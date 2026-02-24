МС реши да няма вицепремиер по честни избори в служебния кабинет

В приетите вчера промени в Устройствения правилник на Министерския съвет вече отсъства позицията на вицепремиер за честни избори.

Това се случва след подадената оставка от Стоил Цицелков, който остави поста вакантен.

В документа, приет от служебното правителство на Андрей Гюров, е записано, че кабинетът има следната структура:

1. министър-председател;

2. заместник министър-председател и министър на правосъдието;

3. заместник министър-председател по европейските средства;

4. министър на финансите;

5. министър на вътрешните работи;

6. министър на външните работи;

7. министър на регионалното развитие и благоустройството;

8. министър на транспорта и съобщенията;

9. министър на труда и социалната политика;

10. министър на отбраната;

11. министър на иновациите и растежа;

12. министър на образованието и науката;

13. министър на здравеопазването;

14. министър на културата;

15. министър на земеделието и храните;

16. министър на околната среда и водите;

17. министър на икономиката и индустрията;

18. министър на енергетиката;

19. министър на електронното управление;

20. министър на туризма;

21. министър на младежта и спорта.