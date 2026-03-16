Треньорът на Рома разкри защо не е подал ръка на Фабрегас след загубата от Комо

Вчера Рома допусна десета загуба за сезона и се свлече на шесто място в класирането. След поражението с 1:2 от Комо наставникът на „вълците“ Джанпиеро Гасперини отказа да подаде ръка на колегата си Сеск Фабрегас и това предизвика доста дискусии.

„Комо е силен отбор, но не харесвам поведението им, както на терена, така и на пейката“, така треньорът на Рома обясни защо не е поздравил Фабрегас.

Освен това Гасперини оспори червения картон на Уесли, който според него е една от причините за загубата.

„Уесли не прави фаул, това се вижда ясно. Той дори се отмества, за да не удари Диао, и това не е първият път, когато Комо попада в такива ситуации. Това са дори провокирани ситуации, малко прекалено става. Такъв е станал футболът днес, ние сме въвлечени в това и няма да влизам в подробности, но не ми харесва и вие го знаете. Говорил съм и преди за тези аспекти“, заяви гневно специалистът.

След това Гасперини отправи послание към клуба.

„Тук, в Рим, трябваше да се приспособя много повече в атака, имах затруднения да намеря играчите, необходими за това, което правех обикновено. Имам много млади играчи и плащаме цената за някои управленски решения“. Той се позовава както на трансферния пазар, така и на многото контузии. „Въпреки всичко изградихме един важен сезон и сега трябва да мислим за четвъртък в Европа“, призна Гасперини.