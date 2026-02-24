Новини
България »
София »
МС реши да няма вицепремиер по честни избори в служебния кабинет

МС реши да няма вицепремиер по честни избори в служебния кабинет

24 Февруари, 2026 11:26 842 14

  • андрей гюров-
  • вицепремиер за честни избори-
  • правителство-
  • структура

В документа, приет от служебното правителство на Андрей Гюров, е записано, че кабинетът има следната структура

МС реши да няма вицепремиер по честни избори в служебния кабинет - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В приетите вчера промени в Устройствения правилник на Министерския съвет вече отсъства позицията на вицепремиер за честни избори.

Това се случва след подадената оставка от Стоил Цицелков, който остави поста вакантен.

В документа, приет от служебното правителство на Андрей Гюров, е записано, че кабинетът има следната структура:

1. министър-председател;

2. заместник министър-председател и министър на правосъдието;

3. заместник министър-председател по европейските средства;

4. министър на финансите;

5. министър на вътрешните работи;

6. министър на външните работи;

7. министър на регионалното развитие и благоустройството;

8. министър на транспорта и съобщенията;

9. министър на труда и социалната политика;

10. министър на отбраната;

11. министър на иновациите и растежа;

12. министър на образованието и науката;

13. министър на здравеопазването;

14. министър на културата;

15. министър на земеделието и храните;

16. министър на околната среда и водите;

17. министър на икономиката и индустрията;

18. министър на енергетиката;

19. министър на електронното управление;

20. министър на туризма;

21. министър на младежта и спорта.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    9 1 Отговор
    Трябваше да сложат Найо на мястото на Цицелков начело на Мин на Истината.

    11:27 24.02.2026

  • 2 Реши

    6 3 Отговор
    да кара по старому с фалшифициране на изборите и съответно гласовете на българските граждани !

    11:32 24.02.2026

  • 3 Варна

    11 2 Отговор
    Още промени трябват,военния и външния министър са за пенсия,а на постовете си са вредни за България

    11:33 24.02.2026

  • 4 Много министри,

    9 1 Отговор
    много лапачка!

    11:33 24.02.2026

  • 5 СПРЕТЕ

    9 1 Отговор
    С тези измислени длъжности
    И СПРЕТЕ ДА ХАРЧИТЕ ЗА БЕЗУМНИ НЕЩА
    ПАРИТЕ НИ!
    НАМАЛЕТЕ СИ БРОЙКАТА НА 40,
    А ДРУГИТЕ 200 ДА ОТИВАТ В ПРОИЗВОДСТВОТО.
    Няма да е лошо и да си плащате осигуровките.

    11:33 24.02.2026

  • 6 ХиХи

    6 1 Отговор
    Начи не честните избори на лама гюро

    11:33 24.02.2026

  • 7 хдбндцмфгбцц

    7 1 Отговор
    Джордж Оруел се пука от смях някъде там горе

    11:33 24.02.2026

  • 8 В ОФ правителство

    6 2 Отговор
    на Кимон Георгиев след 09.09.1944г. е имало 17 министри, от които само 4 министри на БКП.

    Сега за лапачка са строени 21 министри от ППДБ (Петрохан) и ГЕРБ=ГРОБ за България.

    11:36 24.02.2026

  • 9 Последния Софиянец

    4 3 Отговор
    Докато има избирателни комисии няма да има честни избори.

    11:44 24.02.2026

  • 10 Е,много жалко...

    7 0 Отговор
    Можеше още да се поизлагат....Те всичките нечестни министри и сред тях един честен... некадърни артисти, повече усилия полагайте да ни забавлявате. За какво се главихте да играете на шикалки. Малоумници избрани от шарлатаните и кромида.

    11:47 24.02.2026

  • 11 вице министър по краденето

    9 0 Отговор
    Хаяши Сан Водопадейшън .Нямя ли свободно място у кабинетя?

    11:49 24.02.2026

  • 12 Пенсионерка

    9 0 Отговор
    Най ме кефят Министър на иновациите и растежа и Министър на електронното управление!? Къде им е продуктът ? Ами… по делата ще ги познаете!

    11:51 24.02.2026

  • 13 Евала на цицелковия

    2 0 Отговор
    Евала на цицелковия, такъв супер номер им врътна! То бива наглост и простотия, ама до толкова направо е цирк. Велик номер, еваларката ! Бою и Шиши са го подучили....те са виновни, а така е верваме.

    11:56 24.02.2026

  • 14 Лама Гюро

    3 0 Отговор
    Може да учередя още по-голям абсурд и да уредя нашия добър съратник в сектата на педофилите лама Цъцеко като министър в министерство на истината (по Оруел).

    11:59 24.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове