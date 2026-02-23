Новини
България »
Обявиха причината за смъртта на 16-годишния плувец от Бургас

Обявиха причината за смъртта на 16-годишния плувец от Бургас

23 Февруари, 2026 13:50 4 289 25

  • 16-годишен-
  • плувец-
  • плуване-
  • бургас-
  • плувен турнир

Момчето издъхна в неделя по време на международно състезание по плуване в Бургас

Обявиха причината за смъртта на 16-годишния плувец от Бургас - 1
Около 08.57 ч. днес на тел. 112 е подаден сигнал за инцидент, възникнал в плувен басейн в спортен комплекс &quot;Парк Арена - ОЗК&quot; по време на провеждане на международно състезание по плуване Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Гръдна аневризма е причината за смъртта на 16-годишното момче от София, което издъхна в неделя по време на международно състезание по плуване в Бургас. Това съобщават от Национален спортен клуб „Олимп” във фейсбук.

Лекари уточниха за Нова тв, че две са вероятните причини за леталния изход – или вроден процес, или претоварване. Разследването ще покаже за коя от двете става въпрос в случая.

В 08,57 часа в неделя на тел. 112 е подаден сигнал за инцидента. Момчето било в басейна по време на загрявка, когато му прилошало. На младежа е помогнато да излезе от басейна, след което той изпаднал в безсъзнание и въпреки приложените реанимационни действия, починал.

От спортния клуб обявиха, че организират бдение в понеделник вечер.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тома

    21 10 Отговор
    Претоварване с лекарства

    13:55 23.02.2026

  • 2 Ковид на гърдите

    30 7 Отговор
    Докторите имат неписан закон тип "омерта" - един другиго да не се опровергават.

    13:57 23.02.2026

  • 3 родител

    49 1 Отговор
    Жалко за детето , и съболезнование за родителите за най-голямата им загуба !!

    14:01 23.02.2026

  • 4 Значи

    34 4 Отговор
    Нищо не са обявили относно причината са о предположения и догатки. Лаф да става.

    14:01 23.02.2026

  • 5 Значи

    17 2 Отговор
    Нищо не са обявили относно причината само предположения и догатки.

    14:04 23.02.2026

  • 6 Гръдна аневризма

    20 4 Отговор
    Няма такова нещо ! Това не е диагноза която може професионалист да обяви.

    Коментиран от #16

    14:12 23.02.2026

  • 7 Мдааа

    23 1 Отговор
    Като знам тренжорите как лъжат децата и им дават уж "витамини". Жалко за детето. Разбрал съм, че се спиортува за здраве!

    Коментиран от #15

    14:13 23.02.2026

  • 8 Гарантирано от здравната каца

    18 5 Отговор
    От безплатните ковид вакцини вероятно.

    Коментиран от #9

    14:20 23.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Опааа

    13 0 Отговор
    Мара мисирката пак лъже! Нищо не са обявили!

    14:29 23.02.2026

  • 11 Има и трета причина

    7 1 Отговор
    "две са вероятните причини", ама не я казват...

    14:37 23.02.2026

  • 12 нннн

    10 1 Отговор
    Два дни го е боляла главата. От аневризъм, ли ?

    14:48 23.02.2026

  • 13 Констатация

    9 1 Отговор
    Най-вероятно свръхнатоварване в комбинация с приемането на стимуланти.

    14:51 23.02.2026

  • 14 Цвете

    13 0 Отговор
    🥹🫶👏ТЪЖНО МИ Е ЗА ВСЯКО ДЕТЕ. МИР НА ДУШАТА МУ.

    14:55 23.02.2026

  • 15 Мнение

    11 3 Отговор

    До коментар #7 от "Мдааа":

    Или това или може да е получил "вакса" от тези на Бил Гейтс (един от основните авери на Епщайн), същия Б. Гейтс който има акции у Ф-Зер!
    Същия тоя Ф-Зер чийто директор имаше лични чатове с Урсула фон дер Лайър, която с лека ръка прибра милиарди, че може и трилиони европейска пара за ваксите!!!

    Светът се управлява от сатаняги, чиято цел е КОНТРОЛ, КОНТРОЛ И ПАК КОНТРОЛ НАД МАСИТЕ!!!
    КАТО ОТВРЕМЕ НАВРЕМЕ И НАМАЛЯНЕ НА КОЛИЧЕСТВОТО ХОРА (ЧРЕЗ ВИРУСИ И ВОЙНИ), ЩОТО КАТО СА МНОГО ТРУДНО СЕ КОНТРОЛИРАТ!

    ИМЕННО ЗАТОВА КОГАТО ШОРОШ И НЕГОВИЯ ОБАМА ВИ СПОНСОРИРАТ ПРЕВРАТА С 5МЛРД ДОЛАРА, ЗНАЙТЕ, ЧЕ ДЕМОКРАЦИЯ ЩЕ Е ПОСЛЕДНОТО НЕЩО КОЕТО ЩЕ ВИДИТЕ!!!

    15:08 23.02.2026

  • 16 Тити на Кака

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Гръдна аневризма":

    Отрекъл си торакалната аневризма, гений?
    Какви боклуци пишат тук, думи нямам....
    Нека почива в мир момчето, кураж на близките!

    Коментиран от #20

    15:29 23.02.2026

  • 17 Сталин

    2 0 Отговор
    Файзер или модерна

    Коментиран от #24

    15:36 23.02.2026

  • 18 Сталин

    6 2 Отговор
    В хода на Съвета по Евгенетика в рамките на СЗО през 2009 година Хенри Кисинджър каза:
    "Когато стадото приеме ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА и ПРИНУДИТЕЛНА ВАКСИНАЦИЯ, ИГРАТА Ще Бъде ЗАВЪРШЕНА! Те ще приемат ВСИЧКО -Насилствено Донорство на Кръв или Донорство на Органи- и това всичко за "ВСЕОБЩОТО БЛАГО".Ние можем Генетически да Модифициране ДЕЦАТА И ДА ГИ СТЕРИЛИЗИРАМЕ-- за "ВСЕОБЩОТО БЛАГО".Контролирайте ума на овцете! И Вие ще може да Управлявате Стадото!Производителите на Ваксини ще Заработят Милиарди,и Много от Вас ,присъстващи днес в тази зала ще бъдете Инвеститори! ТОВА ЩЕ БЪДЕ ПЕЧЕЛИВШ ХОД! Ние ще разредим Стадото -А ТЕ ЩЕ НИ ПЛАТЯТ ЗА УСЛУГАТА ПО ТЯХНОТО УНИЩОЖИНИЕ."

    15:37 23.02.2026

  • 19 Напомнящ

    10 0 Отговор
    Много е тъжно,когато си отиват свестните млади хора от народа ни!!! БОГ да го прости момчето,светъл път към ангелите,светлина за паметта му!!! Искрени съболезнования на родителите,близките и приятелите му!!!

    15:56 23.02.2026

  • 20 ИМПЕРИАЛИСТ

    0 6 Отговор

    До коментар #16 от "Тити на Кака":

    Докторите, това се индивиди със садистични наклонности, които са намерили социална реализация в лекарската професия. Единствената реална полза от тях е, че издават СМЪРТНИЯ АКТ...

    Коментиран от #22, #23

    16:10 23.02.2026

  • 21 ПРИЧИНАТА ЕДНА А

    3 0 Отговор
    После станаха две. И накрая у забвение. Мило дете плача за тебе и за много други по света. Боли ме че младите напускат този свят без да са изживели живота цял и красив. Мили родители бъдете силни и Бог да ви помага. МЪКА МЪКА.

    16:43 23.02.2026

  • 22 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Живееш с мисълта, че всяка една професия ти е враг по спецификата на дейността й. Грешката е в теб!

    17:16 23.02.2026

  • 23 Тити на Кака

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Искаш ли да ти дам възможност да защитиш позицията си за лекарите в съдебна зала, а после да понесеш наказателната отговорност за нея, по закон?

    17:32 23.02.2026

  • 24 Иванов

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Сталин":

    Или рузкият спОтник

    17:34 23.02.2026

  • 25 Извод

    0 0 Отговор
    Значи от гръдна аневризма боли глава, ама други части не болят. Така да разбираме.

    17:35 23.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове