Нетфликс снима най-големия си исторически филм досега с Дензъл Уошингтън в ролята на Ханибал

Двукратният носител на „Оскар“ Дензъл Уошингтън се подготвя за нов мащабен филмов проект, който вече се очертава като една от най-амбициозните исторически продукции на Netflix. Актьорът ще се превъплъти в ролята на легендарния картагенски военачалник Ханибал Барка, а снимките на филма се очаква да започнат това лято в Италия.

Проектът ще събере отново Уошингтън с режисьора Антоан Фукуа – дългогодишен творчески партньор на актьора. След култовия филм "Тренировъчен ден", донесъл на Уошингтън „Оскар“ за най-добра мъжка роля, двамата работиха заедно по редица успешни заглавия, сред които поредицата "Закрилникът". Филмът за Ханибал ще бъде шестото им съвместно сътрудничество и се подготвя като мащабна историческа продукция с международен актьорски състав и сложни бойни сцени.

Сценарият е поверен на трикратно номинирания за „Оскар“ сценарист Джон Логан, известен с работата си по исторически епоси като "Гладиатор" на Ридли Скот и "Авиаторът" на Мартин Скорсезе. Логан има репутацията на един от най-търсените автори на сценарии за мащабни исторически продукции, което допълнително засилва очакванията към проекта.

Филмът ще проследи живота и военната кариера на Ханибал Барка – един от най-известните пълководци в античната история. Роден през 247 г. пр.н.е., той оглавява картагенската армия по време на Втората пуническа война и се превръща в най-голямата заплаха за Римската република. Историческите хроники описват дръзкия му поход през Алпите с армия и бойни слонове – стратегическа маневра, която му позволява да нахлуе в Италия и да нанесе тежки поражения на римските легиони. Победите му при Битката при Тразименското езеро и Битката при Кана се смятат за едни от най-впечатляващите тактически триумфи във военната история. В крайна сметка римляните пренасят войната в Северна Африка, където генерал Сципион Африкански побеждава картагенците в Битката при Зама през 202 г. пр.н.е., което слага край на военната доминация на Ханибал.

Снимките ще се проведат основно в Италия, включително в легендарното римско студио Чинечита, открито през 1937 г. и известно като „Холивуд на Тибър“. През десетилетията там са създадени редица класически исторически филми, сред които Бен-Хур и Римска ваканция. Очаква се продукцията да използва както реални исторически локации, така и мащабни декори и визуални ефекти, за да пресъздаде ключовите битки на античния свят.

Зад камерата ще застане операторът Робърт Ричардсън, трикратен носител на „Оскар“, работил по филми като "Имало едно време в Холивуд", "Авиаторът и Джей Еф Кей". Неговото участие подсказва, че проектът ще разчита на визуален стил, характерен за големите исторически епоси.

Новата продукция следва тенденцията на Netflix да инвестира в мащабни исторически филми и сериали, които могат да се конкурират с традиционните холивудски блокбъстъри. Ако филмът за Ханибал оправдае очакванията, той може да се превърне в едно от ключовите заглавия в надпреварата между стрийминг платформите и големите киностудиа за доминиране на пазара на исторически епоси.