
    И Хандбал направиха НЕ БЯЛ🤔❗

    12:36 16.03.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 2 Отговор
    След "ПепеляшКО" и "ЧервениЯТ шапЧО" вече остава да направят филм как Слънцето изгрява от ЗАПАД ❗

    12:39 16.03.2026

  • 3 РЕалисто

    6 2 Отговор
    хаха, ханибал на 70 год, , Дензъл е добър , но дърт бе, смешен избор .......

    12:41 16.03.2026

  • 4 Калмук

    2 0 Отговор
    Досега снимат с Дензъл ... а после ?!?! Събинке, запетайките се изучават още в началното уилище !

    12:44 16.03.2026

  • 5 Факт

    8 0 Отговор
    Ханибал НЕ Е БИЛ негър!
    Що за подигравка с историческите факти и с пл...коумни7е им потребители?

    12:51 16.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.