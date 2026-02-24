Зеленски поиска ясна дата за присъединяването на Украйна към Европейския съюз

Украинският президент Володимир Зеленски призова за определянето на ясна дата за присъединяването на Украйна към Европейския съюз във видео обръщение към депутатите в Европейския парламент по случай навършването на четвъртата годишнина от пълномащабната руска инвазия, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"За нас е важно да имаме ясна дата за присъединяването ни към Европейския съюз", подчерта Зеленски.

"Без това уточнение руският президент Владимир Путин ще намери начин да блокира присъединяването на Украйна към Съюза за десетилетия, като ще раздели вас и Европа по този въпрос", допълни той.

Само една група в Европейския парламент - "Европа на суверенните нации" (ЕСН) не подкрепи днес Украйна при извънредната сесия на евродепутатите в Брюксел, посветена на четвъртата годишнина от началото на руското военно нападение срещу украинската страна. Както БТА съобщи, в началото на заседанието евродепутатите изслушаха обръщение от украинския президент Володимир Зеленски, предаде БТА.

Групата на Европейската народна партия (ЕНП) посочи, че войната в Украйна е безсмислена и че днес е ден на скръб, възмущение и решимост. Възмутени сме не само от (руския президент Владимир) Путин, а и от неговите поддръжници като (унгарския премиер Викотр) Орбан и (словашкия му колега Роберт) Фицо, посочиха от ЕНП. Отношението на (президента на САЩ Доналд) Тръмп към Украйна е достойно за съжаление заради оказването на натиск над жертвата в тази война, допълниха от тази парламентарна сила.

От групата на Социалистите и демократите отбелязаха, че Путин не е постигнал никоя от целите си с предприемането на военното нападение и е допуснал най-голямата стратегическа грешка от края на Студената война. Днешната война е посегателство срещу европейския ред, Путин не иска мир и има нужда от войната, за да поддържа режима си. Рано или късно ЕС ще трябва да отнеме запорираното в Европа руско имущество и това не би било отмъщение, а справедливост. Който блокира санкциите (на ЕС срещу Русия), подсилва агресора, Путин ще загуби войната, заявиха от тази парламентарна група.

"Патриоти за Европа" настояха ЕС да продължи да подкрепя Украйна хуманитарно и логистично, но призоваха това да не води до отслабване на европейските държави. От тази политическа сила отбелязаха, че обсъжданата възможност за ускорени преговори с Украйна за присъединяване към ЕС не се приема от европейското общество единодушно. Не може да има друг изход, освен договорен мир, добавиха представителите на тази парламентарна сила.

Европейските консерватори и реформисти призоваха Европа да използва възможностите си за сдържане и водене на дипломатически преговори, и коментираха, че "историята би коленичила пред украинските патриоти".

Групата "Обнови Европа" заяви, че ЕС е най-големият поддръжник на Украйна - икономически, военно и политически. Според тази парламентарна сила унгарският премиер Орбан оказва "недостоен шантаж" с блокирането на решение за разширяване на санкциите на ЕС срещу Русия. Групата настоя, че мирно споразумение без украинците и европейците не трябва да се допуска, и призова за по-бързо оказване на помощ на Киев и налагане на санкции срещу Москва.

Зелените определиха войната като неоправдана, непредизвикана и незаконна, и упрекнаха Орбан, че отслабва Европа и действа страхливо като "евтин слуга на Путин". Орбан предаде не само Украйна, а и всички нас, предаде Европа, посочиха от тази парламентарна сила с призива за спешно въвеждане на още санкции срещу руската страна и ускоряване на преговорите с Киев за присъединяване към ЕС.

Групата на Левицата заяви, че има нужда от траен мир, договорен с участието на Украйна по дипломатически път, както и от продължаване на санкциите срещу Русия.

От ЕСН коментираха, че президентът Зеленски се държи неблагодарно. Според тях украинците са виновни за разрушаването на газопровода "Северен поток" и спирането на доставките на петрол към Словакия и Унгария по петролопровода "Дружба" в последните дни. Единствено според тази парламентарна група Украйна има "един от най-корумпираните режими" и ЕС трябва да спре своята подкрепа.