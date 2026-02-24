Кремъл: Намесата на Запада превърна войната в Украйна в широка конфронтация

Кремъл заяви, че намесата на западни държави във войната в Украйна е разширила конфликта, превръщайки го в по-голяма конфронтация между Русия и Запада, предаде "Ройтерс", цитирана от news.bg.

Изявлението беше направено точно четири години след началото на военната инвазия в Украйна, когато десетки хиляди руски войници навлязоха в страната по нареждане на президента Владимир Путин. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков посочи, че след "пряката намеса" на западноевропейски страни и САЩ, т.нар. "специална военна операция" се е превърнала в "значително по-голяма конфронтация" с държави, които според Москва имат за цел "да унищожат страната".

Песков уточни, че въпреки продължаващите бойни действия, Русия остава отворена за постигане на целите си чрез политически и дипломатически средства. "Продължаваме усилията си за постигане на мир, нашата позиция е ясна и последователна. Всичко зависи от действията на киевския режим", заяви той.

На въпрос за възможността конфликтът да бъде решен чрез преговори, Песков каза, че Москва се надява диалогът да продължи, но към момента не може да уточни кога и къде ще се състои следващият кръг разговори, тъй като параметрите все още не са окончателно съгласувани.

Изявленията идват на фона на продължаващите бойни действия и усилията за възобновяване на дипломатическия диалог между Москва и Киев.