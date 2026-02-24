Украйна продължава да внася електроенергия от съседни държави

Украйна продължава да получава електроенергия от съседните страни, съобщи днес операторът на електропреносната система „Укренерго“, цитиран от Ройтерс, предава БТА.
Премиерът на Словакия Роберт Фицо заяви вчера, че словашкият енергиен оператор ще отказва украински искания за аварийни доставки, докато не бъде възстановено подаването на петрол по тръбопровода „Дружба“, който минава от Русия през Украйна до Централна Европа.
Словакия и Унгария не получават руски петрол по „Дружба“ след повредата на тръбопровода миналия месец и обвиняват Украйна за продължителното прекъсване.
„Електроенергия се внася от всички страни от ЕС, съседни на Украйна и Молдова, съгласно резултатите от търговете за разпределение на наличния междусистемен капацитет“, съобщи „Укренерго“ в „Телеграм“.
Данните от словашкия системен оператор също показват, че преносът на електроенергия към Украйна продължава.
„Укренерго“ уточни, че отказът на Словакия за аварийни доставки при поискване няма практически ефект. Компанията добави, че Украйна е поискала аварийни доставки от Словакия за последен път преди повече от месец и то в малки количества.
Електроцентралите на Украйна са силно повредени от руските бомбардировки, но страната може да получава електроенергия от ЕС чрез търговски договори или като аварийна помощ, обикновено в малки количества за кратки периоди.
Според консултантската компания „ЕкПо“ (ExPro) търговските доставки от Словакия и Унгария представляват около 70% от общия внос на електроенергия в Украйна.
Доставките на руски петрол за Унгария и Словакия са прекъснати от 27 януари, когато според Киев руски дрон е ударил съоръжения по нефтопровода в западната част на страната.
Словакия посочи, че няма точна информация за размера на щетите. Словашкият министър на икономиката заяви вчера, че операторът на тръбопроводната система „Транспетрол“ (Transpetrol) е бил информиран, без допълнителни обяснения, че доставките по „Дружба“ ще бъдат възобновени на 25 февруари.
1 Атина Палада
Коментиран от #4, #7, #15
13:56 24.02.2026
2 Мда де
13:57 24.02.2026
3 Атина Палада
Коментиран от #22
13:58 24.02.2026
5 Козлодуй изнася!
13:58 24.02.2026
6 честен ционист
13:58 24.02.2026
7 и като я подкрепят кво
До коментар #1 от "Атина Палада":загуби 20% от територията си и 20млн население.
До последната укра! Дивуй!
13:58 24.02.2026
8 ХА ХА
13:59 24.02.2026
9 Студомор
13:59 24.02.2026
10 Оги
13:59 24.02.2026
11 Бранник
Доста боклук почисти!
14:00 24.02.2026
12 Алкеос гърка
До коментар #4 от "Аде пацавура":Мегале ,внимавай какво си пожелаваш,този е ломски ромм крадец на никове и не само и телефонен измамник .
14:01 24.02.2026
13 българина
14:12 24.02.2026
14 Махараминдри баба
14:20 24.02.2026
15 Атина Палада
До коментар #1 от "Атина Палада":КолежКЕ,ако тези "всички" не бяхме подкрепяли Украйна,сега Украйна щеше да е цяла с 40 милионно население и работеща икономика .
А ние с нашата подкрепа :) виж до къде я докарахме...
14:28 24.02.2026
16 Още се чудете
14:31 24.02.2026
17 Чики-Рики
Коментиран от #18
14:36 24.02.2026
19 Янко
15:15 24.02.2026
20 Опорка
15:53 24.02.2026
21 Ивелин Михайлов
15:56 24.02.2026
22 Икономист
До коментар #3 от "Атина Палада":То затова тая година имате тройни сметки 😉😘
15:56 24.02.2026