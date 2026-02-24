Кремъл: Намесата на Запада превърна войната в Украйна в широка конфронтация

Кремъл заяви, че намесата на западни държави във войната в Украйна е разширила конфликта, превръщайки го в по-голяма конфронтация между Русия и Запада, предаде "Ройтерс", цитирана от news.bg.
Изявлението беше направено точно четири години след началото на военната инвазия в Украйна, когато десетки хиляди руски войници навлязоха в страната по нареждане на президента Владимир Путин. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков посочи, че след "пряката намеса" на западноевропейски страни и САЩ, т.нар. "специална военна операция" се е превърнала в "значително по-голяма конфронтация" с държави, които според Москва имат за цел "да унищожат страната".
Песков уточни, че въпреки продължаващите бойни действия, Русия остава отворена за постигане на целите си чрез политически и дипломатически средства. "Продължаваме усилията си за постигане на мир, нашата позиция е ясна и последователна. Всичко зависи от действията на киевския режим", заяви той.
На въпрос за възможността конфликтът да бъде решен чрез преговори, Песков каза, че Москва се надява диалогът да продължи, но към момента не може да уточни кога и къде ще се състои следващият кръг разговори, тъй като параметрите все още не са окончателно съгласувани.
Изявленията идват на фона на продължаващите бойни действия и усилията за възобновяване на дипломатическия диалог между Москва и Киев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
13:15 24.02.2026
2 Пламен
Коментиран от #10, #12
13:15 24.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Не бе ватенка.
13:16 24.02.2026
5 име
Коментиран от #36
13:16 24.02.2026
6 Хахахаха
13:17 24.02.2026
7 Смех с ватенки
13:17 24.02.2026
8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
13:17 24.02.2026
9 Руснаков
13:18 24.02.2026
10 Дони
До коментар #2 от "Пламен":НА МЕН МИ СЕ ПЛАЧЕ -КИЛО КРАСТАВИЦИ 8.60 лева ----ВДИГНАХА ТАКСА ОТПАДЪЦИ-ПОЧТИ ДВОИНО--ЦЪФТИМ ОМБРЕ
Коментиран от #14
13:18 24.02.2026
11 ще има радиация за всички
13:19 24.02.2026
12 Плаче му се защото
До коментар #2 от "Пламен":Руската армия плахо отстъпва в посока на запад
А бате Тръмп ясно заяви че украинците нямат карти за да спечелят
Коментиран от #17
13:20 24.02.2026
13 Прав си
13:20 24.02.2026
14 Ами
До коментар #10 от "Дони":Що не ходиш на работа?
Коментиран от #22
13:20 24.02.2026
15 Атина Палада
13:20 24.02.2026
16 Пич
Коментиран от #24
13:21 24.02.2026
17 Я пъ тоа
До коментар #12 от "Плаче му се защото":Бомбят Русия.
Бомбят Путин
Представяш ли си.....
13:21 24.02.2026
18 Атина Палада
Коментиран от #19, #21
13:21 24.02.2026
19 а козляците все по жално блеят
До коментар #18 от "Атина Палада":Явно нещата вървят в правилната посока .
Коментиран от #26
13:23 24.02.2026
20 Ганя Путинофила
Така нашите русодебили се дупат!
13:24 24.02.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Смехурко
13:25 24.02.2026
24 Руснак без кракпа
До коментар #16 от "Пич":Утре съм в Киев!Ако остана с глава!
13:26 24.02.2026
25 а урсулето пристигна в Киев с цветя
Коментиран от #43
13:26 24.02.2026
26 Копейкотрошач
До коментар #19 от "а козляците все по жално блеят":Теслата показва правилната посока.
Коментиран от #30
13:27 24.02.2026
27 западняците тръгнали на поклонение
13:28 24.02.2026
28 СВОто на ПУТИН
13:28 24.02.2026
29 Ачо
Коментиран от #33
13:28 24.02.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Русофилче
13:28 24.02.2026
32 Атина Палада
13:29 24.02.2026
33 а козляците все по жално блеят
До коментар #29 от "Ачо":Явно нещата вървят в правилната посока .
Коментиран от #39
13:29 24.02.2026
34 От 36 години запада прецаква
13:30 24.02.2026
35 Руснаков
13:30 24.02.2026
36 Бомбят Путин...
До коментар #5 от "име":В Русия !!!!!!!!!!??????!!!!!?!?
13:30 24.02.2026
37 козляците са продукт на
Коментиран от #42, #48
13:30 24.02.2026
38 Боби
13:31 24.02.2026
39 Димяща УШАНКА
До коментар #33 от "а козляците все по жално блеят":И блатните путинисти блеят...и то доста по силно.
13:32 24.02.2026
40 Дедо
13:32 24.02.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Кръвния данък за Путин
До коментар #37 от "козляците са продукт на":Е безкраен....и това ли не е верно.
13:32 24.02.2026
43 Тираджия
До коментар #25 от "а урсулето пристигна в Киев с цветя":С на твоя гроб изобщо няма да има китки! Ще са те подхвърлили в него и бързо ще са се разбягали. Нещастник!
Коментиран от #49
13:33 24.02.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Цецко
13:33 24.02.2026
46 Дон Корлеоне
13:34 24.02.2026
47 млади атлантици
13:34 24.02.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 разбира се
До коментар #43 от "Тираджия":То и Путин ще го помнят 1000 години , а тебе докато уври боба .
Коментиран от #57
13:35 24.02.2026
50 Герго
До коментар #44 от "Тебе защо не те":Щото шурофактиняк
13:35 24.02.2026
51 аz СВО Победа 80
1.Киев за два дня 🤣🤣🤣
2.Тази сутрин започна петата година от Киев за два дня 🤣🤣🤣
13:36 24.02.2026
52 Пламен
Русия е агресор, заяви президентът Илияна Йотова на днешната четвърта годишнина от началото на войната в Украйна.
Коментиран от #58
13:36 24.02.2026
53 Негър от Камерун
Че дъщерите им са в Париж при нас.
13:36 24.02.2026
54 Плътно зад Украйна
13:37 24.02.2026
55 Аз съм веган
13:37 24.02.2026
56 Русофилчето
13:37 24.02.2026
57 Ще си събираш
До коментар #49 от "разбира се":Ка ран тийте
Коментиран от #60
13:37 24.02.2026
58 Бряй
До коментар #52 от "Пламен":Ако е казала такова нещо, значи Путин й е спрял рублите. Или рублите са отишли при Рублен.
13:38 24.02.2026
59 Йово
13:38 24.02.2026
60 я кажи
До коментар #57 от "Ще си събираш":Можем ли да си уредим една среща набързо ? Да видим кой крив кой прав ?
13:39 24.02.2026
61 Факти
13:40 24.02.2026