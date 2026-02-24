Новини
Свят »
Русия »
Медведев: „Руски войници не се нуждаят от визи, могат да нахлуят в Европа“

Медведев: „Руски войници не се нуждаят от визи, могат да нахлуят в Европа“

24 Февруари, 2026 12:50, обновена 24 Февруари, 2026 12:49 1 316 92

  • дмитри медведев-
  • визи-
  • европа-
  • войници-
  • русия-
  • руски войници

Руският заместник-председател на Съвета за сигурност реагира на изявленията на Кая Калас относно ограниченията за бивши военни в Шенген

Медведев: „Руски войници не се нуждаят от визи, могат да нахлуят в Европа“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев коментира в социалната мрежа X думите на заместник-председателя на Европейската комисия и ръководител на европейската дипломация Кая Калас, че ЕС работи за ограничаване на влизането на бивши руски военни в Шенгенската зона, предава Фокус.

Медведев отвърна, че „руските войници не се нуждаят от визи - те просто могат да нахлуят в Европа“.

„Кая, русият плъх, заяви, че работи, за да гарантира, че стотици хиляди бивши руски военни никога няма да влязат в Шенген. Каква загуба за нашите бойци. Е, те могат да влязат без визи, ако искат. Както през 1812 или 1945 г. Честит Ден на защитника на отечеството!“, написа още той.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 36 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    48 36 Отговор
    Руската армия 4 година се мъчи в Донбас

    12:49 24.02.2026

  • 2 Атина Палада

    51 34 Отговор
    Да си крепостен и с имперско мислене си е голям проблем .....

    Коментиран от #74

    12:50 24.02.2026

  • 3 Червените Хълмове

    1 21 Отговор
    Провокирам канибалски наклонности в всички млади българки искат да ме сготвят и изядат цял и гол изпечен мръвка по мръвка затворен чисто гол в фурната и на пълна упойка да ме разрежат с нож наполовина след това и да ме оглозгат до кокал и череп мръвка по мръвка изпечен с устата си всички млади българки

    12:51 24.02.2026

  • 4 Преди руснаците бяха крепостни

    39 30 Отговор
    Сега да роби.

    Коментиран от #68

    12:52 24.02.2026

  • 5 Дедо

    40 29 Отговор
    Забавния кремълски пияница.

    12:52 24.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Смешник

    16 37 Отговор
    Ясно е че Медведката злоупотреба с алкохола но тая Калас е абсолютно куха лейка

    12:52 24.02.2026

  • 8 Плешива първопричина

    40 29 Отговор
    Могат, но ще се върнат в чували.

    Коментиран от #91

    12:52 24.02.2026

  • 9 Да,бе

    28 10 Отговор
    Скоро не са ни освобождавали,а вече се не трае...

    Коментиран от #55

    12:52 24.02.2026

  • 10 Делю Хайдутин

    25 21 Отговор
    Дядо Иван е на Дунава.Месете погачите.

    Коментиран от #92

    12:52 24.02.2026

  • 11 Мишел

    23 25 Отговор
    Пратете на тоя една карта на Купянск.

    12:52 24.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Мими Кучева

    25 21 Отговор
    Пиклю.

    12:53 24.02.2026

  • 14 Точно

    30 19 Отговор
    Този ако му спре тока през нощта и ще напълни гащите

    12:54 24.02.2026

  • 15 Кривоверен алкаш

    29 21 Отговор
    Алкохолика си е алкохолик,плещи ги през къра..както обикновено..

    12:54 24.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Швейк

    28 20 Отговор
    Тоя от ден на ден става все по тъп.
    При повечето алкохолици е така.

    12:55 24.02.2026

  • 19 хахаха

    6 1 Отговор
    Ах, какви нежни, словесни престрелки прехвърчат.

    12:55 24.02.2026

  • 20 аz СВО Победа 80

    18 18 Отговор
    Киев за два дня,Берлин за неделя!
    🤣🤣🤣🤣

    12:55 24.02.2026

  • 21 хаха

    19 14 Отговор
    Колко е прав Медведев !

    Коментиран от #30

    12:55 24.02.2026

  • 22 гост

    13 2 Отговор

    До коментар #12 от "Червените Хълмове":

    Дано мен да ме викнат да те охранявам с Централният Софийски...ще получиш Ф50.....75...

    12:56 24.02.2026

  • 23 Може,

    21 15 Отговор
    ама първо да превземат Покровск!

    Коментиран от #63

    12:56 24.02.2026

  • 24 сондьор

    20 14 Отговор
    на путин шута пробва общественото мнение!

    12:56 24.02.2026

  • 25 Ситен дъжд запръска

    6 9 Отговор
    Ник Механик дедовият ми изтръска.

    12:56 24.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 6135

    12 9 Отговор
    Според мен ако руснаците спрат на някое КПП с танк и учтиво помолят за входна виза, със сигурност ще им издадат.

    Да не забравяме: руските военни са вежливи!

    Коментиран от #34, #36

    12:57 24.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Питам

    12 13 Отговор

    До коментар #21 от "хаха":

    Колко може да бъде правс една пропаднала руска пияница в най-пропадналата държава?

    12:58 24.02.2026

  • 31 Този пък

    16 14 Отговор
    Медведев е палячо, няма по-голям клоун от него.

    12:59 24.02.2026

  • 32 Учете руски език,

    9 9 Отговор
    пак ви повтарям, провокатори, жалки.
    "они могут въехать без виз, если захотят", това изобщо не е "те просто могат да нахлуят в Европа“."

    Коментиран от #46

    13:00 24.02.2026

  • 33 Тиква Стайл

    13 9 Отговор
    Разбира се, че могат да нахлуят в Европа без визи. Но задължително, ако ще е без визи, то ще ги придружава и мобилния крематориум, като в Украйна в началото на войната.

    13:00 24.02.2026

  • 34 Джавелин Михайлов

    9 9 Отговор

    До коментар #27 от "6135":

    Според мен ще бъдат запалени живи в танка.Ъ?
    Няма да имат време да гъкнат

    13:00 24.02.2026

  • 35 Сталин

    9 9 Отговор
    Чакаме на Русе,да ни освободят пак братушките от тикви,прасета и Простокирчовците

    Коментиран от #42, #73

    13:01 24.02.2026

  • 36 Смех с ватенки

    10 6 Отговор

    До коментар #27 от "6135":

    Чакай първо да издрапат от Донбас.Към краят на века.

    13:01 24.02.2026

  • 37 Някои

    4 3 Отговор
    казват,че е нормален???

    13:01 24.02.2026

  • 38 Анджо

    8 5 Отговор
    Болен мозък.

    13:02 24.02.2026

  • 39 Копейка

    3 3 Отговор
    За левъ ша се беся!

    13:03 24.02.2026

  • 40 Пий

    8 3 Отговор
    по кротко медведюша. Лошо ти е пиенството.

    13:03 24.02.2026

  • 41 Както

    6 1 Отговор
    в Иран,Куба и Венецуела!

    13:03 24.02.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Димяща УШАНКА

    8 3 Отговор
    Ние нахлухме в Украйна и ни спукаха от бой.

    13:04 24.02.2026

  • 45 Сталин

    6 4 Отговор

    До коментар #42 от "Тебе ще те":

    Колониален роб ,заради ей такива мизерни цървули като тебе сме били 500 години под турско

    Коментиран от #57, #61

    13:05 24.02.2026

  • 46 Ти адвокатче ли си

    3 1 Отговор

    До коментар #32 от "Учете руски език,":

    Нещо.Ама руская шл ю ха.

    13:05 24.02.2026

  • 47 Руснак

    4 1 Отговор
    не трябва да стъпва западно от Урал!За сега!

    13:05 24.02.2026

  • 48 Пхах

    5 0 Отговор
    ВСУ за две седмица убиха 35 00 руснака, освободиха над 300 кв. километра и продължават да газят.
    Русия загуби тази война.

    13:06 24.02.2026

  • 49 Митя

    6 0 Отговор
    освободи ли Мадуро?

    13:06 24.02.2026

  • 50 Хахахаха

    4 0 Отговор
    Това изобщо не са заплахи, нали копейки? Е, ако един ден НАТО нахлуе в раша, да знаете за заплахите.

    13:07 24.02.2026

  • 51 Свободен

    8 0 Отговор
    Ама защо не пробвате?!

    13:07 24.02.2026

  • 52 Хага

    4 0 Отговор
    От кога те чакаме !

    13:08 24.02.2026

  • 53 Пхах

    8 1 Отговор
    ВСУ за две седмица убиха 35 00 руснака, освободиха над 300 кв. километра и продължават да газят.
    Русия загуби тази война.

    Коментиран от #84

    13:08 24.02.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Хахахаха

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "Да,бе":

    Незнам такива като вас, където чакат да ви асвабадят, защо не ви пратят там преди това?

    13:09 24.02.2026

  • 56 Анализатор

    8 0 Отговор
    Те не могат да пресекат Украинската граница, ще влизат в Европа.
    Освен това в Европа диваците и варварите ги вкарваме в зоопарка, да си играят с маймуните и мечките, където е и твоето място, Медведев....

    13:09 24.02.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Може да нахлуеш

    6 0 Отговор
    само у Маша,с чаша!

    13:10 24.02.2026

  • 59 Руски Z блогър

    5 0 Отговор
    Украинците ни избиват така както немците не са ни избивали през 1941.

    13:11 24.02.2026

  • 60 Солдат

    2 0 Отговор
    Нас ни казват,че сме пред Берлин!

    13:11 24.02.2026

  • 61 Ей Тебе

    2 0 Отговор

    До коментар #45 от "Сталин":

    С една лопата ще ти изправя гърбицата и после ще се пишеш Сталинчо.Едногънкова т в а р.

    Коментиран от #65

    13:11 24.02.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Обективен

    1 3 Отговор

    До коментар #23 от "Може,":

    Няма такъв град. Има Красноармейск

    13:12 24.02.2026

  • 64 Гняв Божи

    1 2 Отговор
    Руснаците хем ще бият европейците, хем ще ги ОЩАСТЛИВЯТ, на онова място, дето слънцето не ги огрява, няма да е лошо след това да навестят насилниците на палестинския народ, истинските виновници за злото от 2000 години. А, червения хълм го чака същото което е правил с българското знаме, и след това, каквото руснаците ще направят с европейците.

    Коментиран от #70

    13:12 24.02.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 1 шотче

    5 0 Отговор
    Берлин,2 Париж, 3 Лисабон....4 Карлуково!

    13:14 24.02.2026

  • 67 Болен мозък

    2 0 Отговор
    Чакаме Медведев да нахлуе в Европа....ако му стиска де.

    13:14 24.02.2026

  • 68 А бе

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Преди руснаците бяха крепостни":

    На този Путлер му е забранил водката,минал е на самогон.

    13:14 24.02.2026

  • 69 Абе нали рашистите бяха миролюбиви

    5 0 Отговор
    Медведев: „Руски войници не се нуждаят от визи, могат да нахлуят в Европа“
    -;-
    Абе нали рашистите бяха миролюбиви.

    на 16.02.2026 година Путлер обяви пред Журналистите че нее знаел за планирано нападение ан 200-те хиляди солдати от Учението ним!
    Още оттогава разбрах че рашист означава гадина!

    13:15 24.02.2026

  • 70 Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ ЕВРОПЕЙСКА

    2 0 Отговор

    До коментар #64 от "Гняв Божи":

    Кой кого ли бие и ощастливява.

    13:15 24.02.2026

  • 71 Слава алкохолу

    1 0 Отговор
    Слава, слава

    13:16 24.02.2026

  • 72 Санитар

    3 0 Отговор
    Тоя пак го изпущих....

    13:17 24.02.2026

  • 73 Ихууууу

    1 1 Отговор

    До коментар #35 от "Сталин":

    Стнилюха и ханс катртечаря ви чака

    13:17 24.02.2026

  • 74 На пияниците нищо не им е проблем

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    Атина Палада
    3024ОТГОВОР
    Да си крепостен и с имперско мислене си е голям проблем
    -;-
    Когато имаш пиячката , нищо не ти е проблем- пиеш и си щастлив.
    Важното е водката и сельодката да ги има на пазара - мужиците ще си намерят пиячката

    Абе нашите русофили на трезвено или на пияно си обичат Мамаша си Раша?!

    13:18 24.02.2026

  • 75 Украйна дрони Путин

    2 0 Отговор
    Бомби Русия. Срам за Путин, Голем срам.

    13:18 24.02.2026

  • 76 Макрон

    0 0 Отговор
    като каже за френски контингент,веднага се хващат за орешника!

    13:18 24.02.2026

  • 77 Инж1

    3 0 Отговор
    А да видим как орките ще нахлуят в Европа!?!?!?! Приказки на пияна глава е лесно да се ръсят....

    13:19 24.02.2026

  • 78 Медведката пак се появи

    0 2 Отговор
    А бе
    20ОТГОВОР
    До коментар 4 от "Преди руснаците бяха крепостни":

    На този Путлер му е забранил водката,минал е на самогон.
    -;-
    Дано медведката да не мине на спирт, че може да видим сутния ден!
    Помните ли че рашистите ни предупреждаваха за Сутния ден!

    13:20 24.02.2026

  • 79 Водкаев

    1 0 Отговор
    С подобни изказвания , олекваш като балон с горещ въздух. Не че и въпросната е в час, но каквото повикало,такова се обадило.

    13:23 24.02.2026

  • 80 анонимен

    0 2 Отговор
    Точно в деня на защитника на отечеството, Путин между другото спомена, че ядрената триада е напълно обновена и ще продължи да се развива. Така че урсулите, Рюте и останалите да си правят сметката. Лошото е че и ние сме в кюпа.

    Коментиран от #83, #89

    13:24 24.02.2026

  • 81 гост

    1 0 Отговор
    естествено че мога да влязат руските войни, обаче дали могат да излязат по друг начин освен като "Груз 200"

    13:25 24.02.2026

  • 82 така е

    1 0 Отговор
    Напоследъм се замисляли обаче да нахлуят в Москва.

    13:26 24.02.2026

  • 83 анонимки

    0 0 Отговор

    До коментар #80 от "анонимен":

    Той верваше и че има силна руска армия. Пародия.

    13:27 24.02.2026

  • 84 Айде бе

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Пхах":

    Сериозно ли го пишеш това ? Мале, някои са много зле.

    13:28 24.02.2026

  • 85 анонимен

    1 2 Отговор
    Чета някои коментари и се мая. Не може да победиш ядрена държава. Ако я притиснеш прекалено, тя няма какво да губи.

    Коментиран от #86, #87

    13:29 24.02.2026

  • 86 Нима

    1 0 Отговор

    До коментар #85 от "анонимен":

    СССР бе значително по-силна ядрена държава. Къде е сега СССР?

    13:31 24.02.2026

  • 87 Ей Тебепобедиш значи

    2 0 Отговор

    До коментар #85 от "анонимен":

    Да я откажеш от войната.има Световни.примери Барни.Още 1 ,2 милиона ватенки и..ще стане

    13:32 24.02.2026

  • 88 И тоя беше президент!

    3 0 Отговор
    Нема по утрепана държава!

    13:33 24.02.2026

  • 89 Путин каза

    3 0 Отговор

    До коментар #80 от "анонимен":

    Не работи от 4 г.Видяхме ги колко да безаналогови.С мотори магарета и бъгита.

    13:34 24.02.2026

  • 90 Наздраве, Пианицо!

    2 0 Отговор
    Скоро ще видиш дали калмици, ингушети, карелци, чукчи и всякакъв вид -станци са руски войници!

    13:35 24.02.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 бил на Дунава...

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Делю Хайдутин":

    а от 4 години няколко кални села не може в Украйна да превземе....

    13:38 24.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания