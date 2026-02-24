МС реши да няма вицепремиер по честни избори в служебния кабинет

В приетите вчера промени в Устройствения правилник на Министерския съвет вече отсъства позицията на вицепремиер за честни избори.
Това се случва след подадената оставка от Стоил Цицелков, който остави поста вакантен.
В документа, приет от служебното правителство на Андрей Гюров, е записано, че кабинетът има следната структура:
1. министър-председател;
2. заместник министър-председател и министър на правосъдието;
3. заместник министър-председател по европейските средства;
4. министър на финансите;
5. министър на вътрешните работи;
6. министър на външните работи;
7. министър на регионалното развитие и благоустройството;
8. министър на транспорта и съобщенията;
9. министър на труда и социалната политика;
10. министър на отбраната;
11. министър на иновациите и растежа;
12. министър на образованието и науката;
13. министър на здравеопазването;
14. министър на културата;
15. министър на земеделието и храните;
16. министър на околната среда и водите;
17. министър на икономиката и индустрията;
18. министър на енергетиката;
19. министър на електронното управление;
20. министър на туризма;
21. министър на младежта и спорта.
1 честен ционист
11:27 24.02.2026
2 Реши
11:32 24.02.2026
3 Варна
11:33 24.02.2026
4 Много министри,
11:33 24.02.2026
5 СПРЕТЕ
И СПРЕТЕ ДА ХАРЧИТЕ ЗА БЕЗУМНИ НЕЩА
ПАРИТЕ НИ!
НАМАЛЕТЕ СИ БРОЙКАТА НА 40,
А ДРУГИТЕ 200 ДА ОТИВАТ В ПРОИЗВОДСТВОТО.
Няма да е лошо и да си плащате осигуровките.
11:33 24.02.2026
6 ХиХи
11:33 24.02.2026
7 хдбндцмфгбцц
11:33 24.02.2026
8 В ОФ правителство
Сега за лапачка са строени 21 министри от ППДБ (Петрохан) и ГЕРБ=ГРОБ за България.
11:36 24.02.2026
9 Последния Софиянец
11:44 24.02.2026
10 Е,много жалко...
11:47 24.02.2026
11 вице министър по краденето
11:49 24.02.2026
12 Пенсионерка
11:51 24.02.2026
13 Евала на цицелковия
11:56 24.02.2026
14 Лама Гюро
11:59 24.02.2026