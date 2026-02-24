Новини
Германия разкритикува Тръмп заради това, че се държи с Путин като с приятел
  Тема: Украйна

Германия разкритикува Тръмп заради това, че се държи с Путин като с приятел

24 Февруари, 2026 13:04

Тръмп посрещна руския президент "като приятел", когато двамата се срещнаха в Аляска миналата година, заяви Писториус

Германия разкритикува Тръмп заради това, че се държи с Путин като с приятел - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На четвъртата годишнина от началото на войната в Украйна германският министър на отбраната Борис Писториус разкритикува американския президент Доналд Тръмп за това, че се отнася към руския президент Владимир Путин като към приятел, предаде ДПА, съобщи БТА.

Тръмп посрещна руския президент "като приятел", когато двамата се срещнаха в Аляска миналата година, като в същото време напълно оттегли военната подкрепа за Украйна, заяви Писториус пред германската радиостанция "Дойчландфунк".

Още новини от Украйна

Министърът критикува Тръмп и за това, че "ненужно" е отхвърлил много рано идеята за членство на Украйна в НАТО. "Това би било коз, който можеше да се използва за преговори по други въпроси", отбеляза той.

Писториус отправи критики и към Русия за продължаващите въздушни удари срещу Украйна, като обвини Москва, че "тероризира цивилното население при минус 20 градуса".

"И Русия не се печели нито един квадратен метър земя; вместо това целта е да се сломи духът на украинския народ и да се унищожи страната", допълни той.

Министърът похвали куража и силата на украинския народ след четири години война, като призна, че краят може да е далеч. Той обаче подчерта, че е важно да се поддържа подкрепата за Украйна в преговорите, на фона на видимо според него влошаване на икономическата ситуация в Русия.

Германският президент Франк-Валтер Щайнмайер отдаде днес почит на стотиците хиляди хора, загинали във войната, по време на церемония в Берлин.

В същото време германският външен министър Йохан Вадефул заяви, че Унгария и Словакия няма да могат да поддържат блокирането на новите санкции на ЕС срещу Русия. "Очаквам Унгария да приеме" 20-ия пакет от санкции на ЕС, каза Вадефул пред местното "Инфорадио".

Той добави, че унгарският премиер Виктор Орбан вероятно е искал да изпрати сигнал в навечерието на годишнината от началото на нашествието на 24 февруари 2022 г.

Висши служители на ЕС, както и европейски лидери, посетиха Киев, за да отбележат събитието.

Германският министър разкритикува Орбан, чието посещение в Москва през 2024 г. предизвика възмущение в Европа, за неговата проруска позиция. "Понякога ми се струва, че той обръща повече внимание на това, което харесва (руският президент) Владимир Путин, отколкото на това, което е в интерес на Европа. Но не трябва да се дразним от това", отбеляза той.


Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Дръж приятелите си близо

    15 2 Отговор
    А враговете още по-близо за да може да ги наблюдаваш.
    Това не съм го казал аз
    А когато двамата са бизнесмени са най-близо защото парата е бе фукарата а не някаква Украйна.

    13:06 24.02.2026

  • 2 Махараминдри баба

    17 2 Отговор
    Днес се навършват 4 г. от победата на путин велики над ковид 19

    13:06 24.02.2026

  • 3 Мурка

    19 1 Отговор
    ТИЯ БОРКОВЦИ УЕ НЕ ГИ СЛУША ГЛАВАТА

    13:06 24.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 хмммм

    15 2 Отговор
    Тоя не е германец!

    13:06 24.02.2026

  • 6 Махараминдри баба

    13 2 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #16

    13:07 24.02.2026

  • 7 Швейк

    4 17 Отговор
    Ами те са си малоумници и двамата , естествено че са приятели !

    13:07 24.02.2026

  • 8 Махараминдри баба

    11 1 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    13:07 24.02.2026

  • 9 Махараминдри баба

    14 1 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    13:07 24.02.2026

  • 10 урсулке

    16 2 Отговор
    без сво няма да ви се размине

    13:07 24.02.2026

  • 11 Пич

    13 2 Отговор
    Моля рендерастите да не дават акъл на мъжете!!!

    13:07 24.02.2026

  • 12 ПИКО

    16 2 Отговор
    Глеада като изпаднал германец,

    Коментиран от #14

    13:08 24.02.2026

  • 13 То направо

    3 10 Отговор
    Тръмпето му полегна и понадигна подгръбника. Жалко за САЩ, това ще ги унищожи.

    13:10 24.02.2026

  • 14 Мурка

    6 1 Отговор

    До коментар #12 от "ПИКО":

    Сигурно е намерил Снаряд от първата световна и го е СКРИЛ на СИГУРНО МЯСТО

    13:11 24.02.2026

  • 15 а дее

    7 0 Отговор
    Ами като сте мъжкари , а не въъъшкари изкарайте САЩ от НАТО !!

    13:11 24.02.2026

  • 16 Значи

    2 5 Отговор

    До коментар #6 от "Махараминдри баба":

    ще е гражданска. И като гледам скоро ще е. Все ще се намери читава рашка да измете фашизма от кремъл.

    13:13 24.02.2026

  • 17 Сатана Z

    8 1 Отговор
    Немците не трябва да забравят,че Русия и САЩ ги биха като кучета преди 80 години и могат да повторят ако се наложи

    13:13 24.02.2026

  • 18 Дългият

    5 0 Отговор
    Писториус е назначен по ходатайство от американските демократи. Ярък представител на оръжейните германски концерни, които започнаха да милитаризират Германия. Някои от изказванията му направо са взети от времената преди 80 години. Дано сега германският народе по умен.

    13:17 24.02.2026

  • 19 Айдее

    4 0 Отговор
    И тоя яхна метлата. Да даваш акъл на американския президент, който се опитва да спре една безсмислена война си е направо признак за малоумие. Мерц отива в Китай за да го полеят със студена вода. Вече няма активен договор за ядрените оръжия. Видя се до къде докараха европейците нещата с външната си политика. Защо си мислят, че няма да има ядрена война в Европа?

    13:19 24.02.2026

  • 20 анонимен

    4 0 Отговор
    ха, ха. Яд ги е,че тях ги оставиха да чакат на скамейката в Белия дом.

    13:19 24.02.2026

  • 21 лицемери

    3 0 Отговор
    изобщо не им дреме за т.нар украински народ, който говори на руски. и в качеството на какви държат сметка на трумп как трябва да посреща Путин , като го е поканил за преговори. сигурно искаха да почне да му чете морал.

    13:20 24.02.2026

  • 22 Атлантик

    0 0 Отговор
    Коляно кураж и смелост, като гледам как с шутове и тупаници ги мобилизират. Повечето реват и пищят на умряло.

    13:32 24.02.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Даката

    1 0 Отговор
    Тръмп отдавна е русофил, а тези които са гласували, за този отпадък в Америка сигурно вече си скубят косите, а може и изобщо да не могат да разсъждават. Открай време Тръмп завижда нескрито на Путин, че може да си прави с Русия каквото си иска, все едно е руска монархия и никой не може да му каже копче на цар Пут.

    13:34 24.02.2026

  • 25 Тъпото руско говедо

    1 0 Отговор
    Някой направи ли му впечатление, че Тръмп се подмазва на Путин, а плюе по Зеленски, когато се срещнаха в Белия Дом... За мен Тръмп е абсолютно нищожество, което трябваше да е в затвора, а не да е президент на Америка.

    13:38 24.02.2026

Новини по държави:
