Нели Куцкова: Прокуратурата става заложник на един човек, който стои в кабинета на главния прокурор

Теоретично е възможно да се стигне до смяната на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов, но много по-вероятно е да се направят опити във Висшия съдебен съвет (ВСС) чрез процедурни хватки или по-друг начин, да се осуети предложението на служебния правосъден министър.
Това заяви пред News.bg Нели Куцкова - бивш председател на Съюза на съдиите и бивш член на Висшия съдебен съвет по повод решението на служебния правосъден министър Андрей Янкулов да свика извънреден пленум на ВСС с точка единствена смяната на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов.
Според съдия Куцкова определено "прокуратурата става заложник на един човек, който стои в кабинета на главния прокурор". "Крайно време е колегите прокурори да се надигнат, защото заради един човек те носят позора, без да са виновни", коментира тя.
Според нея, когато става въпрос за прокурорите, те са в една централизирана система и в последно време се чуват гласове на редови прокурори, които изразяват несъгласие с политиката на Борислав Сарафов в държавното обвинение.
"Дори има призив от Съюза на съдиите в България към колегите прокурори - те най-после да излязат да изразяват позиция за това, което става в прокуратурата. На никого не му е безразлично каква прокуратура има в държавата", смята съдия Куцкова.
Тя посочи, че има криза в държавата и институционално недоверие в правоприлагащите органи, на което сме свидетели в последни дни.
"Това се отразява на цялата държава, но не единствено съдебната система допринася за тази криза. Аз продължавам да се съсредоточавам върху случая "Сарафов", въпреки че неговата смяна не е панацея. Със смяната на един човек няма да се променят нещата, а на много хора, които не им е безразлично, да започнат да си изпълняват функциите и да не позволяват на нерегламентиран натиск да влияе на тяхната работа", подчерта съдия Куцкова.
Тя добави, че ако членовете на ВСС не могат да предложат нов и. ф. главен прокурор, то това ще може да го направи служебният министър на правосъдието.
"ВСС може да си направи предложение, като основна е ролята на прокурорската колегия. В следващите дни ще можем да преценим доколко върху прокурорската колегия има влияние и доколко нейните членове са самостоятелни за смяната на изпълняващия функциите главен прокурор и избора на нов такъв", коментира съдия Куцкова.
Според нея напълно е възможно ВСС да абдикира от процеса по смяната на Борислав Сарафов като изпълняващ функциите главен прокурор.
"Всичко зависи от тези сили, които не са видими за обществото и които очевидно влияят в съдебната система и в частност върху прокуратурата", каза още съдия Куцкова.
Тя заяви още, че за смяна на ВСС и избирането на нов такъв, ще трябва да се чака новият парламент, а правителството в това време до голяма степен е с вързани ръце. "За нов избор на членове на ВСС трябва конституционно мнозинство от 160 души", каза съдия Куцкова, която се надява на такова мнозинство в следващия парламент.
1 Атина Палада
Коментиран от #3
11:34 24.02.2026
2 Герп боклуци
Коментиран от #10, #26, #27, #53
11:34 24.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Щом
11:35 24.02.2026
5 Това
Коментиран от #12, #29, #57
11:36 24.02.2026
6 АГАТ а Кристи
11:37 24.02.2026
7 Трол
11:39 24.02.2026
8 мазохист
11:39 24.02.2026
9 някои
Коментиран от #14, #16
11:44 24.02.2026
10 На това се казва
До коментар #2 от "Герп боклуци":навсякъде по света ГЛУПАВ НАРОД за това и нямаме достойнство дори пред Сиера Леоне !
11:44 24.02.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Комуняго,
До коментар #5 от "Това":Всички са ваши съпартиици, приятели и колеги. Няма как за влезеш в школата, ако не си някакъв от БКП, или ДС.
Зайчара е с червена партийна членска книжка, сфин Ята е детенце на ДС.
Всички комуняги след вътрешнопартийният преврат 1989 станахте демократи.
Резултата е на лице.
Новосъздадена "партия" БСП 1990г - продължи номерацията на конгресите си, бидейки се в гърдите, че е СТО ГОДИШНА
Коментиран от #46
11:47 24.02.2026
13 аз останах доволен от туин пийкс
11:50 24.02.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 марин
11:51 24.02.2026
16 прочети пост 15
До коментар #9 от "някои":а сега си оправи гънките!
11:54 24.02.2026
17 Аз чувам пък,
11:56 24.02.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Майора
12:00 24.02.2026
20 Ами
12:00 24.02.2026
21 СВО 4 години РЕЗИЛ
12:00 24.02.2026
22 То пък една Куцкова...
12:04 24.02.2026
23 Сарафов
Коментиран от #25
12:06 24.02.2026
24 Ами изхвърлете го от там
12:14 24.02.2026
25 Макето
До коментар #23 от "Сарафов":Само му виж физиономията.
Отвратителна мутро, съдбата на прадядо ти не беше добра, нали?
12:14 24.02.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Борисов го каза много точно :
До коментар #2 от "Герп боклуци":,,Аз съм проЗт и вие сте проЗти и затова се разбираме...!"
12:19 24.02.2026
28 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР - БРАТ МУ В БРЮКСЕЛ
- ЖЕНА МУ В НПО НА ПАШАТА ОТ СИК :)
12:20 24.02.2026
29 Не си прав
До коментар #5 от "Това":Това за Янаки стоилов дето го пишеш не е вярно защото му е ореподавал в първи курс по конституционно право и за твое сведение преподавателите по правните дисциплини в симеоново бяха основно от СУ и института по правото в БАН. Успехът на Сарафов е много по висок от този на Дечев и това го работи 30 години като прокурор и следовател и независимо от хилвдите изписани глупости никъде не се говори за скандални дела на Сарафов защото такива няма. Виж отличничката на СУ парапетка показа ниво под дъното в областа на правото 20 г по късно
Коментиран от #31
12:26 24.02.2026
30 Алооо заложниците
12:30 24.02.2026
31 Я кажи каква е
До коментар #29 от "Не си прав":разликата между завършилите в Симеоново и тези в университет ! Къде е завършил Сарафов ? Ти имаш ли пример за мафиот с лоша характеристика за областа в която е ПОСТАВЕН ?
Коментиран от #40, #43
12:32 24.02.2026
32 Някой
Докато обществото ни се бори срещу отделни личности като Борислав Сарафов или плевенския прокурор Владимир Николов. Нищо няма да постигне, защото проблема на България не са само някакви си личности. Проблема на България са системите, като сменим Сарафов, нищо не се променя, всичко продължава постарому. Така както всичко продължи постароми със смяната на Иван Гешев с Борислва Сарафов.
За да се промени нещо в България трявба да се смени СИСТЕМАТА.
Проблема на България са системите:
1. изборите - начина на избор на депутатите депутат, броя на депутаттите, преди 1944 г. депутатите са били 160 бр.
2. мнозинството от така наречениет партиите
3. Конституцията - тя определя какви да са системите на държавата и как да функционорат
4. парламент
5. прокуратура
6. съдебната система
Коментиран от #39, #55
12:32 24.02.2026
33 Просто
Коментиран от #44
12:35 24.02.2026
34 гошо
Коментиран от #35
12:36 24.02.2026
35 Промяна
До коментар #34 от "гошо":ДА ИМА ЕДНИ ЧЕРВЕНИ СВИНЕ ЗА АРЕСТ ЧЕРВЕНАТА ОЛИГАРХИЯТА МЕТЕЖИТЕ НАЗНАЧЕНИЯТА СЕГА БЕЗ ИЗБОРИ БЕЗ ПРЕЗИДЕНТ И ТАКА 5 ГОДИНИ АМА ДАЛИ СМЕ ЕВРОПЕЙСКА ДЪРЖАВА ЩОМ ЕДНИ ЧЕРВЕНИ ОЛИГАРСИ ОВЛАДЯХА ВЛАСТТА БЕЗ ИЗБОРИ И ЗА ТЯХ ЗАКОНИ НЯМА
12:40 24.02.2026
36 Герги
Коментиран от #41
12:40 24.02.2026
37 Луд
12:40 24.02.2026
38 Низш СС
12:41 24.02.2026
39 Промяна
До коментар #32 от "Някой":АМААКО БЕШЕ ПЕЕВСКИ ТЕЗИ ЧЕРВЕНИТЕ СВИНЕ НЯМАШЕ СЕГА ДА ОВЛАДЕЯТ ЦЯ.АТА ВЛАСТ АМАН ОТ КЛАКЬОРИ НПО СОРОСИ ЛЪЖЦИ ИЗВРАТИНЯЦИ НАЕТИ ПОСТОЯННИ ТУК ПО ТЕЛЕВИЗИИ И НАКРАЯ ПРАВИТЕЛСТВО БЕЗ ИЗБОРИ
12:42 24.02.2026
40 Не си прав
До коментар #31 от "Я кажи каква е":Потговарям ти просто математически. Професор Вучков уважаван министър на ВР с диплома от СУ е учил 5 години в Симеоново но се дипломира от СУ с един трик като си сади акадешична справка и не се явява на специалните изпити. Със Сарафов са учили едно и също в еди и същи курс и после са работили по едно исъщо време като следователи. До тук с аргументите ти. Има и още за много други видни адвокати политици, предсефатели на съдилища нотариуси и съдебни изпълнители. Факт е че преди 1989г в Симеоново се влизаше много по трудно и с по висок успех точно заради правовото и по добрите условия и възнаграждение. После вече не е така
Коментиран от #50
12:43 24.02.2026
41 Промяна
До коментар #36 от "Герги":МОРАЛ ИЗВРАТЕНЯШКИ ПИТРОХАНСКИ ВЛАЧАТ МАЛКИ МОМЧЕТА ЗА РИЧНА УПОТРЕБА А ТАКА НАРЕЧЕНИТЕ РОДИТЕЛИ ТЕ ЗА КЪДЕ СА МОРАЛИСТИТЕ ГНУСНИ
12:44 24.02.2026
42 Хамалин
12:44 24.02.2026
43 Промяна
До коментар #31 от "Я кажи каква е":АМА ТИ КАТО КАКЪВ ОПРЕДЕЛЯШ ТУК КОЙ КАКЪВ Е МАФИОТ СИ ТИ И ТО ШАРЛАТАНСКИ
12:45 24.02.2026
44 Някой
До коментар #33 от "Просто":Всичко у нас е следствие от това, което правят "червените". "Сините" от 2001 г. са извън властта.
"Червените" са: БСП, ДПС, НДСВ, ГЕРБ и СДС - Румен Христов-Александър Йорданов, сегашното СДС е червено та червено.
12:46 24.02.2026
45 Цецко
Коментиран от #47, #48
12:50 24.02.2026
46 ПРАВ СИ...!
До коментар #12 от "Комуняго,":Фрапиращо доказателство за думите ти е Дъртата Комуняга-
-Другарят- Бойко Борисов!
12:53 24.02.2026
47 Да ти кажа,кратко и ясно!
До коментар #45 от "Цецко":Всички!
Коментиран от #49
12:54 24.02.2026
48 Промяна
До коментар #45 от "Цецко":АКО БЕШЕ ТАКА СЕГА ЧЕРВЕНИТЕ СВИНЕ ОЛИГАРСИТЕ НЯМАШЕ ДА СА ОВЛАДЕЛИ ЦЯЛАТА ВЛАСТ БЕЗ ИЗБОРИ С МЕТЕЖИ
12:54 24.02.2026
49 Гедер
До коментар #47 от "Да ти кажа,кратко и ясно!":А не ......не слагай всички под един знаменател. Искаме конкретни имена.
13:01 24.02.2026
50 Въпреки, че нищо
До коментар #40 от "Не си прав":не ти разбрах от обясненията, ще отбележа, че ако Сарафов беше кадърен би получил подкрепа в момента от ГЕРБ и ДПС/НН, но те мълчат защото знаят прекрасно, че този прокурор е само един техен послушен изпълнител, подобно на теб с разликата, че ти не си послушник на тях, а само на Сарафов ! И още едно много лесно нещо, преди да натиснеш "публикувай" на свой коментар, провери го за евентуални правописни грешки, защото четящите не са длъжни да гадаят какво искаш да кажеш ! Сарафов е послушен мафиот и бок(к)лук, доказват го миналото му от връзки, снимки и клипове с Еврото, Нотариуса и замитането на "джуджетата" !
13:05 24.02.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Мечти, мечтиии.
13:22 24.02.2026
53 Лалугер
До коментар #2 от "Герп боклуци":Ами ще гласуваме за качествените политици,не за родоотстъпници ,пе фили,и дръти комундета.
13:23 24.02.2026
54 И защо им отпуснаха на ВСС
Коментиран от #56
13:24 24.02.2026
55 Бастардо
До коментар #32 от "Някой":Хайде направи разбор и на пепефилите и зеления чорап.
13:28 24.02.2026
56 защо им отпуснаха ? ....
До коментар #54 от "И защо им отпуснаха на ВСС":С увеличението основните възнаграждения на върховните съдии и прокурори и на следователите от Националната следствена служба стават 4874 евро (досега 9079 лв.). Магистратите на апелативно ниво ще получават 4032 евро (сега 7511 лв.). Съдиите и прокурорите на окръжно ниво в столицата ще вземат 3606 евро (6716 лв.), а възнаграждението на колегите им от останалите окръжни съдилища и прокуратури става 3334 евро (6210 лв.). Заплатите на магистратите от Софийския районен съд и от Софийската районна прокуратура ще бъдат 2928 евро (5454 лв.), а на колегите им от страната – 2630 евро (4899 лв.).
Възнагражденията на младшите магистрати също се увеличават и те вече ще получават 2450 евро (досега 4564 лв.). Парите за ранг също се увеличават с 5 на сто.
13:28 24.02.2026
57 Цървули
До коментар #5 от "Това":Питам се кой главен прокурор ще приемете.Аз откак се помня,няма нито един който да е свестен(според вас)Ами не може все да е "наш човек".Все пискате ако не е на вашто.
13:31 24.02.2026