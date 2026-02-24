Новини
Свят »
Украйна »
Кремъл: Намесата на Запада превърна войната в Украйна в широка конфронтация
  Тема: Украйна

Кремъл: Намесата на Запада превърна войната в Украйна в широка конфронтация

24 Февруари, 2026 13:13 867 61

  • кремъл-
  • украйна-
  • конфронтация-
  • запада-
  • война

Говорителят Дмитрий Песков заяви, че Русия остава отворена за дипломатическо решение, но конфликтът продължава заради действията на Киев

Кремъл: Намесата на Запада превърна войната в Украйна в широка конфронтация - 1
Снимка: БГНЕС
Василена Петрова Василена Петрова

Кремъл заяви, че намесата на западни държави във войната в Украйна е разширила конфликта, превръщайки го в по-голяма конфронтация между Русия и Запада, предаде "Ройтерс", цитирана от news.bg.

Изявлението беше направено точно четири години след началото на военната инвазия в Украйна, когато десетки хиляди руски войници навлязоха в страната по нареждане на президента Владимир Путин. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков посочи, че след "пряката намеса" на западноевропейски страни и САЩ, т.нар. "специална военна операция" се е превърнала в "значително по-голяма конфронтация" с държави, които според Москва имат за цел "да унищожат страната".

Песков уточни, че въпреки продължаващите бойни действия, Русия остава отворена за постигане на целите си чрез политически и дипломатически средства. "Продължаваме усилията си за постигане на мир, нашата позиция е ясна и последователна. Всичко зависи от действията на киевския режим", заяви той.

На въпрос за възможността конфликтът да бъде решен чрез преговори, Песков каза, че Москва се надява диалогът да продължи, но към момента не може да уточни кога и къде ще се състои следващият кръг разговори, тъй като параметрите все още не са окончателно съгласувани.

Изявленията идват на фона на продължаващите бойни действия и усилията за възобновяване на дипломатическия диалог между Москва и Киев.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    9 0 Отговор
    Стотици хиляди българи загинаха от двете страни.Стига толкова.

    13:15 24.02.2026

  • 2 Пламен

    16 12 Отговор
    Нещо май му се плаче

    Коментиран от #10, #12

    13:15 24.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Не бе ватенка.

    13 13 Отговор
    Некадърни сте Чепп за зеле не става от вас.Като Нигерия ама със сняг ви е държавата.

    13:16 24.02.2026

  • 5 име

    10 10 Отговор
    Хубавото е че ЕССР и островните poдocмесители глътнаха вода, а Бандеристан е на командно дишане и ако спонсорите искат бадерите да са живи, ще трябва още стотици милиарди да се охарчат.

    Коментиран от #36

    13:16 24.02.2026

  • 6 Хахахаха

    13 10 Отговор
    Намесата на Запада????? Че той запада, преди войната каза че ще подкрепи Украйна, ако раша нападне Украйна!

    13:17 24.02.2026

  • 7 Смех с ватенки

    12 11 Отговор
    Този да не иска да му връчат ключовете на Киев?!

    13:17 24.02.2026

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    13 11 Отговор
    ПАК запада ли ви е виновен ,че се о с ра хте как всегда?

    13:17 24.02.2026

  • 9 Руснаков

    10 8 Отговор
    Къде,къде по лесно беше да Ви оставим да правите каквото си искате....

    13:18 24.02.2026

  • 10 Дони

    11 5 Отговор

    До коментар #2 от "Пламен":

    НА МЕН МИ СЕ ПЛАЧЕ -КИЛО КРАСТАВИЦИ 8.60 лева ----ВДИГНАХА ТАКСА ОТПАДЪЦИ-ПОЧТИ ДВОИНО--ЦЪФТИМ ОМБРЕ

    Коментиран от #14

    13:18 24.02.2026

  • 11 ще има радиация за всички

    9 1 Отговор
    Според Руската външна разузнавателна служба, Великобритания и Франция активно работят за разрешаване на въпроси, свързани с предоставянето на ядрени оръжия и средствата им за изстрелване на Киев. Планира се прехвърлянето на ядрени оръжия да бъде маскирано като собствено развитие на Украйна. Германия, от своя страна, отказа да участва в авантюрата с предоставяне на ядрени оръжия на Украйна.

    13:19 24.02.2026

  • 12 Плаче му се защото

    10 6 Отговор

    До коментар #2 от "Пламен":

    Руската армия плахо отстъпва в посока на запад
    А бате Тръмп ясно заяви че украинците нямат карти за да спечелят

    Коментиран от #17

    13:20 24.02.2026

  • 13 Прав си

    10 10 Отговор
    Само Запада спира Путин да си разиграва коня в Европа.

    13:20 24.02.2026

  • 14 Ами

    2 7 Отговор

    До коментар #10 от "Дони":

    Що не ходиш на работа?

    Коментиран от #22

    13:20 24.02.2026

  • 15 Атина Палада

    8 10 Отговор
    Хаяско затри Русия!

    13:20 24.02.2026

  • 16 Пич

    8 9 Отговор
    Русия е на път да настъпи мотиката!!! Колкото разори запада - разори !!! Или трябва да се събудят и без да жалят украинците да стигнат до Полша светкавично, или англичаните и французите ще успеят да вкарат ядрени компоненти в Украйна, и Русия ще настъпи мотиката!!! Защото фашистите ще ударят, Русия ще бъде принудена да отговори, и цялото НАТО ще изреве кански, че Русия започва ядрена война!!! Тогава всички, включително ние, ще настъпят мотиката!!!

    Коментиран от #24

    13:21 24.02.2026

  • 17 Я пъ тоа

    4 6 Отговор

    До коментар #12 от "Плаче му се защото":

    Бомбят Русия.
    Бомбят Путин
    Представяш ли си.....

    13:21 24.02.2026

  • 18 Атина Палада

    11 9 Отговор
    Руската армия е позорно слаба .

    Коментиран от #19, #21

    13:21 24.02.2026

  • 19 а козляците все по жално блеят

    8 9 Отговор

    До коментар #18 от "Атина Палада":

    Явно нещата вървят в правилната посока .

    Коментиран от #26

    13:23 24.02.2026

  • 20 Ганя Путинофила

    3 6 Отговор
    Трябваше украинците да се надупат и всичко щеше да свърши!
    Така нашите русодебили се дупат!

    13:24 24.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Смехурко

    5 6 Отговор
    Ти да видиш! Доживяхме агресорът да оправдава предизвиканата от него война с енергичната защита на Украйна и нежеланието й да се предаде на нашественика. Видите ли, Западът също бил виновен, защото помагал на Украйна да запази независимостта и териториалната си цялост, съгласно устава на ООН и международното право!

    13:25 24.02.2026

  • 24 Руснак без кракпа

    4 5 Отговор

    До коментар #16 от "Пич":

    Утре съм в Киев!Ако остана с глава!

    13:26 24.02.2026

  • 25 а урсулето пристигна в Киев с цветя

    6 5 Отговор
    Щели да погребват украйна .

    Коментиран от #43

    13:26 24.02.2026

  • 26 Копейкотрошач

    2 5 Отговор

    До коментар #19 от "а козляците все по жално блеят":

    Теслата показва правилната посока.

    Коментиран от #30

    13:27 24.02.2026

  • 27 западняците тръгнали на поклонение

    4 3 Отговор
    към Киеф . Голямо друсане ще падне довечера .

    13:28 24.02.2026

  • 28 СВОто на ПУТИН

    5 3 Отговор
    Най големия геноцид срещу СЛАВЯНИТЕ.

    13:28 24.02.2026

  • 29 Ачо

    4 6 Отговор
    Писко,кажи на твоя президент,че е пъзльо!Където стъпите Тръмп ходи по стъпките ви и удря.А той гледа като будала.Изгониха ли ви от Венецуела?Изхвърлиха ви!Потопиха ли ти корабите?Потопиха!Смачкаха ли ви самолетите в дълбокия тил?Отговорете сами!Избиха ли ви мирните граждани в Курск?Бомбардираха ли резиденцията на Путин?Убиват ли ви мъжете в Украйна пак като през Втората война?какво прави твоят президент?Хили се пред журналистите,,като че нищо не се е случило.Баламурници такива!Ракети имали.Наврете си някъде ракетите пъзльовци!Още ще ви горят рафинериите,будали такива!

    Коментиран от #33

    13:28 24.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Русофилче

    1 4 Отговор
    Намесата на Царска Русия в Априлското въстание доведе до мащабна конфронтация.

    13:28 24.02.2026

  • 32 Атина Палада

    4 4 Отговор
    Руснаците не стават за войници!!!И в Сомалия го разбраха.

    13:29 24.02.2026

  • 33 а козляците все по жално блеят

    4 2 Отговор

    До коментар #29 от "Ачо":

    Явно нещата вървят в правилната посока .

    Коментиран от #39

    13:29 24.02.2026

  • 34 От 36 години запада прецаква

    0 3 Отговор
    Работническата класа на русия която няма наследници и сега са останали военни и червена аристокрация които се направиха на велики и започнаха СВО за денацификация на украйна

    13:30 24.02.2026

  • 35 Руснаков

    1 1 Отговор
    Много народ за Белене има в сайта...или са малко ама са много гръмогласни...абе...рублата си е рубла....

    13:30 24.02.2026

  • 36 Бомбят Путин...

    1 4 Отговор

    До коментар #5 от "име":

    В Русия !!!!!!!!!!??????!!!!!?!?

    13:30 24.02.2026

  • 37 козляците са продукт на

    5 0 Отговор
    русофобските ни новинарски сайтове, в които се пише само негативно за Русия и липсата на самостоятелно мислене, защото много от нещата просто не са верни. В резултат - безмозъчен русофоб, който пише глупости.

    Коментиран от #42, #48

    13:30 24.02.2026

  • 38 Боби

    2 4 Отговор
    Умират от яд рашките, че не стана на тяхното. В началото бяха в предградията на Киев а сега не могат даже до границата на Донецка област да стигнат.

    13:31 24.02.2026

  • 39 Димяща УШАНКА

    3 3 Отговор

    До коментар #33 от "а козляците все по жално блеят":

    И блатните путинисти блеят...и то доста по силно.

    13:32 24.02.2026

  • 40 Дедо

    3 3 Отговор
    Вече никой не слуша какво казват руснаците. Запада бавно и методично се въоръжава , налага санкции и си гледа интереса. Разберете мощта на запада е прекалено голяма . Само вижте преди 80 години какво огромно и невиждано струпване на бойни кораби има при десанта в Нормандия . Това никой в света не може да го направи .

    13:32 24.02.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Кръвния данък за Путин

    0 1 Отговор

    До коментар #37 от "козляците са продукт на":

    Е безкраен....и това ли не е верно.

    13:32 24.02.2026

  • 43 Тираджия

    1 2 Отговор

    До коментар #25 от "а урсулето пристигна в Киев с цветя":

    С на твоя гроб изобщо няма да има китки! Ще са те подхвърлили в него и бързо ще са се разбягали. Нещастник!

    Коментиран от #49

    13:33 24.02.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Цецко

    4 2 Отговор
    Ако Китай оттегли подкрепата си за Русия , то войната приключва за 5 минути

    13:33 24.02.2026

  • 46 Дон Корлеоне

    4 1 Отговор
    Западът все още ви жали.

    13:34 24.02.2026

  • 47 млади атлантици

    3 1 Отговор
    Съсловието на мама пе де рм ето или на тати кифлето. Ходят да ядат по скарите в студентски град. Беемветата им нямат 15 години, но са пред умиране. Чалгата им е в деенка то , както и кр исталите и балоните. Анцуга е Баленсиага, втора ръка от базара, ама по тихо, че никой не знае. Тати работи общински поръчки, мама ръшка здравната каса с 200 евро на час. Демокрацията я разбират като нестихващи финансови потоци към револют. Бъдещият цвят на нацията.

    13:34 24.02.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 разбира се

    2 2 Отговор

    До коментар #43 от "Тираджия":

    То и Путин ще го помнят 1000 години , а тебе докато уври боба .

    Коментиран от #57

    13:35 24.02.2026

  • 50 Герго

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Тебе защо не те":

    Щото шурофактиняк

    13:35 24.02.2026

  • 51 аz СВО Победа 80

    3 1 Отговор
    Накратко:
    1.Киев за два дня 🤣🤣🤣
    2.Тази сутрин започна петата година от Киев за два дня 🤣🤣🤣

    13:36 24.02.2026

  • 52 Пламен

    2 0 Отговор
    преди 1 час
    Русия е агресор, заяви президентът Илияна Йотова на днешната четвърта годишнина от началото на войната в Украйна.

    Коментиран от #58

    13:36 24.02.2026

  • 53 Негър от Камерун

    3 1 Отговор
    Какво е общото между Песков и русофилите?

    Че дъщерите им са в Париж при нас.

    13:36 24.02.2026

  • 54 Плътно зад Украйна

    1 1 Отговор
    Европа е плътно зад Украйна и й диша тежко във врата, мухахахахахахахахахаха

    13:37 24.02.2026

  • 55 Аз съм веган

    1 0 Отговор
    Не е виновна Европа че сте бездарници.

    13:37 24.02.2026

  • 56 Русофилчето

    1 0 Отговор
    Плача, братушките падат като зрели круши на фронта

    13:37 24.02.2026

  • 57 Ще си събираш

    0 1 Отговор

    До коментар #49 от "разбира се":

    Ка ран тийте

    Коментиран от #60

    13:37 24.02.2026

  • 58 Бряй

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "Пламен":

    Ако е казала такова нещо, значи Путин й е спрял рублите. Или рублите са отишли при Рублен.

    13:38 24.02.2026

  • 59 Йово

    1 1 Отговор
    Виждаме как евробюрократите спокойно си ходят по Киев когато си искат. Дали като Сащ нападнат Иран някой ще може спокойно да се разхожда в Техеран, съмнявам се.

    13:38 24.02.2026

  • 60 я кажи

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "Ще си събираш":

    Можем ли да си уредим една среща набързо ? Да видим кой крив кой прав ?

    13:39 24.02.2026

  • 61 Факти

    0 0 Отговор
    Русия е супер жалка. Напада и реве, че й чупят зъбите.

    13:40 24.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания