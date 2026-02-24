Медведев: „Руски войници не се нуждаят от визи, могат да нахлуят в Европа“

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев коментира в социалната мрежа X думите на заместник-председателя на Европейската комисия и ръководител на европейската дипломация Кая Калас, че ЕС работи за ограничаване на влизането на бивши руски военни в Шенгенската зона, предава Фокус.
Медведев отвърна, че „руските войници не се нуждаят от визи - те просто могат да нахлуят в Европа“.
„Кая, русият плъх, заяви, че работи, за да гарантира, че стотици хиляди бивши руски военни никога няма да влязат в Шенген. Каква загуба за нашите бойци. Е, те могат да влязат без визи, ако искат. Както през 1812 или 1945 г. Честит Ден на защитника на отечеството!“, написа още той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Атина Палада
12:49 24.02.2026
2 Атина Палада
Коментиран от #74
12:50 24.02.2026
3 Червените Хълмове
12:51 24.02.2026
4 Преди руснаците бяха крепостни
Коментиран от #68
12:52 24.02.2026
5 Дедо
12:52 24.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Смешник
12:52 24.02.2026
8 Плешива първопричина
Коментиран от #91
12:52 24.02.2026
9 Да,бе
Коментиран от #55
12:52 24.02.2026
10 Делю Хайдутин
Коментиран от #92
12:52 24.02.2026
11 Мишел
12:52 24.02.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Мими Кучева
12:53 24.02.2026
14 Точно
12:54 24.02.2026
15 Кривоверен алкаш
12:54 24.02.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Швейк
При повечето алкохолици е така.
12:55 24.02.2026
19 хахаха
12:55 24.02.2026
20 аz СВО Победа 80
🤣🤣🤣🤣
12:55 24.02.2026
21 хаха
Коментиран от #30
12:55 24.02.2026
22 гост
До коментар #12 от "Червените Хълмове":Дано мен да ме викнат да те охранявам с Централният Софийски...ще получиш Ф50.....75...
12:56 24.02.2026
23 Може,
Коментиран от #63
12:56 24.02.2026
24 сондьор
12:56 24.02.2026
25 Ситен дъжд запръска
12:56 24.02.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 6135
Да не забравяме: руските военни са вежливи!
Коментиран от #34, #36
12:57 24.02.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Питам
До коментар #21 от "хаха":Колко може да бъде правс една пропаднала руска пияница в най-пропадналата държава?
12:58 24.02.2026
31 Този пък
12:59 24.02.2026
32 Учете руски език,
"они могут въехать без виз, если захотят", това изобщо не е "те просто могат да нахлуят в Европа“."
Коментиран от #46
13:00 24.02.2026
33 Тиква Стайл
13:00 24.02.2026
34 Джавелин Михайлов
До коментар #27 от "6135":Според мен ще бъдат запалени живи в танка.Ъ?
Няма да имат време да гъкнат
13:00 24.02.2026
35 Сталин
Коментиран от #42, #73
13:01 24.02.2026
36 Смех с ватенки
До коментар #27 от "6135":Чакай първо да издрапат от Донбас.Към краят на века.
13:01 24.02.2026
37 Някои
13:01 24.02.2026
38 Анджо
13:02 24.02.2026
39 Копейка
13:03 24.02.2026
40 Пий
13:03 24.02.2026
41 Както
13:03 24.02.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Димяща УШАНКА
13:04 24.02.2026
45 Сталин
До коментар #42 от "Тебе ще те":Колониален роб ,заради ей такива мизерни цървули като тебе сме били 500 години под турско
Коментиран от #57, #61
13:05 24.02.2026
46 Ти адвокатче ли си
До коментар #32 от "Учете руски език,":Нещо.Ама руская шл ю ха.
13:05 24.02.2026
47 Руснак
13:05 24.02.2026
48 Пхах
Русия загуби тази война.
13:06 24.02.2026
49 Митя
13:06 24.02.2026
50 Хахахаха
13:07 24.02.2026
51 Свободен
13:07 24.02.2026
52 Хага
13:08 24.02.2026
53 Пхах
Русия загуби тази война.
Коментиран от #84
13:08 24.02.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Хахахаха
До коментар #9 от "Да,бе":Незнам такива като вас, където чакат да ви асвабадят, защо не ви пратят там преди това?
13:09 24.02.2026
56 Анализатор
Освен това в Европа диваците и варварите ги вкарваме в зоопарка, да си играят с маймуните и мечките, където е и твоето място, Медведев....
13:09 24.02.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Може да нахлуеш
13:10 24.02.2026
59 Руски Z блогър
13:11 24.02.2026
60 Солдат
13:11 24.02.2026
61 Ей Тебе
До коментар #45 от "Сталин":С една лопата ще ти изправя гърбицата и после ще се пишеш Сталинчо.Едногънкова т в а р.
Коментиран от #65
13:11 24.02.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Обективен
До коментар #23 от "Може,":Няма такъв град. Има Красноармейск
13:12 24.02.2026
64 Гняв Божи
Коментиран от #70
13:12 24.02.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 1 шотче
13:14 24.02.2026
67 Болен мозък
13:14 24.02.2026
68 А бе
До коментар #4 от "Преди руснаците бяха крепостни":На този Путлер му е забранил водката,минал е на самогон.
13:14 24.02.2026
69 Абе нали рашистите бяха миролюбиви
-;-
Абе нали рашистите бяха миролюбиви.
на 16.02.2026 година Путлер обяви пред Журналистите че нее знаел за планирано нападение ан 200-те хиляди солдати от Учението ним!
Още оттогава разбрах че рашист означава гадина!
13:15 24.02.2026
70 Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ ЕВРОПЕЙСКА
До коментар #64 от "Гняв Божи":Кой кого ли бие и ощастливява.
13:15 24.02.2026
71 Слава алкохолу
13:16 24.02.2026
72 Санитар
13:17 24.02.2026
73 Ихууууу
До коментар #35 от "Сталин":Стнилюха и ханс катртечаря ви чака
13:17 24.02.2026
74 На пияниците нищо не им е проблем
До коментар #2 от "Атина Палада":Атина Палада
3024ОТГОВОР
Да си крепостен и с имперско мислене си е голям проблем
-;-
Когато имаш пиячката , нищо не ти е проблем- пиеш и си щастлив.
Важното е водката и сельодката да ги има на пазара - мужиците ще си намерят пиячката
Абе нашите русофили на трезвено или на пияно си обичат Мамаша си Раша?!
13:18 24.02.2026
75 Украйна дрони Путин
13:18 24.02.2026
76 Макрон
13:18 24.02.2026
77 Инж1
13:19 24.02.2026
78 Медведката пак се появи
20ОТГОВОР
До коментар 4 от "Преди руснаците бяха крепостни":
На този Путлер му е забранил водката,минал е на самогон.
-;-
Дано медведката да не мине на спирт, че може да видим сутния ден!
Помните ли че рашистите ни предупреждаваха за Сутния ден!
13:20 24.02.2026
79 Водкаев
13:23 24.02.2026
80 анонимен
Коментиран от #83, #89
13:24 24.02.2026
81 гост
13:25 24.02.2026
82 така е
13:26 24.02.2026
83 анонимки
До коментар #80 от "анонимен":Той верваше и че има силна руска армия. Пародия.
13:27 24.02.2026
84 Айде бе
До коментар #53 от "Пхах":Сериозно ли го пишеш това ? Мале, някои са много зле.
13:28 24.02.2026
85 анонимен
Коментиран от #86, #87
13:29 24.02.2026
86 Нима
До коментар #85 от "анонимен":СССР бе значително по-силна ядрена държава. Къде е сега СССР?
13:31 24.02.2026
87 Ей Тебепобедиш значи
До коментар #85 от "анонимен":Да я откажеш от войната.има Световни.примери Барни.Още 1 ,2 милиона ватенки и..ще стане
13:32 24.02.2026
88 И тоя беше президент!
13:33 24.02.2026
89 Путин каза
До коментар #80 от "анонимен":Не работи от 4 г.Видяхме ги колко да безаналогови.С мотори магарета и бъгита.
13:34 24.02.2026
90 Наздраве, Пианицо!
13:35 24.02.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 бил на Дунава...
До коментар #10 от "Делю Хайдутин":а от 4 години няколко кални села не може в Украйна да превземе....
13:38 24.02.2026