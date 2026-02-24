Новини
Нели Куцкова: Прокуратурата става заложник на един човек, който стои в кабинета на главния прокурор

24 Февруари, 2026 11:29

Теоретично е възможно да се стигне до смяната на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов, но много по-вероятно е да се направят опити във Висшия съдебен съвет (ВСС) чрез процедурни хватки или по-друг начин, да се осуети предложението на служебния правосъден министър, коментира още юристът

Теоретично е възможно да се стигне до смяната на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов, но много по-вероятно е да се направят опити във Висшия съдебен съвет (ВСС) чрез процедурни хватки или по-друг начин, да се осуети предложението на служебния правосъден министър.

Това заяви пред News.bg Нели Куцкова - бивш председател на Съюза на съдиите и бивш член на Висшия съдебен съвет по повод решението на служебния правосъден министър Андрей Янкулов да свика извънреден пленум на ВСС с точка единствена смяната на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов.

Според съдия Куцкова определено "прокуратурата става заложник на един човек, който стои в кабинета на главния прокурор". "Крайно време е колегите прокурори да се надигнат, защото заради един човек те носят позора, без да са виновни", коментира тя.
Според нея, когато става въпрос за прокурорите, те са в една централизирана система и в последно време се чуват гласове на редови прокурори, които изразяват несъгласие с политиката на Борислав Сарафов в държавното обвинение.

"Дори има призив от Съюза на съдиите в България към колегите прокурори - те най-после да излязат да изразяват позиция за това, което става в прокуратурата. На никого не му е безразлично каква прокуратура има в държавата", смята съдия Куцкова.

Тя посочи, че има криза в държавата и институционално недоверие в правоприлагащите органи, на което сме свидетели в последни дни.
"Това се отразява на цялата държава, но не единствено съдебната система допринася за тази криза. Аз продължавам да се съсредоточавам върху случая "Сарафов", въпреки че неговата смяна не е панацея. Със смяната на един човек няма да се променят нещата, а на много хора, които не им е безразлично, да започнат да си изпълняват функциите и да не позволяват на нерегламентиран натиск да влияе на тяхната работа", подчерта съдия Куцкова.

Тя добави, че ако членовете на ВСС не могат да предложат нов и. ф. главен прокурор, то това ще може да го направи служебният министър на правосъдието.

"ВСС може да си направи предложение, като основна е ролята на прокурорската колегия. В следващите дни ще можем да преценим доколко върху прокурорската колегия има влияние и доколко нейните членове са самостоятелни за смяната на изпълняващия функциите главен прокурор и избора на нов такъв", коментира съдия Куцкова.
Според нея напълно е възможно ВСС да абдикира от процеса по смяната на Борислав Сарафов като изпълняващ функциите главен прокурор.

"Всичко зависи от тези сили, които не са видими за обществото и които очевидно влияят в съдебната система и в частност върху прокуратурата", каза още съдия Куцкова.

Тя заяви още, че за смяна на ВСС и избирането на нов такъв, ще трябва да се чака новият парламент, а правителството в това време до голяма степен е с вързани ръце. "За нов избор на членове на ВСС трябва конституционно мнозинство от 160 души", каза съдия Куцкова, която се надява на такова мнозинство в следващия парламент.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    35 5 Отговор
    Шиши и Тиквата-в затвора!!!

    Коментиран от #3

    11:34 24.02.2026

  • 2 Герп боклуци

    30 1 Отговор
    Ми аре да го махаме ама народа гл@м и продължава да гласува за герб и шиши и да им вярва на всяка изречена глупост

    Коментиран от #10, #26, #27, #53

    11:34 24.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Щом

    25 1 Отговор
    го допуска , що за прокуратура е ? Хората пускат жалби , те себе си не могат да оправят от 99 зависимости !

    11:35 24.02.2026

  • 5 Това

    27 1 Отговор
    е деветото джудже! Страшно некомпетентен. Завършил е милиционерската школа, както Гешев. Янаки Стоилов беше доказал, че Гешев няма висше образование с документи, но му дръпнаха юздите и той утихна. А другите милиционери да депутати от ГЕРБ и ДПС.

    Коментиран от #12, #29, #57

    11:36 24.02.2026

  • 6 АГАТ а Кристи

    11 0 Отговор
    Но Svin Ята е като МНОГО зло куче пред вратата му

    11:37 24.02.2026

  • 7 Трол

    15 1 Отговор
    Г-н Сарафов не просто стои в кабинета на прокурора, но също така пие кафе, прави самолетчета от хартия и си прави сметка да си сложи нов полилей.

    11:39 24.02.2026

  • 8 мазохист

    16 0 Отговор
    аз съм герберист,шишинист,сарафофист и чакам пак да ме изберете!

    11:39 24.02.2026

  • 9 някои

    6 16 Отговор
    тая пак изкочи от небитието и взе да дава акъл много станахте

    Коментиран от #14, #16

    11:44 24.02.2026

  • 10 На това се казва

    11 1 Отговор

    До коментар #2 от "Герп боклуци":

    навсякъде по света ГЛУПАВ НАРОД за това и нямаме достойнство дори пред Сиера Леоне !

    11:44 24.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Комуняго,

    12 1 Отговор

    До коментар #5 от "Това":

    Всички са ваши съпартиици, приятели и колеги. Няма как за влезеш в школата, ако не си някакъв от БКП, или ДС.
    Зайчара е с червена партийна членска книжка, сфин Ята е детенце на ДС.
    Всички комуняги след вътрешнопартийният преврат 1989 станахте демократи.
    Резултата е на лице.
    Новосъздадена "партия" БСП 1990г - продължи номерацията на конгресите си, бидейки се в гърдите, че е СТО ГОДИШНА

    Коментиран от #46

    11:47 24.02.2026

  • 13 аз останах доволен от туин пийкс

    6 1 Отговор
    версията от 2 февруари с негово участие . и в мексико излезна главния прокурор и съобщи за Ел мунчо, Патрон и Ла Гуня . Когато случая е шокиращ познатите лица хващат дикиш . Демек ни ориентират . тази прокълната къща до 2 върха в средата на зимата . кмета на Гинци със стряскащите разкрития . Любопитно . мексиканската връзка, сдушаването с местните гранични полицаи, пожарникари и жандармеристи . снимки от хот дестинации .

    11:50 24.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 марин

    4 0 Отговор
    здравей под човек!

    11:51 24.02.2026

  • 16 прочети пост 15

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "някои":

    а сега си оправи гънките!

    11:54 24.02.2026

  • 17 Аз чувам пък,

    9 1 Отговор
    че тези от прокуратурата биле СЕКТА и са замислили групово да се САМОУБИВАТ, но сега първо замислят датата кога да закупят ПЕЛЕТИТЕ за да запалят пожара в сградата, но всичко зависело от парите от Европа за огнени разходи кога ще ги получат ! Сарафов е извадил разрешителни със съдействието на слугата на Пеевски - Калин Стоянов когато беше министър на вътрешните работи и смени цялото ръководство на ДАНС и ГДБОП само заради тези оръжия ! Затова днес заместникът на главния секретар се е скрил много в "дълбоката държава" !

    11:56 24.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Майора

    8 7 Отговор
    Ало Куцкова , докога НПО на Сорос , част от което са АКФ , ССБ Правосъдие за всеки и ред други , ще определят съдебната система! Може би тогава ще спрете да говорите когато изберете свой главен прокурор , свое МВР , свои началник служби! Никъде в Европа освен в България и Румъния не управляват НПО във власта!

    12:00 24.02.2026

  • 20 Ами

    7 1 Отговор
    да бъде изхвърлен с шутове от там, като нагъл навлек и да бъде подведен под съдебна отговорност за превишаване на права и власт, както и за забатачване на разследванията срещу двата тулупа.

    12:00 24.02.2026

  • 21 СВО 4 години РЕЗИЛ

    9 4 Отговор
    Сагата няма край. Разберете най-накрая, че Боби е единствения прокурор, който може да бъде главен прокурор и съответно и.ф. Няма друг толкова достоен и ерудиран магистрат, който може да оглавява тази държава в държавата и да се справя с проблемите.

    12:00 24.02.2026

  • 22 То пък една Куцкова...

    6 10 Отговор
    Подлогата на Ив.Костов е тая нагаждачка . И тя колко е честна... като магистрална девица. Тя да се изказва е пресилено. Дърта скумрия, нещастна.

    12:04 24.02.2026

  • 23 Сарафов

    9 1 Отговор
    все пак е завършил милиционерското училище. Положителни качества не търсете в такъв индивид!

    Коментиран от #25

    12:06 24.02.2026

  • 24 Ами изхвърлете го от там

    9 0 Отговор
    Стига сте ревали ! Хващайте го за врата и като паразит шута от ....зад и да го няма!!!!

    12:14 24.02.2026

  • 25 Макето

    6 0 Отговор

    До коментар #23 от "Сарафов":

    Само му виж физиономията.
    Отвратителна мутро, съдбата на прадядо ти не беше добра, нали?

    12:14 24.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Борисов го каза много точно :

    10 1 Отговор

    До коментар #2 от "Герп боклуци":

    ,,Аз съм проЗт и вие сте проЗти и затова се разбираме...!"

    12:19 24.02.2026

  • 28 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор
    КОЛКО ЛОШО Е В ПРОКУРАТУРАТА?
    .....
    ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР - БРАТ МУ В БРЮКСЕЛ
    - ЖЕНА МУ В НПО НА ПАШАТА ОТ СИК :)

    12:20 24.02.2026

  • 29 Не си прав

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "Това":

    Това за Янаки стоилов дето го пишеш не е вярно защото му е ореподавал в първи курс по конституционно право и за твое сведение преподавателите по правните дисциплини в симеоново бяха основно от СУ и института по правото в БАН. Успехът на Сарафов е много по висок от този на Дечев и това го работи 30 години като прокурор и следовател и независимо от хилвдите изписани глупости никъде не се говори за скандални дела на Сарафов защото такива няма. Виж отличничката на СУ парапетка показа ниво под дъното в областа на правото 20 г по късно

    Коментиран от #31

    12:26 24.02.2026

  • 30 Алооо заложниците

    3 0 Отговор
    Сега Прокуратурата не работи ли ? Държавно обвинение няма ли? Па казвайте ги тея неща че да ги знаем

    12:30 24.02.2026

  • 31 Я кажи каква е

    3 1 Отговор

    До коментар #29 от "Не си прав":

    разликата между завършилите в Симеоново и тези в университет ! Къде е завършил Сарафов ? Ти имаш ли пример за мафиот с лоша характеристика за областа в която е ПОСТАВЕН ?

    Коментиран от #40, #43

    12:32 24.02.2026

  • 32 Някой

    4 1 Отговор
    Много е грешно така да се опростяват нещата, че видите ли ставало дума за САМО ЕДИН ЧОВЕК/Борислав Сарафов/. Това не е вярно, не става върпос за един човек. Става върпос за огромна организирана система - едно ЗАДКУЛИСИЕ. Борислав Сарафов не е сам, той е видимата част на мафията на ЗАДКУЛИСИЕТО, видимата бухалка на Делян Пеевски.
    Докато обществото ни се бори срещу отделни личности като Борислав Сарафов или плевенския прокурор Владимир Николов. Нищо няма да постигне, защото проблема на България не са само някакви си личности. Проблема на България са системите, като сменим Сарафов, нищо не се променя, всичко продължава постарому. Така както всичко продължи постароми със смяната на Иван Гешев с Борислва Сарафов.
    За да се промени нещо в България трявба да се смени СИСТЕМАТА.

    Проблема на България са системите:
    1. изборите - начина на избор на депутатите депутат, броя на депутаттите, преди 1944 г. депутатите са били 160 бр.
    2. мнозинството от така наречениет партиите
    3. Конституцията - тя определя какви да са системите на държавата и как да функционорат
    4. парламент
    5. прокуратура
    6. съдебната система

    Коментиран от #39, #55

    12:32 24.02.2026

  • 33 Просто

    3 1 Отговор
    Една частна фирма като съюза на съдиите иска да овладее съда. Припомнете си че сумата скандални решения където имаше явна несправедливост по отношение на жертви бяха взети именно от техни членове. Затова хората протестират при всяко дело пред съда. Измененията на НК и НПО в съдебната системабте ги вкараха. Прокуратурата не я харесвам ама пъкбВас два пъти повече. Куцкува е ясно синьо оцветена зам министър на правосъдието при СДСи направила политическа кариера и професионална по тази линия. Съдебната система беше доминирана от сините и всички реформи са техни на крайно десните и сега имаме мещо от което всички реват а тези които го направиха се праввт на ни чул ни видял

    Коментиран от #44

    12:35 24.02.2026

  • 34 гошо

    1 1 Отговор
    Двете сфини зад решетките да чакат докато се върне смъртното наказание.А този го сложиха да ги пази от арест.

    Коментиран от #35

    12:36 24.02.2026

  • 35 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "гошо":

    ДА ИМА ЕДНИ ЧЕРВЕНИ СВИНЕ ЗА АРЕСТ ЧЕРВЕНАТА ОЛИГАРХИЯТА МЕТЕЖИТЕ НАЗНАЧЕНИЯТА СЕГА БЕЗ ИЗБОРИ БЕЗ ПРЕЗИДЕНТ И ТАКА 5 ГОДИНИ АМА ДАЛИ СМЕ ЕВРОПЕЙСКА ДЪРЖАВА ЩОМ ЕДНИ ЧЕРВЕНИ ОЛИГАРСИ ОВЛАДЯХА ВЛАСТТА БЕЗ ИЗБОРИ И ЗА ТЯХ ЗАКОНИ НЯМА

    12:40 24.02.2026

  • 36 Герги

    3 1 Отговор
    Ти го плюеш,той си мисли че дъжд вали,вкопчил се е във властта като куче в кокал...като заварен е за стола...Къде е морала,къде е самооценката...нещо което не можем да открием в нашите силни на деня...Жалка картинка..

    Коментиран от #41

    12:40 24.02.2026

  • 37 Луд

    1 2 Отговор
    Нашенците разбират само тоягата.Морал,,чест и достойнство са неразбираеми манти за нашенците.Видяхме много несменяеми постове досега и си мисля че за подобни примати само тоягата и бои по ушите ги вразумява.

    12:40 24.02.2026

  • 38 Низш СС

    0 1 Отговор
    Борислав Тепигьозлу

    12:41 24.02.2026

  • 39 Промяна

    2 2 Отговор

    До коментар #32 от "Някой":

    АМААКО БЕШЕ ПЕЕВСКИ ТЕЗИ ЧЕРВЕНИТЕ СВИНЕ НЯМАШЕ СЕГА ДА ОВЛАДЕЯТ ЦЯ.АТА ВЛАСТ АМАН ОТ КЛАКЬОРИ НПО СОРОСИ ЛЪЖЦИ ИЗВРАТИНЯЦИ НАЕТИ ПОСТОЯННИ ТУК ПО ТЕЛЕВИЗИИ И НАКРАЯ ПРАВИТЕЛСТВО БЕЗ ИЗБОРИ

    12:42 24.02.2026

  • 40 Не си прав

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Я кажи каква е":

    Потговарям ти просто математически. Професор Вучков уважаван министър на ВР с диплома от СУ е учил 5 години в Симеоново но се дипломира от СУ с един трик като си сади акадешична справка и не се явява на специалните изпити. Със Сарафов са учили едно и също в еди и същи курс и после са работили по едно исъщо време като следователи. До тук с аргументите ти. Има и още за много други видни адвокати политици, предсефатели на съдилища нотариуси и съдебни изпълнители. Факт е че преди 1989г в Симеоново се влизаше много по трудно и с по висок успех точно заради правовото и по добрите условия и възнаграждение. После вече не е така

    Коментиран от #50

    12:43 24.02.2026

  • 41 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "Герги":

    МОРАЛ ИЗВРАТЕНЯШКИ ПИТРОХАНСКИ ВЛАЧАТ МАЛКИ МОМЧЕТА ЗА РИЧНА УПОТРЕБА А ТАКА НАРЕЧЕНИТЕ РОДИТЕЛИ ТЕ ЗА КЪДЕ СА МОРАЛИСТИТЕ ГНУСНИ

    12:44 24.02.2026

  • 42 Хамалин

    2 1 Отговор
    Ще го изнесем заедно със стола. Изнасяме всякакви oтпa дъци. Цена по договаряне.

    12:44 24.02.2026

  • 43 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Я кажи каква е":

    АМА ТИ КАТО КАКЪВ ОПРЕДЕЛЯШ ТУК КОЙ КАКЪВ Е МАФИОТ СИ ТИ И ТО ШАРЛАТАНСКИ

    12:45 24.02.2026

  • 44 Някой

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Просто":

    Всичко у нас е следствие от това, което правят "червените". "Сините" от 2001 г. са извън властта.
    "Червените" са: БСП, ДПС, НДСВ, ГЕРБ и СДС - Румен Христов-Александър Йорданов, сегашното СДС е червено та червено.

    12:46 24.02.2026

  • 45 Цецко

    1 1 Отговор
    Колко от съдиите , прокурорите и шефовете на съдилища са свързани с Красьо Черния демек Пееффски ?

    Коментиран от #47, #48

    12:50 24.02.2026

  • 46 ПРАВ СИ...!

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Комуняго,":

    Фрапиращо доказателство за думите ти е Дъртата Комуняга-
    -Другарят- Бойко Борисов!

    12:53 24.02.2026

  • 47 Да ти кажа,кратко и ясно!

    2 1 Отговор

    До коментар #45 от "Цецко":

    Всички!

    Коментиран от #49

    12:54 24.02.2026

  • 48 Промяна

    1 2 Отговор

    До коментар #45 от "Цецко":

    АКО БЕШЕ ТАКА СЕГА ЧЕРВЕНИТЕ СВИНЕ ОЛИГАРСИТЕ НЯМАШЕ ДА СА ОВЛАДЕЛИ ЦЯЛАТА ВЛАСТ БЕЗ ИЗБОРИ С МЕТЕЖИ

    12:54 24.02.2026

  • 49 Гедер

    0 1 Отговор

    До коментар #47 от "Да ти кажа,кратко и ясно!":

    А не ......не слагай всички под един знаменател. Искаме конкретни имена.

    13:01 24.02.2026

  • 50 Въпреки, че нищо

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Не си прав":

    не ти разбрах от обясненията, ще отбележа, че ако Сарафов беше кадърен би получил подкрепа в момента от ГЕРБ и ДПС/НН, но те мълчат защото знаят прекрасно, че този прокурор е само един техен послушен изпълнител, подобно на теб с разликата, че ти не си послушник на тях, а само на Сарафов ! И още едно много лесно нещо, преди да натиснеш "публикувай" на свой коментар, провери го за евентуални правописни грешки, защото четящите не са длъжни да гадаят какво искаш да кажеш ! Сарафов е послушен мафиот и бок(к)лук, доказват го миналото му от връзки, снимки и клипове с Еврото, Нотариуса и замитането на "джуджетата" !

    13:05 24.02.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Мечти, мечтиии.

    1 0 Отговор
    Странно, мечти на тази възраст? Куцкова може много да иска, но главен прокурор едва ли, ще стане и то не заради възрастта си.

    13:22 24.02.2026

  • 53 Лалугер

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Герп боклуци":

    Ами ще гласуваме за качествените политици,не за родоотстъпници ,пе фили,и дръти комундета.

    13:23 24.02.2026

  • 54 И защо им отпуснаха на ВСС

    1 0 Отговор
    за 2026 г. на тези членове на съдебния съвет с изтекъл мандат 98 млн. евро (над 190 млн. лв.), при положение, че за 2025 година бюджетът им беше 84.5 млн. лева ? А това ми кажете разбирачи ? Кой в МС и парламента беше против? 98 млн. евро еййй за тва ВСС ! Иначе врякат уж разните му там недоразумения нали?

    Коментиран от #56

    13:24 24.02.2026

  • 55 Бастардо

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Някой":

    Хайде направи разбор и на пепефилите и зеления чорап.

    13:28 24.02.2026

  • 56 защо им отпуснаха ? ....

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "И защо им отпуснаха на ВСС":

    С увеличението основните възнаграждения на върховните съдии и прокурори и на следователите от Националната следствена служба стават 4874 евро (досега 9079 лв.). Магистратите на апелативно ниво ще получават 4032 евро (сега 7511 лв.). Съдиите и прокурорите на окръжно ниво в столицата ще вземат 3606 евро (6716 лв.), а възнаграждението на колегите им от останалите окръжни съдилища и прокуратури става 3334 евро (6210 лв.). Заплатите на магистратите от Софийския районен съд и от Софийската районна прокуратура ще бъдат 2928 евро (5454 лв.), а на колегите им от страната – 2630 евро (4899 лв.).
    Възнагражденията на младшите магистрати също се увеличават и те вече ще получават 2450 евро (досега 4564 лв.). Парите за ранг също се увеличават с 5 на сто.

    13:28 24.02.2026

  • 57 Цървули

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Това":

    Питам се кой главен прокурор ще приемете.Аз откак се помня,няма нито един който да е свестен(според вас)Ами не може все да е "наш човек".Все пискате ако не е на вашто.

    13:31 24.02.2026

