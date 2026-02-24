Украйна продължава да внася електроенергия от съседни държави

Украйна продължава да получава електроенергия от съседните страни, съобщи днес операторът на електропреносната система „Укренерго“, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Премиерът на Словакия Роберт Фицо заяви вчера, че словашкият енергиен оператор ще отказва украински искания за аварийни доставки, докато не бъде възстановено подаването на петрол по тръбопровода „Дружба“, който минава от Русия през Украйна до Централна Европа.

Словакия и Унгария не получават руски петрол по „Дружба“ след повредата на тръбопровода миналия месец и обвиняват Украйна за продължителното прекъсване.

„Електроенергия се внася от всички страни от ЕС, съседни на Украйна и Молдова, съгласно резултатите от търговете за разпределение на наличния междусистемен капацитет“, съобщи „Укренерго“ в „Телеграм“.

Данните от словашкия системен оператор също показват, че преносът на електроенергия към Украйна продължава.

„Укренерго“ уточни, че отказът на Словакия за аварийни доставки при поискване няма практически ефект. Компанията добави, че Украйна е поискала аварийни доставки от Словакия за последен път преди повече от месец и то в малки количества.

Електроцентралите на Украйна са силно повредени от руските бомбардировки, но страната може да получава електроенергия от ЕС чрез търговски договори или като аварийна помощ, обикновено в малки количества за кратки периоди.

Според консултантската компания „ЕкПо“ (ExPro) търговските доставки от Словакия и Унгария представляват около 70% от общия внос на електроенергия в Украйна.

Доставките на руски петрол за Унгария и Словакия са прекъснати от 27 януари, когато според Киев руски дрон е ударил съоръжения по нефтопровода в западната част на страната.

Словакия посочи, че няма точна информация за размера на щетите. Словашкият министър на икономиката заяви вчера, че операторът на тръбопроводната система „Транспетрол“ (Transpetrol) е бил информиран, без допълнителни обяснения, че доставките по „Дружба“ ще бъдат възобновени на 25 февруари.