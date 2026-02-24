Нели Куцкова: Прокуратурата става заложник на един човек, който стои в кабинета на главния прокурор

Теоретично е възможно да се стигне до смяната на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов, но много по-вероятно е да се направят опити във Висшия съдебен съвет (ВСС) чрез процедурни хватки или по-друг начин, да се осуети предложението на служебния правосъден министър.

Това заяви пред News.bg Нели Куцкова - бивш председател на Съюза на съдиите и бивш член на Висшия съдебен съвет по повод решението на служебния правосъден министър Андрей Янкулов да свика извънреден пленум на ВСС с точка единствена смяната на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов.

Според съдия Куцкова определено "прокуратурата става заложник на един човек, който стои в кабинета на главния прокурор". "Крайно време е колегите прокурори да се надигнат, защото заради един човек те носят позора, без да са виновни", коментира тя.

Според нея, когато става въпрос за прокурорите, те са в една централизирана система и в последно време се чуват гласове на редови прокурори, които изразяват несъгласие с политиката на Борислав Сарафов в държавното обвинение.

"Дори има призив от Съюза на съдиите в България към колегите прокурори - те най-после да излязат да изразяват позиция за това, което става в прокуратурата. На никого не му е безразлично каква прокуратура има в държавата", смята съдия Куцкова.

Тя посочи, че има криза в държавата и институционално недоверие в правоприлагащите органи, на което сме свидетели в последни дни.

"Това се отразява на цялата държава, но не единствено съдебната система допринася за тази криза. Аз продължавам да се съсредоточавам върху случая "Сарафов", въпреки че неговата смяна не е панацея. Със смяната на един човек няма да се променят нещата, а на много хора, които не им е безразлично, да започнат да си изпълняват функциите и да не позволяват на нерегламентиран натиск да влияе на тяхната работа", подчерта съдия Куцкова.

Тя добави, че ако членовете на ВСС не могат да предложат нов и. ф. главен прокурор, то това ще може да го направи служебният министър на правосъдието.

"ВСС може да си направи предложение, като основна е ролята на прокурорската колегия. В следващите дни ще можем да преценим доколко върху прокурорската колегия има влияние и доколко нейните членове са самостоятелни за смяната на изпълняващия функциите главен прокурор и избора на нов такъв", коментира съдия Куцкова.

Според нея напълно е възможно ВСС да абдикира от процеса по смяната на Борислав Сарафов като изпълняващ функциите главен прокурор.

"Всичко зависи от тези сили, които не са видими за обществото и които очевидно влияят в съдебната система и в частност върху прокуратурата", каза още съдия Куцкова.

Тя заяви още, че за смяна на ВСС и избирането на нов такъв, ще трябва да се чака новият парламент, а правителството в това време до голяма степен е с вързани ръце. "За нов избор на членове на ВСС трябва конституционно мнозинство от 160 души", каза съдия Куцкова, която се надява на такова мнозинство в следващия парламент.