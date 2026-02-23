Обявиха причината за смъртта на 16-годишния плувец от Бургас

Гръдна аневризма е причината за смъртта на 16-годишното момче от София, което издъхна в неделя по време на международно състезание по плуване в Бургас. Това съобщават от Национален спортен клуб „Олимп” във фейсбук.
Лекари уточниха за Нова тв, че две са вероятните причини за леталния изход – или вроден процес, или претоварване. Разследването ще покаже за коя от двете става въпрос в случая.
В 08,57 часа в неделя на тел. 112 е подаден сигнал за инцидента. Момчето било в басейна по време на загрявка, когато му прилошало. На младежа е помогнато да излезе от басейна, след което той изпаднал в безсъзнание и въпреки приложените реанимационни действия, починал.
От спортния клуб обявиха, че организират бдение в понеделник вечер.
