Украйна продължава да внася електроенергия от съседни държави
  Тема: Украйна

Украйна продължава да внася електроенергия от съседни държави

24 Февруари, 2026 13:55 1 238 22

Словакия отказва аварийни доставки, докато не се възстанови потокът по тръбопровода „Дружба“, но „Укренерго“ уверява, че това няма съществен ефект

Украйна продължава да внася електроенергия от съседни държави - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украйна продължава да получава електроенергия от съседните страни, съобщи днес операторът на електропреносната система „Укренерго“, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Премиерът на Словакия Роберт Фицо заяви вчера, че словашкият енергиен оператор ще отказва украински искания за аварийни доставки, докато не бъде възстановено подаването на петрол по тръбопровода „Дружба“, който минава от Русия през Украйна до Централна Европа.

Словакия и Унгария не получават руски петрол по „Дружба“ след повредата на тръбопровода миналия месец и обвиняват Украйна за продължителното прекъсване.

„Електроенергия се внася от всички страни от ЕС, съседни на Украйна и Молдова, съгласно резултатите от търговете за разпределение на наличния междусистемен капацитет“, съобщи „Укренерго“ в „Телеграм“.

Данните от словашкия системен оператор също показват, че преносът на електроенергия към Украйна продължава.

„Укренерго“ уточни, че отказът на Словакия за аварийни доставки при поискване няма практически ефект. Компанията добави, че Украйна е поискала аварийни доставки от Словакия за последен път преди повече от месец и то в малки количества.

Електроцентралите на Украйна са силно повредени от руските бомбардировки, но страната може да получава електроенергия от ЕС чрез търговски договори или като аварийна помощ, обикновено в малки количества за кратки периоди.

Според консултантската компания „ЕкПо“ (ExPro) търговските доставки от Словакия и Унгария представляват около 70% от общия внос на електроенергия в Украйна.

Доставките на руски петрол за Унгария и Словакия са прекъснати от 27 януари, когато според Киев руски дрон е ударил съоръжения по нефтопровода в западната част на страната.

Словакия посочи, че няма точна информация за размера на щетите. Словашкият министър на икономиката заяви вчера, че операторът на тръбопроводната система „Транспетрол“ (Transpetrol) е бил информиран, без допълнителни обяснения, че доставките по „Дружба“ ще бъдат възобновени на 25 февруари.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 19 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    4 38 Отговор
    Всички подкрепят Украйна срещу азиатския агресор

    Коментиран от #4, #7, #15

    13:56 24.02.2026

  • 2 Мда де

    40 3 Отговор
    Подаряваме и евтиния наш ток, а ние плащаме скъп ток.

    13:57 24.02.2026

  • 3 Атина Палада

    3 38 Отговор
    АЕЦ ни работи на пълни обороти и даваме ток на храбрия украински народ,Нефтохима ни също-да има дизел за украинската армия !

    Коментиран от #22

    13:58 24.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Козлодуй изнася!

    3 19 Отговор
    Русодебила плаща!

    13:58 24.02.2026

  • 6 честен ционист

    36 7 Отговор
    Ганчо продължава да получава двойни сметки за ток и парно.

    13:58 24.02.2026

  • 7 и като я подкрепят кво

    32 3 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    загуби 20% от територията си и 20млн население.
    До последната укра! Дивуй!

    13:58 24.02.2026

  • 8 ХА ХА

    36 1 Отговор
    Абе Осрайна внася електроенергия от съседни държави ,ами кой плаща масрафа ?

    13:59 24.02.2026

  • 9 Студомор

    5 17 Отговор
    Маскалите измислиха Голодомора, а сега Студомора!

    13:59 24.02.2026

  • 10 Оги

    5 21 Отговор
    Демек Фицката голям го извади, но мекичък, като Орби. Така си и мислех. Ако на укрите нещо им зависеше от тези двамата нямаше да ги гаврят по този начин.

    13:59 24.02.2026

  • 11 Бранник

    9 1 Отговор
    Слава на чичкото с мустачките от Австрия!
    Доста боклук почисти!

    14:00 24.02.2026

  • 12 Алкеос гърка

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Аде пацавура":

    Мегале ,внимавай какво си пожелаваш,този е ломски ромм крадец на никове и не само и телефонен измамник .

    14:01 24.02.2026

  • 13 българина

    20 0 Отговор
    а плаща ли я или ние я плащаме през дво йните сметки?

    14:12 24.02.2026

  • 14 Махараминдри баба

    15 0 Отговор
    Ха ха, ко става ве нали ес щеше да внася евтин ток от уркияяя?

    14:20 24.02.2026

  • 15 Атина Палада

    14 1 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    КолежКЕ,ако тези "всички" не бяхме подкрепяли Украйна,сега Украйна щеше да е цяла с 40 милионно население и работеща икономика .
    А ние с нашата подкрепа :) виж до къде я докарахме...

    14:28 24.02.2026

  • 16 Още се чудете

    11 1 Отговор
    защо сметките ни за ток са по две.

    14:31 24.02.2026

  • 17 Чики-Рики

    6 0 Отговор
    Преди няколко години, сключихме договор с бандерите,ние да им ремонтираме ЗИЛ- овете и танковете,а те да ни внасят електроенергия!!!??? Незнам защо, ама май само престъпници и шоколадови изделия идват от там???!!!

    Коментиран от #18

    14:36 24.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Янко

    3 1 Отговор
    А сега си представете 2 милиона закалени главорези и рекетьори навлизат законно в Европа да рекетират точно както началниците им го правят. И ще е приказка да е само рекета.

    15:15 24.02.2026

  • 20 Опорка

    2 0 Отговор
    А тука народеца се чуди защо са му се дигнали фрапантно сметките за ток. Зацепихте ли защо?

    15:53 24.02.2026

  • 21 Ивелин Михайлов

    2 0 Отговор
    Няма ефект пък лвов от вчера няма ток

    15:56 24.02.2026

  • 22 Икономист

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

    То затова тая година имате тройни сметки 😉😘

    15:56 24.02.2026

