Новини
Свят »
Украйна »
Зеленски поиска ясна дата за присъединяването на Украйна към Европейския съюз
  Тема: Украйна

Зеленски поиска ясна дата за присъединяването на Украйна към Европейския съюз

24 Февруари, 2026 14:05 1 920 75

  • украйна-
  • ес-
  • русия-
  • володимир зеленски-
  • война

Без това уточнение руският президент Путин ще намери начин да блокира присъединяването на Украйна към ЕС, каза Зеленски

Зеленски поиска ясна дата за присъединяването на Украйна към Европейския съюз - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски призова за определянето на ясна дата за присъединяването на Украйна към Европейския съюз във видео обръщение към депутатите в Европейския парламент по случай навършването на четвъртата годишнина от пълномащабната руска инвазия, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"За нас е важно да имаме ясна дата за присъединяването ни към Европейския съюз", подчерта Зеленски.

"Без това уточнение руският президент Владимир Путин ще намери начин да блокира присъединяването на Украйна към Съюза за десетилетия, като ще раздели вас и Европа по този въпрос", допълни той.

Само една група в Европейския парламент - "Европа на суверенните нации" (ЕСН) не подкрепи днес Украйна при извънредната сесия на евродепутатите в Брюксел, посветена на четвъртата годишнина от началото на руското военно нападение срещу украинската страна. Както БТА съобщи, в началото на заседанието евродепутатите изслушаха обръщение от украинския президент Володимир Зеленски, предаде БТА.

Групата на Европейската народна партия (ЕНП) посочи, че войната в Украйна е безсмислена и че днес е ден на скръб, възмущение и решимост. Възмутени сме не само от (руския президент Владимир) Путин, а и от неговите поддръжници като (унгарския премиер Викотр) Орбан и (словашкия му колега Роберт) Фицо, посочиха от ЕНП. Отношението на (президента на САЩ Доналд) Тръмп към Украйна е достойно за съжаление заради оказването на натиск над жертвата в тази война, допълниха от тази парламентарна сила.

От групата на Социалистите и демократите отбелязаха, че Путин не е постигнал никоя от целите си с предприемането на военното нападение и е допуснал най-голямата стратегическа грешка от края на Студената война. Днешната война е посегателство срещу европейския ред, Путин не иска мир и има нужда от войната, за да поддържа режима си. Рано или късно ЕС ще трябва да отнеме запорираното в Европа руско имущество и това не би било отмъщение, а справедливост. Който блокира санкциите (на ЕС срещу Русия), подсилва агресора, Путин ще загуби войната, заявиха от тази парламентарна група.

"Патриоти за Европа" настояха ЕС да продължи да подкрепя Украйна хуманитарно и логистично, но призоваха това да не води до отслабване на европейските държави. От тази политическа сила отбелязаха, че обсъжданата възможност за ускорени преговори с Украйна за присъединяване към ЕС не се приема от европейското общество единодушно. Не може да има друг изход, освен договорен мир, добавиха представителите на тази парламентарна сила.

Европейските консерватори и реформисти призоваха Европа да използва възможностите си за сдържане и водене на дипломатически преговори, и коментираха, че "историята би коленичила пред украинските патриоти".

Групата "Обнови Европа" заяви, че ЕС е най-големият поддръжник на Украйна - икономически, военно и политически. Според тази парламентарна сила унгарският премиер Орбан оказва "недостоен шантаж" с блокирането на решение за разширяване на санкциите на ЕС срещу Русия. Групата настоя, че мирно споразумение без украинците и европейците не трябва да се допуска, и призова за по-бързо оказване на помощ на Киев и налагане на санкции срещу Москва.

Зелените определиха войната като неоправдана, непредизвикана и незаконна, и упрекнаха Орбан, че отслабва Европа и действа страхливо като "евтин слуга на Путин". Орбан предаде не само Украйна, а и всички нас, предаде Европа, посочиха от тази парламентарна сила с призива за спешно въвеждане на още санкции срещу руската страна и ускоряване на преговорите с Киев за присъединяване към ЕС.

Групата на Левицата заяви, че има нужда от траен мир, договорен с участието на Украйна по дипломатически път, както и от продължаване на санкциите срещу Русия.

От ЕСН коментираха, че президентът Зеленски се държи неблагодарно. Според тях украинците са виновни за разрушаването на газопровода "Северен поток" и спирането на доставките на петрол към Словакия и Унгария по петролопровода "Дружба" в последните дни. Единствено според тази парламентарна група Украйна има "един от най-корумпираните режими" и ЕС трябва да спре своята подкрепа.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 34 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    8 82 Отговор
    С Украйна ЕС ще е по-силен

    Коментиран от #24

    14:06 24.02.2026

  • 2 Последния Софиянец

    19 28 Отговор
    Заради този стотици хиляди българи загинаха от двете страни.

    14:07 24.02.2026

  • 3 Дата

    43 6 Отговор
    01.01.3000

    Коментиран от #8

    14:07 24.02.2026

  • 4 честен ционист

    55 11 Отговор
    И Ганчо иска ясна дата за излизане от съюза.

    Коментиран от #9

    14:07 24.02.2026

  • 5 ДЕТЕ

    32 3 Отговор
    И аз искам ясна дата от всички тук. Кога ще дойдете да принудите Тати да ми купи ново колело да ходя на магистралата да играя с каките.

    14:07 24.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Трол

    37 3 Отговор
    На 30-ти този месец.

    14:08 24.02.2026

  • 8 Много рано бе

    32 2 Отговор

    До коментар #3 от "Дата":

    Да не прибързваме. Има процедури все пак.

    Коментиран от #15

    14:08 24.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ехаа

    40 4 Отговор
    тоз май са му докарали нова стока от колумбия

    Коментиран от #55

    14:09 24.02.2026

  • 11 Пич

    24 2 Отговор
    Тая овчица до него гледа толкова лошо, че ще речеш толкова лоша возия да има Бугатито, та седалка и е разцепила .... А Зелю нормално - гледа си тъпо!!!

    Коментиран от #47

    14:09 24.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ясна дата

    17 4 Отговор
    1 януари 3026 г

    Коментиран от #37

    14:11 24.02.2026

  • 14 Тръмп

    6 18 Отговор
    Ще направя сделка с путин!
    Ще му дам русодебилска България, срещу Украйна в ЕС и НАТО!
    Така е честно!

    Коментиран от #21

    14:11 24.02.2026

  • 15 За тях няма

    19 1 Отговор

    До коментар #8 от "Много рано бе":

    Те са с предимство. Но ако искат точна дата, то 31 февруари 3335г. ми се вижда реалистичен срок.

    14:11 24.02.2026

  • 16 Ганчо

    10 12 Отговор

    До коментар #12 от "честен ционист":

    А ние пак ще ходим да давим рускините кат едно време. За една стюардеса нямаш идея какво правеха.

    Коментиран от #18, #26

    14:12 24.02.2026

  • 17 Конфети "Земя-въздух-земя "

    10 2 Отговор
    Ето,...датата е 🖕първи🖕

    14:13 24.02.2026

  • 18 Лъскай

    4 9 Отговор

    До коментар #16 от "Ганчо":

    6астуна и си вярвай

    14:13 24.02.2026

  • 19 Гошо

    14 1 Отговор
    Ок, даваме ти дата, зелен : 2046г. Дотогава да си си оправил икономиката.

    14:13 24.02.2026

  • 20 Иван 1

    24 1 Отговор
    Абе какви глупости пишете тук, Украйна е бездънна каца само наливате и нищо на среща.За другите членове на съюза няма нищо само Украйна Ви е в акъла помислете и за другите хора.

    14:14 24.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Добре де

    9 10 Отговор
    Само една група в Европейският парламент не подкрепя Украйна. Другите ( мнозинството) защо не са определили конкретна дата за присъединяването на Украйна към ЕС, както изисква Зеленски?

    Коментиран от #34

    14:16 24.02.2026

  • 23 Гошо

    16 2 Отговор

    До коментар #6 от "Атина Палада":

    Всичко там е ГМО вече, ще изхранват максимум Африка. Затова им е без пари зърното и подбиват цените в Европа.

    14:16 24.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Соваж бийби

    16 1 Отговор
    През крив макарон ще влезете в НАТО,най хубавият вариант американска колония като щат ама без право да влеза в Америка,само да работите за американци векове на ред .

    14:17 24.02.2026

  • 26 За една жвачка

    13 2 Отговор

    До коментар #16 от "Ганчо":

    цяла нощ свиреха на тромпета !

    14:18 24.02.2026

  • 27 Махараминдри баба

    16 2 Отговор
    Днес се навършват 4 г. от победата на путин велики над ковид 19

    Коментиран от #38, #48

    14:20 24.02.2026

  • 28 Сатана Z

    9 2 Отговор
    Европейският Райх ще налапа Украинска държава и така ще се сбъдне мечтата на Адолф за хилядолетния райх доминиран от немската арийска раса

    14:21 24.02.2026

  • 29 Махараминдри баба

    19 1 Отговор
    Руснаците първо унищожават позиции с кабове, след това работят дроновете, а след това влиза пехотата“, обяснява Вячеслав Володин, говорител на Южната група на въоръжените сили на Украйна.
    Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби

    14:21 24.02.2026

  • 30 Много е важно

    14 1 Отговор
    За всички желания на Зелника да сме информирани

    14:21 24.02.2026

  • 31 Махараминдри баба

    11 1 Отговор
    Руснаците първо унищожават позиции с кабове, след това работят дроновете, а след това влиза пехотата“, обяснява Вячеслав Володин, говорител на Южната група на въоръжените сили на Украйна.
    Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загубиСледващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    14:21 24.02.2026

  • 32 Съдията

    14 1 Отговор
    Докато ти с хунтата си си на власт, датата е на кукуво лято и на върба у шестък.😂

    14:21 24.02.2026

  • 33 Махараминдри баба

    13 1 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    14:21 24.02.2026

  • 34 Соваж бейби

    18 1 Отговор

    До коментар #22 от "Добре де":

    Никой не иска украинците и Украйна в Европа,тук всички са против с изключение на макронисти ама те са пътници!Ако си мислиш че украинската пропаганда и фейк новини от Украйна ще промени мнението на хората и другите политици лъжеш се !

    Коментиран от #40

    14:21 24.02.2026

  • 35 Махараминдри баба

    8 1 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    14:22 24.02.2026

  • 36 Махараминдри баба

    12 1 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    14:22 24.02.2026

  • 37 Това е доста

    15 1 Отговор

    До коментар #13 от "ясна дата":

    оптимистична дата. Аз мисля , че по реалистичната е 1 януари 4012 година.

    14:22 24.02.2026

  • 38 Соваж бейби

    10 1 Отговор

    До коментар #27 от "Махараминдри баба":

    Ами че не е ли така ,не мага ти схвана написаното ама тук всички така говорят .Путин излекува ковида , после следва да дойде да отвлече Макрон както Тръмп с Мадуро и да се подреждат нещата .

    14:25 24.02.2026

  • 39 Механик

    13 1 Отговор
    Датата е ясна - 31.02.
    Ако до огава има ЕС де, че както е тръгнало "на две скорости" да не стане на "свободна предавка".

    14:26 24.02.2026

  • 40 😁😁😁😁😁

    12 1 Отговор

    До коментар #34 от "Соваж бейби":

    Електоратът никой не го пита какво иска и какво не иска. Най-пресен пример - в разгара на фермерските протести приеха споразумението с Меркосур, нали?Едни се надяват да сменят управляващите с избори, докато управляващите са заети да създадат такава конфронтация или хаос, която да даде възможност за обявяване на военно положение, за да останат на власт.

    Коментиран от #54

    14:30 24.02.2026

  • 41 Българин

    1 12 Отговор
    Махни това.Убвайте по 50 000 ватенки на месец.Полза за човечеството от тях няма.

    14:33 24.02.2026

  • 42 ужас

    7 1 Отговор
    Зеленски е прав. Защото докато се наканят да ги приемат, може да няма какво да приемат, или да приемат всичко от Лвов до Владивосток.

    Коментиран от #46

    14:34 24.02.2026

  • 43 Българин

    16 0 Отговор
    Зеленски си мисли,че може да върти цял свят на малкия си пръст.Искал бил дата... Изпълни всички критерии за членство, най-вече борбата с корупцията.Иначе членство само през крив макарон.

    14:36 24.02.2026

  • 44 ТОВА МУ Е СПАСЕНИЕТО

    11 0 Отговор
    На този алчен просещ плъх. ПРОДАДЕ ВСИЧКО ЩЕ СЕ ЧУЕ. ОТНЕХА МУ ТЕРИТОРИИ И НАЙ ВЕЧЕ МИЛИОНИ МЛАДИ ХОРА ЗА НЕКОЕ ЕВРО СИ ОТИДОХА.ЖЕЛАЕ Да направи нещо за да го харесат людете там. А за избори няма да стане до като тази сделка със Урсула не стане.

    Коментиран от #66

    14:36 24.02.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Става

    0 7 Отговор

    До коментар #42 от "ужас":

    Ама първо Путин да си покаже нослето от бункера.

    14:37 24.02.2026

  • 47 Не бе майна

    6 0 Отговор

    До коментар #11 от "Пич":

    Връщат се от панахида за усръйнъ

    14:38 24.02.2026

  • 48 Това е безспорен

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "Махараминдри баба":

    ФАКТ

    14:39 24.02.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Маро ма

    5 0 Отговор
    Не ревнувай,
    Зельо ще роди от Азис / или обратното,преди тебе!

    14:42 24.02.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Ето я датата!

    2 0 Отговор
    И тя е 31.02.2090г.Чистито!

    14:57 24.02.2026

  • 53 Когато Янукович почна преговорите с ЕС

    6 0 Отговор
    Първо от ЕС са поискали от него ДА ЗАТВОРИ ВСИЧКИ АЕЦ. Поради което Янукович прекрати преговорите, докато начело на ЕС дойде някой с поне малко акъл.

    Интересно дали сега ще поискат същото и от зеления помияр? И дали ще го принудят да не сее повече ГМО?

    Коментиран от #61

    14:58 24.02.2026

  • 54 Соваж бейби

    3 0 Отговор

    До коментар #40 от "😁😁😁😁😁":

    Те са го приели ама няма да е за дълго ,следващият който дойде на власт ще промени всичко в обратна посока .И протестите не спират ,макарона наистина си проси посещение в къщи с тълпа от народа ,както се е случило с кралете едно време щом се прави на глух и сляп .

    Коментиран от #69

    15:00 24.02.2026

  • 55 Докарали са му

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "ехаа":

    Некво менте. Щото докато го снабдяваше Брендо, не беше толкова хахав.

    15:01 24.02.2026

  • 56 Перо

    4 0 Отговор
    Ционисткият унтерменш ще определя правилата на ЕС! На тоя трябва да му сложат жълта звезда на ревера и гърба!

    Коментиран от #63

    15:03 24.02.2026

  • 57 Д-р Марин Белчев

    3 1 Отговор
    Това е нахално и необосновано искане. Правно обвързването с предварителен срок извън рамката на критериите от Копенхаген и принципа на правовата държава би създало опасен прецедент и би отслабило самия ЕС.

    От гледна точка на демократичната легитимност по-важно от фиксирана дата е гарантирането на социални стандарти, антикорупционни реформи и устойчив мир, защото разширяването трябва да укрепва европейската солидарност, а не да я поставя под допълнително геополитическо напрежение. Зеленски има сериозни обвинения в корупция, не спазва социални стандарти и определено не гарантира мир, следователно няма какво да иска да влиза в ЕС.

    Коментиран от #59

    15:07 24.02.2026

  • 58 Каква дата иска Клоуна

    2 1 Отговор
    Каква дата иска клоуна като Фюрера още не знае кога ще му сделят безаналотовите железа, и няма да изравни до земята несъщесдтвуващата Украйна!

    Мислите ли, че путлеристите ако имат достатъчно хипер-, мега и - и гига оръжия, нама да покажат миролюбието си!
    Егати вдлъбнатите рашисти!

    15:17 24.02.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Ако тези влязат в ЕС

    4 0 Отговор
    Ние трябва веднага да излезем. Кофти е, че няма къде да отидем. Българска работа. Така е с изтривалккитте.

    15:19 24.02.2026

  • 61 Няма страшно

    3 0 Отговор

    До коментар #53 от "Когато Янукович почна преговорите с ЕС":

    ГМО-то ще пристига от Аржентина. ЕСдебилитетът е осигурил всичко. Тренирайте със скакалци.

    Коментиран от #68

    15:23 24.02.2026

  • 62 лостер

    2 0 Отговор
    Няма да доходиш до това примирие.Или ще си легнал дълбоко или далеко покрит.

    15:23 24.02.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 свинкс

    2 0 Отговор
    За какво и е на европа една гноясала язва като украйна.Ще има масови излизания от ЕС ако усралина влезе там.

    15:25 24.02.2026

  • 65 Баба Гошка

    2 0 Отговор
    В шестък, 31 февруари. Наггллии беднняци, пеоссяцци зловредняци, изнудваччи, труженнички,
    Криминнали, използваччи, непотреббници.

    Коментиран от #72

    15:26 24.02.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Надеждата е

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "Соваж бейби":

    хубаво нещо, но докато не се смени генерално политическият приоритет от намеса във външни проблеми към решаване на вътрешни, а те са много, не виждам нещо да се промени за добро.

    15:34 24.02.2026

  • 70 Джиджи

    2 0 Отговор
    01.01.2127

    15:37 24.02.2026

  • 71 ха-ха

    2 0 Отговор
    Европейската комисия и Европейският парламент не искат да се спре войната ,защото това е официално да признаят поражението и грешките който правят една след друга. Страха ,че няма да бъдат избрани и ще бъдат дадени на съд ги кара да говорят така неадекватно както беше истерията с КОВИД 19.

    15:39 24.02.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Име

    1 0 Отговор
    Ама Украйна не е ли вече в ЕС?!

    15:50 24.02.2026

  • 74 Ай де бе

    2 0 Отговор
    Забележете кои са нй големите войнолюбци в Европа: левите и зелените болшевики.

    16:11 24.02.2026

  • 75 Мисля

    0 0 Отговор
    Значи за Орбан и Фицо са възмутени, а за Тръмп, съжаление. Така е , страх лозе пази. Ако Тръмп изостави възмутените , и за чеп за зеле не стават.

    18:53 24.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания