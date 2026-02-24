Зеленски поиска ясна дата за присъединяването на Украйна към Европейския съюз

Украинският президент Володимир Зеленски призова за определянето на ясна дата за присъединяването на Украйна към Европейския съюз във видео обръщение към депутатите в Европейския парламент по случай навършването на четвъртата годишнина от пълномащабната руска инвазия, предаде Франс прес, съобщи БТА.
"За нас е важно да имаме ясна дата за присъединяването ни към Европейския съюз", подчерта Зеленски.
"Без това уточнение руският президент Владимир Путин ще намери начин да блокира присъединяването на Украйна към Съюза за десетилетия, като ще раздели вас и Европа по този въпрос", допълни той.
Само една група в Европейския парламент - "Европа на суверенните нации" (ЕСН) не подкрепи днес Украйна при извънредната сесия на евродепутатите в Брюксел, посветена на четвъртата годишнина от началото на руското военно нападение срещу украинската страна. Както БТА съобщи, в началото на заседанието евродепутатите изслушаха обръщение от украинския президент Володимир Зеленски, предаде БТА.
Групата на Европейската народна партия (ЕНП) посочи, че войната в Украйна е безсмислена и че днес е ден на скръб, възмущение и решимост. Възмутени сме не само от (руския президент Владимир) Путин, а и от неговите поддръжници като (унгарския премиер Викотр) Орбан и (словашкия му колега Роберт) Фицо, посочиха от ЕНП. Отношението на (президента на САЩ Доналд) Тръмп към Украйна е достойно за съжаление заради оказването на натиск над жертвата в тази война, допълниха от тази парламентарна сила.
От групата на Социалистите и демократите отбелязаха, че Путин не е постигнал никоя от целите си с предприемането на военното нападение и е допуснал най-голямата стратегическа грешка от края на Студената война. Днешната война е посегателство срещу европейския ред, Путин не иска мир и има нужда от войната, за да поддържа режима си. Рано или късно ЕС ще трябва да отнеме запорираното в Европа руско имущество и това не би било отмъщение, а справедливост. Който блокира санкциите (на ЕС срещу Русия), подсилва агресора, Путин ще загуби войната, заявиха от тази парламентарна група.
"Патриоти за Европа" настояха ЕС да продължи да подкрепя Украйна хуманитарно и логистично, но призоваха това да не води до отслабване на европейските държави. От тази политическа сила отбелязаха, че обсъжданата възможност за ускорени преговори с Украйна за присъединяване към ЕС не се приема от европейското общество единодушно. Не може да има друг изход, освен договорен мир, добавиха представителите на тази парламентарна сила.
Европейските консерватори и реформисти призоваха Европа да използва възможностите си за сдържане и водене на дипломатически преговори, и коментираха, че "историята би коленичила пред украинските патриоти".
Групата "Обнови Европа" заяви, че ЕС е най-големият поддръжник на Украйна - икономически, военно и политически. Според тази парламентарна сила унгарският премиер Орбан оказва "недостоен шантаж" с блокирането на решение за разширяване на санкциите на ЕС срещу Русия. Групата настоя, че мирно споразумение без украинците и европейците не трябва да се допуска, и призова за по-бързо оказване на помощ на Киев и налагане на санкции срещу Москва.
Зелените определиха войната като неоправдана, непредизвикана и незаконна, и упрекнаха Орбан, че отслабва Европа и действа страхливо като "евтин слуга на Путин". Орбан предаде не само Украйна, а и всички нас, предаде Европа, посочиха от тази парламентарна сила с призива за спешно въвеждане на още санкции срещу руската страна и ускоряване на преговорите с Киев за присъединяване към ЕС.
Групата на Левицата заяви, че има нужда от траен мир, договорен с участието на Украйна по дипломатически път, както и от продължаване на санкциите срещу Русия.
От ЕСН коментираха, че президентът Зеленски се държи неблагодарно. Според тях украинците са виновни за разрушаването на газопровода "Северен поток" и спирането на доставките на петрол към Словакия и Унгария по петролопровода "Дружба" в последните дни. Единствено според тази парламентарна група Украйна има "един от най-корумпираните режими" и ЕС трябва да спре своята подкрепа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Атина Палада
Коментиран от #24
14:06 24.02.2026
2 Последния Софиянец
14:07 24.02.2026
3 Дата
Коментиран от #8
14:07 24.02.2026
4 честен ционист
Коментиран от #9
14:07 24.02.2026
5 ДЕТЕ
14:07 24.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Трол
14:08 24.02.2026
8 Много рано бе
До коментар #3 от "Дата":Да не прибързваме. Има процедури все пак.
Коментиран от #15
14:08 24.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 ехаа
Коментиран от #55
14:09 24.02.2026
11 Пич
Коментиран от #47
14:09 24.02.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 ясна дата
Коментиран от #37
14:11 24.02.2026
14 Тръмп
Ще му дам русодебилска България, срещу Украйна в ЕС и НАТО!
Така е честно!
Коментиран от #21
14:11 24.02.2026
15 За тях няма
До коментар #8 от "Много рано бе":Те са с предимство. Но ако искат точна дата, то 31 февруари 3335г. ми се вижда реалистичен срок.
14:11 24.02.2026
16 Ганчо
До коментар #12 от "честен ционист":А ние пак ще ходим да давим рускините кат едно време. За една стюардеса нямаш идея какво правеха.
Коментиран от #18, #26
14:12 24.02.2026
17 Конфети "Земя-въздух-земя "
14:13 24.02.2026
18 Лъскай
До коментар #16 от "Ганчо":6астуна и си вярвай
14:13 24.02.2026
19 Гошо
14:13 24.02.2026
20 Иван 1
14:14 24.02.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Добре де
Коментиран от #34
14:16 24.02.2026
23 Гошо
До коментар #6 от "Атина Палада":Всичко там е ГМО вече, ще изхранват максимум Африка. Затова им е без пари зърното и подбиват цените в Европа.
14:16 24.02.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Соваж бийби
14:17 24.02.2026
26 За една жвачка
До коментар #16 от "Ганчо":цяла нощ свиреха на тромпета !
14:18 24.02.2026
27 Махараминдри баба
Коментиран от #38, #48
14:20 24.02.2026
28 Сатана Z
14:21 24.02.2026
29 Махараминдри баба
Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби
14:21 24.02.2026
30 Много е важно
14:21 24.02.2026
31 Махараминдри баба
Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загубиСледващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
Фидел Кастро 1992 г.
14:21 24.02.2026
32 Съдията
14:21 24.02.2026
33 Махараминдри баба
Фидел Кастро 1992 г.
14:21 24.02.2026
34 Соваж бейби
До коментар #22 от "Добре де":Никой не иска украинците и Украйна в Европа,тук всички са против с изключение на макронисти ама те са пътници!Ако си мислиш че украинската пропаганда и фейк новини от Украйна ще промени мнението на хората и другите политици лъжеш се !
Коментиран от #40
14:21 24.02.2026
35 Махараминдри баба
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
14:22 24.02.2026
36 Махараминдри баба
14:22 24.02.2026
37 Това е доста
До коментар #13 от "ясна дата":оптимистична дата. Аз мисля , че по реалистичната е 1 януари 4012 година.
14:22 24.02.2026
38 Соваж бейби
До коментар #27 от "Махараминдри баба":Ами че не е ли така ,не мага ти схвана написаното ама тук всички така говорят .Путин излекува ковида , после следва да дойде да отвлече Макрон както Тръмп с Мадуро и да се подреждат нещата .
14:25 24.02.2026
39 Механик
Ако до огава има ЕС де, че както е тръгнало "на две скорости" да не стане на "свободна предавка".
14:26 24.02.2026
40 😁😁😁😁😁
До коментар #34 от "Соваж бейби":Електоратът никой не го пита какво иска и какво не иска. Най-пресен пример - в разгара на фермерските протести приеха споразумението с Меркосур, нали?Едни се надяват да сменят управляващите с избори, докато управляващите са заети да създадат такава конфронтация или хаос, която да даде възможност за обявяване на военно положение, за да останат на власт.
Коментиран от #54
14:30 24.02.2026
41 Българин
14:33 24.02.2026
42 ужас
Коментиран от #46
14:34 24.02.2026
43 Българин
14:36 24.02.2026
44 ТОВА МУ Е СПАСЕНИЕТО
Коментиран от #66
14:36 24.02.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Става
До коментар #42 от "ужас":Ама първо Путин да си покаже нослето от бункера.
14:37 24.02.2026
47 Не бе майна
До коментар #11 от "Пич":Връщат се от панахида за усръйнъ
14:38 24.02.2026
48 Това е безспорен
До коментар #27 от "Махараминдри баба":ФАКТ
14:39 24.02.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Маро ма
Зельо ще роди от Азис / или обратното,преди тебе!
14:42 24.02.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Ето я датата!
14:57 24.02.2026
53 Когато Янукович почна преговорите с ЕС
Интересно дали сега ще поискат същото и от зеления помияр? И дали ще го принудят да не сее повече ГМО?
Коментиран от #61
14:58 24.02.2026
54 Соваж бейби
До коментар #40 от "😁😁😁😁😁":Те са го приели ама няма да е за дълго ,следващият който дойде на власт ще промени всичко в обратна посока .И протестите не спират ,макарона наистина си проси посещение в къщи с тълпа от народа ,както се е случило с кралете едно време щом се прави на глух и сляп .
Коментиран от #69
15:00 24.02.2026
55 Докарали са му
До коментар #10 от "ехаа":Некво менте. Щото докато го снабдяваше Брендо, не беше толкова хахав.
15:01 24.02.2026
56 Перо
Коментиран от #63
15:03 24.02.2026
57 Д-р Марин Белчев
От гледна точка на демократичната легитимност по-важно от фиксирана дата е гарантирането на социални стандарти, антикорупционни реформи и устойчив мир, защото разширяването трябва да укрепва европейската солидарност, а не да я поставя под допълнително геополитическо напрежение. Зеленски има сериозни обвинения в корупция, не спазва социални стандарти и определено не гарантира мир, следователно няма какво да иска да влиза в ЕС.
Коментиран от #59
15:07 24.02.2026
58 Каква дата иска Клоуна
Мислите ли, че путлеристите ако имат достатъчно хипер-, мега и - и гига оръжия, нама да покажат миролюбието си!
Егати вдлъбнатите рашисти!
15:17 24.02.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Ако тези влязат в ЕС
15:19 24.02.2026
61 Няма страшно
До коментар #53 от "Когато Янукович почна преговорите с ЕС":ГМО-то ще пристига от Аржентина. ЕСдебилитетът е осигурил всичко. Тренирайте със скакалци.
Коментиран от #68
15:23 24.02.2026
62 лостер
15:23 24.02.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 свинкс
15:25 24.02.2026
65 Баба Гошка
Криминнали, използваччи, непотреббници.
Коментиран от #72
15:26 24.02.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Надеждата е
До коментар #54 от "Соваж бейби":хубаво нещо, но докато не се смени генерално политическият приоритет от намеса във външни проблеми към решаване на вътрешни, а те са много, не виждам нещо да се промени за добро.
15:34 24.02.2026
70 Джиджи
15:37 24.02.2026
71 ха-ха
15:39 24.02.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Име
15:50 24.02.2026
74 Ай де бе
16:11 24.02.2026
75 Мисля
18:53 24.02.2026